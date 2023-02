Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung Galaxy S23 Plus: Twee minuten review

De Samsung Galaxy S23 Plus is een complexe smartphone met een mooi uiterlijk en krachtige specs om het ontwerp bij te staan. Het stukje verhoogde metaal rond de camera’s is nu ook verdwenen. Dit zorgt ervoor dat het design een stuk strakker is, maar de S23 en S23 Plus missen misschien wel een stukje eigen identiteit.



De drie nieuwe smartphones van Samsung hebben de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chip. Qualcomm en Samsung hebben hiervoor samengewerkt aan een speciale editie van de chip, genaamd het Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Het is een handige, aangepaste benaming die iets speciaals toevoegt aan deze smartphones met Android 13: alle mobiele CPU's zijn overgeklokt tot 3,6 GHz. De meeste mobiele CPU's, waaronder Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1 en Apple's formidabele A16 Bionic in de iPhone 14, zijn snel genoeg voor de overgrote meerderheid van smartphonegebruikers. Maar dat extra beetje kracht dat Samsung en Qualcomm uit de 8 Gen 2 weten te persen, kan betekenen dat 8K 30 fps opnames beter worden, dat gamen soepeler verloopt en dat CPU-intensieve bewerkingen zoals 8K-videobewerking vlotter gaan.

Zoals je zult lezen in onze hands-on review, hadden we niet genoeg tijd om alle prestaties uitvoerig te testen (laat staan te benchmarken). Toch staat die CPU centraal in het verhaal van de Samsung Galaxy S23 serie.

Samsung Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra en Galaxy S23 (Image credit: Samsung)

Het is belangrijk om dat in gedachten te houden als je kijkt naar de grotendeels ongewijzigde camera's. Het is nog steeds een 50MP primaire camera, 12MP groothoekcamera en een 10MP optisch gestabiliseerde camera met 3x optische zoom. De selfiecamera is daarnaast 12MP in plaats van 10MP. Samsung claimt betere fotografie vooral door de kracht van de opgewaardeerde CPU en zijn krachtigere AI-functies.

Het 6,6-inch Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ display is nauwelijks veranderd. Er zit nog steeds een ultrasone vingerafdrukscanner onder en de selfiecamera zit nog steeds aan de bovenkant. Alles ziet er nog steeds helder en kleurrijk uit. In tegenstelling tot sommige geruchten is het refresh rate niet gewijzigd. Het kan niet zakken tot 1Hz om meer stroom te besparen zoals de Galaxy S23 Ultra. In plaats daarvan haalt het minimaal 48Hz, hetzelfde cijfer als vorig jaar.

Hoewel de Samsung Galaxy S23 Plus nagenoeg hetzelfde is als de Galaxy S23, zijn er duidelijke verschillen.

Samsung heeft de afmetingen vrijwel ongewijzigd gelaten sinds de S22, maar in vergelijking met de S23, is de Samsung Galaxy S23 Plus een grotere telefoon die steviger aanvoelt en helemaal niet onprettig in de hand ligt. Die grotere Gorilla Glass Victus 2 en Armor Aluminium behuizing laten ruimte voor een grotere 4.700 mAh batterij (200 mAh groter dan de S22 Plus) en een grotere koeling. En terwijl zowel de S23 als de 23 Plus 8GB RAM heeft, begint de Galaxy S23 Plus met 256 GB opslag en kan je hem met maximaal 512 GB opslag kopen. De Galaxy S22 behoudt daarentegen de basisversie met 128 GB.

Het is een telefoon waarbij geen enkel element eruit springt als reden om te upgraden, als je al beschikt over een Galaxy S22 Plus. Het zou echter een overtuigende keuze kunnen zijn voor degenen die nog nieuw zijn met betrekking tot de Galaxy-serie, en die de Galaxy S23 te klein vinden en de S23 Ultra te duur.

Samsung Galaxy S23 Plus hands-on: Prijs en beschikbaarheid

Te koop vanaf 1.199 euro

Duurder dan vorig jaar

Meer opslagruimte voor het instapmodel

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Plus prices RAM / Opslagruimte Prijs 8/256GB 1.199 euro 8/512GB 1.319 euro

De prijs is met minstens 1.199 euro dus wel omhoog gegaan in vergelijking met de S22 Plus van vorig jaar. Die kon je bij zijn release voor minimaal 1.049 euro kopen. Het instapmodel had toen echter wel maar 128GB aan opslagruimte en dit jaar krijg je voor die 1.199 euro wel 256GB. Dat is overigens wel nog steeds duurder dan het 256GB-model van de S22 Plus. Er is ook nog een model met een opslagruimte van 512GB, die er vorig jaar niet was. Voor dat model betaal je 1.319 euro.



De Galaxy 23 Ultra kan in vergelijking bijvoorbeeld maximaal met 12GB RAM en 1TB opslagruimte worden samengesteld.

Samsung Galaxy S23 Plus in de crèmekleur (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 Plus hands-on: Specs

De Samsung Galaxy S23 Plus komt dus in twee opslagvarianten, 256GB en 512GB. Allebei de configuraties beschikken over 8GB RAM.

Swipe to scroll horizontally De specs van de Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Samsung Galaxy S23 Plus 512 GB Prijs: 1.199 euro 1.319 euro Afmetingen: 76,2 x 157,73 x 7,62 mm 76,2 x 157,73 x 7,62 mm Gewicht: 195,9g 195,9g Besturingssysteem: Android 13 Android 13 Schermgrootte: 6,6 inch 6,6 inch Resolutie: 2.316 x 1.080 pixels 2.316 x 1.080 pixels Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform voor Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform voor Galaxy RAM: 8GB 8GB Opslag: 256GB 512GB Batterij: 4.700mAh 4.700mAh Camera's achter: 50MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto 50MP-groothoek, 12MP-ultrawide, 10MP-telefoto Selfiecamera: 12MP 12MP

De Samsung Galaxy S23 line-up (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 hands-on: Design

Nieuw strak design

Ziet en voelt goed aan

Mooie update met Gorilla Glass

Samsung ging relatief licht om met de Galaxy S23 line-up, met een handvol ontwerpwijzigingen die een stap of twee verwijderd zijn van hun Galaxy-lijn erfgoed.

Voor de 6,6-inch Galaxy S23 Plus (en de Galaxy S23) betekent dit het verwijderen van de rand rond het camera-eiland. Nu zweven alle drie de lenzen linksboven op de geborstelde glazen Gorilla Victus 2 achterkant van de telefoon (er is ook glanzend Victus 2 glas dat het scherm bedekt).

De meeste afmetingen van de Galaxy S23 Plus zijn vrijwel exact hetzelfde als die van de Galaxy S22 Plus. Het frame van 76,2 x 157,73 x 7,62 mm en 195 gram past bijna perfect in de hand. De gebogen metalen band rond het toestel voelde koel en glad aan. Hij is iets groter dan de iPhone 14 Pro, maar ook iets kleiner dan de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max.

Voor het eerst zijn enkele externe delen van het toestel gemaakt van gerecycled materiaal, waaronder de volume- en powerknoppen en de speakergrill helemaal bovenaan het scherm. Daarnaast bevat Gorilla Glass Victus gerecycled glas en is een deel van de verpakking van de telefoon gemaakt van gerecycled materiaal. Zelfs de plastic cover die je van het scherm afhaalt is gedeeltelijk gerecycled.

Er is ook een mooie collectie kleuren om uit te kiezen. We zagen de kleuren Cream (gebroken wit), Phantom Black (zwart), Lavender (paars) en groen. Er komen nog meer exclusieve kleuren, zoals rood, die alleen via Samsung.com verkrijgbaar zijn.

De hele Galaxy S23-serie is IP68-geclassificeerd, wat betekent dat de smartphone niet meteen dood is als die in het bad valt.

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S23 Plus Gorilla Glass Victus 2 back (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus screen (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus bottom edge (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus edge (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 hands-on: Display

Net als bij de meeste andere aspecten van de Galaxy S23 serie, is het Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ scherm niet veel veranderd sinds de S22-serie.

Het 6,6-inch scherm van de Samsung Galaxy S23 Plus is groot, helder en reageert razendsnel. In tegenstelling tot sommige geruchten is het refresh rate niet gewijzigd. Het kan niet zakken tot 1Hz om meer stroom te besparen zoals de Galaxy S23 Ultra. In plaats daarvan haalt het minimaal 48Hz, hetzelfde cijfer als vorig jaar.

Samsung Galaxy S23 Plus display (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het blijft responsief scherm dat geen moeite heeft om het nodige licht tegen te gaan. Dat is waarschijnlijk te danken aan de 1.750 nits piekhelderheid. Normaal draait het scherm op 1.200 nits.

De telefoon bevat ook een adaptief helderheidssysteem dat nu zich nog beter kan aanpassen aan verschillende omgevingen. Dit konden we maar moeilijk zien in onze korte hands-on ervaring.

Samsung Galaxy S23 display-instellingen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 hands-on: Camera’s

De camera's achter op de Samsung Galaxy S23 Plus (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dankzij de afschaffing van het extra materiaal rond de camera's lijken de drie lenzen iets groter, maar ze zijn in wezen hetzelfde als op de Galaxy S22. De grote verschillen in foto's en video's komen natuurlijk door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chip.

De drie hoofdcamera's zijn:

50MP (OIS), f1.8 breed

12MP, f2.2 ultrawide

10MP (OIS), f2.4 telefoto (3x zoom)

Het is jammer dat de Galaxy S23 en S23 Plus geen enkele stukje camerahardware van de S22 Ultra hebben overgenomen. Zo hadden we graag een 108MP-camera gezien. Toch is deze opstelling met zijn verbeterde beeldsensor en beeldverwerking niet mis.

We hebben een aantal foto's gemaakt in de studioruimte, waarbij we de groothoek-, hoofd- en telelens hebben uitgeprobeerd, waaronder ook 30x Space Zoom. De prestaties van alle drie de lenzen waren goed. Ze voelden zelfs een beetje beter dan die op de S22 en S22 Plus, maar dat wil niks zeggen.

We hebben geconstateerd dat de kleurnauwkeurigheid en definitie uitstekend zijn. De 50MP sensor fotografeert standaard in een 4-op-1 pixel-binning modus. Met de hoofdcamera hebben we ook een aantal 50MP foto's gemaakt. De opname en verwerking waren langzamer dan verwacht, maar dit is niet de modus die de meeste mensen zullen gebruiken.

Image 1 of 6 Samsung Galaxy S23 Plus main camera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus telephoto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus 10X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus 20X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus 30X space zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23 Plus selfie camera (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung belooft verbeterde nachtfotografie, iets wat we niet echt kunnen testen, maar we konden foto's in weinig licht wel enigszins proberen. In de studio maakte we een foto van een stel neppe citroenen onder een zware deken. Vervolgens hielden we de telefoon onder de deken en gebruikten we de volumeknop om foto's te maken. Gezien de omstandigheden deed de Galaxy S23 Plus het aardig.

Aan de voorkant zit een nieuwe 12MP selfiecamera, een kleine upgrade tegenover de 10MP-camera van de vorige generaties.

Samsung Galaxy S23 Plus foto bij weinig licht (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 review: Prestaties en audio

Beloften van toonaangevende prestaties

Eerste interacties waren soepel en vlot

Niet alleen heeft de gehele Samsung Galaxy S23 serie het beste gekregen wat Qualcomm te bieden heeft op het gebied van mobiele CPU's, maar het toestel krijgt ook een eigen speciale editie. De Samsung Galaxy S23 Plus (en alle S23 toestellen) draaien op het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Dit komt neer op een beetje meer vermogen, waarbij de CPU draait op 3,6GHz. Dat is veel kracht voor een smartphone.

Uiteraard konden we de telefoon niet benchmarken om dat nummer te verifiëren. Maar wat er wel gezegd kan worden, is dat alles wat ik op de telefoon deed responsief en soepel aanvoelde. We hebben geen games kunnen spelen of de Galaxy S23 Plus kunnen belasten op een manier waar het merkbaar zou worden dat de telefoon warm wordt.

Aan de andere kant heeft de S23 Plus een beter koelsysteem dan de S23, maar die kleinere telefoon voelde ook nooit heet aan. Meer informatie volgt in het volledige review.

We hebben ook de nieuwe Dungeons and Dragons trailer afgespeeld op de Samsung Galaxy S23. Het zag er geweldig uit en de stereo speakers werden luid en helder (niet veel bas, uiteraard). Vervolgens zetten we Dolby Atmos aan, wat de zuiverheid iets leek te verbeteren.

Eén ding dat Samsung momenteel niet aanprijst is enige vorm van satellietverbinding. Gezien de huidige concurrentie is dat een beetje verrassend. Apple, bijvoorbeeld, introduceerde Emergency SOS via Satelliet met de iPhone 14 en Qualcomm liet zien hoe een met Snapdragon 8 Gen 2 uitgerust demotoestel via de satelliet berichten kon versturen en ontvangen.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 Plus hands-on: Software

De gehele Samsung Galaxy S23 serie wordt geleverd met Android 13 en OneUI 5.1. Samsung belooft vier generaties Android-updates en vijf jaar beveiligingsupgrades.

Over het algemeen is de software-ervaring zeer herkenbaar en vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de S22. Samsung heeft wel een aantal nieuwe softwarefuncties geïntroduceerd die we niet hebben kunnen testen, waaronder nieuwigheden in Samsung Notes en beveiligingsfuncties. Dit laatste voegt de mogelijkheid toe om je S23 in onderhoudsmodus te zetten, zodat al je gegevens beschermd zijn terwijl iemand je telefoon repareert.

Samsung Galaxy S23 (links) en Samsung Galaxy S23 Plus (rechts) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Plus hands-on: Batterijduur

Een van de redenen om een grotere telefoon te kopen is voor de grotere batterij. De Galaxy S23 heeft een 4.700mAh batterij, dat is 200mAh groter dan de Galaxy S22 Plus en 800mAh groter dan de Galaxy S23.

Dit en wat mogelijk een efficiëntere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 CPU is, zou kunnen leiden tot een veel langere batterijduur dan vorig jaar. Dat blijft echter slechts speculatie totdat we wat benchmarks kunnen draaien.

De telefoon ondersteunt Super Fast Charging 2.0 (een bedrade snellader van 45W). Er is ook Super Fast Charging wireless (tot 10W+) en wireless PowerShare als je een apparaat draadloos wil opladen op de achterkant. Hier is dus niets nieuws te zien.

Samsung Galaxy S23 Plus bovenop een aantal nepcitroenen (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Over het geheel genomen is de Samsung Galaxy S23 Plus een indrukwekkend, aantrekkelijke smartphone die over goede prestaties en hoogwaardige camera's lijkt te beschikken. Tot slot mogen we de prijsstijging niet vergeten. De basisopslag mag dan hoger zijn, maar met een adviesprijs van 1.199 euro is hij 100 euro duurder dan de Galaxy S22 Plus met 256 GB opslag.