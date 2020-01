Ultimate Ears Boom 3

Hij is ontworpen om de nukken van het leven te doorstaan: de Boom 3 is het nieuwste model uit de best verkopende serie van Ultimate Ears. Hij is afgedicht volgens een indrukwekkende IP67 normering, waardoor hij waterdicht en stofdicht is. Hij kan tot 30 minuten onder water gehouden worden.

Met een nieuwe tweekleurige stoffen grill en een strakker uiterlijk ziet hij er inderdaad spannend uit, maar hoe volstaat deze speaker onze test? Dit vonden wij van de Boom 3:

[Update: Ultimate Ears laat je de UE Boom 3 naar wens aanpassen , zodat je zelfs nog meer opties hebt als het aankomt op combinaties van kleuren en patronen.]

Prijs en beschikbaarheid

De UE Boom 3 is verkrijgbaar voor €129,99, wat ruim € 30 meer is dan zijn voorganger, de UE Boom 2.

Deze prijs plaatst de Boom 3 aan de duurdere kant van de markt voor draagbare speakers - hij is zelfs duurder dan de Bose SoundLink Color II, waarmee je beter geluid in huis haalt, maar die speaker is weliswaar minder bestand is tegen water en stof.

Ontwerp

Net als de UE Boom 1 en 2, is het nieuwste model cilindrisch gebouwd, zodat het een 360 graden geluid kan bieden. Hij is ongeveer 18 cm hoog, waardoor hij lekker compact is en je hem makkelijk kunt meenemen.

De UE Boom 3 wordt geleverd met een tweekleurige stoffen afwerking, waarbij je moet denken aan kleurcombinaties als sunset red, lagoon blue, forest green, en night black. Wij gingen aan de slag met het forest green ontwerp, dat bestaat uit een tweekleurige khaki en gouden afwerking, die heel mooi glinstert als hij in het licht komt. Dit specifieke kleurenpalet is niet voor iedereen geschikt, maar met de vele beschikbare opties waaruit je kunt kiezen, moet je wel heel veeleisend zijn, wil je geen passende combinatie vinden voor jouw interieur en stijl.

Naast het feit dat hij er geweldig uit ziet, is de stof ontzettend duurzaam: deze was oorspronkelijk ontwikkeld om te gebruiken in motorjacks en pakken voor brandweermannen.

De troef van de UE Boom 3 is wel diens buitengewoon goede afdichting voor water, wat inhoudt dat hij tot maar liefst 30 minuten volledig onder water gehouden kan worden. Dat is mogelijk dankzij een super strak in elkaar gekoppelde weving en een volledig beschermde oplaadpoort.

Als je van plan bent om de Boom 3 mee te nemen in het zwembad, dan kan dat. Hij drijft! Hoewel voor de meesten van ons een douche al flink wat water zal bezorgen voor deze unieke speaker.

Bovenop de speaker vind je een aan/uit knop en een ‘magische knop', die gebruikt kan worden om muziek te pauzeren, af te spelen of door de zappen. Je kunt deze magische knop ook gebruiken om direct je favoriete playlist af te spelen van een aantal geselecteerde streamingdiensten. Wil je daar gebruik van maken? Dan moet je die eerst instellen in de bijbehorende Megaboom app.

Jammer genoeg kun je in de app alleen kiezen voor Apple Music als je met een iOS apparaat werkt, en Deezer Premium als je een Android gebruiker bent - Met zo veel Spotify gebruikers in de wereld zou een koppeling met deze streamingdienst zeker geen overbodige luxe zijn.

De rubber behuizing van de knoppen die we eerder zagen in de UE Boom 2 is weg, in dit nieuwe model zijn de grote ‘+’ en ‘-’ volume knoppen direct verwerkt in de stoffen grill. Hoewel dat er een stuk mooier uit ziet, moet je wel wat harder drukken om de volume van de muziek te regelen, vooral als je in de douche staat is het wat lastiger in de bediening.

Functies en prestaties

Met een maximaal volume van 90 decibel, beschikt deze kleine speaker zeker over genoeg geluid. Hij heeft twee 2-inch drivers en twee 4-inch passieve radiators voor een kamervullend geluid. Het conische ontwerp zorgt voor 360 graden audio, en het geleverde geluid was ruimtelijk, met een goede scheiding in de frequentie.

Hoewel de bas goed klinkt (hoewel je misschien een beetje diepte mist) als je kijkt naar het formaat van deze speaker, waren we niet onder de indruk van de muziek op de middenfrequenties, waar je vooral de vocals en tonen hoort. Ze werden overstemd door de bas.

De hoge tonen hadden hetzelfde probleem, waarbij je vooral de helderheid van de hoge noten mist. Wij probeerden wat muziekstukken met veel gitaarmuziek, zoals Belle and Sebastian’s ‘Your Cover’s Blown’ en daar hoorden we duidelijk dat de hoge frequenties baat zouden hebben bij een wat scherpere toon.

Als je ontevreden bent met de standaard equalizer instellingen, kun je ze nog altijd aanpassen in de bijbehorende app - die heeft vier verschillende presets ‘The Standard’, ‘Cramped Spaces’, ‘Voices’, en ‘Bass Jump’. Wisselen tussen deze voorinstellingen veranderde niet veel in de geluidsklank, hoewel je ook je eigen equalizer-instellingen kunt maken met de aanpasbare tuner. Trek de schuiven simpelweg omhoog of omlaag bij de bas, de middentonen en de hoge noten tot je het geluid vindt waar je tevreden over bent.

Een coole functie van de app is dat je twee UE Boom 3's met elkaar kunt koppelen voor stereo geluid – hoewel het mogelijk is om zelfs tot 150 Boom en Megaboom speakers met elkaar te koppelen voor een geweldige geluidsmuur.

Om de UE Boom 3 op te laden, kun je hem simpelweg verbinden met een oplaadpunt via de meegeleverde micro-USB kabel, of Ultimate Ears’ eigen oplaadstation gebruiken, dat je een aantal verschillende opties geeft afhankelijk van het feit of je op pad bent of thuis muziek aan het luisteren bent.

Als je kijkt naar de draagbaarheid is deze speaker een schot in de roos. Hij is licht, makkelijk om te dragen en heeft een indrukwekkende batterijduur van 15 uur aan afspeeltijd op een enkele oplaadsessie. Wij kwamen geen problemen tegen met de Bluetooth-verbinding en konden het bereik van 30 meter goed halen.

Het waterdichte ontwerp lijkt ook goed te werken. Wij kwamen geen problemen tegen toen we hem onder de douche meenemen. Hij heeft ook een stoffen lus aan de bovenkant van de speaker, zodat je hem kunt ophangen tijdens je doucherituelen.

Eindoordeel

Alles bij elkaar is de UE Boom 3 een solide kleine speaker die een paar knelpunten van zijn voorganger adequaat aanpakt. Hij heeft een draadloos bereik van ongeveer 30 meter, en zijn verbeterde waterbestendigheid is zeker een pluspunt ten opzichte van de vorige generatie speakers. Toch heeft Ultimate Ears met de UE Boom 3 nog altijd niet de perfecte speaker geleverd.

Op dit prijsniveau is het verbazend om te merken dat Ultimate Ears geen verbeteringen heeft doorgevoerd als je kijkt naar de geluidskwaliteit. Het geluid is krachtig, maar mist aan helderheid en duidelijkheid, vooral in de lagere middentonen en de hoge frequenties. De mogelijkheid om de instellingen van de equalizer aan te passen is een prettige aanvulling.

De batterijduur is gelijk gebleven aan de vorige generatie. De speaker kan 15 uur muziek afspelen op een volledige lading, wat een beetje schil afsteekt tegen een imposante 20 uur batterijduur van de UE Megaboom 3. Aan de andere kant is de Megaboom 3 een stukje duurder, als je dus kijkt naar manieren om wat geld te besparen op een draagbare speaker, kun je beter opteren voor de Boom 3.