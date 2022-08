De Samsung Galaxy Buds 2 Pro lijken een goede mix te zijn van een compact ontwerp en sterke audiotechnologie. De oortjes passen perfect, de ruisonderdrukking is bovengemiddeld en de audio is uitzonderlijk. Deze features in een minimalistisch design met redelijke batterijduur zal je niet makkelijk elders vinden voor een prijs van 229 euro.

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro zijn de nieuwe toevoeging aan de Buds-collectie van Samsung. Hun uiterlijk leunt dichter aan bij de Samsung Galaxy Buds 2, terwijl hun features verder bouwen op de Galaxy Buds Pro. Hoewel de oortjes 15% kleiner zijn geworden, krijgen we betere microfoons, audio en noise-cancelling.

Op papier zijn de Galaxy Buds 2 Pro er indrukwekkend uit. Tijdens onze korte hands-on konden we genieten van de heerlijke pasvorm, goede noise-cancelling en rijke audio. De IPX7-score voor waterbestendigheid biedt bescherming tegen een val in het water, waar veel concurrenten stoppen bij de spatwaterdichte score (IPX4).

De batterijduur lijkt het zwakke punt van de Galaxy Buds 2 Pro te worden. Als je luistert met ANC ingeschakeld, kan dit voor maximaal 5 uur. Met een volle oplaadcase kan je de Buds vervolgens 18 uur extra batterij geven. Wie zonder ANC luistert, kan 8 uur genieten van één lading. Met een volledig opgeladen case kan je dan ongeveer 30 uur muziek luisteren zonder ANC. We gaan er echter vanuit dat de meeste gebruikers met ANC zullen luisteren, aangezien dat net het grote pluspunt is van deze Buds.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro lanceringsdatum en prijs

Samsung Galaxy Buds 2 Pro in case (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Op 10 augustus tijdens het Galaxy Unpacked event werden de Samsung Galaxy Buds 2 Pro uit de doeken gedaan. We zagen daar ook de Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro.

De Buds 2 Pro zijn beschikbaar voor een adviesprijs van 229,99 euro in de kleuren grafiet, wit en Bora Purple. Je kan momenteel al een pre-order plaatsen op de website van Samsung, aangezien de leveringen pas op 26 augustus zullen starten.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro design en features

Vergeleken met de originele Samsung Galaxy Buds Pro, zijn de Buds 2 Pro met hun 5,5 gram 15% lichter. Hoewel dat weinig verschilt tegenover de 6,3 gram van het origineel, merkten we toch een verschil toen we ze in onze oren hadden.

Samsung heeft enkele designelementen van de Buds Pro en Buds 2 samengevoegd. De "boonachtige" look komt eerder van de Buds Pro, terwijl de pastelkleuren en het afgeronde ontwerp zijn overgenomen van de Buds 2. We zien welk duidelijker waar de uitsparingen voor microfoons, speakers en dergelijke zitten.

De audiokwaliteit is veruit het belangrijkste onderdeel van de Buds 2 Pro. Al die technologie in de oortjes zorgt voor features als active noise-cancelling, heldere audio tijdens telefoongesprekken en de awareness-modus die omgevingsgeluid doorlaat.

De Buds 2 Pro komen met drie verschillende maten siliconen oordopjes zodat iedereen een goede pasvorm kan ervaren. De Galaxy Buds 2 Pro voelen net zo goed en stevig aan als ze eruit zien. Je draait de oortjes als het ware in je oor zodat ze stevig vast komen te zitten. Hoewel er geen haak is die om je oor heen zit, zaten ze naar onze mening stevig genoeg om een avondje in de fitness te doorstaan.

Verder kunnen de Galaxy Buds 2 Pro detecteren of je ze in je oren hebt. Zo kunnen ze automatisch muziek en media pauzeren wanneer je ze uit je oren haalt. Er zit eveneens een ingebouwde tracker in de case, zodat je die eigenlijk nooit kan verliezen.

De oordopjes hebben daarnaast een IPX7-classificatie, wat betekent dat ze gedurende 30 minuten kunnen overleven in water op maximaal 1 meter diepte.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro geluid en noise-cancelling

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

First things first, de active noise cancellation, die erg indrukwekkend zou moeten zijn volgens Samsung.

Zodra we de Samsung Galaxy Buds 2 Pro in onze oren stopten, merkten we meteen dat het omgevingsgeluid gereduceerd werd. Door de goed sluitende pasvorm en siliconen oordopjes wordt het geluid rondom je meteen wat minder. Met een touch-gebaar schakel je de noise-cancelling in en wat volgt is een oorverdovende stilte.

In vergelijking met de Apple AirPods Pro doet de noise-cancelling van Samsung het iets beter. Het verschil is niet enorm, maar het is er wel. De ANC zorgt, zoals gewoonlijk, niet voor complete stilte. Je zal nog steeds harde en hoge tonen horen, maar in de trein zal je bijvoorbeeld de andere passagiers niet meer horen.

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro ondersteunen nu 24-bit audio en Dolby Atmos. Apple en Tidal ondersteunen dit audioformaat, maar in onze korte testperiode konden we dit nog niet uitvoerig testen. In onze korte luistersessie werden we alvast op onze wenken bediend. We konden niet meteen gebreken vinden. Hoewel popmuziek met zware bas vaak een uitdaging is voor in-ears, klonk dit verrassend goed met de Galaxy Buds 2 Pro. Dat is zeker een verdienstelijke prestatie gezien hun kleinere formaat.

Soundtracks met Dolby Atmos support klonken bovendien fantastisch. De audio is erg helder en geeft je een dynamische ervaring. Als er een auto rechts in beeld rijdt, dan klinkt het ook alsof die rechts van je rijdt. Een vliegtuig dat bovenaan in beeld vliegt, lijkt dan weer bijna echt boven je hoofd te hangen. De "plaats" van elk geluid in de Buds 2 Pro kwam altijd precies overeen met zijn plaats op beeld.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro batterij

Samsung Galaxy Buds 2 Pro case (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Elke bud is uitgerust met een 61mAh-batterij en Samsung schat dat de Galaxy Buds 2 Pro 5 uur kunne spelen met ANC en 8 uur zonder ANC. De 500 mAh-oplaadcase kan een totaal van 18 uur speeltijd leveren met ANC en 29 uur zonder ANC. De case kan je opladen met een oude vertrouwde USB-C-kabel of op een draadloze oplader (Qi-protocol).

Over de batterijduur in de praktijk kunnen we niets zeggen na een korte hands-on. We zullen dit uitvoerig behandelen in onze volledige review. De beloofde 5 uur batterij met ANC is echter aan de lage kant.

Vroeg verdict

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro lijken een goede mix te zijn van een compact ontwerp en sterke audiotechnologie.

De oortjes passen perfect, de ruisonderdrukking is bovengemiddeld en de audio is uitzonderlijk. Je krijgt rijk, helder geluid in een kleine vormfactor, die je bijna niet voelt zitten.

Qua prijs vallen ze in het middensegment: goedkoper dan de Apple AirPods Pro, maar duurder dan de Buds 2 of AirPods 3. De kwalitatieve audio, ANC, minimalistische looks en redelijke batterijduur zal je niet makkelijk vinden voor een prijs van 229 euro.

We zijn tot slot benieuwd wat de Apple AirPods Pro 2 in petto hebben, aangezien Samsung een erg aantrekkelijk setje earbuds in handen heeft nu.