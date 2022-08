Samsung Galaxy Watch 5 Pro hands-on review

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro is bedoeld voor outdoor-fanaten die meer willen dan het reguliere Samsung-horloge kan bieden. In onze korte tijd met de smartwatch lijkt het een geweldig gadget te worden. Garmin-enthousiastelingen zijn ongetwijfeld minder makkelijk te overtuigen.

Review in een notendop

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro is Samsungs nieuwste en mogelijk beste smartwatch tot nu toe. De “Pro’’ in de naam past er helemaal bij, aangezien deze groter en beter is dan de rest van de Watch 5-lijn. Je krijg een langere batterijduur, krachtige eigenschappen en exclusieve functionaliteiten.

De Watch 5 Pro gebruikt deze kracht voornamelijk om meer fitness-legitimiteit toe te voegen, met extra GPS-functionaliteiten als het genereren van nieuwe routes voor conditietrainingen en een versterkte behuizing. Samsung wil er zeker van zijn dat de 5 Pro gericht is op avonturiers en atleten.

Voor de rest behoudt de Watch de gezondheidskit van zijn kleine broer, inclusief verbeterde slaapregistratie en lichaamssamenstelling. Daarbovenop zit nog de geweldige slimme functionaliteit met dank aan Wear OS, het opnemen en beantwoorden van oproepen, muziekbediening en een Exynos W920 dualcore 5nm-chipset die het geheel aandrijft. In dit vroege stadium lijkt het zeker alles wat je wilt in een fitnessgeoriënteerd Wear OS-horloge.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Prijs en beschikbaarheid

De Watch is nu verkrijgbaar via de Samsung store online, met een prijs van 469 euro voor de Bluetooth-versie en 519 euro voor de versie met 4G. Vergeleken met de prijs van de Watch 5, 299 euro voor de Bluetooth-versie en 349 euro voor de 4G-versie, is dat een aardig verschil.

Pre-orders zijn geopend vanaf 10 augustus en vanaf 26 augustus beginnen de eigenlijke leveringen.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Design

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro ziet er fantastisch uit. Het eerste wat je opvalt is het scherm: helder, fel en ontzettend vlot wanneer je erop swipet. Het is een groot 1,36 inch display, omringd door een verhoogde rand op de titanium-behuizing om het horloge te beschermen tegen impact. Het horloge neemt aardig wat ruimte in op onze pols, maar voor wie een Garmin gewend is, voelt het niet onnatuurlijk aan. Het saffierglas en de titanium behuizing zijn volgens Samsung twee keer zo slijtvast als de Samsung Galaxy Watch 4. Het horloge is dus zeker geschikt voor buiten.

Passend bij het robuuste horloge van Samsung tot nu toe, geeft de verhoogde rand het horloge een stoer gevoel, wat bijdraagt aan zijn outdoor karakter. Het siliconen bandje met een scharnierende d-buckle-gesp is ook exclusief voor de Watch 5 Pro, omdat dit sportieve bandje niet beschikbaar is voor de standaard Watch 5. Het is een gebruiksvoorwerp en het ziet er gestroomlijnd uit met het zwarte titanium horloge dat we hebben getest. We verwachten wel dat leren bandjes zullen verschijnen voor een stijlvollere look.

De Watch 5 Pro heeft een IP68-classificatie voor waterbestendigheid, dus kan deze meer dan 30 minuten onder water worden gehouden bij diepten van meer dan een meter. Dit is een verbetering ten opzichte van veel gewone smartwatches en draagt bij aan het fitnessgehalte van het horloge. Je Garmins, Suuntos, Amazfits en zelfs Casio digitale horloges moeten allemaal bestand zijn tegen de ontberingen van zeewater, of je nu voor het eerst een triatlon gaat doen of een uur gaat surfen met wat vrienden. De Watch 5 Pro kan zich bij die club aansluiten.

De UX is ook bevredigend ontworpen. Het horloge wordt geleverd met een veelvoud aan verschillende wijzerplaten, het bekende hartvormige equivalent van de activiteitsringen van de Apple Watch, en zelfs de activiteitsprofielen bieden kleine animaties wanneer ze worden geselecteerd. Het kleine mannetje rent bijvoorbeeld als het profiel "hardlopen" is geselecteerd en zwemt als je naar de volgende indeling voor activiteiten veegt. De twee knoppen aan de zijkant van het horloge zijn er niet alleen om Garmin na te apen, maar werken ook als sensoren, waarmee bio-elektrische impedantie analyse-scans kunnen worden uitgevoerd door je vingers er een minuut lang tegenaan te drukken. Hierover later meer.

(Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Features

De Watch 5 Pro biedt een grote verscheidenheid aan gezondheidsgoodies, nog meer dan het standaardmodel. Exclusief voor de Pro is de GPS-functie "route workout", waarmee je je route kunt plannen (die je kunt delen met vrienden om samen dezelfde route op verschillende tijden te lopen, waarbij je de tijden vergelijkt alsof je aan het racen bent).

De routeworkoutfunctie biedt turn-by-turn navigatie met haptische trillingssignalen ,zodat je niet op je horloge hoeft te kijken, en Track Back om te voorkomen dat je verdwaalt. Activeer Track Back en het horloge leidt je langs de veiligst mogelijke route terug naar het beginpunt.

Wat we wel konden bekijken was de lichaamssamenstelling van de Watch, die naar verluidt is verbeterd sinds de Watch 4. Dit is die eerder genoemde bio-elektrische impedantie analyse scan, dezelfde methode die slimme weegschalen gebruiken om je lichaamssamenstelling te bepalen. Je hoeft alleen maar je vingers op de knoppen te plaatsen en de functie op je telefoon te starten, waardoor een stroom elektriciteit door je lichaam wordt gestuurd die met verschillende snelheden door vet, spieren en botten beweegt. De stroom berekent deze snelheden en schat de verhouding tussen vet, spieren en botten in je lichaam. Nu kun je doelen voor je lichaamsbouw instellen en het horloge helpt dan gemotiveerd te blijven en die doelen te bereiken door bewegingsherinneringen, het bijhouden van activiteiten en regelmatige BIA-tests. De BIA-sensor was heel gemakkelijk te gebruiken en gaf ons tijdens de eerste tests heel snel een meting. We zouden deze graag vergelijken met een paar slimme weegschalen om de nauwkeurigheid van de functie echt te kunnen meten.

Zowel de Watch 5 als de Watch 5 Pro krijgen ook een verbeterde slaapregistratie: zoals gebruikelijk is bij de meeste slimme fitness-horloges, houden de Watch 5 en de Watch 5 Pro allebei je slaap bij. Ze registreren hoe lang je wakker bent, in REM-, lichte en diepe slaap, en bieden je een totale "slaapscore". De horloges meten ook regelmatig je bloedzuurstofgehalte en houden je snurken in de gaten.

Waar we echter echt van onder de indruk zijn is dat Samsung je echte begeleiding geeft bij het verbeteren van je slaap, waar concurrenten je vaak overspoelen met complexe data die je niet begrijpt. Door je een slaapprofiel toe te wijzen, gevisualiseerd door een schattig diertje, geeft de Galaxy Watch 5 Pro 28 dagprogramma's voor slaapcoaching met "dagelijkse missies". Hierbij wordt je slaapanalyserapport gebruikt om je te begeleiden bij het verbeteren van je slaap.

We hebben ons al eerder afgevraagd wat het nut is van slaapgegevens zonder bruikbaar advies, dus de gegevens gebruiken voor positieve veranderingen is een geweldige zet. Er werd nog niets gezegd over wat de daadwerkelijke "slaapmissies" zouden kunnen inhouden, naast het aanpassen van je bed/ontwaaktijden.

Voor de rest biedt het horloge alle gebruikelijke toeters en bellen, zoals meldingen, het beantwoorden/weigeren van oproepen en zelfs automatische valdetectie. Apps van derden zijn gemakkelijk te downloaden via de Play Store en tot 16 GB geheugen is voldoende om wat muziek op te slaan.

(Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Batterijduur

De Watch 5 Pro biedt een 60 procent grotere batterij dan de Watch 4 met zijn capaciteit van 590mAh. Vergelijk dat met de maximale 410mAh van de Watch 5. Wat dat betekent voor de gebruikstijd van het horloge, weten we gewoonweg nog niet. We zullen dit uitgebreid onder de loep nemen voor de volledige review.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Vroeg oordeel

Na het horloge minder dan een uur in handen te hebben gehad, kunnen we je nog niet zeggen of je het moet kopen of niet. Maar op het eerste gezicht lijkt het het beste fitnessgeoriënteerde Wear OS-horloge tot nu toe, hoewel het zeker niet goedkoop is. Het heeft duidelijk de kracht en de capaciteiten om al zijn concurrenten te verslaan. Qua prestaties kan hij opboksen tegen de Apple Watch, hoewel de meningen verdeeld kunnen zijn over de algemene stijl.

Met geruchten over een robuuste Apple Watch 8 in het verschiet, is het interessant dat Samsung er als eerste is met de op avontuur gerichte Watch 5 Pro. Maar zullen echte outdoorliefhebbers massaal hun Suuntos en de beste Garmins dumpen en Wear OS omarmen? We moeten meer tijd met dit horloge doorbrengen om daarachter te komen.