De Motorola Moto G100 is een bijzondere smartphone vanwege het Ready For-platform, waardoor je hem kunt gebruiken naast je PC en tv. Deze modus is zeer leuk om te gebruiken en de smartphone zelf is verder groot en krachtig, maar het is lastig om deze smartphone aan te raden voor consumenten die op zoek zijn naar een 'traditionele' betaalbare Moto G-smartphone.

Ben je eraan gewend dat Motorola Moto G-smartphones vrij goedkoop verkrijgbaar zijn? Dan zal de Moto G100 als een shock komen voor je; er zitten enkele high-end specificaties verpakt in dit toestel, alsook ondersteuning voor het nieuwe Ready For-platform.

Wat Ready For betekent? Het is een speciale manier om jouw smartphone te laten werken met een monitor of tv, zodat je het grotere scherm kunt gebruiken als werkplatform, gaming platform of een manier om media te streamen. Het is een tof concept en lijkt een alternatief te zijn op wat concurrenten Samsung en Huawei min of meer bieden.

Laten we het Ready For-dock even voor wat het is, dan blijft de meest krachtige Moto G-smartphone tot nu toe over. Onder de motorkap zit de premium Snapdragon 870-chipset, zes camera's (in totaal), een gigantisch display en meer.

De Motorola Moto G100 lijkt op het eerste gezicht veel op de Motorola Moto G 5G Plus die we nog kennen van 2020. Net als bij de Moto G 5G Plus zien we dat er ook gelijkenissen zijn die we minder op prijs stellen, waaronder de moeilijk te bereiken vingerafdrukscanner en de Google Assistant-knop.

De Motorola Moto G100 is een krachtige smartphone, maar richt zich vooral op het Ready For-platform. Ben je niet van plan om dit platform te gebruiken? Dan blijft alsnog een sterke smartphone over, maar wel een die misschien niet het beste bij jou past.

(Image credit: Future)

Motorola Moto G100 prijs en releasedatum

Op het moment van schrijven is er nog geen exacte releasedatum voor de Motorola Moto G100. De smartphone verschijnt volgens de fabrikant medio mei.

De Motorola Moto G100 komt beschikbaar in enkel Magic Blue en kent een adviesprijs van 499,99 euro. Het is nog niet bekend of/wanneer het Ready For-platform beschikbaar komt in de Benelux.

Design en display

De Motorola Moto G100 kent afmetingen van 168,4 x 74 x 9,7 millimeter en mag zich dan ook met recht een grote smartphone noemen. Zelf vinden we het formaat wat minder prettig, aangezien hij nogal moeilijk is vast te houden met één hand, laat staan te bedienen. Het flinke gewicht van 207 gram helpt ook niet bepaald mee.

Het design is nogal wat aan de drukke kant. Aan de achterzijde vinden we vier camera's terug en twee aan de voorzijde. Verder is er een USB-C poort, koptelefooningang, vingerafdrukscanner aan de rechterrand verwerkt in de aan/uit-knop, een volumeregelaar net daarboven, een Google Assistant-knop aan de linkerzijde, en een simkaartslot weer net daaronder. Het welbekende Motorola-logo zit weer aan de achterkant en lijkt op een vingerafdrukscanner, maar is het niet.

(Image credit: Future)

Met onze vrij gemiddelde handen zijn we niet in staat om heel makkelijk de vingerafdrukscanner aan te raken. Onze duim reikt niet verder dan de helft van het scherm. Het zijn allemaal tekenen die bijdragen aan de conclusie dat dit een smartphone is die je met twee handen moet gebruiken. De vingerafdrukscanner pakt af en toe ook niet meteen onze input op.

Wel fijn aan het design vinden we de gelikte achterkant. Ons Magic Blue-reviewmodel is voorzien van een mooi patroon van blauwtinten. Het ziet er waarschijnlijk niet zo mooi uit op onze foto's, maar geloof ons: in het echt is hij mooier.

Het 6,7 inch display is een LCD-paneel met FHD+ resolutie. In deze prijsklasse zien we voldoende OLED-displays, wat kwalitatief gezien vaak een stuk beter. Het scherm kent een 90Hz ververssnelheid, ondersteuning voor HDR10en 21:9 beeldverhouding.

Deze beeldverhouding kennen we onder meer van de Sony Xperia 1 II. Hou je van smalle, langwerpige displays? Dan valt de Moto G100 op dat vlak zeker in jouw straatje. Het maakt het toestel af en toe wat onhandig om te gebruiken, maar voor het streamen van series en films is zo'n display uitermate geschikt.

Camera's en batterijduur

(Image credit: Future)

Voor de Motorola Moto G100 is er weer een flinke lading aan camera's gereserveerd. Er zijn maar liefst zes camera's inbegrepen, waarvan er vier aan de achterkant zijn gemonteerd.

De primaire 64MP-camera wordt bijgestaan door een 16MP-groothoekcamera (welke ook macrofoto's maakt), een 2MP-dieptesensor én Time of Flight-sensor (ToF). Aan de voorzijde zit een primaire 16MP-sensor die wordt bijgestaan door een 8MP-groothoekcamera.

We hebben nog geen echt goede cameratest kunnen uitvoeren in onze korte tijd met de Moto G100, maar de eerste tekenen zijn in ieder geval veelbelovend.

Foto's zien er vrij levendig en helder uit, met meer dan genoeg detail. Hetzelfde mag gezegd worden over foto's gemaakt met de groothoekcamera, alhoewel de app af en toe crashte bij het gebruiken van deze camera. Over de frontcamera's hebben we wat meer zorgen, aangezien onze selfies er niet zo heel scherp uitzien tot dusver. We moeten even onderzoeken hoe dat mogelijk is.

Video's opnemen is mogelijk in maximaal 4K met 60 frames per seconde. Video's opnemen in 6K is ook mogelijk met 30 frames per seconde (wat een bijzondere functie is, aangezien het doorgaans 4K of 8K is). Met de frontcamera kun je video's opnemen in 1080p, maar de lag in de gemaakte filmpjes baart ons zorgen.

(Image credit: Future)

De accucapaciteit van de Motorola Moto G100 bedraagt 5.000mAh. Dat is een flinke lading om op te maken. Op het moment van schrijven hebben we nog geen scherp beeld van hoe goed de batterijduur exact is, maar we verwachten dat je bij intensief gebruik het makkelijk één dag vol moet kunnen houden op één cyclus.

Het opladen van de Moto G100 gebeurt aan de hand van de meegeleverde 20W adapter. Afgaande op vergelijkbare accu's en adaptersnelheden verwachten we dat het ongeveer 2 uur duurt voordat de G100 weer volledig opgeladen is.

Hardware en prestaties

De Moto G-serie staat doorgaans bekend om hun scherpe prijs-kwaliteitverhouding. De prijzen van deze toestellen komen vaak niet boven de 300 euro uit. Die vlieger gaat echter niet op voor de 499 euro kostende Motorola Moto G100, welke is uitgerust met een Snapdragon 870 . Dat is een high-end chipset, maar niet zo goed als de beste van dit moment: de Snapdragon 888.

In onze Geekbench 5 benchmarktest behaalt de Moto G100 een multi-core score van 2892. Dat maakt de Moto G100 iets rapper dan de Samsung Galaxy Note 20 (2701), maar iets trager dan de Galaxy S20 Plus (3034). Al met al sterke prestaties voor een niet zo heel prijzige smartphone.

De handset is dan ook zeer geschikt voor gamen. Van haperingen of lag is geen sprake geweest. De lengte van de smartphone maakt het echter moeilijk om de centrale knoppen op het display aan te raken.

Zoals gezegd is de Moto G100 compatibel met het 'Ready For-platform', waarbij je de G100 kunt verbinden met je tv of PC monitor om extra functies te ontgrendelen. Denk hierbij aan het casten van jouw streamingkeuzes naar het grotere scherm, of het gebruiken van werkfuncties op een groter display. We komen hier binnenkort op terug met een uitgebreide test.

(Image credit: Future)

Zoals met zoveel Motorola-smartphones draait de Moto G100 uit. de doos op een vrijwel schone versie van Android, in dit geval Android 11. De meest in het oog springende toevoeging is de Moto-app met bijbehorende functies. Denk hierbij aan twee keer zwaaien voor het activeren van de zaklamp bijvoorbeeld.

Voor een pure ervaring van Android kun je tegenwoordig terecht bij Nokia- en Pixel-smartphones, maar Motorola hoef je zeker niet uit te sluiten. Enkel de update-ondersteuning is wat minder sterk vergeleken met de rest. Het exacte updatebeleid is nog niet bekend.

Voorlopig oordeel

We vinden de Moto G100 op diverse vlakken zeer aantrekkelijk. Onder meer de high-end chipset, verbeteringen op cameravlak en de uitstraling kunnen ons bekoren. Iets minder te spreken zijn we over het grote formaat en de vingerafdrukscanner. Weet dat dit een toestel is wat je het merendeel van de tijd met twee handen moet gebruiken.

Een grote troef van de Motorola Moto G100 is ondersteuning voor het nieuwe Ready For-platform. Het is een handig extraatje om de Moto G100 meer functionaliteit te geven. Het is voor nu de vraag of de G100 echter interessant genoeg is zonder Ready For-dock, gezien de concurrentie ook stappen maakt in 2021.

De komende tijd gaan we intensief aan de slag met dit nieuwe toestel van Motorola. Verwacht binnenkort een volledige review van de Moto G100 op TechRadar.