De Samsung Galaxy Tab S7 Plus heeft extreem hoge ambities met een premium bouwkwaliteit en een scherm zoals we dat nog nooit eerder op een tablet hebben gezien. Het gebrek aan ondersteuning voor apps op Android-tablets eist echter zijn tol van deze iPad-concurrent.

De Samsung Galaxy Tab S7 Plus is een van de twee nieuwe tablets van het bedrijf die de iPad-serie van Apple van de troon wil stoten.

Hoewel Google's Android-besturingssysteem ondersteuning biedt voor tablets, is en blijft het geen geweldig besturingssysteem voor deze vormfactor. Er zijn dan ook maar weinig Android-tablets te vinden en nog minder premium Android-tablets. We kunnen gerust zeggen dat de Galaxy S-tablets de enige high-end Android-tablets zijn op de markt.

Maar Samsung wil niet alleen de beste Android-tablet maken. Met een prachtig 12,4-inch OLED-scherm en een snelle processor wil Samsung de kroon stelen van de iPad Pro als beste tablet.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus prijs en beschikbaarheid

Prijs begint bij 899 euro

Aangekondigd op 5 augustus

Beschikbaar in de winkel vanaf 21 augustus

De Samsung Galaxy Tab S7 Plus is aangekondigd op 5 augustus tijdens het Samsung Unpacked event. Op 21 augustus zal de tablet in de winkelrekken liggen. Er zijn twee verschillende configuraties: eentje met alleen wifi en eentje met 5G-ondersteuning. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de gewone Samsung Galaxy Tab S7.

In beide configuraties is de tablet uitgerust met 8GB RAM en 256GB interne opslag. De wifi-versie kost je 899 euro en de 5G-versie maakt daar 1099 euro van.

Design

Als je denkt aan een premium tablet, is het ontwerp dat direct in het oog springt de iPad Pro met zijn grote scherm, dunne randen en platte kanten. De Samsung Galaxy Tab S7 Plus heeft dat allemaal, en hij slaagt erin het spel te verbeteren door zowel dunner als lichter te zijn dan de 12,9-inch iPad.

Met 575 gram is hij redelijk licht, maar je zou hem toch met twee handen vast willen houden. Hij is ook indrukwekkend dun met slechts 5,7 mm, waardoor het de dunste tablet is die we hebben gebruikt.

Het feit dat hij dun en licht is betekent niet dat de Galaxy Tab S7 Plus goedkoop aanvoelt - het is juist het tegenovergestelde. Het voelt extreem hoogwaardig aan, vooral met de geborstelde metalen zijkanten die ons een beetje aan de Galaxy Note 4 doen denken.

De achterkant van de tablet is een beetje een vingerafdrukmagneet en we begonnen heel gemakkelijk vlekken te zien op de Mystic Black kleur die we gebruikten. De Galaxy Tab S7 Plus zal ook beschikbaar zijn in twee extra kleuren; Mystic Silver en Mystic Bronze.

Galaxy Tab S7 Plus specs Gewicht: 575g

Afmetingen: 285 x 185 x 5,7mm

Displaygrootte: 12.4-inch

Resolutie: 2800 x 1752

Refresh rate: 120Hz

Chipset: Snapdragon 865+

RAM: 6GB / 8GB

Opslag: 128GB / 256GB

Besturingssysteem: Android 10

Camera's achteraan: 13MP + 5MP

Frontcamera: 8MP

Batterij: 10.090mAh

Er is een glazen strook aan de bovenkant van de achterkant van de tablet, die fungeert als een magneet om de S Pen te bevestigen. Het is niet de sterkste magneet, maar Samsung heeft een slimme ontwerpoplossing met de cover die de stylus stevig op zijn plaats zal houden.

De cameramodules zijn ook in deze glazen strook geplaatst maar steken een beetje uit. Dat betekent wel dat de tablet niet volledig plat ligt als je hem op een tafel legt.

De Samsung Galaxy Tab S7 Plus heeft slechts één USB 3.2 Type-C-poort, die zich aan de rechterkant bevindt en die zowel kan opladen als voor een data-aansluiting kan zorgen. Dit betekent ook dat er geen hoofdtelefoonaansluiting beschikbaar is.

Er zijn voldoende docks en dongles beschikbaar die de functionaliteit van deze poort kunnen uitbreiden, maar twee poorten zijn altijd beter dan één. Er is nog een slimme connector aan de onderkant, waar de Samsung Keyboard cover magnetisch aan vastzit. Wat betreft de knoppen krijg je een aan/uit-knop en volumetoetsen, plus een SIM-slot aan de bovenkant.

Display

Als een tablet alleen al op het scherm werd beoordeeld, zou de Samsung Galaxy Tab S7 Plus een van de beste zijn die er is. Het prachtige 12,4-inch Super AMOLED scherm heeft een resolutie van 2800 x 1752 en ondersteunt een snelle 120Hz verversingssnelheid waardoor het soepel werkt.

Het verschil tussen het OLED-scherm op de Samsung Galaxy Tab S7 Plus en andere IPS-gebaseerde tablets zoals de iPad Pro of de Huawei MatePad, is dat IPS-schermen gewoon saai en kleurloos lijken nadat je OLED hebt gebruikt.

De 16:10 beeldverhouding van het Galaxy Tab S7 Plus-scherm is een goed compromis tussen entertainment en productiviteit. De meeste streaming content is gemaakt met een 16:9 beeldverhouding, dus je verliest heel weinig schermruimte bij het kijken naar Netflix of YouTube in vergelijking met een iPad die een 4:3 verhouding heeft.

Aan de andere kant krijg je niet zoveel verticale ruimte voor apps, surfen op het web of e-mailen, maar dat is geen groot probleem.

Er zijn zeer smalle randen rond de tablet en Samsung verbeterde de detectie van valse aanrakingen, maar dit is niet feilloos. We hadden nog steeds een probleem bij het gebruik van de S Pen, waarbij het rusten van onze hand op de tablet ertoe leidde dat het scherm in de war raakte.

Dit kon worden opgelost met een software-update vlak voor de lancering, en we zullen dit grondig testen als onderdeel van onze volledige Galaxy Tab S7 Plus review.

Accessoires

Hoewel de Samsung Galaxy Tab S7 Plus kan worden aangeschaft als een losse tablet, verbeteren de productiviteitsniveaus vertienvoudigd bij gebruik met accessoires. De S Pen zit al in de doos en dat is veel leuker dan de extra euro's die je moet uitgeven als je een Apple Pencil voor de iPad zou kopen.

Net als de Apple Pencil op de iPad Pro kun je de S Pen magnetisch op de achterkant van de Galaxy Tab S7 Plus klikken om hem op te bergen en draadloos op te laden. Samsung heeft de latentie van de S Pen verbeterd en luchtgebaren toegevoegd aan de Tab S7 Plus, vergelijkbaar met de gebaren die je zult zien op de nieuwe Galaxy Note 20.

Naast de S Pen kan je optioneel de Book Cover en het Book Cover Keyboard voor de Galaxy Tab S7 Plus kopen. De cover wordt magnetisch bevestigd aan de achterkant van de Tab en voegt een kickstand toe waarmee je de Tab S7 Plus omhoog kunt zetten.

De bovenkant van de cover heeft een kleine hobbel waar de S-Pen zich bevindt, en je kunt het bovenste deel van de omslag omdraaien om bij de stylus te komen. We raden het gebruik van de cover ten zeerste aan, omdat dit tegelijk een uitstekende bescherming biedt tegen het verlies van de S Pen.

Het Book Cover Keyboard klikt op de Galaxy Tab S7 Plus met behulp van de Smart Connector om je te voorzien van een toetsenbord en trackpad, waardoor je de tablet op dezelfde manier kunt gebruiken als de Microsoft Surface Pro 7.

De toetsen zijn groot en mooi verdeeld met genoeg ruimte ertussen, hoewel ze geen achtergrondverlichting hebben. Je krijgt wel de volledige set toetsen, samen met de numerieke en functietoetsen voor snelkoppelingen.

Het trackpad is ook groot genoeg, iets groter dan die op de iPad Pro Keyboard case, maar het voelde een beetje springerig aan zoals sommige van de Windows laptops. Het ondersteunt gebaren met drie vingers die dezelfde functionaliteit mogelijk maken als de navigatiegebaren van Android.

Prestaties en software

De Samsung Galaxy Tab 7 Plus is uitgerust met de snelste processor die momenteel beschikbaar is voor het Android-platform, de Snapdragon 865+. Deze wordt ondersteund met ofwel 6GB of 8GB RAM en samen met het 120Hz-display, creëert dit de meest vloeiende Android-tablet-ervaring die we zijn tegengekomen.

Apps worden snel gelanceerd en je kunt gemakkelijk en zonder enige vertraging tussen de apps schakelen. Er werkten meerdere apps op de Tab S7 Plus en deze werkt net zo soepel als een vergelijkbare set apps die op een iPad zijn geopend.

De vier luidsprekers op de tablet klinken vrij goed en maken hem tot een apparaat dat geschikt is voor mediaconsumptie.

Er is ook een 8MP webcam aan de voorkant die gelukkig bovenin je scherm zit als de tablet in landscape modus staat. Dit maakt het veel gemakkelijker om videogesprekken te voeren op de Tab S7 Plus dan op de iPad Pro.

Aan de achterkant heeft de Galaxy Tab S7 Plus een dubbele camera opstelling, met een 13MP-hoofdcamera en een 5MP-groothoekcamera.

Qua opslag heb je de keuze tussen 128 GB en 256 GB, en als dat niet genoeg is kun je dit uitbreiden met een microSD-kaart tot 1 TB.

De Galaxy Tab S7 Plus heeft ook een ingebouwde vingerafdruksensor. Die werkt niet zo snel als op sommige smartphones, maar is wel vrij nauwkeurig.

Zoals we al hebben vermeld, wordt de Galaxy Tab S7 Plus geleverd met een SIM-kaartslot, en het heeft ondersteuning voor zowel 4G LTE-netwerken als de nieuwere 5G-aansluitingen.

Software op Android-tablets blijft een terugkerend probleem. Hoewel Google verschillende schermafmetingen en beeldverhoudingen voor Android ondersteunt, richten de meeste ontwikkelaars zich op portretapps die zijn ontworpen voor telefoonschermen.

Hoewel dit tot op zekere hoogte een probleem is met de iPad, is het Apple gelukt om veel meer ondersteuning te krijgen voor tablet-apps die Google heeft. En het is niet alleen beperkt tot kleinere teams van ontwikkelaars die niet noodzakelijkerwijs over de middelen beschikken, zelfs bedrijven als Adobe hebben hun pro-apps niet beschikbaar gesteld voor Android-tablets.

Andere apps zoals Spotify, die wel werken op Android-tablets, zijn gewoon een uitgerekte versie van hun telefoon-app.

Het is echter niet allemaal onheilspellend en somber, want er zijn enkele apps die geoptimaliseerd zijn voor Android-tablets. Google probeert al zijn apps goed te laten werken op Android-tablets, maar voor degenen die dat niet doen heeft Samsung een redelijke oplossing die DeX heet.

Wanneer je Galaxy Tab S7 Plus in Dex-modus staat, wordt het typische Android-startscherm vervangen door een scherm dat veel lijkt op het bureaublad van Windows en dat Android-apps laat werken in vensters in plaats van het volledige scherm te nemen.

Dit zorgt voor betere multi-tasking omdat je meerdere apps in beweegbare vensters gebruikt, iets waar de iPad niet toe in staat is. Maar nog steeds niet alle apps zijn beschikbaar in de DeX-modus, wat je weer enkele stappen terugzet.

Vroeg verdict

Het lijkt erop dat Samsung de juiste beslissingen neemt als het gaat om de Galaxy Tab S7 Plus. Hij is uitgerust met de snelste processor die momenteel beschikbaar is voor Android, samen met een prachtig AMOLED-display dat gemakkelijk een van de beste schermen is die we op een tablet hebben gezien.

Hij heeft ook een indrukwekkend dun ontwerp en goede luidsprekers, waardoor het een goede kandidaat is voor het consumeren van media.

Het valt niet te ontkennen dat de Galaxy Tab S7 Plus een van de beste Android-tablets zou kunnen zijn. De concurrentie van Apple blijft echter moeilijk te overtreffen.

Zelfs met de beste inspanningen van Samsung is dat geen eenvoudige opdracht. Google moet de ontwikkelaars harder aansporen om apps voor Android-tablets te optimaliseren, want je hebt uitstekende hardware die in veel opzichten beter is dan de iPad, maar die wordt niet volledig benut.