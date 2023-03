Hoewel de Redmi Note 12 Pro een van de goedkopere telefoons van Xiaomi is, bevat hij features die duurdere concurrenten vaak niet hebben. Het AMOLED-display met niet alleen 120Hz refresh rate, maar ook Dolby Vision is erg indrukwekkend en met zijn 67W-snelladen zit de Redmi Note 12 Pro twee keer sneller vol dan je zou verwachten op dit prijspunt. Op het eerste gezicht is het grootste nadeel dat hij draait op Android 12 in plaats van Android 13.

Hoewel Xiaomi nog niet zo lang geleden de Xiaomi 13 heeft gelanceerd, onthullen ze nu de Redmi Note 12-serie voor de Europese markt. Die bestaat uit de reguliere Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro en Redmi Note 12 Pro Plus. Ik had de kans om voor de lancering kort kennis te maken met het middelste kind in deze familie, de Redmi Note 12 Pro.

Redmi Note 12 Pro: Prijs en beschikbaarheid

De Redmi Note 12 Pro krijgt een adviesprijs van 399 euro en bevindt zich daarmee netjes in het midden van de serie. De reguliere Redmi Note 12 begint daarnaast bij 249 euro en de Redmi Note 12 Pro Plus kost 499 euro. Op 23 maart 2023 heeft Xiaomi de telefoons in Europa gelanceerd en ze zijn meteen beschikbaar om te bestellen bij verschillende retailers.

Met deze prijs zit de Redmi Note 12 Pro in hetzelfde vaarwater als de Samsung Galaxy A34 die een week eerder is gelanceerd met een adviesprijs van 389 euro. Ook de Motorola edge 30 neo vind je momenteel in de winkel rond dit prijspunt.

(Image credit: Future)

Redmi Note 12 Pro: Specs

Swipe to scroll horizontally Redmi Note 12 Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro Plus Prijs: 249 euro (4G) / 299 euro (5G) 399 euro 499 euro Afmetingen: 165,9 x 76,2 x 8 mm 163 x 76 x 8 mm 162,9 x 76 x 8,9 mm Gewicht: 188 gram 187 gram 208 gram Besturingssysteem: Android 12 Android 12 Android 12 Schermgrootte: 6,67 inch 6,67 inch 6,67 inch Resolutie: 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels Processor: Snapdragon 4 Gen 1 (4G) / Snapdragon 685 (5G) MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 1080 RAM: 4GB / 6GB 6GB / 8GB 8GB / 12GB Opslag: 128GB 128GB / 256GB 128GB / 256GB Batterij: 5.000mAh met 33W-snelladen 5.000mAh met 67W-snelladen 5.000mAh met 120W-snelladen Camera's achter: 48MP-hoofdcamera, 8MP-ultrawide, 2MP-macro 50MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 2MP-macro 200MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 2MP-macro Selfiecamera: 13MP 16MP 16MP

Redmi Note 12 Pro: Design

Het eerste dat opvalt aan het design van de Redmi Note 12 Pro is dat hij veel overeenkomsten heeft met de Poco X5 die begin februari werd aangekondigd. Het camerablok met drie lenzen is identiek, evenals de vlakke zijkanten en zelfs de afmetingen. De telefoon ziet er naar mijn mening heel gewoontjes uit. Ik kreeg de zwarte versie toegestuurd en ik kon hier eigenlijk niets vinden dat hem onderscheidt van de rest. Het camerablok is ook gemaakt van hetzelfde glanzende zwarte glas als de rest van de achterkant. Als dat blok een andere tint zwart had of een matte afwerking, zou dat de telefoon iets meer identiteit geven.

De Redmi Note 12 Pro kan dankzij het Gorilla Glass 5 aan de voor- en achterkant zeker tegen een stootje. Ik vind het alleen erg jammer dat hier gekozen is voor een glanzende in plaats van een matte afwerking, zoals bij de Poco X5. Nadat ik de telefoon uit de doos had genomen, stonden er al vingerafdrukken op de achterkant. Gelukkig levert Xiaomi een plastic cover mee in de doos, maar dan was het alsnog een uitdaging om die op de telefoon te krijgen zonder dat er een vingerafdruk op de achterkant verscheen.

(Image credit: Future)

Met afmetingen van 163 x 76 x 8 mm is dit zeker niet de kleinste telefoon die je kan vinden. Dankzij de beeldverhouding van 20:9 past de Redmi Note 12 Pro wel nog goed in één hand, maar verwacht niet dat je met die ene hand aan alle hoeken van het scherm kan. De randen rondom het 6,67-inch display zijn bovendien verrassend dun, waardoor de telefoon duurder oogt dan hij daadwerkelijk is. De vingerafdrukscanner zit op zijn beurt verwerkt in de vergrendelknop aan de zijkant en doet goed zijn werk.

Tot slot is er goed nieuws voor mensen met een koptelefoon met kabel, want de Redmi Note 12 Pro heeft een 3,5mm-koptelefoonaansluiting!

Redmi Note 12 Pro: Display

Dit is niet de eerste keer dat we een 6,67-inch AMOLED display met 120Hz refresh rate zien bij Xiaomi. De Redmi Note 12 Pro voegt wel iets nieuws toe aan de mix in de vorm van Dolby Vision, waardoor compatibele content er nog beter uitziet.

Door het 120Hz refresh rate gaat alles van scrollen over sociale media tot navigeren door de instellingen enorm soepel. Met de standaardinstellingen kan de Redmi Note 12 Pro wisselen tussen 60Hz en 120Hz. Als je stroom wil besparen, kan je het refresh rate ook handmatig beperken tot maximaal 60Hz of net permanent op 120Hz instellen.

Ik heb de Redmi Note 12 Pro nog niet buiten in de zon gebruikt, maar met zijn maximale helderheid van 900 nits kan dat een klein probleem zijn. Toen er wat zon binnen scheen, merkte ik al dat content op het display moeilijker te zien was, terwijl de helderheid wel op het hoogste niveau stond.

(Image credit: Future)

Redmi Note 12 Pro: Camera

De zwakke plek van de Redmi-telefoons is meestal de camera. Op papier heeft de Redmi Note 12 Pro dat probleem grotendeels verholpen door een nieuwe 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS). De andere drie camera's zijn niet gewijzigd en je krijgt hier dus nog steeds een 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera en 16MP-selfiecamera.

Ik heb de camera nog niet uitgebreid getest, maar de interface ziet er alvast veelbelovend uit. Zo is het hier mogelijk om de nachtmodus met de ultra-wide camera te gebruiken, terwijl je die optie vaak niet terugvindt bij telefoons in dit segment. Ook 4K-video met 30fps is mogelijk met de camera's achteraan en de selfiecamera haalt maximaal 1080p met 60fps, iets wat zelfs de Xiaomi 13 niet kan.

Op basis van de handvol foto's die ik genomen heb, valt het meteen op dat er tijd en moeite is gestoken in de nieuwe 50MP-hoofdcamera. Dat is dan ook de enige camera waarover ik dat kan zeggen. Zelfs toen de zon in de woonkamer scheen en ik mijn prachtige gatenplant wou fotograferen, merkte ik een duidelijk verschil tussen de hoofdcamera en ultra-wide.

(Image credit: Future)

Redmi Note 12 Pro: Prestaties en software

Binnenin de Redmi Note 12 Pro vind je de MediaTek Dimensity 1080 chipset in combinatie met 128GB opslag 6GB RAM of 256GB opslag en 8GB RAM. Deze chip is geen snelheidswonder, maar is prima voor gemiddelde gebruikers en lichte games. Navigeren door de interface gaat snel, wisselen tussen de apps gebeurt vlot en lichte games vormen over het algemeen geen probleem. Ik heb een kwartier geprobeerd om Genshin Impact te spelen en zelfs op de laagst mogelijke instellingen ging dat niet enorm vlot. Zwaardere games laat je bijgevolg beter voor wat ze zijn.

Het grootste probleem is wellicht de software. Je krijgt namelijk wel de nieuwe MIUI 14, maar die draait bovenop Android 12. Toen de Poco X5 werd aangekondigd, haalde ik dit ook aan als minpunt en het feit dat de Redmi Note 12 Pro bijna twee maanden later wordt aangekondigd in Europa met dezelfde oude Android-versie is voor sommigen een probleem. De Redmi-telefoons staan niet bekend om een fantastisch updatebeleid, dus met een beetje geluk krijg je Android 13 in de loop van de zomer. Qua security zijn er minder problemen, aangezien mijn Redmi Note 12 Pro bij het opstarten meteen wilde updaten naar de security patch van februari 2023.

Net zoals bij de Poco X5 krijg je hier de volledige bloatware-ervaring met allerlei vooraf geïnstalleerde apps die je wellicht niet nodig hebt. Ook hier zijn ze allemaal makkelijk te verwijderen, maar het is natuurlijk fijner als je een nieuwe telefoon koopt waarvan je geen 20 apps moet verwijderen die kostbare opslagruimte in beslag nemen.

(Image credit: Future)

Redmi Note 12 Pro: Batterij

De volledige Redmi Note 12-serie deelt dezelfde 5.000mAh-batterij, maar de oplaadsnelheid verschilt wel bij elk model. De Redmi Note 12 Pro kan met 67W-snelladen en zit daarmee op hetzelfde niveau als de Motorola edge 30 neo. Ik heb de smartphone nog niet voldoende kunnen gebruiken om in te schatten hoe lang die 5.000mAh-batterij het volhoudt, maar ik kan met zekerheid zeggen dat hij minstens een volledige dag meegaat.

Volgens de specificaties moet je de Redmi Note 12 Pro na een kwartier voor de helft kunnen opladen, terwijl van 0 naar 100 procent ongeveer 45 minuten zou moeten duren. De 67W-oplader zit hier trouwens gewoon in de doos, terwijl de Samsung Galaxy A34 het moet doen met alleen de oplaadkabel in de doos en een maximumsnelheid van 25W.

Redmi Note 12 Pro: Vroeg oordeel

Hoewel de Redmi Note 12 Pro een van de goedkopere telefoons van Xiaomi is, bevat hij features die duurdere concurrenten vaak niet hebben. Het AMOLED-display met niet alleen 120Hz refresh rate, maar ook Dolby Vision is erg indrukwekkend en met zijn 67W-snelladen zit de Redmi Note 12 Pro twee keer sneller vol dan je zou verwachten op dit prijspunt. Op het eerste gezicht is het grootste nadeel dat hij draait op Android 12 in plaats van Android 13.