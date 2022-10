De Xiaomi 12T Pro is de eerste telefoon van het merk met een 200MP-camera. Waar Xiaomi met de Mi Note 10 de allereerste telefoon met 108MP-camera in handen had, moet het nu vrede nemen met een tweede plaats. In september was de Motorola Edge 30 Ultra namelijk 's werelds eerste smartphone met een 200MP-camera.

De Xiaomi 12T Pro kost alvast minder dan de Motorola Edge 30 Ultra, heeft een Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipset, een 120Hz AMOLED scherm, 5.000mAh batterij en 120W-opladen. Xiaomi heeft duidelijk de prijs laag gehouden door een goedkoper ontwerp tegenover Xiaomi 12 Pro. De Xiaomi 12T Pro heeft een plastic frame, plat scherm en de overige camera's laten te wensen over.

Is het aanbod van de Xiaomi 12T Pro genoeg om de Motorola Edge 30 Ultra te verslaan? Of zijn er te veel compromissen gemaakt om relevant te blijven?

Xiaomi 12T Pro prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi 12T Pro is op 4 oktober 2022 aangekondigd, samen met de goedkopere Xiaomi 12T. Beide toestellen gaan op woensdag 12 oktober in de verkoop in zowel Nederland als België.

Er is slechts één configuratie van de Xiaomi 12T Pro beschikbaar en die heeft 8GB RAM met 256GB interne opslag. De richtprijs hiervoor is 799 euro. De standaard Xiaomi 12T is beschikbaar met 8GB RAM en 128GB interne opslag voor 599 euro.

Xiaomi 12T Pro design

Als je de Xiaomi 11T Pro hebt, dan heb je een zilverkleurige, gepolijste afwerking. De 12T Pro heeft daarentegen een gebogen glazen achterkant met een matte afwerking. De telefoon is relatief groot en zwaar met een 6,7-inch scherm en gewicht van 205 gram. Hij is wel nog steeds lichter dan de iPhone 14 Pro Max van 240 gram.

De glazen achterkant krijgt gezelschap van een plastic frame, wat meteen een stuk minder premium aanvoelt. In vergelijking met de Motorola Edge 30 Ultra merk je hier een duidelijk verschil.

Aan de onderkant van de telefoon zit een USB-C-poort met simkaartslot. Alle knoppen zitten aan de rechterkant en aan de bovenkant zit een IR blaster. Speakers zitten zowel bovenaan als onderaan en zijn afgesteld door Harman Kardon. Achteraan zit een groot camera-eiland.

Xiaomi 12T Pro scherm

Met zijn 6,7-inch scherm met 20:9-verhouding is de Xiaomi 12T Pro niet klein te noemen. Centraal bovenaan zit de punch-hole selfiecamera en een vooraf geïnstalleerde screenprotector zit bovenop het Gorilla Glass 5.

Xiaomi heeft geen simpel 120Hz-scherm gekozen voor de 12T Pro. Dit is een AMOLED Dot Display met een adaptieve verversingssnelheid die automatisch schakelt tussen 30Hz, 60Hz, 90Hz en 120Hz. Daarnaast is er een 480Hz touch sampling rate, waardoor hij ideaal is voor games.

De helderheid is erg degelijk met maximaal 500 nits met de handmatige slider en 900 nits met automatische helderheid in de felle zon. De iPhone 14 Pro blijft met 2000 nits nog steeds de koploper. Als kers op de taart krijgen we ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+.

Xiaomi 12T Pro camera

Het belangrijkste onderdeel van de Xiaomi 12T Pro is de 200MP-camera en die is zeker indrukwekkend. Met een 1/1,22 inch sensor is deze fysiek groter dan die van de iPhone 14 Pro Max. Een grote sensor betekent meestal superieure fotografie bij weinig licht en een kleinere scherptediepte. In onze korte tijd met de 12T Pro zagen we dat ook. In de standaardmodus neemt de Xiaomi 12T Pro foto's van 12MP. De software combineert namelijk 16 pixels tot één grote pixel waardoor de 200MP uiteindelijk gereduceerd worden tot 12MP.

De lens van de hoofdcamera heeft een diafragma van f/1.69 en schiet met een gezichtsveld van 85°. Tot slot is de camera uitgerust met optische beeldstabilisatie en kan hij 8K-video opnemen.

De overige camera's zijn helaas minder indrukwekkend. De 8MP groothoekcamera brengt niets nieuws op tafel met zijn kleine 1/4" sensor en 120° kijkhoek, de 2MP macrocamera is... aanwezig en de 20MP-selfiecamera is ook niet heel speciaal.

Xiaomi 12T Pro software

Met Android 12 en Xiaomi's MIUI 13 uit de doos zien we ook op vlak van software niets nieuws. Als je de voorbije maanden een smartphone van Xiaomi, Redmi of Poco hebt gebruikt, dan weet je dus precies wat je hier mag verwachten.

Software-updates zijn gewoonlijk niet de sterkste kant van Xiaomi. Je krijgt wellicht twee grote systeemupdates (Android 13 en 14) en drie jaar security updates (tot en met oktober 2025).

Het besturingssysteem van Xiaomi, MIUI, is een erg zware softwarelaag. Op sommige vlakken is het een schaamteloze kopie van iOS met elementen zoals het Controlecentrum. Je krijgt daarbovenop de meest zinloze functionaliteiten en vooraf geïnstalleerde apps, zoals een ongevraagde virusscan met advertenties bij elke app die je installeert.

Hoewel het duidelijk is dat Xiaomi veel waarde wil toevoegen, zullen veel gebruikers eenvoudigere interfaces meer waarderen. Zoals we al zeiden, draait de Xiaomi 12T Pro uit de doos op Android 12. Hoewel de update naar Android 13 later deze maand uitkomt, is het niet duidelijk wanneer die naar de 12T Pro zal komen.

Xiaomi 12T Pro prestaties

De telefoon wordt standaard geleverd met 256GB opslag, waardoor je meer dan voldoende ruimte hebt voor foto's, video's, apps en meer. Met 8GB RAM kan je ook makkelijk multi-tasken en gamen.

De Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset valt op, aangezien hij de snelste Android-processor van het moment is. We kennen van smartphones als de Motorola Edge 30 Ultra en OnePlus 10T. Tegenover de standaard Snapdragon 8 Gen 1 heeft de Plus-versie een beter warmtemanagement, wat vooral naar voren komt tijdens lange gamesessies.

Xiaomi 12T Pro batterij

Met een 5.000mAh batterij sluit de Xiaomi 12T Pro zich aan bij heel wat andere flagships. Onder andere de Samsung Galaxy S22 Ultra heeft dezelfde batterij, dus we verwachten dat je met gemak een volledig dag kan rondkomen met de 12T Pro.

Met 120W opladen claimt Xiaomi dat je de 12T Pro in slechts 19 minuten kunt opladen. Pluspunt: de oplader zit bij in de doos (Apple en Samsung, we kijken naar jullie). Draadloos opladen is helaas niet aanwezig, maar dat zien we vaker bij budget flagships.

Xiaomi 12T Pro vroeg oordeel

De Xiaomi 12T Pro lijkt een goede aankoop voor 799 euro. Voor dat geld krijg je de nieuwste Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipset, 256GB opslag en razendsnel 120W opladen. Er zijn duidelijke compromissen gemaakt om de prijs zo laag mogelijk te houden. Enkele daarvan zijn het plastic frame, het gebrek aan draadloos opladen en zwakke camera's.

Hoewel de 200MP-hoofdcamera zowel op papier als in de praktijk erg goed is, kunnen we dat niet zeggen over letterlijk elke andere camera op de Xiaomi 12T Pro. De 8MP-groothoekcamera is het absolute minimum om nuttig te zijn en de 2MP-macrocamera voegt absoluut niets toe aan de camera-ervaring.

Al bij al ziet de 12T Pro eruit als een goede optie voor gebruikers die graag gamen en genoeg hebben aan één sterke camera op hun smartphone. Houd TechRadar zeker in de gaten, want we zullen alle aspecten van dit nieuwe budget flagship uitgebreid behandelen in onze volledige review.