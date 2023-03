Sonos Era 100 hands-on review

De Sonos Era 100 doet bijna alles dat we wilden van een Sonos One opvolger en klinkt verdomd goed. Het is jammer dat de prijs hem minder toegankelijk maakt dan de Sonos One en dat hij geen geweldige upgrade is voor een Sonos-audiosysteem in je thuisbioscoop.

De Sonos Era 100 is een nieuwe smart speaker van Sonos ter vervanging van de Sonos One. Op 28 maart 2023 gaat hij officieel in de verkoop en wij hadden de kans om hem kort uit te proberen tijdens een demosessie. We komen later met een volledige Sonos Era 100 review als we hem langer hebben kunnen testen.

Momenteel lijkt hij alvast een veelbelovende upgrade, hoewel de adviesprijs van 279 euro iets hoger ligt dan die van de Sonos One (229 euro) en Sonos One SL (199 euro). Op termijn wordt de Sonos One wel uit productie gehaald, dus als je de prijs van de Sonos Era 100 te hoog vindt, moet je snel je slag slaan.

De Sonos Era 100 bevat wel enkele langverwachte functies ten opzichte van zijn voorganger. In het bijzonder brengt de Era 100 voor het eerst een 3,5mm-aansluiting (via adapter) evenals bluetooth-ondersteuning naar een Sonos-luidspreker van dit formaat. Dit is zonder twijfel de meest flexibele kleine luidspreker die het merk tot nu toe heeft gemaakt.

Ook qua geluid is hij helemaal anders. Het doel van de Sonos Era 100 is om stereogeluid te leveren uit één apparaat, het idee te elimineren dat er een 'sweet spot' is om naar te luisteren en meer bas toe te voegen. Dat laatste was voor ons een lastig punt bij de Sonos One. Vooral bij akoestische muziek waren we van mening dat de bas minder rijk klonk.

Daarom heeft de Sonos Era 100 een nieuwe ovale woofer voor de lage en middentonen en twee schuine tweeters erboven, één naar links en één naar rechts. De tweeters hebben een onderlinge hoek van 100 graden en voor elke tweeter zit een waveguide-frame dat het geluid over 180 graden verspreidt. Dat betekent dat de tweeters volgens Sonos in totaal 270°-geluid verspreiden.

Dat alles zit in een klein pakket van 120 x 182,5 x 130,5 mm, wat iets korter is dan de Sonos One, maar ook iets dikker. Qua ontwerp leunt hij aan bij de Sonos Move en Sonos Arc.

Sonos Era 100: Audio

Sonos Era 100 (rechts) en Sonos Era 300 (links) (Image credit: Future)

Ondanks zijn kleine formaat is het geluid indrukwekkend, maar daar is Sonos altijd al goed in geweest. Na de nummers die we hebben beluisterd, kunnen we zeggen dat Sonos zeker en vast meer bas heeft toegevoegd aan de Era 100. Het is een grote verandering ten opzichte van de Sonos One en een rijkere bas kan heel wat energie toevoegen aan bepaalde nummers. Dit soort bas zorgt er bovendien voor dat instrumenten zoals piano's en cello's natuurlijker klinken.

De rest van het geluid van de Era 100 is prachtig en lijkt bijzonder detailrijk. Niets kwam zacht over, tenzij dat de bedoeling was. We maken ons wel zorgen of de hogere middentonen wel goed genoeg naar voren komen als er tegelijk een behoorlijke hoeveelheid bas is. We kregen het gevoel dat stemmen soms overstemd werden, maar we konden zelf de nummers niet bepalen tijdens de demo. Dit zal zeker een onderdeel zijn dat we achteraf nog uitgebreid gaan testen.

We kunnen niet anders dan zeggen dat het stereo-effect geslaagd was. De uitgestrektheid van het geluid was indrukwekkend en het klonk soms alsof er meer dan één kleine luidspreker muziek afspeelde. Toch geeft de Sonos Era 100 instrumenten vooral extra ademruimte. Voor echte stereo heb je toch meerdere en/of grotere speakers nodig. We verwachten ook niet dat de Era 100 echte stereo kan creëren, aangezien geen enkele speaker van dit formaat hierin slaagt.

(Image credit: Future)

Een interessant punt is dat het nu voor iedereen gemakkelijker wordt om het best mogelijke geluid uit de Sonos Era 100 te halen, omdat er een nieuw soort TruePlay tuning komt. Sonos noemt dit 'Quick Tuning' en het gebeurt nog steeds vanuit de Sonos-app. In tegenstelling tot gewone TruePlay tuning kan dit zowel met Android als iOS. In deze nieuwe tuningmodus wordt een geluid afgespeeld dat opgevangen wordt door de microfoons in de Era 100. Daarna stemt de smart speaker zijn audio af op de ruimte.

Sonos zegt dat dit effectiever is dan de 'Auto TruePlay'-afstemming in de Sonos Move, maar niet zo effectief als de klassieke TruePlay-afstemming waarbij je met een iPhone door de kamer zwaait. Sonos voegde er ook aan toe dat de Bluetooth-versie 5.0 is bij de lancering, maar dat die in de toekomst zal worden geüpgraded naar 5.2. Wanneer dit zal gebeuren, is voorlopig onbekend.

Je kunt tot slot een adapter aansluiten op de Era 100 die een Ethernet-of 3,5mm-aansluiting toevoegt. Die adapter wordt echter apart verkocht.

Sonos Era 100: Vroeg oordeel

We zijn erg enthousiast over de Sonos Era 100 door de vele functies die al lang op onze verlanglijst staan. Tegelijk zijn we teleurgesteld dat hij duurder is geworden, aangezien de goedkopere Sonos One SL niet langer geproduceerd wordt. Hopelijk komt er in de toekomst een Sonos Era 100 SL om de prijs toch wat te drukken.

Misschien denkt Sonos dat de meeste mensen tevreden zullen zijn met de Sonos Roam als ze een Sonos-luidspreker onder de 200 euro willen. Voor ons gaat die gedachte echter niet op en lang niet iedereen zal bereid zijn om de verhoogde adviesprijs van 279 euro te betalen.

Dat wil niet zeggen dat de Era 100 zijn prijs niet waard lijkt, vooral omdat hij veelzijdiger is. Het is alleen jammer dat het buiten het budget van sommige geïnteresseerden zal zitten.