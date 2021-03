De Samsung Galaxy A52 5G brengt een aantal high-end functies die je normaal alleen in vlaggenschepen verwacht. Dit goedkopere toestel beschikt over 5G-connectiviteit en een verbeterde schermtechnologie. Als je op zoek bent naar een goedkopere Samsung-smartphone, is dit misschien wel het toestel voor jou.

De Samsung Galaxy A52 5G is naast de 5G-loze A52 en A72 de nieuwste smartphone van het Zuid-Koreaanse merk. Samsung heeft duidelijk hard gewerkt om een degelijk en betaalbaar toestel op de markt te brengen.

Deze smartphone is wellicht niet goed genoeg om met de absolute top te kunnen concurreren, maar Samsung doet flink haar best om high-end functies naar de goedkopere A-serie te brengen. Naast een hogere beeldverversing is er ook een verbeterde camera aanwezig.

We hebben de Galaxy A52 5G al enige tijd in gebruik. We delen alvast graag onze bevindingen van deze goedkopere Samsung-smartphone. Let erop dat dit toestel verschilt van de Galaxy A52 en A72, waar we binnenkort ook een review over hopen te plaatsen.

Samsung Galaxy A52 5G releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy A52 5G is nu verkrijgbaar voor een bedrag van 429 euro. Dat iets iets duurder dan de Samsung Galaxy A52. Die kost 349 euro en heeft een iets minder goede beeldverversing en beschikt niet over de ultrasnelle 5G-technologie.

Design en scherm

De Galaxy A52 5G heeft een solide bouwkwaliteit zonder de toeters en bellen van de duurdere vlaggenschepen. Het toestel voelt dan ook wat goedkoop aan, dankzij de plastic achterkant en de aluminium omlijsting.

Het voelt daardoor niet zo premium aan als de toestellen die bovenaan de lijst van Samsungs beste smartphones staan. Toch ligt de smartphone lekker in de hand en vinden we de bouwkwaliteit niet ontzettend tegenvallen. Het is overigens geen klein toestel, het heeft namelijk een 6,5 inch scherm.

Het scherm biedt een Full HD+ resolutie en een helderheid van 800 nits. Het scherm ziet er dan ook goed uit bij de maximale helderheid. Als je van plan bent om veel video's te bekijken, zal dit scherm je waarschijnlijk niet teleurstellen.

Aan de bovenkant van het scherm bevindt zich een geperforeerd gat met de selfiecamera erin. De randen rondom het scherm zijn echter wel wat dikker dan we zouden willen.

(Image credit: TechRadar)

Een van de grootste upgrades ten opzichte van de vorige Galaxy A-toestellen is de introductie van een 120Hz scherm. Deze functie vinden we vaak enkel terug in vlaggenschepen. Dit betekent dat het beeld vaker ververst dan de meeste andere smartphones. Een snellere beeldverversing biedt een soepelere ervaring bij het scrollen door je social media-tijdlijn of bij het spelen van mobile games.

Een 120Hz is een groot verschil ten opzichte van de 60Hz die we van veel (oudere) toestellen gewend zijn. Als je eenmaal aan zo'n soepele weergave gewend bent, is het lastig om weer terug te gaan naar een lagere verversing. Naast de beeldschermtechnologie is er ook een in-screen vingerafdrukscanner aanwezig. Gedurende de korte tijd dat we deze gebruikt hebben, vinden we dat deze snel en responsief werkt.

(Image credit: TechRadar)

Het toestel is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren, waarvan er twee gewaagde keuzes zijn. Je hebt de keuze uit: zwart, wit, blauw of paars. De toestellen zijn bovendien voorzien van een IP67-rating. Dat betekent dat ze stof- en waterbestendig zijn.

Er is verder vrij weinig op of aan te merken aan het design van de Galaxy A52 5G. Het ontwerp is rechttoe, rechtaan. Het is in elk geval een fijne toevoeging dat Samsung de 3,5 mm jack heeft gehouden. Deze bevindt zich aan de onderkant van het toestel.

Camera en batterij

(Image credit: TechRadar)

We moeten de camera nog uitvoerig testen, maar op papier zien de specificaties er erg veelbelovend uit. Er is een 64MP hoofdcamera aanwezig. Deze beschikt over optische beeldstabilisatie en een diafragmagetal van f/1.8. Daarnaast is er een 12MP groothoeklens van de partij, evenals een 5MP dieptescanner en 5MP macrocamera.

Aan de voorkant is de 32MP selfiecamera gesitueerd in een punch-hole aan de bovenkant van het scherm. Er is dus geen telelens aanwezig. Als je op zoek bent naar een soortgelijk toestel met een verbeterde optische zoom, is de Galaxy A72 wellicht een betere keuze.

We kunnen nog niet uitwijden over de werkelijke batterijduur van de Galaxy A52 5G, maar we weten dat er een 4.500 mAh batterij aan boord is. Dat is een grote batterij, die volgens Samsung twee dagen mee moet gaan.

Als je veelvuldig gebruik maakt van je toestel, verwachten we dat de A52 5G het in de praktijk één dag volhoudt. Er is geen draadloos opladen aanwezig, dus je hebt hiervoor een adapter nodig. Anders dan bij de Galaxy S21 is er in dit geval wel een adapter en USB-C-kabel meegeleverd in de doos.

Specificaties en prestaties

Als je op zoek bent naar supersnelle 5G-connectiviteit, is deze nieuwste telg in de Galaxy A-serie een geschikte keuze. Er is een octa-core Qualcomm Snapdragon 750G-chipset aanwezig. We moeten het toestel echter langer gebruiken om te kunnen zeggen waar de A52 5G toe in staat is.

Je hebt de keuze tussen 6GB of 8GB RAM-geheugen en tussen 128GB of 256GB opslaggeheugen. Er is bovendien de mogelijkheid om een microSD-kaartje toe te voegen voor maximaal 1TB extra opslag. Dat laatste is een groot verschil met de laatste vlaggenschepen van Samsung. De Galaxy A52 5G kan hierdoor in totaal meer opslag bieden dan de Galaxy S21.

Vroeg oordeel

(Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy A52 5G brengt verscheidene functies die je enkel in een vlaggenschip zou verwachten naar een goedkoper toestel. De A52 5G is niet zo goedkoop als enkele andere 5G-toestellen, maar de specificaties die je voor de prijs krijgt, zijn erg indrukwekkend.

Als je op zoek bent naar een Samsung-smartphone die niet zoveel kost als de vlaggenschepen, maar wel over 5G-ondersteuning en een in-screen vingerafdrukscanner beschikt, is dit mogelijk een toestel om in de gaten te houden.