Als de Samsung Galaxy S10 een beetje prijzig leek, dan is er nu een alternatief: de Samsung Galaxy S10 Lite, een lichtere versie met een paar verrassende extra's die de lancering van een ander budget vlaggenschip rechtvaardigen.

Het is een beetje vreemd dat het bedrijf de Samsung Galaxy S10e vorig jaar heeft uitgebracht als een goedkopere versie. Maar het lijkt erop dat Samsung de nieuwe Galaxy S10 Lite op een iets ander publiek wil mikken dat de grootte en snelheid van het vlaggenschip voor een nog lagere prijs wil en daarvoor iets meer compromissen wil maken.

Dat compromis zit in de timing. De S10 Lite zou namelijk de specificaties van vorig jaar hebben. Daardoor zal hij dan ook snel overtroffen worden door de Galaxy S11-reeks die in februari gelanceerd zou worden. Desondanks heeft de S10 Lite genoeg flagship kenmerken in huis om een terecht Galaxy S-smartphone te zijn.

Prijs en lanceringsdatum

De Samsung Galaxy S10 Lite zal vanaf de week van 27 januari in de winkelrekken liggen. Er zullen drie verschillende kleurenopties zijn: Prism White, Black en Blue. De adviesprijs ligt hier op 649 euro.

Welke chipset er aanwezig zal zijn, blijft nog een vraagteken. De specificatielijst vermeldt een "octa-core" chipset, maar er wordt geen specifiek type vernoemt. Wij verwachten dat er hier dezelfde Exynos 9820 gebruikt zal worden als in de Galaxy S-reeks.

Design en display

De S10 Lite gaat nog verder in de 'budget' richting van het budget vlaggenschip met zijn ontwerp, dat een grotere maar eenvoudigere versie is van de andere toestellen in de S-serie. Naast het feit dat de S10 Lite aanzienlijk groter is dan zelfs de S10 Plus, is het meest opvallende verschil de stijlvolle horizontale camerastrip voor een solide rechthoekig camera-eiland zoals de Google Pixel 4.

Dat 6,7-inch AMOLED-scherm is helder en zeer groot voor een Galaxy S-smartphone, maar het heeft een FHD+ resolutie (2400 x 1080). Net als de S10e laat de S10 Lite het afgeronde scherm met waterfall-randen achterwege voor een traditioneel plat display.

Vooraan zit nog de punch-hole selfiecamera. Dit cameragat is kleiner in vergelijking met de andere S10-modellen en staat deze keer in het midden van het display, zoals bij de Galaxy Note 10. Al bij al ziet de telefoon eruit als een vereenvoudigde maar grotere versie van de Samsung S10 Plus van vorig jaar, met genoeg luxe afwerkingen zodat hij er niet uitziet als een middenklasser.

Camera's

De S10 Lite heeft wel drie camera's achteraan, maar in plaats van de telelens toe te voegen die de S10e niet had, gaat de nieuwe smartphone een andere kant op en heeft hij een 5MP macro-lens voor up-close-fotografie (bloemen, insecten, etc).

Dit positioneert de S10 Lite nog meer als een apparaat dat reageert op genuanceerde de feedback van consumenten, die net van dichterbij willen fotograferen en niet van verder weg. De hoofdlens is ook versterkt tot 48MP met Super Steady OIS. Laat je niet misleiden door het enorme formaat van 48MP - de individuele pixelafmetingen kunnen uiteindelijk kleiner worden, waardoor elk groot voordeel teniet wordt gedaan.

De selfiecamera is geüpgraded naar 32MP, al zullen we moeten kijken of dat zich vertaalt in scherpere foto's. In ieder geval is de punch-hole van de selfie-camera veel kleiner.

Prestaties en batterij

De S10 Lite heeft respectabele specificaties die jammer genoeg de vlaggenschepen van 2020 niet zullen overtreffen, wat prima is voor het beoogde publiek. Hij bevat vermoedelijk een Exynos 9820, waarmee de andere S10-vlaggenschepen ook zijn uitgerust en die voor razendsnelle prestaties zal zorgen.

Ook de 8GB RAM (regio-afhankelijk) en 128GB opslagruimte is prima geschikt voor het bekijken van media, het maken van foto's en surfen op het web.

De echte blikvanger is de batterij met een een indrukwekkende 4.500mAh, die zelfs de 4.100mAh capaciteit van de S10 Plus overtreft. Dit is niet noodzakelijkerwijs te danken aan de technologische verbetering, aangezien de smartphone ook fysiek groter is geworden.

Vroeg verdict

Het is moeilijk te zeggen of de de nieuwe functies in de S10 Lite hun prijs waard zijn. Het is ook de vraag of de Galaxy S11 serie zijn 'e' budgetversie nog krijgt, die veel van de functionaliteit van de S10 Lite zou kunnen ondermijnen als ze een gelijkaardige prijs zouden hebben.

Maar de inspanningen van Samsung om de specs van de S-serie naar een breder publiek te brengen door een aantal van de premium kenmerken weg te laten, kunnen hun vruchten afwerpen. De S10 Lite lijkt een objectief krachtige telefoon te zijn die zou kunnen worden geprijsd om te concurreren met de goedkopere vlaggenschepen uit China, maar toch de reputatie van Samsung behoudt.

Het is echter ook een telefoon met aantrekkingskracht die overlapt met de S10e en de duurdere Samsung Galaxy A-toestellen. We gokken dat het grote formaat en de lagere prijs van de S10 Lite een groot deel van zijn identiteit zullen uitmaken.