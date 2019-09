We hebben op het moment van schrijven al de nodige tijd gespendeerd met de OnePlus 7T, maar we wachten nog even met ons eindoordeel. We weten momenteel nog niet hoeveel de OnePlus 7T gaat kosten.

Waar OnePlus in het begin slechts één smartphone per jaar lanceerde, is het bedrijf inmiddels zo gegroeid dat het, net als andere fabrikanten, meerdere telefoons door het jaar heen uitbrengt.

De nieuwe OnePlus 7T is de opvolger van de OnePlus 7, en die is op het moment van schrijven nog geen halfjaar oud. Naast telefoons heeft OnePlus nu ook een lijst aan slimme tv's gemaakt. Over groeien gesproken.

Het toestel is een flinke upgrade ten opzichte van de OnePlus 7. Het apparaat toont veel gelijkenissen met de OnePlus 7 Pro, de duurdere versie van de vorige generatie. De 7T zit echter in een iets kleiner jasje en heeft geen gebogen schermranden. Degenen die hopen op een compacte 7 Pro hebben nu een ideale optie erbij.

Vergeleken met de reguliere OnePlus 7 zijn er twee welkome verbeteringen aanwezig: een verbeterd display en een verbeterde camera-opzet. De telefoon behoudt de prettige vormfactor van de OnePlus 7, en de achterzijde is merkbaar gemaakt van ander materiaal. Sneller opladen, en een snelheidsboost dankzij de Snapdragon 855 Plus chipset zijn verdere kleine upgrades.

Eerder dit jaar gaven we de OnePlus 7 een score van 4 op 5, voornamelijk vanwege de prima prijs-kwaliteitsverhouding. De 7T komt naar verluidt echter met een hogere prijs, maar kunnen de upgrades die rechtvaardigen?

(Image credit: Future)

OnePlus 7T prijs en beschikbaarheid

De OnePlus 7T prijs staat nog niet helemaal vast. Het is de verwachting dat de prijs iets hoger ligt dan bij zijn voorganger, de OnePlus 7. Het toestel van de Chinese fabrikant gaat, mits de geruchten kloppen, rond de 559 en 599 euro kosten.

Net als voorgaande telefoons zal OnePlus meerdere edities van haar smartphone uitbrengen. Deze verschillen niet alleen in kleur, maar ook in opslaggeheugen en eventueel ook in werkgeheugen. De releasedatum voor de Benelux zou op 10 oktober moeten liggen.

Design

Een 'bevroren' matkleur, net als bij de 7 Pro

Beschikbare kleuren: Frosted Silver en Glacier Blue

Nieuwe cameramodule en 32% kleinere notch

De OnePlus 7T kent een vergelijkbaar design als de OnePlus 7. Er is ongeveer dezelfde gebogen achterzijde aanwezig, en de regendruppelnotch is eveneens een blijvertje. In tegenstelling tot voorgaande T-telefoons van OnePlus is het verschil tussen de OnePlus 7 en OnePlus 7T echter vrij duidelijk. Dat komt vooral door de circulaire camera-opzet, volgens OnePlus een verwijzing naar de vertrouwde camera's van weleer.

We weten niet zeker of OnePlus inspiratie heeft gezocht bij Motorola of Nokia, maar het circulaire camera-uitsteeksel herinnert ons aan toestellen van deze merken.

Of het een geslaagde designverandering is? Dat is een kwestie van smaak. OnePlus heeft een geschiedenis met minimalistische ontwerpen, en met deze aanpassing breekt het een beetje met die traditie. Zelf zijn we niet helemaal overtuigd van het ontwerp, hij steekt namelijk nogal flink uit en is niet zo verfijnd als de verticale camera-opzet van de 7 Pro.

(Image credit: Future)

De OnePlus 7T heeft een matte achterzijde, gemaakt van glas, net als de OnePlus 7 Pro. De afmetingen van de telefoon bedragen: 160,9 x 74,4 x 8,1 millimeter en hij weegt 190 gram. Daarmee is hij smaller en lichter dan de 7 Pro, maar iets langer en dikker dan de reguliere 7.

De smalle en lichte vormfactor maken dat de 7T iets lekkerder in de hand ligt dan de 7 Pro. Hij is redelijk makkelijk te gebruiken met één hand, en past gewoon in de meeste broekzakken. Een hoesje raden we wel aan, want de 7T is nogal glad. Ook glas staat niet bepaald bekend om z'n robuustheid.

De beschikbare kleuren zijn Glacier Blue en Frosted Silver. Wij hebben eerstgenoemde getest, en hij lijkt op een matte versie van Nebula Blue van de 7 Pro. Persoonlijk verkiezen wij laatstgenoemde, maar lelijk is Glacier Blue zeker niet. Verder zijn poorten en knoppen hetzelfde gebleven. Er is een fysieke meldingsknop aanwezig en de aan/uit-knop zit op een natuurlijke positie voor onze duim.

(Image credit: Future)

De volumeknop zit aan de linkerzijde net onder je wijsvinger wanneer je de telefoon in een natuurlijke positie houdt. De USB C-poort, simkaart en luidspreker vind je aan de onderzijde.

De regendruppelnotch moet overigens 30 procent kleiner zijn dan bij zijn voorganger. Zo heb je nog meer scherm tot je beschikking. Voor een pop-up-camera moet je nog altijd wezen bij de 7 Pro.

Display

6.55-inch FHD+ AMOLED display

Soepele visuals met 90Hz display

HDR 10+ voor extra rijke kleurweergave

Het scherm van de OnePlus 7T is een duidelijke upgrade ten opzichte van de OnePlus 7. Op papier is hij vergelijkbaar met de 7 Pro, hoewel de grootte, resolutie en het paneel ietsjes verschillen.

Het 6,55 inch Full HD+ AMOLED display met dunnere bezels, ondersteunt HDR 10+ en een 90Hz-ververssnelheid. De resolutie is lager dan het 6,67 inch QHD+ display, terwijl de OnePlus 7 een kleiner 6,41-inch scherm heeft.

OnePlus meldt dat het 's werelds eerste telefoon had met een 90Hz-paneel en een gebogen scherm, en het bedrijf heeft naar eigen zeggen ook een primeur om als eerste een toestelserie aan te bieden waarvan elke telefoon 90Hz-ondersteuning heeft.

Hoewel je niet meteen een groot verschil ziet tussen een 60Hz -en een 90Hz-display, merk je op lange termijn wel dat alles net iets soepeler draait. Ook een directe vergelijking tussen de twee ververssnelheden toont al snel aan dat 90Hz een echte meerwaarde heeft. De HDR 10+ ondersteuning komt vooral van pas bij het kijken van video, wat extra diepe kleuren tot gevolg heeft.

(Image credit: Future)

Er wordt nieuw E3 materiaal gebruikt dat schadelijke blauwtinten met 42 procent moet verminderen, zonder dat er ingeboet wordt op een correcte kleurweergave. Er is een video-optimalisator aanwezig die kleuren en contrasten intenser maakt. Ideaal bij het afspelen van video.

Al met al zijn we erg te spreken over het display. Het is niet zo steengoed als dat van de 7 Pro, maar dat komt vooral vanwege dat er geen gebogen display op de 7T zit. Ook de lagere resolutie speelt hier een rol.

(Image credit: Future)

Er zijn echter ook enkele positieve kanten aan het hebben van een plat scherm - het is minder reflectief, en je hebt een kleinere kans op ongewenst tikken op het scherm. Zo lang je geen pixel peeper bent, is het display ruim voldoende.

De kleuren van de 7 Pro lijken ietsjes koeler als je de twee naast elkaar zet. Heel storend vinden we dat niet. Het is meer een kwestie van smaak. De 7T heeft ook een maximale schermhelderheid van 1000 nits, ideaal om nog in het zonlicht je scherm af te kunnen lezen.

Er is ook een nieuwe leesmodus aanwezig om content in kleur te lezen, in plaats van zwart-wit. Je kunt zelf kiezen wanneer je deze gebruikt. Of het echt handig is, durven we nog niet te zeggen.

(Image credit: Future)

De OnePlus 6T was de eerste smartphone met een vingerafdruksensor in het scherm, en die vonden we destijds een van de snelste op de markt.

Met de OnePlus 7T is de scanner onder het display nog sneller geworden. De ontgrendeltijd is volgens OnePlus gereduceerd van 0,40 naar 0,21 seconden. In de praktijk merken we niet alleen dat de scanner razendsnel is, maar ook nog eens enorm betrouwbaar. De scanner is tevens sneller dan die van de Galaxy Note 10 Plus.