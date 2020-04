De Motorola Edge Plus is het meest volwaardige vlaggenschip dat Motorola in jaren heeft uitgebracht met topklasse specs, displaytechnologie en 5G. Het is meteen ook de duurste smartphone waardoor het rechtstreeks de concurrentie aangaat met toppers als Samsung en Apple.

2020 was al een groot jaar voor Motorola: eerst zijn eigen opvouwbare telefoon, de nostalgische Motorola Razr, en nu hebben we de Motorola Edge Plus - een volwaardig vlaggenschip met alle nodige specificaties en functies.

Als de meest premium versie van de Motorola Edge is de Edge Plus voor het eerst in jaren een serieuze stap in de vlaggenschipwereld én hij ondersteunt ook 5G.

De Edge Plus is geen rebranding van de Z-serie, maar een frisse start voor de productlijn van het bedrijf. Hij is een smartphone die tot het uiterste wordt gedreven en kan concurreren met de beste Samsung Galaxy en Apple-telefoons.

Om daar te komen heeft Motorola een aantal iconische Moto-functies overboord gegooid. Dat betekent o.a. dat de Edge Plus niet werkt met Moto Mods. Het bedrijf is terughoudend over de vraag of dit het einde betekent voor de accessoires, dus het is mogelijk dat er inderdaad een nog niet bevestigde Moto Z5 uitkomt die de geliefde Mods ondersteunt.

De Motorola Edge Plus ziet er weliswaar niet heel origineel uit. Hij heeft wel erg veel weg van de Samsung Galaxy S10 5G vanwege het gebogen display (of zoals Motorola het noemt, 'Endless Edge'). Toch is het door zijn krachtige specificaties, prachtige display en 5G-connectiviteit (zowel mmWave als sub-6) moeilijk om te geloven dat een Motorola-smartphone zodanig geavanceerd kan zijn.

Onze beperkte tijd met de Edge Plus liet een telefoon zien die de beste kan bijhouden, maar hen niet kan overtreffen. De vraag is of Motorola hun vlaggenschip heeft uitgerust met de juiste unieke functies om de harten van kopers te kunnen winnen. Of misschien is de 3,5mm-koptelefoonpoort al genoeg.

Motorola Edge Plus prijs en lanceringsdatum

Aanvankelijk zou de Motorola Edge Plus aangekondigd worden op MWC 2020. Maar aangezien dat event niet kon doorgaan, heeft Motorola de lancering opgeschoven naar 22 april.

De Motorola Edge Plus zal te koop zijn voor een richtprijs van €1199, maar voorlopig niet in België en Nederland. De gewone Motorola Edge gaat vanaf midden juni in de verkoop en zal €599 kosten.

De Motorola Edge Plus zal daarnaast beschikbaar zijn in twee kleuren: Thunder Grey en Smokey Sangria (donkerrood).

Design

161mm x 71,4mm x 9,6mm

'Endless Edge' watervalscherm

3,5mm-poort bovenaan

In plaats van het ontwerp van de Z-serie heeft Motorola de Edge Plus uitgerust met veel elementen van toonaangevende toestellen, waarbij vooral een paar pagina's uit het boek van Samsung zijn gehaald. Het scherm dat over de zijkanten heen buigt lijkt onmiskenbaar op de watervalranden van de Samsung Galaxy S20 en de Samsung Galaxy Note 10.

De camerastrip achteraan doet dan weer denken aan de opstelling van de Huawei P30 Pro van vorig jaar.

Dat Motorola designs van andere Android-vlaggenschepen heeft overgenomen is niet verwonderlijk gezien het feit dat het ontwerp van de Z-serie niet veel kanten uit kon om hen compatibel te maken met Moto Mods. Er moet dus een serieuze inhaalbeweging gemaakt worden en het resultaat is dat de Edge Plus een knap toestel is met een premium afwerking die we nog niet eerder van het merk hebben gezien.

De eerder genoemde gebogen displayranden laten hem iets makkelijker in de hand liggen dan het 6,7-inch scherm doet denken. De Motorola Edge Plus is wel merkbaar dikker (9,6mm) dan de concurrentie. Zo zit de Samsung Galaxy S20 op 7,9mm en zelfs de uit de kluiten gewassen Samsung Galaxy S20 Ultra is "maar" 8,8mm dik.

De Edge Plus ligt goed in de hand, maar blijft wel erg dik tegenover de rest.

Als er iets onhandig is, is het de plaatsing van de volumeknop en de aan/uit-knop aan de rechterkant van de telefoon, hoewel we zullen wachten tot we hem een tijdje hebben gebruikt tijdens ons volledige beoordelingsproces om te zien of dit een echt probleem is.

Het gewicht van 203g is ongeveer gemiddeld, en hoewel de smartphone dik aanvoelde, voelde hij niet vreselijk zwaar aan. Hij heeft geen IP-score voor water- en stofbestendigheid, dus we zullen Motorola op hun woord geloven wanneer het gaat over het "waterafstotende ontwerp".

Deze gebogen randen betekenen dat de microSD/SIM-sleuf naar de onderkant van de telefoon wordt verplaatst, links van de USB-C-poort. Rechts van de poort bevindt zich de hoofdspeaker. Het geluid wordt gecombineerd met een tweede luidspreker uit de bovenkant van de telefoon voor stereo-audio, waarbij beide luidsprekers afgestemd zijn door audiobedrijf Waves.

En natuurlijk bevat de bovenkant een van de zeldzaamste dingen op een premium smartphone: een 3,5mm-koptelefoonaansluiting.

Display

6,7-inch FHD+ OLED display, 21:9 ratio

90Hz ververssnelheid

Het 6,7 inch Full HD+ OLED-display is een aanvulling op de premium afwerking: het is groot en scherp en de 'Endless Edge'-zijkanten zijn zeer aantrekkelijk. Ze buigen ook in een volledige halfronde boog, wat betekent dat de randen helemaal niet vlakker worden. Het is een nieuwe en unieke look, en als je het niet leuk vindt, kun je instellen welke apps de zijkanten omwikkelen, en welke niet.

De 21:9 beeldverhouding van het scherm geeft deze telefoon een smal gevoel, wat betekent dat sommige mensen het lastig kunnen vinden om met één hand te werken. Net als veel andere topmodellen in 2020 kan je de Edge Plus zo instellen dat hij aan de zijkanten licht geeft bij het ontvangen van meldingen.

Hoewel we niet veel kans hadden om te spelen met de helderheid en scherpte van het scherm, zou de HDR10+ ondersteuning de Motorola Edge Plus op het niveau van andere vlaggenschepen moeten brengen. Het nadeel is dat het Full HD+ scherm niet helemaal de WQHD+ resolutie van toestellen zoals de OnePlus 8 Pro kan evenaren.

De 90Hz-verversingssnelheid van het display van de Edge Plus is een welkome functie. Hoewel dit wordt overtroffen door 120Hz schermen op vlaggenschip als de Samsung Galaxy S20 en OnePlus 8 Pro zal de gemiddelde gebruiker niet veel verschil merken tussen die cijfers, vooral als je gewend bent aan de 60Hz verversingssnelheid op de meeste smartphones.

Een functie die bij andere smartphones enigszins zeldzaam is, is aanwezig in het display van de Edge Plus: het kan twee virtuele 'schouderknoppen' op de bovenrand van de smartphone creëren terwijl je hem zijwaarts houdt om te gamen. We hebben niet de kans gekregen om dit uit te proberen, maar het is iets wat we hebben gezien bij gaming telefoons zoals de Nubia Red Magic 3s.

Camera's

Drie camera's achteraan: 108MP-hoofdcamera, 8MP-zoomcamera 3x zoom, 16MP-groothoek

6K-video

25MP-selfiecamera

De Motorola Edge Plus heeft een traditionele drievoudige camera-opstelling achteraan. De ster van de show is de 108MP-hoofdcmaera, die gebruik kan maken van 'pixel binning' technologie die het aantal megapixels vermindert en tegelijkertijd de grootte van elke pixel uitbreidt om meer licht binnen te laten, zij het ten koste van minder scherpe beelden.

De telefoon heeft ook een 8MP-telecamera met 3x optische zoom en een 16MP-groothoekcamera, evenals een time-of-flight dieptesensor om bokeh effecten in portretfoto's mogelijk te maken. Helaas hebben we niet veel kans gekregen om de camerafuncties uit te proberen, maar het aanbod is hier net zo uitgebreid als dat van de meeste andere nieuwe vlaggenschepen.

De hoofdcamera kan ook video's opnemen in 6K UHD, iets dat we niet vaak hebben gezien tussen de typische 4K en de 8K resolutie die door de Samsung Galaxy S20 telefoons wordt bereikt. Die twee extra k's gaan echter weinig verschil maken, aangezien 4K tv's momenteel d enorm zijn, maar er is één mooi voordeel van filmen in 6K: pauzeer een 6K-video en je kan een snapshot van een stilstaand beeld maken een kwaliteit van 24MP.

De Edge Plus heeft ook een modus met langere sluitertijd die je in staat stelt de sluitertijd tot maar liefst 32 seconden te verhogen. Er zijn ook enkele verbeteringen aangebracht in de Night Vision-fotomodus van de Z-serie.

De 25MP-selfiecamera in de punch-hole notch in de linkerbovenhoek ondersteunt eveneens pixel-binning.

Prestaties en batterij

Snapdragon 865 chipset, 12GB RAM, 256GB opslag

5G-connectiviteit: sub-6 + mmWave

5.000mAh batterij

Het verfijnde ontwerp van de Motorola Edge Plus is niet het enige premium onderdeel. De specificaties van de smartphone zijn ook topklasse, van de Snapdragon 865-chipset tot de 12GB RAM en 256GB opslagruimte, die via microSD kan worden uitgebreid tot 1TB.

Het is niet verrassend dat de Edge Plus Android 10 heeft, met de nieuwste versie die Dark Mode en andere verbeteringen bevat.

Zoals gezegd is de Edge Plus geschikt voor 5G en werkt hij op zowel sub-6 als mmWave-frequenties. Wat dit exact inhoudt voor Nederland en België is niet duidelijk, aangezien hier nog geen volwaardige 5G-netwerken zijn die deze technologie optimaal kunnen benutten.

De Edge Plus bevat een 5.000mAh-batterij, die volgens het volgens Motorola twee dagen zal volhouden. We zouden echter niet al te optimistisch zijn over die claim, vooral niet als eigenaren hun batterij het vuur aan de schenen leggen met 5G, locatietracking of het 90Hz-display.

Jammer genoeg is de Edge Plus maximaal op te laden met 18W, wat het geval is geweest met eerdere Motorola-telefoons. Het bedrijf beweert dat er een dikker apparaat nodig is voor hogere snelheden en dat de prijs hierdoor ook kan stijgen. Maar hij ondersteunt wel het draadloos opladen, en kan zijn eigen stroom aan andere apparaten doneren via omgekeerd draadloos opladen.

Vroeg verdict

De Motorola Edge Plus is met gemak de beste telefoon die Motorola in jaren heeft uitgebracht. De Moto Mods zijn hiervoor gestorven, maar dat is te begrijpen. Hoewel de fans van de Z-serie niet blij zullen zijn, vooral gezien het prijskaartje dat volledig dubbel zo hoog is als dat van de Moto Z4, is de Edge Plus een Motorola-telefoon die zich kan meten met de beste Android-smartphones.

Specs, looks, camera's, 5G... de Edge Plus vinkt een heleboel vakjes aan. De Edge Plus wordt echter ook gelanceerd op het slechtste moment voor dure telefoons sinds de beurscrash. Gezien alle andere dure vlaggenschepen die dit jaar uitkomen, heeft Motorola's top-of-the-line aanbod misschien niet genoeg unieke functies om zich te onderscheiden van de rest.

En dat zou jammer zijn, want de Edge Plus ziet eruit als een interessante en krachtige smartphone. Hij is groot, hij is gewaagd en we zijn blij dat een telefoon alle nette verfijningen van zijn goedkopere voorgangers (zoals de Motorola One-lijn) erft en er enkele nieuwe aan toevoegt om de beste smartphone te produceren die Motorola ooit heeft uitgebracht.