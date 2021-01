De Galaxy S21 Ultra lanceert eerder dan verwacht, en dat is goed nieuws voor als je op zoek bent naar een smartphone die het beste combineert van wat Samsung te bieden heeft. Er zijn vijf camera's aanwezig, een 108MP-camera met 100x zoom die beduidend beter is dan de telefotocamera van de iPhone 12 Pro Max. Het 6,8 inch display, de 16GB RAM en de nieuwe S Pen-ondersteuning laten deze smartphone aanvoelen als een mini-tablet.

De Samsung Galaxy S21 Ultra is Samsungs visie op de ultieme smartphone. Met vijf camera's, waarvan één 108MP-sensor, twee telefotocamera's, 100x zoom, 5G, S Pen-ondersteuning en 16GB RAM verpakt in een totaalpakket met 6,9 inch 120Hz WQHD+-display kun je dat op papier in ieder geval moeilijk tegenspreken.

De Samsung Galaxy S21 Ultra behoort samen met de Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus tot de eerste nieuwe high-end Android-toestellen die we hebben getest, en Samsung legt de lat meteen erg hoog. De autofocus van de camera-opzet is bijgewerkt, waardoor dit vervelende probleem van de S20 Ultra bij de S21 Ultra verholpen moet zijn. Verder zijn de specificaties hier en daar verbeterd, en is de instapprijs lager dan voorheen.

Hieronder hebben we onze eerste bevindingen over dit gigantische toestel opgeschreven. Het gaat om een eerste impressie; voor een sluitend oordeel gaan we nog even aan de slag met de smartphone. Het eindoordeel volgt echter snel, dus keer zeker eens in de zoveel tijd terug op TechRadar.

Samsung Galaxy S21 Ultra releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S21 Ultra zag het levenslicht op 14 januari tijdens het Galaxy Unpacked-evenement, samen met de reguliere Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus. De presentatie vond ongeveer een maand eerder plaats dan doorgaans het geval is voor de nieuwe S-serie.

De Samsung Galaxy S21 Ultra releasedatum staat gepland voor 29 januari 2021 in de Benelux. De startprijs van de Galaxy S21 Ultra bedraagt 1.249 euro voor het model met 128GB en 12GB RAM. Je kunt ook een versie kopen met 256GB opslag en 12GB RAM voor 1.299 euro. Het ultieme model is echter de variant met 512GB opslaggeheugen en 16GB RAM.

De adviesprijs ligt een stuk lager dan de Galaxy S20 Ultra van vorig jaar, 100 euro om precies te zijn. Dat terwijl de instapversie toen ook over 128GB opslag en 12GB RAM beschikte.

Design en display

(Image credit: Future)

De Galaxy S21 Ultra komt beschikbaar in twee kleurversies: Phantom Black en Phantom White. Welke je ook kiest, de afwerking is een flinke verbetering ten opzichte van de S20-serie van vorig jaar. De Galaxy S20-telefoons hadden een reflectieve glans die de toestellen er wat goedkoop en plastic uit liet zien.

De Ultra maakt zijn naam waar door zo groot te zijn als een hedendaagse smartphone maar kan zijn, maar minimaliseert eveneens de dingen die je niet wil zien. Zo is het 6,8 inch display een behoorlijke kluif voor je handen, elimineert het gebogen display feitelijk vrijwel alle randen, en de ingang voor de 40MP-frontcamera is ontzettend klein gehouden. Het gat is zo klein dat je het makkelijk uit het oog raakt wanneer je een video kijkt op het display.

Samsungs nieuwe vingerafdrukscanner maakt zijn debuut op de Galaxy S21-serie, en Samsung meldt dat het toestel niet alleen sneller ontgrendeld, maar ook een groter oppervlak bestrijkt dan zijn voorganger. In onze volledige review komen we hier zeker op terug.

Het display van de Galaxy S21 Ultra wordt ontzettend fel, tot wel 1.500 nits als het moet. Dat is een indrukwekkende prestatie die ervoor zorgt dat direct zonlicht niet voor problemen kan zorgen. Ter vergelijking: veel high-end toestellen, zoals de iPhone 12 en de andere Galaxy S21-toestellen, komen niet verder dan 1.200 nits.

Je wil niet alleen een hoesje om de Galaxy S21 Ultra heen voor bescherming. Er is namelijk een speciale folio hoes beschikbaar die in staat is om een S Pen in mee te dragen. Het gaat overigens niet om dezelfde S Pen als bij de Note-serie; deze versie is groter en comfortabeler om vast te houden. De stylus moet je echter net als de speciale case apart kopen.

We hebben in onze hands-on hier en daar wat snelle notities gemaakt en Air Command gebruikt, een feature waarmee je in de lucht commando's kunt uitdelen aan je telefoon. We missen echter bluetooth-snelkoppelingen voor de camera en off-screen notities, zoals bij de Samsung Galaxy Note 21 Ultra.

Camera en batterij

(Image credit: Future)

De camera en batterij zijn twee aspecten waar we zeker op de lange termijn een oordeel over willen vellen bij de S21 Ultra, aangezien er meer aanwezig is op beide gebieden dan we doorgaans gewend zijn. Samsungs 108MP-camera maakt een terugkeer, er zijn twee 10MP-camera's aanwezig met verschillende zoomstanden die de 100x zoomfunctie (Space Zoom) verbeteren, en om het af te sluiten is er nog een 12MP-groothoekcamera.

De 108MP-camera en beide telefotocamera's vangen grotere individuele pixels dan de S20 Ultra (de groothoekcamera lijkt onveranderd), maar we zijn wel benieuwd hoe de nieuwe laser-geassisteerde fasedetectie-autofocus (LAPDAF) presteert.

Bij de S20 Ultra kwamen we enkele problemen tegen toen Samsung koos voor PDAF in plaats van de superieure dual pixel autofocus die mogelijk is op kleinere 12MP-camera's. Het gaf ons het gevoel dat de 108MP-camera en 100x zoomfunctie vrijwel niet de moeite waard waren, want veel van de kiekjes waren wazig en niet gefocust.

Space Zoom maakt zoals gezegd een terugkeer, maar dit keer moet het meer zijn dan enkel een gimmick. We willen het zeker nog een kans geven, en ons eindoordeel zal je terugzien in de volledige review.

Verder is er een functie genaamd 'tripod lock' aanwezig die je bij de 100x zoomcamera op een object laat focussen, waarna de viewfinder (de omgeving die je camera toont op het scherm als je de camera-app hebt geopend) niet meer heen en weer beweegt. Het duurt slechts één seconde voordat de S21 Ultra zich heeft gefixeerd op een object wat met een gele arcering omringd wordt. De schokkerigheid daalt vervolgens op magische wijze enorm.

De 40MP-frontcamera maakt eveneens een terugkeer en stelt gebruikers in staat om selfies te schieten in hoge kwaliteit. Single Take-modus maakt een terugkeer en is zelfs verbeterd: vanaf nu is het ook mogelijk om slowmotion-video's op te nemen via Single Take. De nieuwe Director's View laat je tegelijkertijd vloggen met de camera aan de achterzijde en frontcamera.

Prestaties en software

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

De Galaxy S21 Ultra specificaties zijn krachtiger dan wat de meeste mensen nodig hebben. De optie tussen 12GB en een ridicule 16GB aan RAM is zelfs meer dan wat de meeste laptops op de markt aanbieden, terwijl het instapmodel met 128GB aan intern opslaggeheugen weer erg gelimiteerd aanvoelt. Dit uitbreiden via een microSD-kaartje is ook niet nodig. Er zijn 256GB- en 512GB-modellen te koop, maar daar betaal je ook meer voor.

Onder de motorkap zit in de Europese modellen een Exynos 2100-chipset. Dit is een gloednieuwe chipset die we nog niet eerder zijn tegengekomen. We zijn dan ook erg benieuwd of Samsung het gat in prestatiekracht heeft weten te dichten met de Bionic-chipsets van Apple.

De Galaxy S21 Ultra draait op Android 11 met daaroverheen Samsungs eigen One UI 3.1. Je krijgt dus de nieuwste en snelste software van Samsung en Google. One UI is op dit moment een van onze meer geliefde softwareschillen. De jaren van het trage en lelijke TouchWiz liggen duidelijk al enkele jaren achter ons.

Wat we wel interessant vonden aan de software, naast het testen van Air Commands, was het menu wat volledig links staat. Dit was eerder een Bixby-menu, maar is nu toebedeeld aan de Google Feed. We zijn benieuwd of dit ook geldt in de releaseversie van het toestel.

Voorlopig oordeel

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S21 Ultra is met gemak Samsungs mooiste smartphone van de afgelopen twee generaties, zeker in de kleur Phantom Black. Het toestel is echter veel meer dan enkel een mooi gezicht. De vijf camera's voelen zeer solide aan, en we zijn benieuwd hoe ze in alledaagse situaties zullen reageren.

Wel jammer vinden we dat het niet mogelijk is om het geheugen uit te breiden via een microSD-kaartje, én dat er geen oplader uit de doos wordt meegeleverd.

We hopen dat 100x zoom met de tripod-functie een wereld van verschil gaat maken. Een ander belangrijk feit is dat de smartphone 100 euro goedkoper is dan het instapmodel van vorig jaar, wat toch een slok op een borrel scheelt.