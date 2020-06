De beste Microsoft Surface Book 3 (15-Inch) deals van vandaag Microsoft Surface Book 3 -... Coolblue NL €2,599 Bekijken Low Stock Surface Book 3 - Laptop - 15... Bol.com Netherlands €3,099 Bekijken Microsoft Surface Book 3 -... Coolblue NL €3,099 Bekijken Low Stock Amazon Germany View Similar Amazon Geen prijsinformatie Controleer Amazon

Als we kijken naar unieke laptopdesigns, dan springt de Microsoft Surface Book 3 nog steeds in het oog. Microsoft heeft nu al drie generaties lang een uniek design in handen waarbij je het display van de laptop kan loskoppelen en alsnog een volledige laptop in handen hebt. Wat ook meteen in het oog springt, is het torenhoge prijskaartje dat begint bij 1.799 euro en kan oplopen tot maar liefst 3.049 euro. Je kan dus gerust zeggen dat de Surface Book 3 heel wat te bewijzen heeft. Slaagt hij daar ook in?

(Image credit: Future)

Bekend design

Over het design kunnen we in dit geval erg kort zijn. Tegenover de Surface Book 2 zijn er geen aanpassingen gebeurd. Het display is even groot (13,5 of 15 inch), de schermranden zijn even dik, de aansluitingen zijn identiek hetzelfde, het toetsenbord werd behouden en de enige kleurenoptie is nog steeds platina. De keuze om het design te behouden, is niet noodzakelijk slecht. Het toetsenbord is nog steeds het beste toetsenbord waar we ooit onze vingers op hebben gelegd en het 4K-display op de 15-inch versie die wij hebben getest, behoort ook tot de beste in zijn soort.

We hadden wel graag enkele aanpassingen gezien bij de aansluitingen. Je krijg nu namelijk twee USB-poorten, een USB-C-poort, een SD-kaartlezer en twee Surface Connect-poorten (eentje op het display en eentje op het toetsenbord). In een laptop van deze prijsklasse hadden we nog graag Thunderbolt 3 gezien voor snellere data-overdracht. Als we kijken naar de rechtstreekse concurrentie bij Apple, namelijk de MacBook Pro, dan zien we wel meerdere aansluitingen met Thunderbolt 3. Een tweede USB-C-poort was trouwens ook op zijn plaats geweest hier.

Tot slot zijn de webcams ook hetzelfde gebleven. Vooraan krijgen we een 5MP-camera met infraroodsensoren voor Windows Hello en achteraan een 8MP-camera. Hoewel Windows 10 al een tijdje ondersteuning biedt voor logins met een vingerafdrukscanner, heeft Microsoft zelf nog steeds geen product uitgebracht met vingerafdrukscanner.

(Image credit: Future)

Prestaties en batterijduur

Specs Dit is de Surface Book 3 die wij getest hebben: CPU: 2.3GHz Intel Core i7-1065G7 (4-core, 8MB cache, tot 3.9GHz)

GPU: Nvidia GeForce GeForce GTX 1660 Ti

RAM: 32GB LPDDR4x (3.733MHz)

Scherm: 15-inch 4K (3.240 x 2.160) PixelSense, 60Hz

Opslag: 512GB SSD (PCIe)

Aansluitingen: 1 x USB 3.0 Type-C, 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A, 2 x Surface Connect-poorden, 1 x SDXC-lezer, 1 x 3,5mm-audiopoort

Connectiviteit: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2

Gewicht: 1,905g

Afmetingen: 355 x 227 x 15 mm; W x D x H

Het design aan de buitenkant is hetzelfde, maar aan de binnenkant zien we enkele upgrades. De Surface Book 3 is namelijk uitgerust met een Intel Core i5 of i7 van de 10e generatie, een Nvidia GeForce GTX GPU met het nieuwe Max-Q ontwerp en maximaal 32GB RAM. Dat zijn indrukwekkende specificaties, maar daar betaal je ook voor. In het geval van de Surface Book 3 betaal je er zelfs meer voor dan bij de concurrentie.

Wij gingen aan de slag met het model met een Intel Core i7-1065G7, Nvidia GeForce 1660Ti en 32GB RAM-geheugen dat een richtprijs heeft van 3.099 euro. Met de 32GB RAM is multi-tasken geen probleem, maar het type Intel-processor is geen echte krachtpatser. Deze processor focust voornamelijk op energiezuinigheid en niet op krachtige prestaties. De Nvidia GeForce 1660Ti is eveneens een model dat ontworpen is om te passen in kleinere laptops, omdat hij minder koeling nodig heeft. Het gevolg is dat de prestaties van de Surface Book 3 nog steeds erg krachtig zijn, maar als je dit budget hebt en het meeste uit je laptop wil halen, dan zijn er betere en snellere opties beschikbaar.

(Image credit: Future)

Benchmarks Dit zijn de scores van de Surface Book 3 in onze benchmarktesten: 3DMark Sky Diver: 22.574; Fire Strike: 11.141; Time Spy: 4.840

Cinebench R20: 1.697 cb

Geekbench 5 Single-Core: 1.142; Multi-Core: 4.350

PCMark 10 Home: 4.314

PCMark 10 Battery Life: 7 uur 9 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 7 uur 15 minuten

Wanneer we games op 4K-resolutie speelden, dan merkten we al dat het aantal frames per seconde meteen lager werd en in sommige gevallen werd de game zelfs onspeelbaar. Voor video- en beeldbewerking in 4K is de Surface Book 3 wel geschikt, maar gamers zoeken beter een alternatief.

Het voordeel van deze processor is de batterijduur. Microsoft zelf vermeldt een uiterst hoge batterijduur van maximaal 17,5 uur. Zelfs als we in gedachten houden dat er een batterij in het display én het toetsenbord zit, klinkt dit erg ongeloofwaardig. Je zou op die manier twee volledige werkdagen met de Surface Book 3 kunnen afronden.

In de praktijk zagen we dan ook geen batterijduur van 17,5 uur. Bij licht gebruik (surfen op het web, tekstverwerking…) haal je misschien het einde van de werkdag, maar verwacht niet dat je ooit langer dan tien uur uit de batterij kan halen. Op een gemiddelde dag deden we zo’n zeven uur met de Surface Book 3 en als daar wat beeldbewerking bij kwam kijken, dan zagen we de teller teruglopen naar een zestal uur. Voor een laptop van dit kaliber is dat alsnog een indrukwekkend resultaat, hoewel het amper de helft is van wat Microsoft aangeeft.

(Image credit: Future)

Eindoordeel

We kijken met gemengde gevoelens terug op de Surface Book 3. Hij behoudt het slanke design van zijn voorgangers, hoewel een kleine update zeker op zijn plaats is na al die jaren. Dit is verre van een trage laptop, maar als je prioriteit ligt bij pure prestaties, dan zijn er tal van opties die in je noden kunnen voorzien voor de helft van de prijs. Gamers die het 4K-display willen gebruiken, worden bovendien teleurgesteld omdat de aanwezig hardware in de Surface Book 3 nu eenmaal niet krachtig genoeg is om games in 4K te draaien.

Het aspect waar de Surface Book 3 in uitblinkt is zijn uitstekende balans tussen compactheid, batterijduur en prestaties. Voor content creators en designers die vaak onderweg zijn en eender waar aan hun projecten willen werken, is dit de ideale (maar nog steeds prijzige) keuze. De wendbaarheid van dit ontwerp vind je nergens anders terug en hoewel je geen 17,5 uur kan werken op een enkele lading, is het nog steeds indrukwekkend dat je bijna een volledige werkdag kan afronden.