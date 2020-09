De Samsung Galaxy S20 Fan Edition lijkt een goede smartphone voor mensen die willen upgraden van een oudere Samsung. De prijs is misschien wat hoog, en de bouw voelt een beetje goedkoop aan, maar in vergelijking met de belangrijkste S20-toestellen is deze telefoon een stuk goedkoper, zonder al te veel specificaties op te offeren.

We hoorden al een tijdje geruchten over een Samsung Galaxy S20 Fan Edition, en nu is het toestel officieel. Dit zal waarschijnlijk de laatste van de S20-telefoons van het bedrijf zijn, want het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat de Galaxy S21/S30 onze kant opkomt.

De Galaxy S20 FE, zoals Samsung hem lijkt te stylen, is in feite een 'lite' versie van de Galaxy S20 die in februari is gelanceerd. Het ontwerp en de specificaties zijn op grote delen gelijk, maar dan met een aantal besparingen/beperkingen die zijn gedaan. Het is ook een Galaxy S10 opvolger in sommige opzichten - althans, dat is de indruk die we kregen van Samsung, die de S10 veelvuldig gebruikte als vergelijkingspunt met de Galaxy S20 FE.

We kunnen ons voorstellen dat de Samsung Galaxy S20 FE een spannend vooruitzicht is voor mensen met geen gigantisch budget, die de neiging hebben om oudere in plaats van nieuwere handsets van het bedrijf te kopen. Het is een van de meer betaalbare vlaggenschepen ten opzichte van de andere 2020 high-end modellen. de andere telefoons van het bedrijf van 2020.

Hoewel het toestel niet helemaal premium voelt en uitstraalt, wijzen de specs op het tegendeel. Het is vooral de vraag aan consumenten hoeveel extra geld over hebben voor een toestel die er ook echt premium moet uitzien en aanvoelen, want de S20 is heel wat tientjes duurder.

Vier kleurversies van de Galaxy S20 FE (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 Fan Edition prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition wordt geleverd in 4G- en 5G-varianten. Mocht je nog geen behoefte hebben om ondersteuning voor het nieuwe mobiele netwerk hebben, dan scheelt je dit aardig in de portemonnee.

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition begint vanaf €649,- voor de 4G-versie met een opslaggeheugen van 128GB. Voor de 256GB-versie betaal je €719,-.

Voor de 5G-varianten met 128 en 256GB betaal je respectievelijk €749,- en €819,-. De pre-orders voor alle S20 Fan Edition-modellen lopen vanaf 23 september, terwijl de releasedatum voor de S20 Fan Edition gezet is op 2 oktober.

De Samsung Galaxy S20 FE is een stuk goedkoper dan zijn duurdere broertjes. Ook de 5G-versie is niet extreem duur. Wil je een 5G-smartphone voor zo weinig mogelijk geld? Dan zijn er de nodige alternatieven voor de Galaxy S20 FE te vinden, zoals de LG Velvet en Oppo Find X2 Neo.

Design en display

Het meest populaire kenmerk van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition zou zomaar eens de kleurkeuze kunnen zijn voor velen; je kunt kiezen uit zes levendige kleuren om de telefoon aan te schaffen, en er is geen zwarte of donkergrijze optie te zien. De beschikbare kleuren zijn: marineblauw, helder rood, wit, licht oranje, lichtroze en muntgroen. We kunnen ons niet onttrekken aan de gedachte dat dit de eveneens kleurrijke iPhone 11 of iPhone XR van Samsung moet worden.

Afbeelding 1 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Lavender (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Orange (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Red (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Mint (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud White (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 6 Samsung Galaxy S20 FE Cloud Navy (Image credit: Future)

Het eerste wat ons opviel bij het oppakken van de S20 FE is dat hij enigszins licht aanvoelt voor de grootte. Dit is waarschijnlijk mede te danken aan het bouwmateriaal: hoewel de telefoon een metalen frame heeft, is de achterkant 'glasstic' ofwel glas-kunststof van Samsung, wat we ook in de Galaxy Note 20 terugzien. Het resultaat is dat de telefoon eruitziet alsof hij van hoogwaardig glas is gemaakt, maar voelt alsof hij van plastic is gemaakt. Naar onze mening voelt het toestel wat goedkoop aan.

Er is een getextureerd effect op de achterkant dat is ontworpen om vingerafdrukken af te weren, en het lijkt vrij effectief te werken; de achterkant van het apparaat bleef schoon en glad gedurende onze testperiode.

Naast de bijzondere behuizing is er nog iets anders dat tot verdeeldheid kan leiden, namelijk het display van de Galaxy S20 FE. In tegenstelling tot de andere Galaxy S20-telefoons is er bij de FE geen sprake van gebogen randen aan de zijkanten. De behuizing kent een redelijk afgerond frame, zodat de telefoon vrij comfortabel in de hand ligt, maar niet zoals je wellicht gewend bent van de reguliere Galaxy S20.

Er is een rechthoekige camera-opzet aan de achterkant van de telefoon linksboven geplaatst, waardoor hij erg lijkt op zijn S20-broertjes. De aan/uit-knop en de volumeregelaar zitten aan de rechterkant, en er is een USB-C-poort aan de onderkant van de telefoon, maar geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting. De handset is IP68 beschermd, wat betekent dat hij stofdicht en waterdicht is tot 1,5 meter gedurende 30 minuten.

(Image credit: Future)

Aan de voorzijde is de lens van de selfie-camera ondergebracht in een indrukwekkend klein 'punch-hole' cameragat in het midden van het scherm. Door het minuscule formaat kunnen we ons niet voorstellen dat gebruikers zich hier snel aan gaan storen. Er is een wat grovere rand rond het scherm (voor 2020-begrippen), maar die is niet al te dik. Vergeleken met de S20-broertjes is het zichtbaar, maar anders merk je het niet snel.

Het scherm is een 6,5 inch FHD+ scherm. De S20 FE zit qua grootte tussen de schermen van de Galaxy S20 en S20 Plus in, maar mist de WQHD+ resolutie. De telefoon maakt gebruik van Samsungs Super AMOLED X2 schermtechnologie. Dat is vooral marketingjargon, maar in wezen betekent het dat de kleuren levendig en helder zijn.

De Galaxy S20 FE heeft een 120Hz display. De schermweergave ziet er dan ook echt soepel uit. De andere Galaxy S20-toestellen hebben dit, maar de technologie wordt zelden gezien in telefoons van deze prijsklasse. Ook veel high-end apparaten hebben 'slechts' een 90Hz display.

Camera

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition beschikt over drie camera's aan de achterzijde: een primaire 12MP f/1,8 camera, 12MP f/2,2 groothoekcamera en 8MP f/2,4 telefotocamera.

(Image credit: Future)

Op papier denk je al snel dat de specificaties van de S20 FE inferieur zijn aan die van de Galaxy S20 toestellen, met name vanwege het gebruik aan een betere telefotocamera, maar in de praktijk hadden we niet al te veel moeite met de camera-opzet. De primaire sensor van de S20 FE is groter dan die van de S10, waardoor foto's in situaties met weinig licht waarschijnlijk een stuk beter zijn. In de volledige review komen we hierop terug.

In de eerste batch aan geschoten foto's zien de kleuren er levendig en helder uit. De kwaliteit van de afbeeldingen heeft voor een groot deel te maken met het post-processing proces. Toestellen van Samsung hebben doorgaans een prima beeldoptimalisatiesoftware aan boord, en dat lijkt bij de S20 FE niet anders te zijn. De autofocus werkt verder goed en accuraat.

De telefotocamera ondersteunt 3x optische en 30x digitale zoom. Als je inzoomt zie je een klein voorproefje van het bredere beeld waarop je bent ingezoomd, zodat je het gemakkelijk kunt aanpassen als je op de verkeerde plaats hebt ingezoomd. Deze modus vinden we dan ook zeer handig.

(Image credit: Future)

De frontcamera is een 32MP-exemplaar met een diafragma van f/2,2. Dat klinkt wellicht nogal high-res voor selfies, maar er zit eigenlijk een halve groothoeksensor in. Deze laat jou groepsselfies nemen in 32MP. Voor echte selfies snijdt de camera de hoeken af, met een lagere resolutie tot gevolg.

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition beschikt over een aantal van de handige fotomodi die op de S20-serie debuteerden, waaronder Single Take, die foto's maakt van alle drie de camera's en het beste eruit pikt, en een verbeterde Night Mode die gebruik maakt van de grote primaire camerasensor.

Specs en prestaties

Bij de S20 Fan Edition is er iets opmerkelijks aan de hand. Ga je voor de 4G-versie van het apparaat? Dan zit er een Exynos 990 chipset onder de motorkap. Bij de 5G-versie is er een Snapdragon 865 aanwezig. Doorgaans zijn er bij Samsung-smartphones enkel Exynos-chipset inbegrepen in Europa. De Snapdragon 865 presteert echter zowel in benchmarks als in het dagelijkse leven een stukje beter.

Beide chipsets zijn hoe dan ook goed te noemen, maar de Snapdragon 865 is aan de eindstreep net ietsjes beter, mocht je snelheid belangrijk vinden. Er is 6GB RAM aanwezig en 128GB of 256GB aan intern opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar tot maximaal 1TB.

(Image credit: Future)

De smartphone draait uit de doos op Android 10, en dus niet de nieuwste versie van dit moment, Android 11. Samsungs One UI is over de Android-software heen gelegd, en geeft het de inmiddels herkenbare Samsung-look. Of het mooi is, dat is een kwestie van smaak, maar de software is in ieder geval een stuk minder vertragend en kinderachtig dan voorgaande Samsung-softwareschillen.

De S20 Fan Edition kent een accucapaciteit van 4500mAh. Dat is vrij standaard voor een telefoon van deze grootte. We verwachten dat de smartphone het minstens één dag volhoudt op een volle cyclus. In onze volledige review komen we hier op terug.

De handset ondersteunt 25W bekabeld opladen, wat niet de snelste snelheid is die er is, maar wel degelijk snel genoeg voor de meeste consumenten. Draadloos opladen gaat in maximaal 15W. Bilateraal opladen (ook wel omgekeerd opladen genoemd) ondersteunt de S20 FE ook. Je kunt de handset gebruiken als een draadloos laadkussen om andere apparaten mee op te laden. Je krijgt die functie niet in veel apparaten op dit prijspunt.

Voorlopig oordeel

(Image credit: Future)

Onze eerste indrukken van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition zijn vrij positief: we houden van de verschillende kleurversies van de telefoon, en de vormfactor is uitermate geschikt voor iedereen die een beetje klaar is met de extreem afgeronde/bolle toestellen van tegenwoordig.

Wel moeten we toegeven dat de startprijs van €649,- wat aan de hoge kant is. Toegegeven: je krijgt er veel voor terug, maar voor die prijs verwachten we bijvoorbeeld geen plastic design.

Toch begrijpen we het als Samsung-fans de S20 FE een verleidelijk alternatief voor de topklasse telefoons van het bedrijf vinden, en daar is deze telefoon echt voor bedoeld, iets wat de naam al aangeeft. Als je een oudere Samsung-telefoon hebt en op zoek bent naar een upgrade, kan dit een geweldige optie zijn.

We zullen de telefoon echter eerst volledig moeten beoordelen voordat we een definitief oordeel kunnen vellen. Houd TechRadar in de gaten voor de volledige review!