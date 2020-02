Dell XPS 13 review

Door de verbeterde webcam en langere batterijduur is de Dell XPS 13 toch net niet de beste in zijn soort van 2019, maar hij blijft wel een van de beste laptops ter wereld.

De nieuwe Dell XPS 13 is er eindelijk, en deze nieuwe generatie is een echte terugkeer naar de basis. Dell heeft eindelijk ons grootste probleem met eerdere Dell XPS 13-modellen - de lastige cameraplaatsing - aangepakt en tegelijkertijd de levensduur van de batterij een boost gegeven.

Naast deze verbeteringen is de XPS 13 van Dell uit 2019 niet heel anders dan zijn voorgangers. In plaats daarvan concentreert het model van dit jaar zich op het voortzetten van de lijn van een van de beste laptops ooit. De high-end Ultrabook scène is een beetje veranderd in de afgelopen jaren, dus de Dell XPS 13 is niet meer het beste van het beste vandaag de dag dankzij de harde concurrentie van onder andere Huawei en Asus.

Hoewel de Dell XPS 13 2019 niet de beste laptop ter wereld is, hoort hij nog wel bij de top van de laptops vandaag de dag.

Specificaties Hier is de Dell XPS 13 (2019) configuratie voor de review van TechRadar: CPU: 1.8GHz Intel Core i7-8565U (quad-core, 8MB cache, tot 4.6GHz)

Graphics: Intel UHD Graphics 620

RAM: 16GB DDR3 (2.133MHz)

Scherm: 13,3-inch, Ultra HD (3.840 x 2.160) UltraSharp InfinityEdge touchscreen

Opslag: 1TB PCIe SSD

Aansluitingen: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB-C 3.1, microSD-kaarlezer, hoofdtelefoonaansluiting

Connectiviteit: Geweldige 1435 802.11ac wifi, Bluetooth 4.1

Camera: Breedbeeld HD (720p) webcam met 4 digitale microfoons

Gewicht: 1,23kg

Grootte: 3,02 x 1,99 x 0,78-1,16cm; W x D x H

Design en display

Op het eerste gezicht lijkt de Dell XPS 13 identiek aan het model van vorig jaar, en dat is hier grotendeels het geval. Dell heeft dit jaar echter niet alleen een behoudsgezinde benadering gekozen. Het heeft zelfs de meest opvallende ontwerpfout van de laptop verholpen: de webcam, die nu eindelijk boven het scherm zit.

Dell is vrij trots op zijn nieuwe 2.25mm webcam die niet alleen klein genoeg is om boven het scherm te passen, maar ook gebruik maakt van een 720p breedbeeldsensor gekoppeld met vier gevoelige microfoons, zodat je Cortana of Alexa van een afstand kunt activeren en gebruiken.

De webcam zal je waarschijnlijk niet omver blazen, maar we waarderen het bredere frame voor het vastleggen van collega's of vrienden naast ons. Met foto's van 0,9 megapixels en 720p-video, zal je er prima uitzien in vergaderingen. Verwacht hier geen Twitch-streamerkwaliteit.

Daarnaast zijn de bouwkwaliteit en het ontwerp net zoals voorheen. De laptop is net zo dun en licht als vorig jaar met een dikte van 11,6 mm en gewicht van 1,23 kg. De Dell XPS 13 kleeft ook aan dezelfde geanodiseerde aluminium behuizing, in combinatie met een geweven koolstofvezel (of glasvezel op licht gekleurde modellen) toetsenborddek.

Het toetsenbord geeft voldoende feedback en is responsief zoals altijd. Het touchpad dat een glazen bovenlaagje heeft, is eveneens fijn om te gebruiken. Dit zijn twee van de onderdelen van de Dell XPS 13 die absoluut geen verbeteringen nodig hadden.

De aansluitingen zijn eveneens overgenomen: twee Thunderbolt 3 (USB-C) poorten, een USB-C 3.1 poort, een microSD-kaartslot en een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting. De XPS 13 staat hierdoor een stap voor op veel concurrerende laptops, waarbij de meesten alleen USB-C 3.1 gebruiken en niet de superieure Thunderbolt 3-standaard.

Ook de display blijft hetzelfde. Beide opties (Full HD en 4K touchscreen) zijn even rijk en levendig als altijd; de schermranden zijn daarnaast enorm klein.

Vooral in het 4K-model vinden we de 100% sRGB-kleurweergave via de Dell CinemaColor-tools uitstekend, aangevuld met enkele knallende HDR-technieken en 400 nits helderheid. Het 4K-paneel is voldoende scherp, maar het kan nog steeds een beetje te veel van het goede zijn voor een 13,3-inch scherm.

Alles bij elkaar genomen, was er niet veel te veranderen aan het ontwerp van de XPS 13, behalve dan de plaats van de webcam.

Bron afbeeldingen: TechRadar