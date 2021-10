De Nokia T20 is een goedkope en draagbare tablet die gemaakt lijkt te zijn voor gezinnen. Er zit onder meer een kindvriendelijke functie in verwerkt. Ook komt het met een op entertainment gefocuste modus. Zo kun je makkelijk en snel de taken uitvoeren die er doorgaans worden gevraagd van een tablet. Hij is niet perfect voor studenten of veeleisende gebruikers, aangezien er geen ondersteuning voor een stylus of toetsenbord is. Ook is stock Android niet echt geschikt voor werkgebruik, maar dat lijkt ook niet de markt te zijn waarop HMD Global zich richt.

Het ziet ernaar uit dat de helft van alle techbedrijven wereldwijd er alles aan doet om nog een tablet uit te brengen dit jaar. HMD Global, eigenaar van de Nokia-merknaam en vooral bekend van het uitbrengen van Nokia-smartphones, is de nieuwste fabrikant die ook een duit in het zakje doet.

De Nokia T20 is een betaalbaar Android-toestel. Heel vreemd is dat niet, want HMD Global heeft momenteel alleen maar betaalbare producten in de aanbieding. Concurrenten als Samsung en Lenovo zitten allebei eigenlijk voornamelijk in het hogere segment.

De Nokia-tablet lijkt zich te richten op gezinnen. Zo is er een Kids Space-applicatie, waardoor je de tablet kunt afgeven aan je kinderen om hun spelletjes te laten spelen of video's laat kijken, zonder dat je je zorgen hoeft te maken of de content kindvriendelijk is. Daarnaast is er een Entertainment Space, zodat je makkelijk en snel toegang hebt tot een catalogus over tv-series, films en games. Dit alles gebeurt aan de hand van een simpele swipe vanaf het hoofdscherm.

Beide modi verschijnen op de meeste nieuwe stock Android-tablets, maar de Nokia T20 onderscheidt zich van de rest door zijn stevige bouwkwaliteit en lage prijs. De Nokia T20 lijkt dan ook alles in zich te hebben om uit te groeien tot een van de betere betaalbare tablets, mocht je ervan uitgaan dat deze speciale modi veel gebruikt gaan worden.

Het is niet de beste tablet voor productiviteit. De Nokia T20 is niet heel krachtig, en HMD Global biedt geen stylus- of toetsenbord-ondersteuning. Koop hem dus niet als je voor werkgerelateerde zaken een tablet zoekt.

In onze volledige review komen we met een sluitend eindoordeel, maar we hebben voor nu al genoeg tijd met de slate besteed voor een degelijke eerste indruk.

Nokia T20: releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

De Nokia T20 is uit de doeken gedaan op 6 oktober door HMD Global. In december 2021 moet de tablet op de markt komen in de Benelux.

Er zijn twee configuraties die naar de Benelux komen: er is een wifi-versie met 4GB RAM en 64GB opslaggeheugen voor 219 euro, en een die mobiele data ondersteunt met ook 4GB RAM en 64GB opslag voor 249 euro.

De tablet is beschikbaar in één kleuroptie, namelijk Deep Ocean (donkerblauw).

Design en display

De Nokia T20 komt met een 10,4 inch scherm met een resolutie van 2.000 x 1.200 pixels. De maximale helderheid bedraagt 400 nits. Er is een blauwlichtcertificatie aanwezig, wat betekent dat het display geen pijn aan je ogen moet opleveren bij intensief gebruik. Met afmetingen van 247,6 x 157,5 x 7,8 mm is het een gemiddelde tablet qua formaat.

(Image credit: Future)

Bij alledaagse taken zoals streamen of het bekijken van sociale media, komt de relatief hoge resolutie goed van pas: het ziet er allemaal scherp genoeg uit. Helaas is de maximale helderheid vrij laag, waardoor het display er al snel erg gedimd uitziet.

Qua design lijken tablets al snel op elkaar. Bij de Nokia T20 is er niet veel aan gedaan om zich op dat vlak echt te onderscheiden. Aan de achterzijde zit er een groot stuk blauw plastic, wat enkel onderbroken wordt door de camerabult. Het scherm neemt het merendeel van de voorzijde in beslag, gevolgd door randen van gemiddelde grootte.

Het standaard design is niet per se een slechte eigenschap. Het plastic voelt erg stevig aan, en een valletje of stootje moet de behuizing prima kunnen overleven. We raden het echter niet aan om er expres mee te gaan gooien.

In tegenstelling tot diverse andere tablets vind je bij de Nokia T20 nog wel een koptelefooningang terug. Dit is een handige functie voor als je gebruikmaakt van bedrade audio. Zo kun je ook muziek luisteren met je koptelefoon en de tablet tegelijkertijd opladen.

Camera's en batterijduur

Aan de achterkant van de Nokia T20 vind je een 8MP camera en aan de voorzijde zit een 5MP frontcamera. Geen van deze twee camera's is in staat om echt mooie plaatjes te schieten, maar dat is ook niet heel verwonderlijk. Een goedkope tablet koop je bovendien niet voor fotografiedoeleinden. Dat gezegd hebbende: de camera's presteren voldoende voor videobellen en vergelijkbare taken.

(Image credit: Future)

Afbeeldingen zien er wat koeltjes uit. Als het nodig is om plaatjes te schieten met het apparaat, dan raden we je aan om deze met een bewerkingsapplicatie iets levendiger te maken.

De Nokia T20 is voorzien van 8.200mAh aan accucapaciteit. Dat is redelijk standaard voor een tablet van dit formaat. HMD Global beweert dat bij normaal gebruik het apparaat 15 uur mee moet gaan of je moet 10 uur aan video's kunnen bekijken. We gaan dit zeker testen voor onze volledige review.

De tablet van Nokia ondersteunt een maximale laadsnelheid van 15W. Uit de doos krijg je maar een adapter meegeleverd van slechts 10W. Met zo'n laadsnelheid duurt het gegarandeerd uren voordat de tablet volledig gevuld is met accusap.

Hardware en prestaties

Onder de motorkap van de Nokia T20 vinden we de Unisoc T610 terug die de boel aandrijft. Deze chipset staat bekend als een low-end processor. Verwacht dus ook geen rappe prestaties, want uit onze eerste tests voelt de T20 aan alsof er een niet zo heel krachtige chipset inbegrepen is.

Dat is okay voor een entertainmentapparaat. Je hebt geen krachtige hardware nodig voor het afspelen van video's of simpele games. Als je je herkent in dit gebruikerspatroon, dan zal je niet zo snel tegen de beperkingen van deze chipset aanlopen.

De processor komt met 4GB RAM in de Benelux. In deze test zijn we aan de slag gegaan met het 3GB RAM-model, waardoor we verwachten dat het uiteindelijke Benelux-model net iets soepeler werkt.

(Image credit: Future)

De Nokia T20 draait op een schone versie van Android. Dit is een prettig besturingssysteem voor telefoons, maar op tabletformaat laat het toch wat steekjes vallen ten opzichte van Apple's iPadOS. De navigatie en functies zoals het meldingenoverzicht en snelle instellingenmenu voelen niet zo intuïtief in gebruik als de equivalent op een iPad.

Sommige tabletfabrikanten hebben er dan ook voor gekozen om de Android-software te bewerken, zodat het iets tabletvriendelijker wordt. HMD Global heeft dit niet gedaan. De T20 voelt dan ook bij vlagen aan als een gigantische smartphone in plaats van een tablet.

Er zijn wel wat softwaremodi die veel mensen waarschijnlijk kunnen waarderen. De eerste is Google Kids Space. Als je deze modus activeert, tover je de tablet om in een apparaat wat volledig is gericht op kinderen. YouTube toont alleen video's geschikt voor kinderen. Er zijn tal van kindvriendelijke en leerzame applicaties op het thuisscherm. Dit betekent dat je de Nokia T20 met een gerust hart aan een kind kan geven. Het is mogelijk om te monitoren wat het kind uitspookt en voor hoelang.

Er is ook Entertainment Space. Swipe naar rechts op het thuisscherm om deze modus te activeren. Vanuit hier heb je makkelijk toegang tot tal van films, series, boeken, games en meer. Dit is Google's manier van Android-tablets aantrekkelijker te maken als entertainmentapparaat. Geen van deze modi zijn exclusief voor de Nokia T20, maar de tablet behoort wel een van de goedkoopste opties met deze functies.

De Nokia T20 is een prima (kindvriendelijk) entertainmentapparaat, maar voor de productiviteitsmensen onder ons zijn er betere opties. HMD Global biedt namelijk geen stylus of toetsenbord aan dat compatibel is met de tablet. Accessoires van derden zouden hier wel uitkomst kunnen bieden.

(Image credit: Future)

Voorlopig oordeel

De Nokia T20 lijkt een handige tablet te zijn voor gezinnen: makkelijk in gebruik voor snelle zoekopdrachten en entertainment, en een batterij die het zeker een tijdje vol moet kunnen houden.

Het is zeker niet de meest in het oog springende tablet, maar dat hoeft ook niet. Hij is gemaakt voor gebruikers die niet op zoek zijn naar de beste specificaties of het mooiste scherm.

Hoewel stock Android wat karig aanvoelt op een tablet, kunnen de Kids en Entertainment Spaces wel zeer interessant zijn voor families met kinderen. In onze volledige review komen we hier uitgebreid op terug.