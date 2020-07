Op papier heeft de OnePlus Nord krachtige functies en onze eerste indrukken zijn ook overwegend positief. De echte test volgt binnenkort wanneer we de prestaties, camera’s en batterijduur dieper gaan bestuderen. Dan pas zullen we weten of dit goedkope vlaggenschip het hoofd boven water houdt of wegzinkt in het diepe.

Misschien weet je al bijna alles over de OnePlus Nord. De Chinese fabrikant heeft de OnePlus Nord (die eerder ook door het leven ging als de OnePlus 8 Lite en OnePlus Z) flink wat hype meegegeven door met mondjesmaat specificaties te onthullen en zelfs foto’s van de smartphone te tonen voor de eigenlijke lancering op 21 juli 2020.

De Nord is hier niet om het vlaggenschipaanbod van het bedrijf te vervangen. Hij is daarentegen het eerste lid in een geheel nieuwe productlijn (die door het leven gaat als de Nord-familie). OnePlus wil hiermee zijn toestellen beschikbaar maken voor een groter publiek.

Er komt dus meer onder het Nord-merk uit, en deze nieuwe OnePlus-smartphone is het eerste (en voorlopig enige) lid van deze familie.

De meest opvallende eigenschappen die we vooraf zagen, waren de betaalbare prijs van minder dan 500 euro, vier camera’s achteraan, twee camera’s vooraan, 5G-ondersteuning, een Snapdragon 765G chipset en het 90Hz-display dat we leerden kennen in de OnePlus 7T. In de marketing werd benadrukt dat dit toestel zeker de OnePlus-naam waardig is.

Maar deze hype vertelt niet het hele verhaal. We hebben de OnePlus Nord al kunnen testen en zullen onze uitgebreide mening delen in de review, maar in afwachting daarvan lees je hier alvast onze eerste indrukken.

OnePlus Nord releasedatum en prijs

OnePlus Nord prijs : begint bij 399 euro

: begint bij 399 euro OnePlus Nord lanceringsdatum : 21 juli 2020

: 21 juli 2020 OnePlus Nord verkoopdatum: 4 augustus 2020

OnePlus Nord specs Gewicht: 184g

Afmetingen: 158,3 x 73,3 x 8,2mm

Schermgrootte: 6,44 inch

Resolutie: FHD+ (2400x1080)

Refresh rate: 90Hz

Pixeldichtheid: 408ppi

Chipset: Snapdragon 765G

RAM: 8GB / 12GB

Opslag: 128GB / 256GB

Camera’s achteraan: 48MP + 8MP + 2MP + 5MP

Frontcamera’s: 32MP + 8MP

Batterij: 4.115mAh

De prijs van OnePlus Nord begint bij €399, een competitief prijspunt waarmee het de concurrentie van Apple en Samsung makkelijk overtreft.

Die prijs is voor de versie met 8GB RAM en 128GB opslag. De OnePlus Nord van 12GB/256GB zit daarnaast op 499 euro, waarmee hij alsnog relatief betaalbaar blijft.

Met deze prijzen is de OnePlus Nord goedkoper dan de nieuwe iPhone SE, Samsung Galaxy S20 (4G), Mi Note 10, LG Velvet, Oppo Find X2 Neo, en Motorola Edge.

Het betekent ook dat de OnePlus Nord aanzienlijk goedkoper is dan de OnePlus 8, die begint bij €699.

Bij de lancering zal de OnePlus Nord beschikbaar zijn in zowel Nederland als België. Vanaf 21 juli 2020 kan je de OnePlus Nord al bestellen op de officiële site van OnePlus, maar ook bij lokale verkopers, waaronder Coolblue.

(Image credit: Future)

Design en display

Premium design

Full HD+ 6,44-inch display, 20:9 verhouding, 90Hz refresh rate

In-screen vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning

Het ontwerp van OnePlus Nord is verrassend premium voor zijn prijs. Je krijgt dezelfde hoogwaardige bouwkwaliteit en afwerking als op de OnePlus 8 serie, met een metalen frame dat tussen Gorilla Glass aan de voor- en achterzijde zit.

Het zorgt voor een solide, premium gevoel in de hand. Hij is ook ongeveer even groot als de OnePlus 8, wat betekent dat de OnePlus Nord nog in de gemiddelde broekzak past.

De Nord meet 158,3 x 73,3 x 8,2mm en weegt 184g, wat betekent dat hij korter is dan de OnePlus 8, maar wel iets breder, dikker en zwaarder.

De aan/uit-toets aan de rechterkant valt mooi onder je duim en hij zit net onder de bekende notificatie-slider van OnePlus, waarmee je snel kunt schakelen tussen de drie modi: stil, trillen en luid.

De volumeregelaar zit aan de andere kant, terwijl je onderaan de USB-C poort vindt met een luidspreker en het simkaartslot. Een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting zien we echter niet.

(Image credit: Future)

De smartphone is beschikbaar in twee kleuren: Gray Onyx (grijs) en Marble Blue (babyblauw).

OnePlus zegt dat de Nord wel waterbestendig is, maar hij heeft geen officiële IP-score om zijn stof- en waterafstotende eigenschappen te garanderen.

Het is een van de manieren waarop OnePlus de prijs van de Nord laag heeft gehouden. Hoewel OnePlus beweert dat de smartphone 30 minuten lang in 30cm water is ondergedompeld en het heeft overleefd, ben je toch beter voorzichtig.

Aan de achterkant zie je het belangrijkste kenmerk, namelijk de grote, langwerpige camerabult die de vier achterste camera's van de OnePlus Nord herbergt. Deze steekt wat uit, net als bij de OnePlus 8 en 8 Pro, maar in tegenstelling tot bij zijn grote broers, zit de camerabult hier niet in het midden, maar in de linkerbovenhoek.

De OnePlus Nord heeft een 6,44-inch AMOLED-display met een beeldverhouding van 20:9, een Full HD+ (2400 x 1080) resolutie en een 90Hz verversingssnelheid om extra vloeiend te scrollen en gamen.

Het scherm neemt bijna heel de voorzijde in beslag. De bezels zijn erg klein en de dikste zit aan de voet van het scherm. De enige onderbreking van het scherm is de pilvormige punch-hole in de linkerbovenhoek waar de dubbele selfiecamera’s zitten. Die camera’s zitten over het algemeen niet in de weg en je kan ze, zoals we gewend zijn van OnePlus, verbergen door het bovenste deel van het display volledig zwart te maken in de instellingen.

Het display is helder en duidelijk, maar in tegenstelling tot de schermen van de 8-serie is het display van de Nord volledig plat. Er zijn dus geen gebogen randen die over de zijkanten van de smartphone lopen. De meningen over gebogen randen zijn nog steeds verdeeld, dus je moet voor jezelf uitmaken of dit een plus- of minpunt is.

Er is een in-screen vingerafdrukscanner aanwezig, zodat je de OnePlus Nord snel kan ontgrendelen door je vinger op het scherm te houden. De Nord ondersteunt gezichtsherkenning en kan beide biometrische beveiligingsfuncties combineren voor nog snellere ontgrendeling.

Afbeelding 1 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 11 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 11 van 11 (Image credit: TechRadar)

Camera en batterij

6 camera’s in totaal (het hoogste aantal ooit op een OnePlus)

4 camera’s achteraan: 48MP + 5MP dieptesensor + 2MP macrocamera + 8MP groothoekcamera

4.115mAh batterij met snelladen (Warp Charge 30T)

Het belangrijkste kenmerk van de OnePlus Nord zijn de flagship camera’s. Er zijn in totaal zes camera’s te vinden, vier op de achterkant en twee op de voorkant. Dit is meteen ook het hoogste aantal camera’s dat OnePlus ooit op een smartphone heeft geplaatst.

De hoofdcamera aan de achterzijde is inderdaad gekopieerd van een vlaggenschip telefoon, namelijk de OnePlus 8. Het is een 48MP Sony IMX586 sensor (met elektronische én optische beeldstabilisatie) samen met een f/1.57 lens, die 48MP-foto’s kan maken.

Dat gaat gepaard met een trio andere camera's: een 5MP-dieptesensor, 2MP-macrocamera, en een 8MP ultra-groothoekcamera (119 graden) voor die uitgestrekte landschapsfoto’s.

Er zijn verschillende opnamemodi, waaronder portret, nightscape, supermacro en pro, plus Full HD, slow-motion video bij 240 fps en 4K-opname bij 30 fps.

Aan de voorzijde wordt de 32MP-camera (f/2.45) vergezeld van een 8MP ultra-groothoekcamera (108 graden), die nuttig zou moeten zijn voor groepsselfies.

OnePlus heeft gezegd dat het ook zijn nabewerking voor foto’s heeft verbeterd. We hebben de camera’s op dit moment nog niet grondig kunnen testen, dus daarover lees je meer in de volledige review.

De OnePlus Nord is voorzien van een 4.115mAh-batterij met ondersteuning voor Warp Charge 30T, dat de batterij in 30 minuten van 0% naar 70% moet brengen met de meegeleverde lader in de doos. Draadloos opladen is hier niet aanwezig, maar aangezien die functie voor het eerst verscheen op de OnePlus 8 Pro is dat geen verrassing.

(Image credit: Future)

Prestaties en software

Snapdragon 765G met 8GB/128GB en 12GB/256GB configuraties

5G-ondersteuning aanwezig

Twee Android versie-updates, drie jaar beveiligingsupdates

Onder de motorkap van de OnePlus Nord zit een Qualcomm Snapdragon 765G chipset. Hoewel hij niet op het niveau zit van de Snapdragon 865 in de OnePlus 8 Pro, hebben we wel al sterke prestaties gezien van deze chipset bij de Motorola Edge en LG Velvet.

Als het gaat om RAM en opslag heb je twee opties: 8GB RAM met 128GB opslag en 12GB RAM met 256GB opslag. Dit zijn dus dezelfde opties die worden aangeboden bij de premium OnePlus-toestellen.

De krachtigere configuratie is 100 euro duurder, dus denk goed na over wat je nodig hebt. In onze versie met 256GB opslag hadden we nog 236GB over om zelf te gebruiken, dus we verwachten dat je nog zeker 100GB zal overhouden bij de goedkopere versie. Hou er ook rekening mee dat je de opslag niet kan uitbreiden met een geheugenkaart. De extra hoeveelheid RAM zal tot slot pas echt nuttig zijn tijdens erg intensieve gaming-sessies. Voor de gemiddelde gebruiker zal de basisconfiguratie meer dan genoeg zijn.

De OnePlus Nord heeft 5G-ondersteuning. Zodra de Belgische en Nederlandse 5G-netwerken live gaan, kan je meteen van alle voordelen genieten.

Zoals verwacht, krijgen we hier het Android 10 besturingssysteem van Google samen met OnePlus' OxygenOS 10.5. Deze UI biedt een breder assortiment aan personalisatie dan standaard Android, met behoud van een vertrouwde look en feel. OnePlus zegt ook dat er meer dan 300 unieke software-optimalisaties zijn ingebouwd.

OnePlus belooft dat de Nord twee jaar (vanaf introductiedatum) aan software-updates zal krijgen (je krijgt dus Android 11 en Android 12 nog), plus drie jaar aan beveiligingsupdates.

Tijdens onze korte hands-on tijd met de OnePlus Nord voelde de interface erg vlot aan en merkten we geen vertraging bij het openen van apps of games.

Vroeg verdict

Op papier heeft de OnePlus Nord krachtige functies en onze eerste indrukken zijn ook overwegend positief. De echte test volgt binnenkort wanneer we de prestaties, camera’s en batterijduur dieper gaan bestuderen. Dan pas zullen we weten of dit goedkope vlaggenschip het hoofd boven water houdt of wegzinkt in het diepe.