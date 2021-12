Motorola's beste smartphone tot nu toe komt met een zeer krachtige processor, een hoge verversingssnelheid en een 108MP camera. Ook standaard Moto-karakteristieken zijn aanwezig, zoals een grote batterij, robuuste behuizing en strakke software. De relatief scherpe prijs maakt dit toestel zeer interessant voor velen, al zijn er ook kenmerken waar we minder over te spreken zijn.

Motorola's Moto G-serie is altijd een solide optie geweest voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbaar toestel, inclusief grote accu en stevig design. In 2021 breidde Motorola deze serie echter ook naar het prijzigere segment, en de Moto G200 is hier wederom een goed voorbeeld van.

Veel van de nieuwe Moto G-toestellen van dit jaar zijn voorzien van een of enkele krachtige stukjes hardware. Denk aan een high-res camera, high-end chipset of een display met hoge verversingssnelheid. De nieuwe Moto G200 komt met tal van features die we ook terugzien in de Oppo Find X3 Pro en OnePlus 9.

De Moto G200 lijkt in veel opzichten de opvolger van de Motorola Moto G100, maar lijkt eigenlijk meer op zijn Edge 20-broertjes. Hoewel de Motorola Edge 20 Pro de krachtigste Motorola-smartphone is die we tot dusver getest hebben, lijkt de Moto G200 wel het beste totaalpakket te worden van de fabrikant dit jaar.

De krachtige processor, indrukwekkende primaire camera en vloeiende display zorgen ervoor dat de Motorola Moto G200 erg prettig in gebruik is. Combineer dat met het lage prijskaartje en het feit dat diverse problemen van vorige modellen zijn opgelost, en je kunt niet anders stellen dan dat de G200 een aanrader is. Hoewel ons officiële eindoordeel nog moet volgen, laat onze eerste kennismaking een goed gevoel achter.

Moto G200 prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De Moto G200 is in november 2021 uit de doeken gedaan. Het toestel is in december op de markt gekomen en beschikbaar vanaf 449,99 euro in de kleuren Stellar Blue en Glacier Green. Vooralsnog is het toestel niet beschikbaar in België, wel in Nederland.

Hoewel de Motorola Moto G100 een hogere adviesprijs kende, kreeg je bij dit toestel wel het Ready For-platform erbij. Met de G200 krijg je enkel het toestel. Onderaan de streep zou je dus kunnen stellen dat de Moto G200 het duurste Moto G-toestel is.

Design en display

(Image credit: Future)

Met een schermdiagonaal van 6,8 inch is dit een van de grootste Moto G-smartphones tot nu toe, en dat merk je alleen al op als je hem vasthoudt.

Het display kent een FHD+ resolutie en ondersteunt een verversingssnelheid van maar liefst 144Hz. Dat is meer dan de 90Hz of 120Hz waar de meeste andere toestellen uit dit segment over beschikken. De hogere waarde zorgt voor een nog soepelere ervaring tijdens het swipen en scrollen.

De Moto G200 maakt gebruik van een LCD-scherm, wat kwalitatief minder is dan de OLED-displays die we bij veel concurrenten zien. De kleuren zien niet zo levendig en het contrast is niet zo verfijnd als bij OLED-schermen. Dat is iets waar je rekening mee moet houden.

Zoals gezegd is de Moto G200 een grote smartphone, en voor mensen met kleine handen is hij waarschijnlijk niet comfortabel. Het grote display is ideaal voor het kijken naar films en series, maar de G200 is verre van broekzakvriendelijk. Ook is besturing met één hand behoorlijk lastig met zo een groot en zwaar toestel (202 gram).

(Image credit: Future)

Bij de Moto G100 was de vingerafdrukscanner bij vlagen wispelturig, maar gelukkig heeft Motorola dit probleem verholpen bij de Moto G200. Het ontgrendelen van de smartphone voelt zeer vloeiend aan.

Helaas missen we de koptelefooningang bij de Motorola Moto G200. Dit is de eerste smartphone uit de Moto G-serie die niet beschikt over deze functie.

De plastic achterkant kent een curve, waardoor de Moto G200 voor een grote smartphone best prettig in de hand ligt. Aan de achterzijde treffen we drie cameralenzen aan, die elk in hun eigen 'cirkel' zitten. Ze steken niet al te ver uit, maar de smartphone wiebelt wel een beetje op vlakke oppervlaktes.

Camera's en batterijduur

(Image credit: Future)

De Moto G200 beschikt over drie camera's aan de achterzijde. De primaire 108MP camera is de beste camera die we tot dusver gezien hebben in een Moto G-telefoon. Dat gezegd hebbende is het niet de eerste keer dat deze sensor gebruikt wordt door Motorola, laat staan dat deze uniek is in zijn segment.

Er bestaat twijfel over het nut van de hoge resolutiecamera, maar de sensor biedt wel degelijk een paar voordelen. Zo is de smartphone goed voor digitale zoom (wat neerkomt op bijsnijden). Dankzij de pixel binning-technologie (waarbij kleine pixels 'samensmelten' tot grotere pixels) 'ziet' de camera ook meer licht, wat resulteert in betere foto's in situaties bij weinig licht.

Verder is er een 8MP groothoekcamera aanwezig, welke zich leent voor het schieten van landschapsfoto's en grote groepsfoto's. Daarnaast is er een 2MP dieptesensor inbegrepen, waarvan we niet helemaal zeker weten of deze een echt voordeel biedt. Aan de voorzijde zit een 16MP frontcamera.

Een jaar geleden waren we bepaald niet te spreken over de fotokwaliteiten van vrijwel elke Motorola-smartphone, maar er zit een stijgende lijn in de afgelopen maanden. Optimalisaties op hardware- en softwarevlak zorgen ervoor dat de Moto G200 in onze eerste testuren een positieve indruk achterlaat.

(Image credit: Future)

De accucapaciteit van de Motorola Moto G200 bedraagt 5.000mAh. Dat is vrij groot voor een smartphone, maar tegelijkertijd ook een grootte die we vaak terugzien bij Moto G-toestellen. Een dag overleeft deze smartphone met gemak, en we gingen pas aan het einde van de tweede dag op zoek naar een adapter. In onze volledige review geven we een uitgebreider beeld over de batterijprestaties.

Met een laadsnelheid van 33W worden we niet bepaald van onze stoel omvergeblazen. Dat heeft vooral te maken met dat de concurrentie de afgelopen tijd veel stappen op dit vlak heeft gemaakt. Xiaomi en Realme bieden in dit segment toestellen aan die 2 keer zo snel opgeladen kunnen worden.

Het duurt ongeveer een uur voordat de Moto G200 volledig is opgeladen. Draadloos laden behoort niet tot de mogelijkheden.

Prestaties en software

(Image credit: Future)

De ster van de show bij de Moto G200 is zonder meer de Snapdragon 888 Plus. Het gaat hier om een verbeterde versie van de chipset die je terugvindt in de OnePlus 9 Pro, Sony Xperia 1 III, Oppo Find X3 Pro en nog veel meer vlaggenschepen van 2021.

De Motorola Moto G200 is dus krachtiger dan de hierboven genoemde smartphones, al zijn de verschillen vaak te marginaal om opgemerkt te worden. Desalniettemin is het prettig om zo een sterke chipset aan boord te hebben, waar men nog jarenlang plezier aan kan beleven.

We hebben tal van games getest en de Moto G200 kent er allemaal weinig moeite mee. Niet alleen is de chipset krachtig, maar ook zorgt het 144Hz display, grote accu en grote display voor een prettige gebruikerservaring.

De smartphone van Motorola ondersteunt 5G en komt met 8GB RAM en 128GB intern opslaggeheugen.

(Image credit: Future)

Uit de doos draait de Moto G200 op een zo goed als schone versie van Android. In dit geval gaat het om Android 11. Motorola geeft er zoals altijd een speciale twist aan, een formule die we erg zijn gaan waarderen.

Motorola komt met diverse handige extra functies, zoals Moto-Gebaren. Denk hierbij aan het twee keer zwaaien om de zaklamp te activeren, een dubbele handomdraai voor het openen van de camera-app, en het dubbelklikken op de vingerafdrukscanner voor een lijst met frequent gebruikte applicaties.

Er is ook MyUI, een tool waarmee je jouw Android user interface nog meer naar je eigen hand kunt zetten. Pas kleuren, app-icoontjes en meer aan. Als de Motorola Moto G200 wordt voorzien van Android 12, gaat deze feature vast en zeker hand in hand met de aanpassingsopties die Material You biedt.

Voorlopig oordeel

(Image credit: Future)

Doorgaans duurt het even voordat je een Motorola-smartphone gaat waarderen, met zijn handige features en indrukwekkende prestaties in een alledaags uiterlijk.

Na een paar uur testen zijn we echter nu al fan van de Motorola Moto G200. Het toestel is een prima partner voor fotografie, gaming, en het simpelweg scrollen door social media.

Met name zijn grootte kan een afknapper zijn voor geïnteresseerden. Ook missen we een OLED-display en is de laadsnelheid niet je van het, al zijn dat compromissen die je gezien de prijs Motorola niet al te kwalijk kunt nemen.