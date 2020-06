Samsung Q95T 4K QLED TV (QE55Q95T)

Voor mensen die stap naar 8K niet willen wagen, maar wel het beste van het beste in de 4K-wereld willen, is de Samsung Q95T een aanrader. Zowel de algemene beeldtechnologie, 4K-opschaling als nieuwe audiotechnologie zijn geweldig. De ondersteuning van Bixby is momenteel niet heel nuttig, maar we verwachten dat de toevoeging van Google Assistant in de toekomst nieuwe mogelijkheden met zich mee zal brengen. Als je hem kan betalen, zijn er weinig redenen waarom je de Q95T niet zou aanschaffen.

Over het nut en het onnut van 8K-televisies kan je meerdere discussies voeren. Native 8K-content is amper beschikbaar, maar de opschalingstechnologie van sommige bedrijven wordt steeds beter zodat 4K eruit begint te zien als 8K. De stap naar 8K is voor de gemiddelde consument nog steeds erg groot, dus zijn wij aan de slag gegaan met een gloednieuwe 4K tv, de Samsung Q95T.

Prijs en beschikbaarheid

Als we even kijken naar de verschillende prijzen van de modellen, dan merken we meteen dat dit gaat om een premium 4K tv: het 55-inch model kost 2499 euro, het 65-inch model kost 2999 euro, het 75-inch model kost 4499 euro en het 85-inch kost tot slot 5999 euro. Wij hebben voor deze review de 55-inch Q95T getest.

Design

De Samsung Q95T heeft erg dunne randen rondom het scherm, maar voor een randloze ervaring moet je nog steeds bij het nieuwe 8K vlaggenschip zijn. Het geheel is wel relatief dik, maar aangezien je geen tv-kijkt terwijl je naast je tv zit, is dit geen echt minpunt.

Een groot pluspunt is dat dit model altijd gebruikmaakt van de Samsung One Connect box voor alle aansluitingen. In de tv zelf stop je een enkele kabel die je verbindt met de One Connect box waarin je alle andere kabels kan stoppen. Qua aansluitingen krijg je daar vier HDMI’s, drie USB-A-poorten, een ethernetpoort en invoer voor digitale audio en tuner. Daarnaast is er nog ondersteuning voor wifi en bluetooth zodat je makkelijk draadloos apparaten kan verbinden.

De Samsung Q95T wordt ondersteund door een metalen voetstuk dat je zelf op de tv moet monteren. Dit voetstuk is relatief zwaar, maar dat is ook logisch. Je monteert het centraal op de tv en het moet het volledige gewicht van het scherm kunnen ondersteunen. Dit is handiger dan twee voetstukjes aan de zijkanten, omdat je de Samsung Q95T hierdoor ook op kleine tv-meubels kan plaatsen.

Smart TV (Tizen)

Net zoals bij alle smart tv’s van Samsung, zien we het Tizen besturingssysteem op de Q95T. We zien weinig veranderingen tegenover de vorige generaties, maar dat is niet noodzakelijk slecht. Duw op de homeknop en je krijgt een overzichtelijke balk met de meest gebruikte apps en toegang tot een appstore. Enkele vooraf geïnstalleerde apps zijn: Netflix, Rakuten, Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube en (in België) TV Vlaanderen. Als je op een van deze apps gaat staan, krijg je daarboven meteen een tweede balk te zien met aanbevolen films en series zodat je meteen kan beginnen kijken. Je kan ook media vanaf je Android-smartphone streamen door de ingebouwde Chromecast-functie of vanaf een Apple-toestel via AirPlay.

Je kan de Samsung Q95T ook bedienen met de Samsung SmartThings app. We vonden app vooral handig bij het uitkiezen van een achtergrond in de Ambient Mode. De tv gaat dan in een energiezuinige modus en toont een statische of dynamische afbeelding (of galerij). Je hebt keuze uit een heel gamma aan achtergronden, waarvan sommige puur esthetisch zijn en andere informatie op het beeld weergeven zoals het weer, nieuwsberichten of muziek. Op de afstandsbediening staat tot slot nog een aparte knop om meteen Ambient Mode in te schakelen.

In de Samsung Q95T is ook Bixby-ondersteuning aanwezig en op termijn zou Google Assistant ook toegevoegd moeten worden. Je kan hierdoor via stemcommando’s (in je smartphone of de afstandsbediening) bepaalde acties uitvoeren, maar die zijn momenteel erg beperkt. Toen we bijvoorbeeld vroegen om een serie op Netflix af te spelen, kregen we als reactie dat dit nog niet mogelijk was. Op dit moment verkiezen we nog steeds de handmatige bediening met de app of afstandsbediening. We kijken wel uit naar de nieuwe mogelijkheden door de toevoeging van Google Assistant.

HD/SDR Prestaties

De beelden van de QE65Q95T worden in 2020 versterkt door een verbeterde videoprocessor en een nieuw controlesysteem voor de achtergrondverlichting dat het licht op een intelligentere manier over de LED's verdeelt.

Over dit laatste zullen we het meer hebben in het 4K/HDR-gedeelte, waar het meer impact heeft, maar de nieuwe processor werkt uitstekend als het gaat om het opschalen van HD-bronnen naar het 4K-scherm van de Q95T. Het beeld ziet er scherper uit en zit vol met meer echte details. Nog beter, deze voor de hand liggende verbeteringen worden geleverd zonder dat de originele ruis overdreven wordt of dat de randen van voorwerpen worden vervaagd.

Het contrast tijdens het kijken naar standaard dynamisch bereik inhoud is uitstekend. Donkere beelden genieten van zwarte tinten die je doen vergeten dat je kijkt naar een lcd-tv met achtergrondverlichting. Toch ziet helder licht er nog steeds sterk en schoon uit. Nog beter, ondanks het feit dat de 65Q95T slechts 120 afzonderlijk gestuurde LED dimzones heeft, vallen heldere objecten op tegen bijna zwarte achtergronden zonder dat dit gepaard gaat met een witte gloed.

Zoals je zou hopen met zo'n goed zwartniveau achter zich, zien de kleuren er ook in SDR geweldig uit. Levendig maar niet te helder (zolang je het Dynamisch beeld maar vermijdt) en vol balans en subtiele tinten.

Een kleine hoeveelheid schaduwdetails kan verloren gaan in zeer donkere gebieden, tenzij je de Movie preset gebruikt. Die-hard liefhebbers moeten er rekening mee houden dat de set zijn meest effectieve resultaten levert als hij iets helderder draait dan de strenge SDR-kalibratieregels zouden voorschrijven.

4K/HDR Prestaties

Hoe geweldig HD/SDR beelden op de Q95T ook zijn, de tv is ontworpen om te stralen bij 4K HDR-beelden. En stralen doet hij zeker.

Om te beginnen is het beeld enorm helder. In de Dynamic Mode bereikt hij helderheidspieken van meer dan 2000 nits. Dit daalt tot ongeveer 1500 en 1300 nits in de Standard en Movie presets, maar dat is meer dan genoeg om ervoor te zorgen dat de Q95T HDR-beelden weergeeft met uitzonderlijke kracht en levendigheid.

Het feit dat de Q95T over zoveel helderheid beschikt, betekent ook dat de hij enorme kleurvolumes kan weergeven uit de brede kleurengamma's die doorgaans gepaard gaan met het sterk uitgebreide lichtbereik van HDR. Voeg deze stralende kleuren en hoge helderheidsniveaus toe aan de zwarte kleuren die er in HDR nog steeds dieper uitzien dan op een LCD TV, en je hebt echte next-gen beeldprestaties.

Samsung's vermogen om zo veel contrast te leveren met minder dimzones om mee te spelen ten opzichte van de Q90R van 2019 is zeker te danken aan de nieuwe achtergrondverlichting. Dit werkt door de stroom te herverdelen van donkere delen van het beeld die het niet nodig hebben naar heldere delen die het wel nodig hebben. Maar maak je geen zorgen, de QE65Q95T blijft geweldig presteren bij opvallende heldere HDR-objecten die indrukwekkend ingetogen zijn. Er is een zeer subtiel en vaag gevoel van een licht verhoogde helderheid rond de meest extreme inhoud.

De brede kijkhoektechnologie die Samsung vorig jaar op de premium lcd-modellen heeft geïntroduceerd, is voor 2020 aangepast omdat men zich zorgen maakt dat de beelden hierdoor aan resolutie inboeten. Dus terwijl je de Q95T vanuit een bredere hoek kunt bekijken dan typische LCD-tv's voordat kleur en contrast gaan schuiven en tegenlicht meer zichtbaar wordt, kan je hier problemen krijgen bij afwijkingen vanaf 30 graden.

De kijkhoek is echter slim gekozen als je bedenkt hoeveel scherper en gedetailleerder de beelden van de Q95T eruit zien dan die van de Q90R. Buiten de Movie preset, die bewust voor een iets zachter beeld gaat, is de 4K-scherpte van de Q95T werkelijk geweldig. Vooral omdat het nu niet meer gepaard gaat met het soort glinsterende ruis en het ietwat zanderige gevoel dat we vroeger bij Samsung tv's zagen, tenzij we hun scherpte-instellingen aanpasten.

Samsung biedt zelfs een nieuwe bewegingsoptie in zijn Game picture preset die een laag niveau van motion processing behoudt terwijl de input lag (de tijd die de tv neemt om beelden te renderen) tot een zeer respectabele 25ms beperkt wordt. Hardcore gamers kunnen echter niet tegen de allure van de ongelooflijk lage 9,4 ms vertraging die de tv in de 'directe' gamemodus aflevert.

Samsung biedt ook een handige optie die donkere delen van games helderder kan maken zonder invloed op lichte gebieden, zodat je gemakkelijker verborgen vijanden kunt zien. Let wel: het activeren van de gamemodus nogal wat van de backlight dimming van de Q95T weghalen.

De Q95T kan echter ook subtiele details en schaduwen in donkere gebieden uit het oog verliezen en omdat lichte objecten in donkere opnamen aan helderheid verliezen dankzij de effecten van de lokale dimming, kan hun kleurintensiteit ook afnemen.

Geluid

De Samsung Q95T introduceert ook nieuwe audiotechnologie, namelijk Object Tracking Sound (OTS). De tv detecteert dan waar het geluid zich in beeld afspeelt en probeert die positie hoorbaar te maken door de ingebouwde speakers. Als je een compatibele soundbar van Samsung toevoegt, dan wordt OTS daar ook verder doorgetrokken. Je merkt dit het beste bij films zoals Fast & Furious waar je de auto als het ware van links naar rechts hoort driften in beeld.

Stemmen kunnen ook automatisch luider worden gemaakt. Hier houdt de tv zowel rekening met het geluid in jouw omgeving als de andere geluiden op het scherm. Het geluid werd bijvoorbeeld luider terwijl er in onze woonkamer een stofzuiger aan stond en stemmen werden beduidend luider gemaakt tijdens drukke (vecht)scènes in films en series. Hoewel we hierdoor altijd goed konden horen wat er gezegd werd, merkten we op dat de Q95T soms niet goed wist wat er met de overige geluiden moest gebeuren. Stemmen klonken altijd helder, maar de andere geluiden klonken soms wat ongebalanceerd.

Eindoordeel

Voor mensen die stap naar 8K niet willen wagen, maar wel het beste van het beste in de 4K-wereld willen, is de Samsung Q95T een aanrader. Zowel de algemene beeldtechnologie, 4K-opschaling als nieuwe audiotechnologie zijn geweldig. De ondersteuning van Bixby is momenteel niet heel nuttig, maar we verwachten dat de toevoeging van Google Assistant in de toekomst nieuwe mogelijkheden met zich mee zal brengen. Als je hem kan betalen, zijn er weinig redenen waarom je de Q95T niet zou aanschaffen.