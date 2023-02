Samsung Galaxy Book3 Ultra hands-on review

Op basis van onze korte ervaring met de Samsung Galaxy Book3 Ultra kunnen we zeggen dat Samsung een sterke laptop heeft ontwikkeld voor zowel gamers als content creators. Met een selectie van de nieuwste CPU's van Intel en GPU's van Nvidia heeft hij meer dan genoeg kracht in huis. Hoewel het geheel relatief compact blijft, weegt hij wel verrassend veel.

Voordat de officiële onthulling hadden we de kans de drie nieuwste laptops in de Samsung Galaxy Book-serie uit te testen. Vooral de slanke en bijna onmogelijk lichte Galaxy Book3 Pro liet een blijvende indruk na. De Galaxy Book3 Ultra had daarentegen het grote verrassingseffect en richt zich op gamers en content creators die meer kracht nodig hebben.

Hoewel we geen volledige details over de prestaties weten totdat we hem uitgebreid getest hebben, maakt zijn ontwerp al veel duidelijk. Ook de specificaties op papier zien er alvast indrukwekkend uit.

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Prijs en beschikbaarheid

Op 1 februari 2023 heeft Samsung de Galaxy Book3 Pro onthuld, samen met de Book 3 Pro360, Book3 Ultra en Galaxy S23-telefoons.

Vanaf 17 februari 2023 liggen de Galaxy Book3 Pro en Pro360 al in de winkel, terwijl de Galaxy Book3 Ultra vanaf 22 februari beschikbaar zal zijn. Voor de Ultra kan je wel vanaf 14 februari al een pre-order plaatsen.

De Galaxy Book3 Pro zal je kunnen krijgen vanaf 2.799 euro. De prijzen voor de overige configuraties werden niet meegedeeld, maar zullen stijgen afhankelijk van de opslag, de CPU en GPU.

Swipe to scroll horizontally Onderdeel Spec Prijs Vanaf 2.799 euro CPU Tot 13e generatie Intel Core i9 (45W) GPU Nvidia RTX 4050 of RTX 4070 Geheugen Tot 32GB LPDDR5 Opslag Tot 1TB SSD + uitbreidingsslot Display 16-inch WQXGA+ (2880 x 1800p) Dynamic AMOLED 2X

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Design

In tegenstelling tot de andere twee nieuwe laptops van Samsung, is de Galaxy Book3 Ultra veel zwaarder, ondanks zijn dunne vormfactor. Gigantisch is hij niet, maar de schermgrootte van 16 inch in combinatie met het gewicht van 1,79 kg geeft je een groot contrast met de 14-inch Galaxy Book3 Pro van 1,19 kg. Net zoals de andere twee is de Galaxy Book3 Ultra beschikbaar in het wit of matzwart en heeft hij een AMOLED-display.

Het toetsenbord voelde responsief en comfortabel aan, terwijl het trackpad hier wel groot genoeg was. Ook is er een numpad aanwezig aan de rechterkant. De 1080p-webcam gaf ons in de demoruimte een mooi helder beeld, en ondersteunt onder andere HDR en auto framing voor betere beeldkwaliteit en focus.

Hoewel de Galaxy Book3 Ultra aanzienlijk groter is en zich op een veeleisender doelpubliek richt, krijg je toch dezelfde aansluitingen als bij de andere twee laptops. Dat ziet er als volgt uit: één HDMI-poort, twee Thunderbolt 4-poorten, een eenzame Type-A USB-poort, een audio-aansluiting en een SD-kaartslot. Houd er ook hier rekening mee dat een van de USB-C-poorten voor de oplader is, waardoor je niet heel veel accessoires kan aansluiten.

Voor de Galaxy Book3 Pro is dit een minder groot probleem, aangezien die bedoeld is voor gebruik onderweg. Gamers die graag accessoires met kabels of eigen draadloze connectoren aansluiten, worden nu genoodzaakt om een docking station te gebruiken.

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Prestaties

We konden de prestaties van de Galaxy Book Ultra niet testen, maar de specs zijn behoorlijk indrukwekkend. Je kan kiezen uit verschillende 13e generatie Intel CPU's (i7 of i9) en een Nvidia 4070 of 4050 GPU. Zowel gamers als content creators hebben dus de nodige kracht ter beschikking.

Wat opslag en RAM betreft, krijg je gelijkaardige opties als bij de andere twee. Er is een versie met 512GB en 1TB SSD-opslag, terwijl je het RAM-geheugen wel kan opdrijven tot 32GB.

Samsung Galaxy Book3 Ultra: Vroeg oordeel

Al met al was dit de meest interessante laptop die Samsung voor ons had. Op basis van wat we daadwerkelijk hebben uitgeprobeerd en de specificaties, krijgen we een hoogwaardige en veelzijdige laptop voor zowel werk als ontspanning.

De adviesprijs ligt echter zeer hoog, hoewel dat geen verrassing is als we kijken naar de specificaties. Toch moeten we er rekening mee houden dat de gemiddelde consument nu wat prijsbewuster is dan in het verleden. Als je een groter budget hebt, lijkt de Galaxy Book3 Ultra wel een geweldige investering. Hij mag dan groter en zwaarder zijn de rest van deze laptopserie, maar hij blijft kleiner dan menig concurrent.

We zijn nu vooral benieuwd hoe de werkelijke prestaties, geluidskwaliteit en ventilatie zullen zijn. Het is namelijk al vaker gebeurd dat een laptop met een sterke GPU en CPU beperkt werd door gebrekkige ventilatie of software.