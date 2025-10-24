Is een OLED TV nog steeds de beste keuze?

Het is niet bepaald een geheim dat we bij TechRadar grote fans zijn van OLED TV's, maar dat heeft natuurlijk een goede reden. OLED-technologie is ook gewoon een van de beste displaytechnologieën op de markt (in ieder geval voor consumenten). Je vindt niet voor niets meerdere OLED-modellen in onze lijst met de beste tv's.

OLED biedt nog steeds de beste zwartwaardes, een geweldig contrast en levendige kleuren. Andere technologieën komen op sommige vlakken echter wel steeds dichter in de buurt en OLED heeft ook nog steeds wel zijn beperkingen, zeker als een flagship model niet binnen je budget past.

We zullen in dit artikel wat dieper ingaan op de huidige plaats van OLED binnen de tv-markt ten opzichte van de andere beste displaytechnologieën die momenteel beschikbaar zijn. Is een OLED TV in 2025 nog steeds de beste keuze of is de keuze voor een nieuwe tv momenteel toch wel iets ingewikkelder?

Mini-LED: de grootste concurrent

(Image credit: Future)

De grootste concurrent van OLED-technologie is op dit moment (in de praktijk) nog steeds mini-LED-technologie. Hoewel we OLED momenteel onder ideale omstandigheden nog wel beter vinden dan mini-LED kijkt niet iedereen tv in een ruimte met die ideale omstandigheden.

Over het algemeen is het in 2025 nog steeds het geval dat OLED TV's minder fel worden dan mini-LED TV's. Als jouw woonkamer, of in ieder geval de ruimte waarin je je tv wil zetten, mooi verduisterd kan worden wanneer het tijd is om van een film of serie te genieten, dan is een OLED nog steeds wel de beste keuze vanwege zijn betere contrast en echt inktzwarte weergave van de kleur zwart.

Komt er in jouw woonkamer echter veel licht binnen en heb je dus eerder last van reflecties op je tv? Dan is de helderheid van veel OLED TV's nog steeds niet echt hoog genoeg om de weerspiegelingen puur op die manier tegen te werken. Er zijn echter wel genoeg mini-LED TV's die met hun hoge fullscreen piekhelderheid beter tot hun recht komen in felverlichte ruimtes. Sommige modellen bieden zelfs een piekhelderheid tussen 4.500 en 6.500 nits.

In zo'n ruimte kan je dus beter modellen zoals de Samsung QN90F, TCL C8K of Hisense U8Q neerzetten dan een LG C5, terwijl de LG C5 een geweldige tv is voor in wat donkerdere ruimtes.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er zijn dit jaar echter wel wat OLED TV's uitgekomen die laten zien dat OLED TV's toch ook nog een plaats in felverlichte woonkamers kunnen verdienen. Dit laten ze zien door middel van een verhoogde helderheid en indrukwekkende antireflectietechnologie. De specifieke tv's die we hier in gedachten hebben zijn de Samsung S95F en de LG G5. Samsung en LG gebruiken dan wel andere OLED-technologieën (respectievelijke QD-OLED en 'Tandem (W-)OLED'), maar weten allebei een verrassend hoge helderheid te behalen voor OLED.

Ook passen die tv's dus allebei goede antireflectietechnologieën toe om nog wat extra te helpen bij het probleem in felverlichte ruimtes. Vooral de 'OLED Glare Free'-technologie van Samsung is erg indrukwekkend en verpest de diepte van de zwartwaardes niet (meer).

In principe zouden vinden we de beste OLED TV's op dit moment dus nog steeds een betere keuze dan de beste mini-LED TV's, maar die mini-LED TV's worden dus nog steeds feller en voor de beste OLED TV's betaal je ook flink extra. Mini-LED TV's met een indrukwekkende helderheid zijn dus wel wat budgetvriendelijker dan OLED TV's met een (nog niet iets minder) indrukwekkende helderheid.

RGB mini-LED: de toekomst van mini-LED

(Image credit: Future / Cas Kulk)

We hebben inmiddels een paar keer de nieuwe RGB mini-LED-technologie van Hisense in actie kunnen zien en het lijkt erop dat dit wel echt de toekomst van mini-LED moet worden. Aangezien mini-LED nu al een sterk alternatief voor OLED is, wordt de strijd nog interessanter als er meer RGB mini-LED TV's op de markt komen.

Hisense heeft dit jaar al zijn UX-model met deze displaytechnologie op de markt gebracht, maar die tv is alleen in 100 of 116 inch te krijgen. Als je zo'n formaat wel ziet zitten en bereid bent om 14.000 of 24.000 euro ervoor neer te leggen, is deze technologie ook al wel het overwegen waard. Voor de meeste mensen is RGB mini-LED echter nog geen realistische optie op dit moment.

We hebben nu wel de potentie van de technologie gezien en we weten dat er in ieder geval bij Hisense volgend jaar ook iets meer gangbare beeldformaten beschikbaar zullen zijn (vanaf 65 inch). De prijzen zullen dan ook meteen wat aangenamer zijn.

Wat betekent dat dan volgend jaar (en deels dit jaar al) voor de positie van OLED TV's op de markt? Nou, RGB mini-LED komt weer een stapje dichterbij het contrast van OLED en verbetert de sterktepunten van mini-LED. De grootste voordelen van de nieuwe technologie zijn een nog hogere helderheid en fellere, accuratere kleuren. HDR-beelden zien er hier dan ook fantastisch uit. De 116UX biedt volgens Hisense maar liefst een piekhelderheid van 8.000 nits en het bedrijf streeft ernaar om bij de RGB mini-LED-modellen van volgend jaar een dekking van 100% voor de BT.2020-kleurruimte te kunnen bieden. Als meer content ook echt dit soort hoge helderheden gaat benutten, kan het nog een lastige keuze worden tussen OLED en RGB mini-LED.

Combineer die hoge helderheid en met goede antireflectietechnologie en je hebt nog minder snel last van weerspiegelingen. Het gebruik van gekleurde ledlampjes (rood, groen en blauw) zorgt verder dus ook voor een breder kleurbereik en als je toch nog last hebt van 'blooming' (gloed om felle beeldelementen met een donkere achtergrond), ziet dit er wel minder storend uit.

RGB mini-LED TV's zullen in de eerste instantie nog steeds wel echt premium modellen zijn, maar dat betekent waarschijnlijk ook dat normale mini-LED TV's in prijs zullen dalen en dus nog interessanter worden als alternatief voor OLED TV's.

Micro-LED: de toekomst van OLED?

(Image credit: Samsung)

Het zal niet meteen in een jaar tijd gebeurt zijn, maar het lijkt erop dat RGB mini-LED een "evolutie" van mini-LED kan worden. Is het dan misschien tijd dat er ook een vervanger voor OLED komt?

Er wordt wel aan een technologie gewerkt, onder andere door Samsung, die mogelijk OLED op dezelfde manier kan "vervangen" als RGB mini-LED dat kan doen voor mini-LED. Die technologie is microLED.

Technisch gezien is microLED al beschikbaar, maar niet echt op de consumentenmarkt. De productiekosten zullen momenteel ook nog te hoog zijn om dit soort displays in tv-formaat voor een betaalbare prijs te leveren, maar het klinkt wel als het "vervolg" op OLED.

MicroLED moet dezelfde soort zwartwaarden en contrast als OLED kunnen bieden, maar dan met een flink verhoogde helderheid, een lager stroomverbruik en schijnbaar ook een verbeterde levensduur. MicroLED maakt net als OLED gebruik van zelfverlichtende pixels, maar de ledlampjes gebruiken bij OLED organisch materiaal en bij microLED anorganisch materiaal. Dat anorganisch materiaal zorgt voor een langere levensduur en een (nog) kleiner risico op inbranden, zelfs bij fellere beelden.

We weten niet precies of we hier dan de helderheid van mini-LED of van RGB mini-LED kunnen verwachten, maar op een bepaald punt zijn tv's toch wel fel genoeg voor in vrijwel elke realistische situatie. Op dat punt beginnen de dingen zoals diepe zwartwaardes en een zo goed mogelijk contrast weer een belangrijkere rol te spelen.

Op de lange termijn lijkt microLED dus de logische volgende stap te zijn voor OLED, maar we weten niet precies wanneer we deze technologie daadwerkelijk in enigszins betaalbare modellen kunnen verwachten. De komst van RGB mini-LED zet echter wel meer druk op de verdere ontwikkeling van OLED- en microLED-technologie en we zijn dan ook benieuwd waar mensen in 2026 liever 2.000 tot 3.000 euro aan uit zullen geven, een 65-inch flagship (QD-)OLED TV of RGB mini-LED TV? Wij doen waar mogelijk voor nu toch nog liever de gordijnen dicht om te genieten van die inktzwarte OLED-beelden.