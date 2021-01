Het Plus-model uit de Galaxy S-lijn was jarenlang Samsungs echte vlaggenschip, maar met de introductie van de Galaxy S20 Ultra vorig jaar is dat verleden tijd. Het gat tussen het Plus- en Ultra-model wordt dit jaar weer een stukje groter. Het voelt alsof Samsung wil dat de veeleisende gebruiker de overstap maakt naar de S21 Ultra, net als wat we gezien hebben in de Note 20-serie. De S21 Plus kan een toestel worden wat lastig aan te raden valt. De S20 Plus van vorig jaar heeft bijvoorbeeld dezelfde camera-opzet en schermgrootte, en kent tevens een hogere schermresolutie. De S21 Plus daarentegen beschikt over een betere chipset en grotere batterij. Iedereen die gefixeerd is op die laatste twee vlakken kan echter beter uitwijken naar de Galaxy S21 Ultra, die op vrijwel alle fronten beter is.

Net als vorig jaar bestaat de nieuwe Galaxy S21-serie uit drie modellen. Waar de Plus-versie in de jaren daarvoor altijd het beste van het beste te bieden had, is die eer nu toebedeeld aan de Ultra-varianten.

Hoewel het enige echt grote verschil tussen de Galaxy S20 Plus en S20 Ultra de verbeterde camera-opzet van laatstgenoemde is, heeft Samsung dit jaar de verschillen tussen de Samsung Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra vergroot. De Galaxy S21 Ultra is een stuk meer Ultra geworden, terwijl de S21 Plus duidelijk minder aandacht heeft gekregen.

Samsung Galaxy S21 Plus releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy S21 Plus is aangekondigd op 14 januari op het Galaxy Unpacked-evenement, samen met de reguliere Galaxy S21 en Galaxy S21 Ultra. De presentatie vond ongeveer een maand eerder plaats dan doorgaans het geval is voor de nieuwe S-serie.

De Samsung Galaxy S21 Plus releasedatum staat gepland voor 29 januari 2021 in de Benelux. De startprijs van de Galaxy S21 Plus bedraagt 1.049 euro voor het model met 128GB en 8GB RAM. Er is ook een variant te koop met 256GB aan opslag die 1.099 euro kost.

De adviesprijs is enkele tientjes lager dan de Galaxy S20 Plus van vorig jaar. Het 5G-model daarvan kostte bij de release namelijk 1.099 euro. Daarvoor kreeg je wel een display met hogere resolutie en meer RAM, waarover later meer.

Design en display

Kijken we naar de voorzijde van de Galaxy S21 Plus, dan valt op dat er niet heel veel aangepast is ten opzichte van de S20 Plus. Het nieuwe model is iets breder en zwaarder, maar dit voel je niet direct in je hand; de smartphone voelt uitgebalanceerd en premium aan, precies zoals je verwacht van een premium smartphone.

Draai het toestel om en je ontdekt het nieuwe camerablok wat aan de achterkant zit gemonteerd. Dit blok zit volledig verwerkt in de behuizing en ziet er stukken beter uit in het echt dan op de renders die we tot dusver hebben gezien. De S21 Plus komt beschikbaar in de kleuren Phantom Violet, Phantom Silver en Phantom Black. De matte afwerking doet goed zijn werk om het aantal zichtbare vingerafdrukken tot een minimum te beperken.

De volumeregelaars en de aan/uit-knop (met Bixby-functie erin) vinden we terug aan de rechterzijde. Aan de bodem zit de simkaartsleuf gevestigd, evenals de USB-C poort en een speaker. Aan de bovenzijde zit een extra speaker. Alle modellen zijn voorzien van een glazen achterzijde, en er is ondersteuning voor (omgekeerd) draadloos laden inbegrepen.

De S21 Plus maakt gebruik van een 6,7 inch display, net als de S20 Plus. Om de een of andere reden is de resolutie omlaag gebracht van QHD+ naar FHD+ bij de S21 Plus. Een ander belangrijk punt van aandacht is dat de Plus-versie geen S Pen-ondersteuning kent, terwijl de S21 Ultra dat wel heeft. Gelukkig ondersteunt het Galaxy S21 Plus display wel nog altijd de 120Hz ververssnelheid.

De vingerafdrukscanner onder het scherm van de Galaxy S21-serie is grotere dan die van de reguliere Galaxy S20. Volgens Samsung zelf werkt de scanner ook sneller dan bij de S20. Daar komen we in onze volledige review zeker op terug.

(Image credit: Future)

Camera en batterij

De Galaxy S21 Plus is uitgerust met de volgende camera's aan de achterzijde: een primaire 12MP-camera, 12MP-groothoeksensor en een 64MP-telefotocamera die tot 3x hybride zoom in staat is. Klinkt je dat bekend in de oren? Dat kan, want het zijn exact dezelfde cameraspecificaties als bij de Galaxy S20 Plus van vorig jaar.

De nieuwe Exynos 2100-chipset met verbeterde beeldsignaalprocessor (ISP) en sterkere kunstmatige intelligentie wekt de indruk dat de beeldkwaliteit zeker verbeterd zal zijn, maar het is nog maar de vraag of de nieuwe specs zich ook vertalen in een betere en/of snellere camera-ervaring. In onze volledige review komen we hier zeker met een antwoord op.

Samsung heeft een nieuwe functie geïntroduceerd, genaamd 'Director's View'. Deze modus stelt jou in staat om video's op te nemen met meerdere camera's. Tegelijkertijd welteverstaan. Bijvoorbeeld: je kunt tijdens het filmen van een grappig iets ook de frontcamera laten draaien om jouw reactie op te vangen. Het doet ons denken aan de bothie-modus van onder meer de Nokia 8.

Samsung heeft de accucapaciteit van de S21 Plus verhoogd van 4.500mAh naar 4.800mAh (ten opzichte van de S20 Plus). In combinatie met de efficiëntere processor zou dit in theorie moeten betekenen dat de nieuwe Plus het langer moet volhouden op één cyclus dan zijn voorganger. Dat gezegd hebbende: veel hadden we niet te klagen over de batterijprestaties van de Galaxy S20 Plus.

(Image credit: Future)

Prestaties en software

Waar Samsung voorheen het nakijken had op het gebied van prestaties met hun eigen Exynos-chip ten opzichte van de Snapdragon-equivalent die men in de VS verkocht, lijkt er nu sprake te zijn van een kanteling. Meer dan ooit tevoren blaast Samsung hoog van de toren over haar eigen chipset, die zich nu zeker moet kunnen meten met de Snapdragon 888, de chipset waarover de Amerikaanse Galaxy S21's beschikken.

In onze eerste testperiode met de S21 Plus voelt het toestel zeker rap en soepeltjes aan, maar dat is niet de meest betrouwbare maatstaf voor prestaties. In onze volledige review zullen we de S21 Plus nog wat harder aan de tand voelen, om te zien of er echt sprake is van een flink verbeterde chipset.

De Galaxy S21-lijn bestaat enkel en alleen uit 5G-ready smartphones. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dus geen 4G-varianten te koop.

De Samsung Galaxy S21 Plus draait op Android 11 uit de doos, met daaroverheen Samsung OneUI 3.1. De twee grote aanpassingen die we terugzien in de software is de toevoeging van de Google Feed in plaats van Samsung Daily, en Google Berichten in plaats van Samsungs Berichten-app. Interessant genoeg is de Samsung Berichten-app wel aanwezig op de telefoon, maar staat deze niet als standaard ingesteld, laat staan dat hij terug te vinden is op het homescherm. We zijn verder blij met Google Feed, aangezien Samsung Daily ons niet echt heeft weten te overtuigen de afgelopen jaren.

(Image credit: Future)

Voorlopig oordeel

Het Plus-model van Samsungs 2021 line-up voelt een beetje aan als het zwarte schaap. Waar de fabrikant met de S21 Ultra all out is gegaan, lijkt het alsof men de S21 Plus met opzet gelimiteerd heeft. Uiteraard zal de nieuwe Exynos 2100-chipset een verbetering brengen, evenals de grotere accucapaciteit, maar de schermresolutie is verlaagd ten opzichte van de S20 Plus, en de camera-opzet is qua hardware niet veranderd.

Alles bij elkaar opgeteld krijgen we vooralsnog het gevoel alsof de Samsung Galaxy S21 Plus niet de update is waar veel fans op zitten te wachten. Voor een echt sluitend oordeel wachten we nog totdat we wat meer tijd met het toestel hebben kunnen besteden, maar het is duidelijk dat voor de power users onder ons de Galaxy S21 Ultra de enige échte optie is zonder beperkingen.