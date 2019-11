De Galaxy Note 9 is groter dan de andere Note-smartphones op elk vlak: hij heeft een groter scherm van 6,4 inch, is zwaarder, heeft een batterij van 4.000 mAh en een optie met 1TB-opslag. De degelijke camera is nu nog beter en er zijn voor het eerst stereospeakers aanwezig. De S Pen met bluetooth-ondersteuning is leuk voor een custom bediening op afstand. Zijn prijs komt weliswaar overeen met die van een iPhone XS Max.

De Samsung Galaxy Note 9 is een beetje groter, kleurrijker en krachtiger dan de vorige Note-smartphones, maar wees gewaarschuwd: hij is ook duurder.

Het is de grootste Android-smartphones die je aandacht zal trekken in 2018. Hij heeft een groot Super AMOLED scherm van 6,4 inch, een grote 4.000mAh-batterij en tot 512GB interne opslag en 8GB RAM. Dat is intussen ook te vinden bij de Samsung Galaxy S10 Plus, maar de Note 9 is nog steeds een geduchte tegenstander in 2019.

Stop er een microSD-kaart van 512GB (die Samsung maar al te graag aan je verkoopt) en je hebt de eerste mainstream smartphone met 1TB opslag. Dat is heel wat meer dan bij de meeste laptops.

Update: De Galaxy Note 9 is nu iets goedkoper dan bij de lancering, maar heeft ook nieuwe competitie. We hebben deze review daarom aangepast met die details in het achterhoofd. Hou er ook rekening mee dat de nieuwe Samsung Galaxy S10 en S10 Plus beschikbaar zijn, dus als je geen nood hebt aan een stylus, overweeg dan zeker deze modellen met iets betere specificaties.

Goed nieuws: de Note 9 voelt eigenlijk niet groter aan de Note 8 van 6,3 inch en heeft heel wat functies van de Galaxy S9 van 5,8 inch en de Galaxy S9 van 6,2 inch overgenomen, waaronder de specificaties van de camera. Hij produceert de beste foto's van alle Samsung-smartphones en wordt alleen overschaduwd door de Google Pixel 3 (XL).

De camera is hier beduidend beter dan die van de Note 8, met een dubbele 12MP-opstelling achteraan met dubbel diafragma. Je kan er ook Super Slow Mo-video's mee opnemen. Er zijn stereospeakers aanwezig en de niet zo heel indrukwekkende AR Emoji's zijn ook terug met enkele fijne opties. Maar wees gerust, die AR Emoji's zullen nog steeds amper op je lijken.

De automatische scèneoptimalisatie en foutendetectie zijn unieke functies voor de camera van de Note 9 die foto's verbeteren. Samsung heeft weliswaar de gewoonte om die functies beschikbaar te maken voor oudere smartphones, dus de S9 of S9 Plus staan mogelijk in de wachtrij.

De S Pen is een handige tool om notities neer te krabbelen en ondersteunt nu bluetooth om custom snelkoppelingen op afstand te gebruiken. De Bixby-knop kan je daarentegen niet zelf instellen. Als je vanop afstand een foto wil maken, dan kan de S Pen hier bijvoorbeeld bij helpen. Hij werkt geweldig, maar een plaats vinden voor de Note 9 als je volledig op de foto wil staan, kan moeilijker zijn. Onze foto's waren vooral uit slechte hoeken genomen. Op papier mag het dan wel goed klinken, maar in de praktijk is het een heel ander verhaal.

Het slechte nieuws is dat de prijs veel hoger aanvoelt. Bereid je voor op een prijskaartje dat in de buurt komt van de iPhone XS met een instapmodel met 128 GB opslag en 6 GB RAM. Hij is volgens Samsung dan ook bedoeld voor veeleisende gebruikers, wat we ook zien aan de grootte, opslag, prijs en batterijduur.

Nieuwe trucjes met de S Pen

Bluetooth stylus heeft custom snelkoppelingen

Handig voor foto's op afstand met bereik van 10 meter

Laadt snel op in de smartphone

Notities nemen werkt ook met een lege batterij

De nieuwe S Pen is de grote gimmick voor de Note en kan heel wat trucjes door zijn bluetooth-connectiviteit met een bereik van 10 meter.

Afbeelding 1 van 2 Hou de knop lang ingedrukt om de camera te openen Afbeelding 2 van 2 Gebruik de centrale knop om van camera te wisselen en foto's te nemen.

Wat kan je er precies mee doen? De beste functie is het opstarten van de camera vanop afstand met een lange druk op de knop van de S Pen. Wissel naar de selfiecamera met een korte druk en neem een groepsfoto door twee keer te drukken.

De snelkoppelingen van de S Pen kan je voortaan zelf instellen. Hier zijn enkele ideeën:

Camera: Draai de camera / neem een foto

Camera: Draai de camera / neem een video op

Muziekspeler: Speel en pauzeer muziek / sla een liedje over

Fotogalerij: Ga verder naar de volgende foto / ga terug naar een vorige foto

PowerPoint: Ga een dia verder of terug

Samsung heeft ook een kit voor software-ontwikkeling uitgebracht (SDK) zodat apps van derden ook de snelkoppelingen kunnen gebruiken.

De S Pen moet opgeladen worden, maar dit duurt slechts 40 seconden, waarna hij stroom heeft voor gemiddeld 30 minuten of 200 keer klikken op de knop.

Er zit ook een batterij-indicator in de S Pen die je bovenaan je scherm ziet zodat je niet moet gokken hoe lang hij nog zal werken.

De S Pen in de Note 9 stoppen is voldoende om hem op te laden en als je hem niet gebruikt, zit hij meestal ook daar. De Apple Pencil kan je daarentegen nergens verstoppen en als je hem vastklikt in de Lightning-aansluiting is het niet bepaald veilig om ermee rond te lopen. Samsung heeft duidelijk meer ervaring als het aankomt op stylussen.

Afbeelding 1 van 3 Haal de S Pen uit de Note 9 wanneer het scherm uit staat en je kan een memo maken. Afbeelding 2 van 3 De kleur van de inkt is hetzelfde als de kleur van de S Pen. Afbeelding 3 van 3 Als w ewisselen naar een Note 9 in Lavender Purple dan verandert de inkt ook van kleur door de matchende S Pen.

De Note 9 in Ocean Blue heeft een dynamische gele S Pen voor een leuk contrast. De S Pen schrijft ook in het geel, terwijl de versie in het Lavender Purple een paarse pen heeft die met paarse inkt schrijft.

Alle kleuren ondersteunen dezelfde Air Command functionaliteit. Je kan tekenen, notities maken, screenshots bewerken, tekst vertalen en Live Messages versturen. Die acties kan je bovendien ook uitvoeren zonder dat de S Pen opgeladen is.

Samsung zegt dat de bluetooth-ondersteuning de evolutie van de S Pen mogelijk maakte, maar we vragen ons toch af of die evolutie echt nodig is.

Snelkoppelingen zoals selfies vanop afstand maken, kunnen volgens Samsung "een nieuw niveau van fotografie mogelijk maken". Dat klinkt handig voor dramatische selfies waarbij jij op de bank ligt en een handsfree foto maakt, maar voor een zakelijk gerichte smartphone is die functie niet essentieel.

Het is fijn om beide handen in een shot te krijgen en volledig op de foto te staan, maar we vonden het lastig om de Note 9 neer te zetten en een goede selfie te nemen. Samsung gebruikt zelf een statief voor een groepsfoto en vermeldde een dramatische pose op de bank zonder daadwerkelijk de foto te maken, wat ook moeilijk zou zijn zonder statief.

Afbeelding 1 van 7 In theorie is het een goed idee, maar in de praktijk is het niet altijd even handig. Hier zie je enkele foto's. Afbeelding 2 van 7 Volledig op de foto staan gaat helaas moeilijk zonder statief. Afbeelding 3 van 7 De foto's bleven er nogal ongemakkelijk uitzien in vergelijking met een normale selfie. Afbeelding 4 van 7 Bijna, maar niet helemaal. Afbeelding 5 van 7 Je denkt misschien dat het makkelijk is om hier zelf in het shot te gaan staan met de S Pen, maar in de praktijk merk je dat het toch niet zo vanzelfsprekend is. Afbeelding 6 van 7 Gelukkig konden we op een bepaald moment een statief bemachtigen. Afbeelding 7 van 7 Zonder goede plek om de Note 9 neer te zetten, zijn de resultaten niet optimaal.

Gebruikers in bedrijven zullen de S Pen vooral handig vinden op PowerPoint-presentaties vanop afstand te bedienen. Een bluetooth-afstandsbediening wordt op deze manier overbodig.

Iedereen kan voordeel hebben bij een memo terwijl het scherm uit staat. Het is weliswaar geen bluetooth-functie (of überhaupt nieuw want we zagen het al bij de Note 7), maar het mag vermeld worden. Haal de S Pen uit de Note 9 terwijl het scherm uit staat en je kan meteen een notitie maken op de zwarte achtergrond. We hebben zelf geregeld deze functie gebruikt.

Deze memo's worden bovendien automatisch opgeslagen, maar bij de gele inkt op de Blue Ocean versie stuitten we op een probleem. Op de zwarte achtergrond ziet de tekst er goed uit, maar om de S Notes op te slaan, wordt er een witte achtergrond gebruikt, waarop de tekst moeilijker te lezen is.

Samsung Galaxy Note 9 S Pen hands-on galerij