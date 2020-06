De Motorola Edge krijgt te maken met stevige concurrentie op zijn prijspunt, waaronder de flagship killers van OnePlus en Xiaomi. Zijn 90Hz-display is zeker een groot pluspunt en zijn algemene prestaties zijn erg degelijk te noemen. De extra functies van het Edge-display zijn daarnaast erg handig, hoewel we soms nog tegen enkele softwareprobleempjes aanliepen. Vooral op het vlak van camera’s staat de Motorola Edge achter op de concurrentie.

Motorola stond de voorbije jaren bekend om zijn erg degelijke smartphone onder de 300 euro. Een echt vlaggenschip hadden we echter al jaren niet gezien op de Europese markt. Met de Motorola Edge en Motorola Edge Plus bracht het daar verandering in. De Plus-versie krijgen we hier (nog) niet te zien, maar we hebben wel aan de slag kunnen gaan met de gewone Motorola Edge met een richtprijs van 599 euro. Daarmee komt hij lang niet in de buurt van de vlaggenschepen van Samsung, Apple of Huawei, die allemaal de grens van 1000 euro met gemak overschrijden. Met deze prijs zit hij eerder in het vaarwater van de OnePlus 7 en OnePlus 7T van vorig jaar. Maar is de Motorola Edge ook een flagship killer? Wij zochten het uit.

Review in twee minuten

De Motorola Edge is de kleine broer van de Motorola Edge Plus, die niet in de Benelux verkrijgbaar is. Met zijn richtprijs van 599 euro kost de Motorola Edge ongeveer de helft van zijn grote broer, maar probeert hij toch de belangrijkste flagship kenmerken te behouden. Er zijn natuurlijk wel enkele aanpassingen gebeurd om de prijs omlaag te krijgen.

Het 6,7-inch Full HD-display met 21:9 verhouding én 90Hz-ververssnelheid werd behouden en hoort daarmee bij de topklasse, zeker op dit prijspunt. De punch-hole selfiecamera in de linkerbovenhoek zorgt voor een geweldige kijkervaring op de Motorola Edge. Achteraan vinden we drie camera's, maar geen de drie wist ons echt te overtuigen. Dit komt deels door het gebrek aan optische beeldstabilisatie, een eigenschap die je op dit prijspunt wel verwacht.

De chipset is zeker niet de snelste, maar is nog steeds geschikt voor de meeste dagelijkse taken. Voornamelijk bij games zal je merken dat de prestaties soms tekort kunnen schieten. De Motorola Edge is verre van traag en door de ingebouwde 5G-ondersteuning kunnen we hem alvast toekomstbestendig noemen.

De Motorola Edge kunnen we geen echte flagship killer noemen, maar houdt zichzelf wel goed staande tussen de concurrentie. Zijn display is het grootste pluspunt en hoort bij de topklasse op deze prijs. Fotografieliefhebbers zoeken daarentegen beter verder, aangezien de camera's op veel vlakken te wensen over laten.

Dit zijn de beste Motorola-smartphones

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge heeft een richtprijs van 599 euro en is sinds begin juni verkrijgbaar in de Benelux in het zwart.

Design en display

6,7-inch gebogen FHD-display met 21:9-verhouding

90Hz-ververssnelheid

In-screen vingerafdrukscanner

Bij het design zien we meteen dat dit geen doordeweekse Motorola-smartphone is. De Motorola Edge heeft namelijk een display dat aan beide randen 90° afloopt, waardoor de helft van zijkant in feite nog steeds scherm is. Dit heeft zowel voor- als nadelen, maar daarover zo meteen meer. Onderaan zit een USB-C-poort voor maximaal 18W-snelladen samen met – geloof het of niet – een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. De Motorola Edge maakt gebruik van een in-screen vingerafdrukscanner. Over het algemeen werkt hij erg nauwkeurig, maar dit is helaas niet de snelste scanner die we al hebben gezien. In de linkerbovenhoek zien we nog een punch-hole selfiecamera van 25MP.

Motorola Edge's edge (Image credit: Future)

Het display zelf doet meer dan 90° aflopen en heeft een ververssnelheid van 90Hz, waarmee hij op hetzelfde niveau komt als de OnePlus 8 en Huawei P40 Pro. Alles ziet er hierdoor vloeiender uit, zowel simpele acties als scrollen door de instellingen als games spelen die deze hogere frequentie al ondersteunen. De Motorola Edge heeft daarnaast een resolutie van 2340 x 1080 pixels, wat neerkomt op een verhouding van 21:9. Het geheel is hierdoor langer, maar wel smaller dan de gemiddelde smartphone.

Aanvankelijk moesten we wennen aan het formaat, maar na enkele dagen was dit ongewone gevoel al weg. Het voordeel van deze verhouding is dat sommige films en series opgenomen worden in 21:9 en daardoor heel het beeldscherm zullen vullen, maar content creators op YouTube gebruiken deze verhouding bijvoorbeeld niet. Ook niet alle games ondersteunen 21:9, waardoor je in de praktijk nog steeds met zwarte randen blijft zitten.

Prestaties en software

Functies van Edge-display werken niet altijd goed

Snapdragon 765G is niet de snelste, maar voor de meesten krachtig genoeg

Uitstekende batterijduur, maar relatief trage laadsnelheid

Binnenin de Motorola Edge vinden we de Snapdragon 765G chipset met 6GB RAM-geheugen en 128GB interne opslag (uitbreidbaar). Dit is niet de snelste chipset die er is, maar je krijgt wel 5G-ondersteuning. Momenteel kan 5G echter nog niet gebruikt worden, maar Motorola heeft ons verteld dat dit op termijn ingeschakeld zal worden eens onze 5G-netwerken op punt staan. De Motorola Edge is zeker snel genoeg voor de gemiddelde gebruiker, al zal je bij sommige games toch merken dit geen Samsung Galaxy S20 Ultra is. Hij is niet de snelste, maar zeker ook niet de traagste.

De Motorola Edge is daarnaast voorzien van enkele softwaretrucjes die gebruikmaken van het Edge-display. Die instellingen vind je terug in de bekende Moto-app of in het algemene instellingenmenu. Zo kan je de randen van het display laten oplichten als je een melding krijgt en kiezen welke apps over de randen weergegeven mogen worden. Vooral deze tweede optie is erg handig. Je kan namelijk voor elke app op je smartphone aanduiden hoe hij weergegeven wordt. Als je het niet fijn vindt dat er soms tekst over de randen loopt, dan kan je dit uitschakelen, zodat de app op “de bovenkant” van het display wordt getoond. Vind je het aflopende display helemaal niks? Dan is er ook een knop om dit standaard uit te schakelen voor alle apps.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

We merkten wel op dat niet elke app even goed omging met deze functie. Toen we het Edge-display uitschakelden bij Instagram, zagen we regelmatig letters wegvallen bij de bijschriften en reacties. Dit is niet het einde van de wereld, maar het toont wel aan dat de software hier nog niet helemaal op punt staat. Je kan ook in eender welke apps langs de rand naar binnen swipen om het Edge-menu te openen waar je dan meteen kan aangeven of de randen wel of niet gebruikt mogen worden. Je kan in dit Edge-menu ook vijf andere apps toevoegen die je dan meteen kan openen.

Zoals we inmiddels gewoon zijn, draait de Motorola Edge een stockversie van Android 10. De enige app van Motorola zelf is nog steeds de Moto-app. Een nieuwigheid is dat je daar nu enkele elementen van Android 10 zelf kan instellen. Je kan hier kiezen welke vorm je app-icoontjes hebben, wat het standaard lettertype moet zijn en welk kleurenpalet je wil gebruiken.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

De batterij is misschien wel het tweede meest indrukwekkende onderdeel van de Motorola Edge (naast het display). De 4.500mAh-batterij slaagt er altijd in om de Motorola Edge een volledig dag draaiende te houden, zelfs met 90Hz ingeschakeld. Bij licht tot gemiddeld gebruik kan je er zelfs twee dagen mee verder. Als je het display op 60Hz instelt, dan zijn twee dagen bijna nooit een probleem. Qua capaciteit zit alles goed, maar qua laadsnelheid is er ruimte voor verbetering. De Motorola Edge kan 18W-snelladen (15W-snellader in de doos) en niet draadloos opladen. Voor een premium smartphone is dit nu eenmaal te traag, zeker met zo’n joekel van een batterij. Reken dus alsnog op een kleine twee uur om de batterij volledig op te laden. We merkten ook op dat de smartphone erg heet werd bij het snelladen.

Camera's

64MP-hoofdcamera, 8MP-telecamera, 16MP-groothoekcamera, ToF-sensor

Over het algemeen doffe en afgewassen kleuren op foto's

Soms te sterke nabewerking bij foto's met 25MP-selfiecamera

Als laatste hebben we nog de verschillende camera’s om te beoordelen. De Motorola Edge is voorzien van een 64MP-hoofdcamera, 16MP-groothoekcamera, 8MP-telefotocamera (2x optische zoom), een dieptesensor en 25MP-selfiecamera. We zien hier meteen een enorm gebrek aan optische beeldstabilisatie (OIS), dat we op dit prijspunt wel verwachten en bijvoorbeeld terugzien bij de concurrentie van OnePlus. Bij de hoofd- en groothoekcamera is het gebrek aan OIS geen probleem, maar bij de telefotocamera hadden we het wel graag gezien.

De camera-app ziet er hetzelfde uit en is erg eenvoudig. Je krijgt sneltoetsen voor de foto- en videomodus en een uitgebreider menu met andere modi zoals de nachtmodus, macromodus, portretmodus en ultra-hoge resolutie voor foto’s in 64MP. Standaard worden de foto’s van de hoofdcamera in 16MP genomen. Er wordt dan quad-pixel technologie gebruikt om meer scherpte en detail in foto’s te krijgen. Over het algemeen waren de kleuren in de foto’s (met eender welke lens) erg afgewassen en dof. Vaak zien we dat smartphones overcompenseren bij de nabewerking, maar qua kleuren doet de Motorola Edge onder voor de concurrentie. De selfiecamera leek daarnaast wel te overcompenseren en soms gaf de nabewerking onze huid een ietwat onnatuurlijke gloed.

Afbeelding 1 van 17 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 17 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 17 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 17 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 17 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 17 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 17 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 17 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 17 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 17 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 17 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 17 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 17 Nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 14 van 17 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 15 van 17 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 16 van 17 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 17 van 17 Hoofdcamera (Image credit: Future)

Door het gebrek aan OIS bij de telelens krijg je daar iets vaker schokkerige foto’s. De groothoeklens werkt wel naar behoren. We zagen geen visoogeffect bij foto’s, maar ook hier stond de automatische kleurencorrectie niet helemaal op punt. Over de portretfoto’s zijn we niet enorm tevreden. De Motorola Edge schakelt namelijk over op de telelens met 2x zoom als je een portretfoto wil nemen. Dit is erg onhandig en de kwaliteit van de foto’s met die camera is over het algemeen ook lager. Ook de nachtmodus van de camera van de Motorola Edge kan beter. Ondanks de hogere sluitertijd en nabewerking was er consistent veel ruis aanwezig op foto’s. We zagen ook vaak problemen met de autofocus bij foto’s bij weinig licht.

Koop hem als...

batterij belangrijk is voor jou Ondanks het energieslurpende 90Hz-display ging de Motorola Edge altijd een volledige mee bij ons. Bij 60Hz haalden we zelfs makkelijk twee dagen.

je graag series en films op je smartphone kijkt Het 21:9-display is geweldig om series en films mee te kijken op Netflix, aangezien het beeld dan soms volledig gevuld wordt. Ook steeds meer games ondersteuning deze standaard.

je niet bang bent van een gebogen display Gebogen displays zijn nu eenmaal voor iedereen. Motorola heeft enkele softwaretrucjes ingebouwd die van het Edge-display gebruikmaken. Je haalt dus het meeste uit deze smartphone als je de aflopende randen gebruikt.

Koop hem niet als...

je vaak foto's neemt met je smartphone De camera's van de Motorola Edge zijn nu eenmaal niet de beste die je kan vinden op dit prijspunt. Vooral het gebrek aan optische beeldstabilisatie is erg vervelend.

je snel je smartphone wil opladen De 18W-oplader in combinatie met de 4.500mAh-batterij zorgt voor een relatief trage oplaadsnelheid. Uiteindelijk ben je toch een tweetal uur kwijt als je hem volledig wil opladen.