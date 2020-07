OnePlus Buds review

Review in een notendop

De OnePlus Buds zijn eindelijk uit de doeken gedaan en overtreffen onze verwachtingen op vlak van prijs en batterijduur. De oplaadcase kent dezelfde afgeronde esthetiek die we kennen van de Google Pixel Buds. De oortjes van OnePlus zelf voelen en lijken heel erg op de Apple AirPods. Het is overduidelijk een inspiratiebron geweest voor de volledig draadloze oortjes van OnePlus.

Helaas blijkt het concept van Apple volgen niet bepaald het beste idee te zijn geweest. De AirPods zitten niet bepaald exceptioneel comfortabel zonder rubberen oordopjes en die ontbreken ook bij de OnePlus Buds. Er is daardoor bijgevolg weinig tot geen passieve ruisonderdrukking aanwezig.

Wat betreft features is actieve noise-cancelling afwezig, evenals de optie om de Google Assistant op te roepen op een ander toestel dan een OnePlus-telefoon (voor nu dan). Ook zijn de touch controls op de oortjes redelijk gelimiteerd voor iedereen die niet in het bezit is van een recent toestel van OnePlus.

Ben je daarentegen eigenaar van een OnePlus-smartphone en wil je kennismaken met volledig draadloze oortjes, dan zijn de OnePlus Buds een goedkope manier om ermee kennis te maken. De batterijduur bedraagt maar liefst 30 uur en dankzij Warp Charge zit er binnen 10 minuten alweer 10 uur luisterplezier verpakt in oplaadcase, en dat zonder speciale kabels of opladers.

Kun je leven met het gemis van high-end features zoals actieve noise-cancelling missen en zijn rubberen oordoppen geen must voor jou, dan zijn deze oortjes misschien wel het betaalbare alternatief waar je op hebt zitten wachten.

Prijs en releasedatum

Qua prijs zijn de OnePlus Buds een stuk goedkoper dan de concurrentie met hun richtprijs van 89 euro. De Apple AirPods, toch een inspiratiebron voor deze oortjes, zijn met een adviesprijs van 179 euro namelijk een stuk duurder. Ook de Samsung Galaxy Buds Plus zijn op het moment van schrijven nog enkele tientjes duurder.

Maar in de prijsklasse van de OnePlus Buds zijn er wel prima alternatieven te vinden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Lypertek Tevi die eerder dit jaar getest zijn. Ben je echter op zoek naar goedkope oortjes van een 'grote' fabrikant, dan zijn de OnePlus Buds een redelijke optie.

(Image credit: Future)

Design

Leg je de OnePlus Buds op hun achterzijde neer, en vraag je vervolgens aan willekeurige consumenten om de dopjes te identificeren, dan is de kans groot dat ze AirPods genoemd worden. De vergelijking valt simpelweg niet te ontzien.

Het belangrijkste verschil is dat de AirPods een rondere achterzijde hebben, en ook iets smaller zijn. De OnePlus Buds zijn voorzien van een plat aanraakgevoelig paneel op de achterzijde. Als je niets aanpast aan de controls, dan merk je op dat de opties bijzonder gelimiteerd zijn. Sla een nummer over met een dubbele tik rechts, spoel terug met een dubbele tik links en beantwoord/weiger inkomende telefoontjes met één tik. Dat is het.

In een gesprek met OnePlus over de beperkte controls wordt duidelijk dat er na de lancering updates verschijnen die meer aanpassingsmogelijkheden moeten geven, maar ook die opties zijn uitsluitend voor recente OnePlus-toestellen (6T of nieuwer). Voor nu heb je dus even weinig controle over je muziek.

Een mooi compensatiemiddel voor het gebrek aan controleknoppen is dat de oortjes sensoren in zich hebben die automatisch de muziek pauzeren als je de oortjes uit je oor haalt om vervolgens weer verder te gaan als je ze er terug instopt. Een slimme zet die zeker bijdraagt aan de beloofde 30 uur batterijduur, zeker wanneer je iemand bent die constant zijn of haar oortjes uit en in doet.

In ons geval zaten de OnePlus Buds erg comfortabel ondanks het gebrek aan rubberen oordopjes. Ook na meerdere uren hadden we geen last aan onze oren en de oortjes zaten bovendien verrassend stevig. Je kan ze dus gerust gebruiken tijdens het sporten en door de IPX4-waterbestendigheid zijn ze opgewassen tegen enkele zweetdruppels. De OnePlus Buds steken wel deels uit je oren dus het zijn niet de meest subtiele oortjes om te dragen.

(Image credit: Future)

De OnePlus Buds zitten verpakt in een superstrakke oplaadcase die eruitziet als de case van de Google Pixel Buds. Met een gewicht van 46 gram is het totaalpakket aan de lichte kant, en het LED-icoontje maakt het makkelijk om te zien of de oortjes opgeladen zijn of niet. Ook fijn: de oplaadcase laad je op via een USB-C kabel, net als de OnePlus-smartphones.

Functies

Hoewel de OnePlus Buds geen actieve noise-cancelling hebben, zit er wel een vorm van environmentel noise cancellation in, vrij vertaald 'omgevingsruisonderdrukking'. Deze functie werkt voor telefoongesprekken en moet achtergrondgeluiden onderdrukken die anderen horen als ze met jou aan het bellen zijn. Uiteraard hadden we veel liever actieve ruisonderdrukking gezien, maar het blijft wel een prettige functie voor het telefoneren. Ook klinken telefoongesprekken bijna net zo goed als via de ingebouwde speakers van een smartphone. Pluspuntje voor OnePlus.

De ruisonderdrukking voor omgevingen zou ontzettend goed samengaan met een spraakassistent die altijd op stand-by staat, maar dat is momenteel niet iets wat de Buds ondersteunen. Hiervoor moet nog gewacht worden op een update die later deze maand moet verschijnen, waarna je als gebruiker de dubbeltik-functie kunt aanpassen. Ook dit zal alleen beschikbaar voor smartphones van OnePlus, dus andere merken blijven zitten met de beperkte presets. Zelfs wanneer je de assistent kunt instellen op deze manier, wordt het geen always-on assistent zoals Siri bij de Apple AirPods (2019), en dat vinden we een tikkeltje jammer.

(Image credit: Future)

De andere missende features zijn aptX HD- of LDAC-codecs die Hi-Res Audio mogelijk zouden maken. In plaats daarvan ondersteunen de Buds enkel SBC en AAC. Het geluid klinkt via deze codecs redelijk, maar niet zo hoogwaardig als de Sony WF-1000XM3-oortjes bijvoorbeeld kunnen bewerkstelligen.

Dankzij ondersteuning voor Bluetooth 5.0 en slechts 103ms latency (0,1s) blijft de audio goed gelijklopen met de visuele content die er eventueel bijhoort.

De OnePlus Buds zijn de eerste oortjes die Warp Charging ondersteunen. Deze laadtechnologie van de Chinese fabrikant biedt 10 uur aan luisterplezier binnen slechts 10 minuten oplaadtijd. Dat is een grote stap voorwaarts ten opzichte van de concurrentie.

OnePlus heeft ook een Vind Mijn Oortjes-functie geïmplementeerd. Daarnaast is er voor OnePlus smartphonegebruikers een installatieproces aanwezig wat de Buds makkelijk en snel laat verbinden door enkel het openen van de case. Het is weer een functie die gejat is van Apple, maar in dit geval pakt het positief uit.

Prestaties

De OnePlus Buds doorstaan de belangrijkste test wanneer het aankomt op geluidsprestaties; ze blijven verbonden en goed gesynchroniseerd. Het standaard geluidsprofiel vinden we eveneens vrij prettig om naar te luisteren, met een zachte bas en voldoende helderheid in de midden en hoge tonen. Zelf hadden we iets meer ruimtelijk geluid willen horen, maar voor de prijs is dat niet iets wat je eigenlijk kan eisen.

Hoewel OnePlus momenteel geen optie aanbiedt om de equalizer via een applicatie aan te passen, is dit wel mogelijk in Android zelf. Wij hebben de sub-bas en treble in de 10-15Khz range geplaatst, twee gebieden die met het standaard profiel ietwat onder deden voor de rest.

We hebben de OnePlus Buds gebruikt voor het luisteren naar tal van genres en nummers, en we merkten op dat ze met vrijwel elke muziekstijl even goed overweg kunnen. Fans van zware bas dienen echter naar een alternatief op zoek te gaan, aangezien de oortjes hier duidelijk niet op gefocust zijn.

Bij telefoongesprekken kwamen stemmen goed over via de Buds, en ook de mensen met wie we spraken konden goed en duidelijk verstaan. Bij wat A/B-testen werd gemeld dat we luider klonken bij het gebruiken van de smartphonemicrofoon, maar dit verschil was redelijk verwaarloosbaar.

Wat betreft geluidskwaliteit alleen zijn de oortjes net zo goed als de Samsung Galaxy Buds Plus en Google Pixel Buds naar onze mening. De Sony WF-1000XM3 wint het echter met gemak vanwege noise-cancelling, betere codec-ondersteuning en een simpelweg superieure audiokwaliteit.

Wellicht dat de OnePlus Buds significant beter klinken wanneer Dolby Atmos voor ruimtelijk geluid wordt toegevoegd via een toekomstige update, maar deze feature is enkel beschikbaar voor gebruikers van de OnePlus 7-serie en OnePlus 8-serie.

Batterij

De OnePlus Buds houden het op één accucyclus 7 uur uit. De oplaadcase kan maximaal 23 uur aan luistertijd verpakken, waardoor je in totaal uitkomt op een flinke 30 uur. Dat is, zeker gezien de concurrentie, een prima resultaat. Dankzij de ondersteuning voor Warp Charge zit er binnen 10 minuten weer 10 uur aan luistertijd in de oplaadcase. Volgens OnePlus is deze technologie niet schadelijk voor de batterijduur van het product op de lange termijn.

Kortom, wat betreft de batterijduur en oplaadprestaties zijn er vrijwel geen oortjes die beter zijn dan de OnePlus Buds, zeker niet in deze prijsklasse.

Moet je de OnePlus Buds kopen?

(Image credit: Future)

Koop ze als...

je voor weinig geld volledig draadloze oortjes wil hebben

De OnePlus Buds behoren tot een van de goedkoopste volledig draadloze oortjes die je momenteel kunt kopen van een bekende fabrikant. Met Dolby Atmos-ondersteuning in de nabije toekomst voor de OnePlus 7- en OnePlus 8-serie binnenkort zijn ze een slimme koop als OnePlus-eigenaar.

je veel waarde aan snelladen hecht

Merk je dat je constant opgescheept zit met 'dode' oortjes omdat je ze niet op vaste tijdstippen gebruikt bijvoorbeeld? De OnePlus Buds zijn dan een prima oplossing. Het aantal uren luisterplezier is groots, en binnen 10 minuten opladen beschik je alweer over 10 uur aan audio.

je het design van de Apple AirPods mooi vindt

Op enkele aspecten na lijken de OnePlus Buds vanaf de buitenkant ontzettend veel op de duurdere AirPods van Apple. Nee, ze klinken niet zo goed en beschikken over minder features, maar gezien de prijs kunnen we begrijpen dat je deze oortjes ook interessant zou vinden.

(Image credit: Future)

Koop ze niet als...

je oortjes draagt om je af te sluiten van de buitenwereld

Helaas, de OnePlus Buds hebben geen actieve noise-cancelling, en er is ook vrijwel geen sprake van passieve ruisonderdrukking. Dit maakt de oortjes niet erg geschikt om te gebruiken in drukke gebieden.

je geen recente OnePlus-smartphone hebt

Bepaalde functies van de OnePlus Buds zijn voorbehouden voor de OnePlus 6T of nieuwer. Dit zijn niet alleen handige extraatjes, maar ook essentiële instellingen voor de aanraakbediening. Als je bijvoorbeeld wil tikken op de oortjes op muziek te pauzeren, dan heb je een OnePlus-smartphone nodig om dat in te stellen. Het is ook jammer dat de Dolby Atmos-ondersteuning alleen voor de OnePlus 7T of nieuwer beschikbaar is.

je een audiofiel bent

Er is niets mis met het geluid dat de OnePlus Buds produceren. Voor alledaags gebruik zijn ze prima, zolang je niet gewend bent aan het beste van het beste. Het zijn namelijk niet de best klinkende oortjes, en van ruimtelijk geluid is er ook niet echt sprake. Aan de andere kant: in dit prijssegment is het ook lastig om audiokwaliteit aan te bieden die (bijna) net zo goed is als wat Apple en Sony aanbieden in een hoger segment.