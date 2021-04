De Nokia X20 lijkt een goede optie voor als je graag enkele jaren updates van Android wil krijgen. Naast de belofte om het toestel nog 3 jaar up-to-date te houden, is de smartphone op andere vlakken processor, camera of oplaadmogelijkheden nergens beter dan zijn rivalen.

Het marktsegment van de 'premium low-end' smartphones is er eentje met veel concurrentie. Daar zweven de budget smartphones met competitieve specs tussen de lagere en middelste prijsklasse . Enkele voorbeelden hiervan zijn de Moto G9 Plus, Xiaomi Redmi Note 10 Pro en Realme 8 Pro, die allemaal met indrukwekkende specs en functies komen.

De Nokia X20 is een nieuwe smartphone die mooi in dit segment past. Het vormt het top-model van de zes nieuwe toestellen die HMD Global, de eigenaar van de Nokia-merknaam voor smartphones, in juni vrijgeeft. De X-reeks wordt de nieuwe topklasseserie van Nokia die boven de C- en G-reeksen staat. De X20 is daarmee, op het moment van schrijven, het topmodel binnen zijn reeks. De C-reeks verschijnt voorlopig nog niet in de Benelux.

Het lijkt echter dat HMD Global niet echt op de hoogte was van de competitiviteit die er binnen dit segment heerst. De Nokia X20 doet dan ook onder op sommige belangrijke vlakken. De chipset is wat zwakker, hij laadt trager op en het ontwerp voelt iets goedkoper aan dan dat van de eerder genoemde rivalen.

Er zijn natuurlijk ook wel enkele zaken die wel goed zitten natuurlijk. HMD Global belooft dat de Nokia X20 de komende drie jaren updates van Android zal blijven ontvangen. Dat is veel meer dan bij andere Android smartphones. Het scherm is ook mooi en lekker groot.

We zijn kort met de Nokia X20 aan de slag geweest, op tijd voor de lancering. We moeten wel melden dat we met een toestel werkten dat op een voorlopige versie van de software draaide, dus we zullen dat onderwerp zo weinig mogelijk aansnijden. Neem dus deze vroege review met een klein korreltje zout.

(Image credit: Future)

Nokia X20 prijs en beschikbaarheid

De Nokia X20 verschijnt in juni in de winkelrekken met 8GB aan RAM en 128GB opslaggeheugen, voor een prijskaartje van 379 euro.

Om je wat context te bieden: de Realme 8 Pro en Xiaomi Redmi Note 10 Pro kosten 299 euro, en de Moto G9 Plus kost rond de 269 euro. De X20 valt dus iets duurder uit.

Ontwerp en display

De Nokia X20 voelt groot aan, voornamelijk vanwege zijn grote scherm. Het heeft een plastic behuizing, en wij gingen aan de slag met de versie met een bronzen tint. Achteraan zit er een cirkelvormig camerablok, wat de standaard is geworden voor de smartphones van Nokia. In het midden daarvan vind je het Zeiss-logo terug.

(Image credit: Future)

Aan de rechterzijde vind je de vingerafdrukscanner die in de aan/uitknop verwerkt zit, met daarboven de volumeknoppen. De scanner zit een beetje hoog, maar afhankelijk van de grootte van jouw hand hoeft dat geen probleem te zijn. De smartphone heeft ook een USB-C-poort en 3,5mm koptelefooningang. Aan de linkerzijde vind je een Google Assistant-knop terug.

We hebben nog geen IP-rating opgevangen, maar we zullen dit artikel van een update voorzien zodra we meer weten.

Als je op zoek bent naar een smartphone met een groot scherm, dan is de Nokia X20 een goede keuze. Het scherm meet diagonaal 6,67 inch en wordt bovenaan onderbroken door een punch-hole voor de selfiecamera. Het display heeft aan de randen wel een relatief dikke bezel.

De resolutie bedraagt 1080 x 2400 pixels met een beeldverversing van 60Hz. Als je graag met hogere ververssnelheden wil werken, dan kan je dat in deze prijsklasse zeker terugvinden, maar de X20 is dan niet de juiste smartphone voor jou. Het LCD-scherm ziet er met relatief scherpe beelden vrij goed uit voor zijn prijs, maar de maximale helderheid van 450 nits is voor ons wat aan de lage kant.

(Image credit: Future)

Camera's en batterijduur

Achteraan de Nokia X20 zitten vier camera's. Dat lijkt veel, maar is niet enorm ongebruikelijk. Je hebt een 64MP hoofdcamera, 5MP groothoek, 5MP dieptesensor en 2MP macrocamera. Er is ook een 32MP selfiecamera aanwezig. Deze combinatie lijkt veel op die van de Moto G9 Plus, maar dan met een lagere resolutie voor de groothoeklens en hogere voor de selfiecamera.

De foto's die we namen, waren... redelijk. We merkten echter wel enkele problemen op die we ook bij eerdere smartphones van Nokia ondervonden. De beelden lijken een beetje té scherp en het dynamisch bereik laat toch wat te wensen over. Dit laatste probleem valt eens zo hard op bij de groothoekcamera.

De selfies zien er wat beter uit, maar ook hier treffen we dezelfde problemen aan. De Portretmodus vervaagt ons haar en de achtergrond, maar dat kan natuurlijk ook een beetje aan ons kapsel liggen.

Video-opnames gaan tot 1080p tegen 60fps. Er is ook een Cinemamodus die de Pro-videomodus van andere smartphones moet nabootsen, maar tegen een maximale resolutie van 1080p lijkt het ons niet iets dat veel mensen op professionele basis zullen gebruiken.

(Image credit: Future)

De batterij heeft een capaciteit van 4.470mAh, wat aanzienlijk is voor een smartphone binnen deze prijsklasse. Uit onze eerste testen blijkt dat de smartphone zonder problemen een volledige dag meegaat.

De oplaadsnelheden zijn met een magere 18W iets minder indrukwekkend. Verwacht je dus maar aan enkele uren opladen per beurt. Dat is wel enorm traag, zelfs voor een smartphone binnen deze prijsklasse. Ook hier is 30W de norm, met enkele toestellen die zelfs tot 50W of 65W gaan.

Wat ook opvalt, is dat de Nokia X20 zonder oplader in de doos komt, dus je zal er zelf eentje moeten voorzien. HMD Global volgt hier duidelijk in de voetstappen van Apple en Samsung om de berg e-waste te verminderen. De ecologische bewustwording zou wel iets oprechter overkomen als de vijf andere toestellen die met de Nokia X20 worden uitgebracht, hetzelfde zouden doen.

Je zal dus jouw eigen USB-C-oplader moeten gebruiken om de smartphone op te laden, of er eentje kopen als je dat nog niet hebt. Gezien het feit dat de meeste toestellen reeds met USB-C-poorten werken, lijkt het ons sterk dat je er nog geen in huis hebt.

(Image credit: Future)

Prestaties en software

Nu volgt het grootste probleem van de Nokia X20: hij is veel zwakker dan zijn concurrenten. Het toestel komt met een low-end Snapdragon 480 chipset. De drie toestellen die we eerder opgaven, komen allemaal met processoren van de Snapdragon 700-reeks (voor wat context: Qualcomm heeft vijf reeksen voor de Snapdragon chipset, gaande van de super low-end en praktisch ongebruikte 200-reeks tot de low-end 400-reeks, gevolgd door de 600, 700 en tenslotte 800, waarbij elke hogere serie sterker is).

De smartphone voelt redelijk traag aan in gebruik. De Geekbench 4 benchmarktest geeft het toestel een vrij lage score van 1.529, en bij een smartphone in deze prijsklasse verwachten we eerder 1.700.

Het is dus zeker geen toestel voor mensen die op hun smartphone willen gamen of veel kracht nodig hebben voor andere applicaties. Zelfs voor andere gebruikers is het niet echt ideaal; het scrollen doorheen menu's voelt trager aan dan op andere smartphones vanwege occasioneel gestotter.

Het toestel ondersteunt wel 5G. Dat maakt de X20 een relatief goedkope optie voor als je gebruik wil maken van het nieuwste mobiele netwerk.

(Image credit: Future)

Zoals we reeds aanhaalden, hebben we de smartphone getest op software die niet in het uiteindelijke toestel verschijnt (wat de haperingen kan verklaren), maar we kunnen echter wel de basis meegeven. Het toestel loopt op een stock-versie van Android 11. Dat is het besturingssysteem zoals Google het 'bedoeld heeft', zonder extra lagen of bloatware. Verwacht dus aan dezelfde ervaring als op een Pixel smartphone.

De Nokia X20 komt gegarandeerd met drie jaren software-updates, en dat is wel een echt voordeel. Je zal er dus ongetwijfeld Android 14 op kunnen draaien in de toekomst. Die belofte komt van HMD Global zelf, in een poging om de oudere toestellen langer te ondersteunen.

Voorlopig oordeel

De Nokia X20 had een goede smartphone kunnen zijn voor de prijs, maar gezien de huidige competitiviteit binnen het premium-middenklasse-segment heeft het toestel niet genoeg slagkracht in huis om de strijd met zijn concurrenten aan te gaan.

Als de smartphone een kleine honderd euro goedkoper was, dan zou dat veel verschil maken. Helaas is dat niet het geval.

Indien je echter steeds op zoek bent naar de laatste versie van Android, dan zou je onze kritiekpunten misschien kunnen negeren. De belofte van HMD Global om je drie jaar lang van de nieuwste updates te voorzien is echt geweldig, want je krijgt daardoor veel langer software-updates dan de meeste andere smartphones.

Mocht je je hierin herkennen, dan raden we je aan om de Nokia X20 over een tijdje aan te schaffen wanneer deze iets goedkoper is. Dan krijg je net iets meer waar voor je geld.