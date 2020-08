De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is groot, gedurfd en brutaal. Vrijwel elke feature die je maar zou willen hebben van een high-end smartphone is aanwezig en tijdens onze eerste indruk lijkt de Note 20 Ultra een grote kanshebber om het beste Android-toestel tot nu toe te gaan worden. Voor een definitief eindoordeel hebben we nog iets meer testdagen nodig.

De nieuwe Galaxy Note 20 Ultra is niet groter dan Samsungs toptelefoon van zes maanden geleden (de Galaxy S20 Ultra), maar is ogenschijnlijk wel een stuk beter. Het grote 6,9 inch scherm wordt bijgestaan door een multifunctionele stylus en hoogwaardige specificaties. Uiteraard heb je naast een grote hand ook een goed gevulde portemonnee nodig, want goedkoop is het beste wat Samsung te bieden heeft zeker niet.

Gek genoeg voelt de Note 20 Ultra meer aan als een broertje van de S20 Ultra dan van de Galaxy Note 20, het toestel waarmee de Ultra samen is gepresenteerd. De standaard Note 20 is overduidelijk minder krachtig, terwijl de S20 Ultra meer overeenkomt met de Ultra qua specificaties en grootte.

We hebben al de nodige tijd kunnen spenderen met de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Hieronder hebben we onze eerste indrukken opgeschreven.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra releasedatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is onthuld op woensdag 5 augustus op het Samsung Unpacked-evenement, samen met de Galaxy Note 20 en enkele andere apparaten, waaronder de Galaxy Watch 3.

Geïnteresseerden kunnen vanaf dezelfde dag een pre-order plaatsen. Op vrijdag 21 augustus ligt de Note 20 Ultra officieel in de winkels.

De ‘goedkoopste’ versie van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra kost een flinke 1299 euro. Je krijgt dan een versie met 256GB aan intern opslaggeheugen en 12GB RAM. Er is ook een versie met 512GB te koop, maar die is vooralsnog exclusief voor de Amerikaanse markt en kost 1449 dollar.

Hoe je er ook naar kijkt, 1299 euro is een gigantisch bedrag om te betalen voor een smartphone. We raden je dan ook aan om serieus na te gaan hoezeer jij deze telefoon écht nodig hebt. De nieuwe Galaxy Note 20 is significant goedkoper, maar zoals gezegd, is die versie ook een stuk minder krachtig.

Design en display

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is het soort toestel wat jou een stapje achteruit doet zetten en laat afvragen of telefoons echt zo groot moeten zijn. Het heeft een 6,9 inch scherm, en er zijn gelukkig vrijwel geen schermranden aanwezig, dus die 6,9 inch geldt bijna ook voor het volledige toestel.

Het scherm zelf is ontzettend helder. Er is een Quad HD-resolutie van 3088 x 1440 pixels aanwezig, met gebogen randen aan de zijkanten. De enige ‘hinder’ vinden we in het kleine gecentreerde cameragat aan de bovenzijde. Het is waarschijnlijk het kleinste cameragat wat we tot dusver op een smartphone hebben gezien.

(Image credit: Future)

Het display kent een maximale ververssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat het scherm zichzelf sneller ververst dan je doorgaans gewend bent van je oude smartphone. Of je nu een film kijkt, spelletjes speelt of simpelweg door een browserpagina scrolt; het soepele effect merk je altijd en overal.

De ververssnelheid past zich automatisch aan op wat je aan het doen bent op de smartphone. Deze slimmigheid zorgt ervoor dat de Note 20 Ultra zoveel mogelijk uit de accucapaciteit weet te halen.

Deze functie hebben we zelf nog niet uitvoerig kunnen testen in onze gelimiteerde tijd met de smartphone. Samsung verzekert ons ervan dat je de dynamische ververssnelheid kunt uitzetten als je het idee maar niks vindt. Minpunt: je kunt nog altijd niet de 120Hz modus gebruiken in de QHD-resolutie, en dat zal de nodige gebruikers teleurstellen.

De Galaxy Note 20 Ultra is zoals gezegd bijzonder groot. Zelfs als je grote handen hebt, zal je waarschijnlijk beide handen moeten gebruiken voor het merendeel van de tijd.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

De S Pen-stylus zit gevestigd aan de linkerzijde van de Note 20 Ultra. Dat is opmerkelijk, aangezien recent uitgebrachte Note-toestellen hem juist aan de rechterzijde hebben zitten. Een kleinigheidje, maar toch iets om in je achterhoofd te houden.

Samsung heeft enkele kleine verbeteringen verwerkt in de S Pen voor de Note 20-serie. Zo zijn er extra gebaren voor het controleren van specifieke functies, evenals een verbeterde latentie en een penpunt die gebruikers in staat moet stellen om nog accurater en sneller te werk te gaan.

De achterzijde van de smartphone is gemaakt van glas, en dat voelt meer premium aan dan het ‘Glasstic’ (lees: polycarbonaat) van de Galaxy Note 20. De randen van de Note 20 Ultra zijn van aluminium. Heb je een recent Note-toestel gebruikt, dan zal je opmerken dat de randen iets minder rond zijn dan de vorige generatie(s), maar het toestel ligt nog altijd redelijk comfortabel in de hand als je deze een beetje strekt.

(Image credit: TechRadar)

Net als bij andere recente Galaxy-apparaten is de vingerafdrukscanner verwerkt onder het display, en het is leuk om zowel deze functie als Face Unlock te hebben. Net als met de meeste acties bij de Note 20 Ultra moet je misschien twee handen gebruiken om die ingebouwde vingerafdruksensor comfortabel te kunnen bereiken. Het apparaat is IP68 water- en stofbestendig, dus het zou in staat moeten zijn om een plons vloeistof te overleven.

Je hebt de keuze uit drie kleuren: Mystic Bronze, Mystic Black en Mystic White (voorlopig niet beschikbaar in de Benelux). Onze favoriet is de eerste in die lijst, dat is de koperachtige bronzen tint die je hierboven kunt zien. Als je op zoek bent naar een meer ingetogen tint kun je beter kiezen voor een van de andere twee.

Camera en batterij

(Image credit: TechRadar)

Net als met de meest recente Samsung-smartphones zijn er drie camera’s aanwezig aan de achterzijde. Bij de Ultra is er een primaire 108MP f/1,8 camera, 12MP f/3,0 telefoto en een 12MP f/2,2 groothoeksensor inbegrepen. Op papier klinkt dat minder indrukwekkend dan de Galaxy S20 Ultra.

In onze gelimiteerde testtijd leek de Note 20 Ultra vergelijkbaar fotokwaliteit te leveren als de S20 Ultra, alhoewel 100x ‘Space Zoom’ afwezig is en er gebruik wordt gemaakt van een iets breder diafragma bij de telefoto. We hebben nog altijd 50x ‘Space Zoom’, en dat was bij de S20 Ultra toch ook al het punt waar de meerwaarde van de zoom stopte.

We zullen de camera’s in onze volledig review meer aan de tand voelen. Pas dan weten we zeker of de Phase Detection Autofocus (PDAF) net zo goed werkt als de Dual Pixel Autofocus van de Note 20-serie. Bekijk dan ook regelmatig onze site om te zien of de volledige Galaxy Note 20 Ultra review live staat.

Aan de voorzijde is een 10MP frontcamera geplaatst. Dit is dezelfde sensor die we terugvinden in de Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus, en daarmee schoten we prima selfies. Uiteraard heeft de Note 20-serie het voordeel dat je via de S Pen ook op afstand foto’s kunt schieten.

De Note 20 Ultra heeft een accucapaciteit van 4500mAh onder de leden zitten. We verwachten dat je het met deze batterij zeker een volle dag uit kunt houden, maar voor een sluitend oordeel hebben we iets langer de tijd nodig.

We vinden het vreemd dat de Galaxy Note 20 Ultra maximaal 25W snelladen ondersteunt. Dat is zeker niet heel traag te noemen, maar het is niet zo snel als de 45W oplaadsnelheid die we kennen van de Galaxy S20 Ultra en Note 10 Plus. In plaats daarvan wordt vastgehouden aan oplaadsnelheid die we kennen van de reguliere Galaxy S20.

Echt grote gevolgen heeft deze ‘beperking’ waarschijnlijk niet voor de gebruikerservaring, maar het is wel vreemd dat juist bij de Note 20 Ultra de snelheid wordt ingedamd. Op vrijwel alle andere aspecten is de Galaxy Note 20 Ultra namelijk (minstens) net zo goed als de concurrentie.

Met draadloos laden wordt 15W opladen ondersteund. Dat is vrij snel voor deze technologie, en is een belangrijke eigenschap voor iedereen die de voorkeur geeft aan het opladen van smartphones via een draadloos laadstation.

Prestaties en software

(Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is uitgerust met de Exynos 990. In onze korte tijd met het toestel presteerde de telefoon goed, met applicaties die snel laden en games die net zo makkelijk starten als je mag verwachten van een vlaggenschip. Echt intensief testen moet nog gebeuren, en we gaan zeker zowel de chipset als de 12GB RAM eens flink aan het werk zetten.

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is uitgerust met 256GB aan opslaggeheugen. In onder meer de Verenigde Staten komt er ook een versie met 512GB, maar vooralsnog komt deze variant niet naar de Benelux. Heb je extra opslaggeheugen nodig? Dan is het goed om te weten dat je via een microSD-kaartje het geheugen kunt uitbreiden met maximaal 1TB. De reguliere Note 20 kent deze optie niet.

De Galaxy Note 20 Ultra is alleen in de 5G-versie beschikbaar in de Benelux. In tegenstelling tot de Galaxy S20 en S20 Plus zijn er dus geen 4G-modellen beschikbaar. Mocht jouw provider 5G-ondersteunen, dan kun je met deze smartphone genieten van de extra snelheid die het nieuwe mobiele netwerk te bieden heeft.

Voorlopig oordeel

De Note-serie wordt altijd al gelinkt met het beste wat Samsung te beiden heeft, en de Ultra is een toestel wat goed past bij deze gedachte. Het is de meest krachtige en functierijke Note tot nu toe.

Ben je op zoek naar de grootste en beste smartphone van welke Android-fabrikant dan ook, dan wijzen de eerste tekenen erop dat je uitkomt bij de Galaxy Note 20 Ultra. Het heeft enkele van de beste specificaties die je maar kunt krijgen op de smartphonemarkt, en dat verpakt in een groot(s) premium design. Daar betaal je echter ook naar.