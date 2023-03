Trust GXT 542 Muta controller review

De Trust GXT 542 Muta controller is niet de ultieme multi-platform controller die hij wil zijn, maar wel een heel degelijke en betaalbare optie voor pc, smartphone en Nintendo Switch. Hoewel de knoppen wat goedkoop voelen, werkt de controller prima en ligt hij erg comfortabel in de hand. Het zou nog beter zijn als hij met Xbox en PlayStation kon werken, maar voor vier tientjes kan je niet alles hebben.

Draadloze controllers zijn er in allerlei vormen en maten. De meeste werken ook op meerdere platformen zodat je geen arsenaal aan controllers moet hebben. Trust staat bekend om zijn goedkope gaming accessoires en de Trust GXT 542 Muta controller is zijn nieuwe multi-platform controller van amper 39,99 euro. Dat moet je meteen met een korreltje zout nemen, aangezien hij werkt op pc, smartphone en Nintendo Switch. Eigenaars van een Xbox of PlayStation hebben daarom niets aan deze controller.

Trust GXT 542 Muta controller: design

De Trust GXT 542 Muta controller heeft de lay-out van een standaard Xbox/pc-controller, wat erg ironisch is aangezien hij niet met Xbox werkt. Je krijgt daarnaast in de doos twee extra covers voor het D-pad (pijltjesknoppen). Het kan wat onhandig zijn om de covers te wisselen, aangezien je hem los moet prutsen met je vingers. Welke cover ik ook gebruikte, de prestaties waren hetzelfde en het is niet zo dat de ene cover beter of slechter reageert dan de andere.

Qua formaat en gewicht leunt de Trust GXT 542 Muta controller het dichtste aan bij de Nintendo Switch Pro controller. Vooral de twee handgrepen zijn groter en bovenaan afgewerkt met een laag anti-slip. Ik vond dat de Trust GXT 542 Muta controller hierdoor comfortabeler was om vast te houden dan de controller van Nintendo zelf, hoewel die meer dan twee keer zo duur is. Als iemand die snel zweethanden krijgt, is anti-slip een must. Het is al vaker gebeurd dat een controller bijna uit mijn handen glijdt tijdens intense games, maar de Trust GXT 542 Muta controller bleef altijd op zijn plek.

(Image credit: Trust)

Opvallend is dat de L2- en R2-triggers dieper ingedrukt kunnen worden zoals op de PS5 DualSense controller. Daardoor verwachtte ik aanvankelijk dat de controller met de PS5 kon werken, terwijl dat niet zo is. De controller zelf heeft wel haptische feedback die je bovendien zelf kan instellen. Een stuurprogramma is er niet, dus je moet dit doen met een knoppencombinatie op de controller. Je kan tussen vier modi wisselen: 100%, 75%, 50% en uitgeschakeld.

De ABXY-knoppen voelen tot slot verrassend goedkoop in vergelijking met letterlijk elk ander onderdeel van de controller. Toen ik wat langer aan het gamen was, begonnen de knoppen ook lichtjes te piepen toen ik ze indrukte. De joysticks zijn daarentegen van topkwaliteit en zijn naar wat naar beneden uitgehold, waardoor mijn duimen nooit weg gleden.

(Image credit: Trust)

Trust GXT 542 Muta controller: Features en bediening

Er zijn drie manieren waarop je de Trust GXT 542 Muta controller kan verbinden: met kabel, Bluetooth of USB-connector. Een groot pluspunt voor gamers die de betrouwbaarheid van een kabel willen, is dat de Trust GXT 542 Muta controller wordt geleverd met een USB naar USB-C kabel van drie meter lang. Zelfs duurdere controllers worden vaak met kortere kabels geleverd, waardoor het soms onhandig kan zijn om te gamen terwijl de controller oplaadt. Dat is hier helemaal niet het geval.

Er mag dan geen stuurprogramma zijn, toch maakte de Trust GXT 542 Muta controller altijd meteen verbinding met eender welk apparaat. Mijn Xiaomi 13 detecteerde hem meteen in de Bluetooth-modus. Mijn gaming laptop en Nintendo Switch vonden hem vervolgens meteen met de connector en met een kabel kan er heel weinig misgaan, dus dat werkte natuurlijk prima. Een belangrijk puntje is dat je de fysieke quick start guide niet weg mag gooien, aangezien de Trust GXT 542 Muta controller specifieke knoppencombinaties heeft voor elk type verbinding. Moest je die toch kwijt zijn, kan je de digitale versie vinden op de website van Trust (opens in new tab).

(Image credit: Trust)

Trust geeft zelf alleen aan hoe lang het duurt om de batterij van de Trust GXT 542 Muta op te laden en die claim van twee uur klopt ook in de praktijk. Je kan hem wel draadloos blijven gebruiken als hij in de oplader zit of hem aansluiten op je pc zodat je met kabel verder speelt terwijl hij oplaadt. In mijn testperiode kwam ik ongeveer uit op een gebruikstijd van tien uur met een volle batterij. Daarmee zit hij iets hoger dan de PS5 DualSense-controller, maar wel ver onder de Nintendo Switch Pro-controller. De enige feature die hij eigenlijk mist tegenover de Switch Pro-controller is de mogelijkheid om Amiibo's te detecteren. Zelfs Motion Sense is aanwezig, wat handig is bij games als The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

De reactietijd van de Trust GXT 542 Muta is met elk type verbinding overigens voldoende snel voor casual gamers. Ook hier geeft Trust geen cijfers, dus ik kan me alleen baseren op mijn eigen ervaring. Iets dat soms niet helemaal gelijk liep was de haptische feedback. Zo heb ik de controller gebruikt voor Yu-Gi-Oh! Master Duel, waar ze het nodig vonden om de controller te laten trillen bij elke special summon. Hier zat er (met het gebruik van de connector) soms een kleine vertraging tussen de actie op het scherm en de haptische feedback. Wanneer ik de controller daarna met kabel aansloot, was de vertraging volledig weg.

(Image credit: Trust)

Trust GXT 542 Muta: Eindoordeel

De Trust GXT 542 Muta controller is niet de ultieme multi-platform controller die hij wil zijn, maar wel een heel degelijke en betaalbare optie voor pc, smartphone en Nintendo Switch. Hoewel de knoppen wat goedkoop voelen, werkt de controller prima en ligt hij erg comfortabel in de hand. Het zou nog beter zijn als hij met Xbox en PlayStation kon werken, maar voor vier tientjes kan je niet alles hebben.