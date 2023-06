De lancering van de Motorola Razr 2022 voelt als gisteren en dat is ook ongeveer zo want minder dan een jaar later zien we de Motorola Razr 40 Ultra. Qua specificaties zijn er veel overeenkomsten, maar het gigantische coverscherm is precies wat deze foldable nodig had om te concurreren met Samsung.

De Motorola Razr 2022 wist vorig jaar zijn rechtstreekse concurrent, de Samsung Galaxy Z Flip 4, op sommige vlakken te overtreffen. Toch waren er minstens evenveel vlakken waarop Samsung de bovenhand had. Dit jaar lanceert Motorola zijn nieuwe foldable vóór Samsung en ik had de exclusieve mogelijkheid om een hands-on sessie met de nieuwe Motorola Razr 40 Ultra bij te wonen.

(Image credit: Future)

Motorola Razr 40 Ultra: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf 5 juni

Adviesprijs van 1.199 euro

Alleen beschikbaar met 256GB opslag en 8GB RAM

De Motorola Razr 40 Ultra kan je in de Benelux slechts in één configuratie krijgen: 256GB interne opslag en 8GB RAM. Motorola laat er geen gras over groeien dit jaar want de telefoon is meteen na de aankondiging, op 5 juni 2023, beschikbaar bij zowat alle retailers voor een adviesprijs van 1.199 euro. Ook hier doet Motorola het beter dan menig ander smartphoneproducent, aangezien de adviesprijs hetzelfde is als vorig jaar.

(Image credit: Future)

Motorola Razr 40 Ultra: Design

Groter coverscherm trekt alle aandacht

Nieuw scharnier zorgt voor onopvallende vouwlijn

IP52-score voor water- en stofbestendigheid

Op het eerste gezicht lijkt de Motorola Razr 40 Ultra sterk op zijn voorganger, met uitzondering van het enorme scherm aan de buitenkant. Dat scherm trekt meteen alle aandacht en voor mij was het niet storend dat het scherm rond de camera's heen loopt.

Het gapless scharnier is al vanaf het eerste moment een kaart die Motorola uitspeelt en dat is dit jaar niet anders. Toen ik de Razr 40 Ultra dichtklapte, werd meteen duidelijk dat Motorola terecht trots is hierop. Beide helften liggen stevig op elkaar en ik kon amper een lichtstraal tussen het display zien. Hoeveel stof of zandkorrels er ook in je broekzakken zitten, het scherm van de Motorola Razr 40 Ultra blijft veilig.

Het scharnier is niet alleen gapless, maar ook redelijk vouwloos. Waar je bij de Samsung Galaxy Z Fold 4 erg duidelijk de vouwlijn ziet, is dat hier niet het geval. Je moet de Motorola Razr 40 Ultra al net in de juiste hoek houden in de juiste belichting om de vouw te zien. Ook bij het scrollen, voelde ik de vouw pas wanneer ik er echt op begon te letten.

(Image credit: Future)

De kleuren Infinite Black en Glacier Blue zijn redelijk braaf, maar de derde versie in het Viva Magenta is werkelijk een streling voor het oog. Deze laatste versie heeft een vegan leather afwerking die wat meer grip geeft, terwijl de andere twee een glazen achterkant van Gorilla Glass Victus hebben. Het is gek genoeg geen mat glas en tijdens de hands-on sessie van een ruim halfuur heb ik een keer of tien met mijn brillendoekje de Motorola Razr 40 Ultra moeten opblinken omdat hij vol vingerafdrukken stond.

Hoewel de Motorola Razr 40 Ultra door dit stevige glas niet meteen zal breken, blijft de waterbestendigheid een werkpuntje. Met een score van IP52 is de telefoon spatwaterbestendig, terwijl Samsung met een score van IPX8 bescherming biedt tegen 30 minuten in water (maximaal drie meter diep).

Image 1 of 9 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Motorola Razr 40 Ultra: display

Enorm coverscherm van 3,6 inch

Beide schermen hebben een hoog refresh rate

Binnenste scherm is iets groter dan vorig jaar

Het hoogtepunt van de Motorola Razr 40 Ultra is zonder enige twijfel dat enorme coverscherm van 3,6 inch. Het heeft daarnaast een refresh rate van 144Hz waardoor alles enorm soepel aanvoelt, hoe je de telefoon ook gebruikt. Het binnenste display haalt daarnaast 165Hz en kan zakken tot 1Hz om stroom te besparen. Dat laatste is een primeur voor Motorola, aangezien het bedrijf tot nu toe nog geen telefoons had die het refresh rate naar 1Hz konden laten zakken.

In de praktijk zal je maximaal 120Hz halen op beide displays, aangezien de hogere refresh rates alleen beschikbaar zijn in de gaming modus. Hoewel Motorola enkele simpele games heeft die werken op het coverscherm, zie ik mezelf hierop geen Genshin Impact of zelfs Pokémon Go spelen.

Links: Motorola Razr 40 met klein coverscherm Rechts: Motorola Razr 40 Ultra met enorm coverscherm (Image credit: Future)

Tijdens de hands-on sessie heb ik wat geëxperimenteerd met het coverscherm en kwam ik snel tot de conclusie dat het gewoon erg goed werkt. Natuurlijk gaan niet alle apps werken en zijn alleen de meest bekende apps geoptimaliseerd (alle Google-apps en de ingebouwde camera-app bijvoorbeeld). Toch was het fijn om met één hand een korte notitie te nemen zonder dat ik het gevoel had dat ik te weinig ruimte had.

De Spotify-widget is daarnaast geüpdatet en kan nu meer doen met het grotere formaat, waardoor je eigenlijk zelden de Motorola Razr 40 Ultra zal moeten openklappen.

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Een ander leuk aspect op vlak van personalisatie zijn de nieuwe klokken. Je kan namelijk allerlei verschillende klokstijlen instellen die verschijnen wanneer je de Razr 40 Ultra optilt. Het is iets heel eenvoudigs, maar het toont wederom dat Motorola aandachtig naar het coverscherm heeft gekeken en het optimaal benut heeft.

(Image credit: Future)

Motorola Razr 40 Ultra: camera

Lagere resolutie, maar groter diafragma

Zou beter moeten zijn voor nachtfoto's

Camera-app is geoptimaliseerd en werkt nog steeds op het coverscherm

Hoewel de 12MP-resolutie van de hoofdcamera niet veel lijkt voor te stellen tegenover de 50MP van vorig jaar, is een camera meer dan een aantal megapixels. De Motorola Razr 40 Ultra heeft namelijk een breder diafragma van f/1.5, wat ervoor zorgt dat er meer licht bij de sensor kan. Meer licht zorgt voor betere foto's, waardoor hij (op papier) betere low-light foto's kan nemen. In een felverlichte demoruimte ben je daar natuurlijk weinig mee, dus dat wordt iets voor de volledige review.

(Image credit: Future)

Afgezien van de hoofdcamera is er weinig nieuws onder de zon. We hebben de 13MP-groothoekcamera vaker gezien bij Motorola en die prestaties zijn erg uiteenlopend. Terwijl de Motorola Edge 30 Neo vaak onbruikbare foto's nam, deed de Motorola Edge 40 het stukken beter. Ook hier heb ik de camera maar beperkt kunnen testen, maar op basis daarvan lijkt hij eerder op het niveau van de Edge 40 te zitten (en dat is maar goed ook).

De 32MP-selfiecamera binnenin is er in mijn ogen voor de volledigheid. In de praktijk ga je beter selfies nemen met de hoofdcamera, aangezien je jezelf makkelijk kan zien in het coverscherm. Ergens had ik graag gezien dat er geen camera binnenin zat, want ik ben alleszins niet van plan om hem ooit te gebruiken.

Tot slot gedraagt dit nieuwe scharnier zich zoals dat van Samsung. Je kan het scherm namelijk in verschillende hoeken zetten, waardoor de Motorola Razr 40 Ultra zijn eigen statief wordt. Ook de interface op het coverscherm is aangepast, zodat alle functies binnen handbereik zijn.

Motorola Razr 40 Ultra: prestaties en batterij

Snapdragon 8 Plus Gen 1 (van vorig jaar)

Eigenlijk heel veel specs van vorig jaar

Batterij zou een dag mee moeten gaan

Op vlak van pure specificaties zou je kunnen zeggen dat er niets veranderd is, maar dat is niet noodzakelijk een ramp. Je krijgt nog steeds een Snapdragon 8 Plus Gen 1, die krachtig genoeg is voor zelfs de zwaarste games, 256GB interne opslag en 8GB RAM. De batterij is wel iets groter en maakt een sprong van 3.500mAh naar 3.800mAh. Het 30W-snelladen blijft gelijk en wie dat écht wil, kan de Motorola Razr 40 Ultra met 5W draadloos opladen.

De Motorola Razr 2022 gaf mij vorig jaar net voldoende batterij voor een dag gebruik, maar echt niet meer dan dat. Deze kleine upgrade zal er wellicht voor zorgen dat ik nu makkelijker een dag gebruik haal. Ik verwacht alleszins niet dat iemand plots meer dan een dag uit één lading haalt (en Motorola verwacht dat zelf trouwens ook niet).

(Image credit: Future)

Is het een probleem dat de Motorola Edge 40 Ultra geen Snapdragon 8 Gen 2 gebruikt? Nee. Is het jammer? Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt, maar ik heb er geen problemen mee. Motorola zelf gaf aan dat ze door het gebruik van oudere onderdelen meer tijd hebben om aan een telefoon te werken en die daardoor vroeger op de markt kunnen brengen. Dat laatste geeft ons meteen de verklaring waarom er slechts een kleine 10 maanden zijn voorbijgegaan sinds de vorige foldable van Motorola.

Motorola Razr 40 Ultra: software

Schone versie van Android 13

Coverdisplay krijgt nieuwe widgets en panelen

De meeste apps kunnen verder werken op het coverscherm

De Motorola Razr 40 Ultra mag dan wel de chipset van vorig jaar gebruiken, hij draait (godzijdank) niet de software van vorig jaar. Je krijgt daarom netjes Android 13 uit de doos en een bedenkelijke drie jaar software-updates. Drie jaar is niet slecht, maar vier jaar zou beter zijn, zeker voor deze prijs.

Je krijgt grotendeels stock Android met de bekende finishing touch van Motorola. Je kan twee keer schudden met de telefoon om de zaklamp aan te zetten en hem twee keer draaien om de camera te activeren. Dit werkt bovendien zowel wanneer hij opengevouwen is als wanneer hij dichtgevouwen is.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Er is wel flink gewerkt aan het coverdisplay. Je krijgt nu de mogelijkheid om meerdere panelen in te stellen (en te verwijderen). Ben je een waaghals die zonder weerbericht kan leven? Dan haal je dat paneel gewoon weg. Wil je gek genoeg niet het laatste nieuws van TechRadar in je Google Discover zien? Dan haal je Google Discover gewoon weg. Het is allemaal erg intuïtief en werkt enorm vlot.

Door het grotere coverscherm, krijg je bij de Motorola Razr 40 Ultra iets dat lijkt op de ervaring van de Samsung Galaxy Z Fold 4. In theorie kunnen alle apps draaien op het coverscherm, maar dat kon vorig jaar ook... in theorie. Ik heb niet elke app kunnen testen maar het ziet er alvast beter uit dan vorig jaar. Zo werkten Instagram en TikTok prima, terwijl Instagram een van de apps blijft zonder degelijke tabletversie.

Wanneer je een compatibele app op het binnenste scherm gebruikt en dan de telefoon dichtklapt, krijgt je ook een kleine pop-up met de vraag of je de app verder wil gebruiken. Tik je daarop, dan opent de app op het coverscherm en kan je verder scrollen alsof er niets gebeurd is.

(Image credit: Future)

Motorola Razr 40 Ultra: vroeg oordeel

De lancering van de Motorola Razr 2022 voelt als gisteren en dat is ook ongeveer zo want minder dan een jaar later zien we de Motorola Razr 40 Ultra. Qua specificaties zijn er veel overeenkomsten, maar het gigantische coverscherm is precies wat deze foldable nodig had om te concurreren met Samsung.

Op basis van mijn eerste indrukken ben ik alvast zeker dat de Motorola Razr 40 Ultra vooruitgang heeft geboekt tegenover vorig jaar. Het feit dat de adviesprijs gelijk is gebleven, is een aangename verrassing. Ik kan alvast niet wachten om hem een paar weken als mijn daily driver te gebruiken. Ga dus niet te ver weg, want binnenkort lees je hier de volledige Motorola Razr 40 Ultra review!