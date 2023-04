Motorola heeft geluisterd naar de feedback die we al jaren geven en geeft ons eindelijk een stevige telefoon met een IP68-score voor water- en stofbestendigheid. Het feit dat de prijs van de Motorola Edge 40 Pro niet is gestegen tegenover de Edge 30 Ultra is eveneens mooi meegenomen en een unicum in de markt van premium telefoons in 2023. Terwijl de prestaties en batterij top zijn, zijn er concurrenten op dit prijspunt met een sterkere telefotocamera en geavanceerder display.

Motorola heeft de Motorola Edge 40 Pro onthuld op 4 april 2023. Hij vormt een opvolger van de Edge 30 Pro en Edge 30 Ultra van vorig jaar en lijkt stevige concurrentie voor de beste smartphones van het moment dankzij krachtige hardware, een drievoudige camera set-up en 125W-snelladen. Ik had de kans om hem kort uit te proberen voor de officiële lancering.

Motorola Edge 40 Pro: Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 40 Pro is vanaf 4 april te koop voor een prijs van 899,99 euro met 256GB interne opslag. Voorlopig is dit de enige opslagvariant die je kan vinden. Op een later moment zou daar eventueel een 512GB-versie bij kunnen komen, maar Motorola vertelde ons dat er geen 128GB-variant op komst is.

Hij is iets duurder dan de Edge 30 Pro van vorig jaar, maar zit op hetzelfde prijspunt als Motorola Edge 30 Ultra. Het is fijn om te zien dat Motorola enkele upgrades heeft kunnen aanbrengen zonder de adviesprijs te verhogen. Dat kunnen we zeker niet voor elke nieuwe telefoon zeggen dit jaar.

De Motorola Edge 40 Pro is beschikbaar in het Interstellar Black (een soort glinsterend matzwart) bij retailers. De Lunar Blue-versie (mat babyblauw) kan je alleen via de Motorola-webshop verkrijgen.

Swipe to scroll horizontally Motorola Edge 40 Pro specs Motorola Edge 40 Pro Motorola Edge 30 Pro Motorola Edge 30 Ultra Prijs: 899 euro 799 euro 899 euro Afmetingen: 161,2 x 74 x 8,6 mm 163,1 x 76 x 8,8 mm 161,8 x 73,5 x 8,4 mm Gewicht: 199g 196g 199g Besturingssysteem: Android 13 Android 12 Android 12 Schermgrootte: 6,67 inch 6,67 inch 6,67 inch Resolutie: 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels Processor: Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM: 12GB 8GB 12GB Opslag: 256GB 128GB / 256GB 256GB Batterij: 4.800mAh met 125W-snelladen 4.600mAh met 125W-snelladen 4.610mAh met 125W-snelladen Camera's achter: 50MP-hoofdcamera (OIS), 50MP-ultrawide, 12MP-telefoto (2x zoom, geen OIS) 50MP-hoofdcamera (OIS), 50MP-ultrawide, 2MP-dieptesensor 200MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 50MP-macro, 12MP-telefoto (2x zoom, geen OIS) Selfiecamera: 60MP 60MP 60MP

(Image credit: Motorola)

Motorola Edge 40 Pro: Design

De Motorola Edge 40 Pro bestaat uit premium materialen en kan tegen meerdere stootjes. Hij is uitgerust met Gorilla Glass Victus en heeft voor het eerst een officiële IP68-score voor water- en stofbestendigheid gekregen. Met afmetingen van 161,2 x 74 x 8,6 mm is dit een redelijke grote telefoon. Hoewel de schermranden erg dun zijn, is dit geen telefoon die ik met één hand kan bedienen.

Alleen de matzwarte versie zal hier in de winkels liggen en dit vind ik persoonlijk de mooiste kleur. Je ziet bijna geen vingerafdrukken op de achterkant en de glinsterende afwerking oogt enorm premium. De aflopende schermranden vloeien daarnaast mooi over in de zijkanten.

Het camerablok op de achterkant is niet de meest innovatieve keuze, aangezien zowel Apple, Xiaomi als OnePlus op verschillende manieren een camerablok linksboven gebruiken. Persoonlijk was ik meer fan van het ovalen design van de Edge 30 Pro, maar goed, designs veranderen.

Centraal op de achterkant staat tot slot het batwing-logo van Motorola dat geen dienst meer doet als vingerafdrukscanner. Die zit namelijk onder het scherm verwerkt.

(Image credit: Future)

Motorola Edge 40 Pro: Display

Het 6,67-inch OLED-scherm met Full HD-resolutie gaat inmiddels al een tijdje mee en krijgt deze keer een iets hoger refresh rate van 165Hz. Dit kan je echter alleen handmatig inschakelen via de instellingen. Bij de standaard instellingen krijg je een 120Hz refresh rate dat kan zakken naar 90Hz en 60Hz afhankelijk van wat je aan het doen bent. Het kan dus niet zakken tot 1Hz zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra. Ook de piekhelderheid van 1.300 nits haalt het niet van de concurrentie die eerder rond de 2.000 nits zit tegenwoordig.

De upgrade naar 165Hz lijkt in mijn ogen vooral marketingpraat waardoor Motorola kan zeggen dat hun display sneller is dan de rest. Als je ervoor kiest om het display op 165Hz te zetten, kan het ook niet meer zakken naar 60Hz om stroom te besparen. Het zal dan voortdurend die 165Hz aanhouden. Voor gaming klinkt het misschien, interessant maar er zijn momenteel (voor zover ik weet) geen games op mobile die dit refresh ondersteunen. Zelfs het populaire Genshin Impact haalt alleen 120fps op de iPhone 14 Pro. Bij Android-smartphones ontbreekt die optie volledig en haal je maximaal 60fps.

Het scherm kromt vervolgens lichtjes aan de zijkanten en ondersteunt de Edge Lights. Daarmee lichten de zijkanten op bij meldingen of inkomende oproepen. Zo kan je de telefoon met het scherm op tafel leggen en toch op de hoogte blijven van de belangrijkste zaken.

Motorola heeft geen grensverleggende zaken gedaan met het display naast het gebruik van Gorilla Glass Victus. Van toestellen op dit prijspunt met het woord "Pro" erachter verwacht ik op dit moment wel een refresh rate dat lager kan zakken om batterij te besparen. Zelfs de standaard Galaxy S23 kan tot 48Hz zakken en de OnePlus 11 zakt bijvoorbeeld wel tot 1Hz en heeft een hogere resolutie. Dit is alvast een van de upgrades die ik graag zou zien in een opvolger.

(Image credit: Motorola)

Motorola Edge 40 Pro: Camera

De Motorola Edge 40 Pro heeft een triple camera set-up, bestaande uit een 50MP f/1.8 hoofdsensor, een 50MP f/2.2 ultrawide en een 12MP telefotocamera met 2x zoom, maar zonder optische beeldstabilisatie. Motorola geeft aan dat de 12MP-telefotocamera bedoeld is voor portretfoto's en in de camera-app kan je kiezen tussen drie brandpuntsafstanden: 35mm, 50mm en 85mm. Vooraan vinden we dezelfde 60MP-selfiecamera die Motorola al een tijdje gebruikt.

Op vlak van video is er een nieuwe feature genaamd Horizon Lock die ervoor zorgt dat video's stabieler zijn. Motorola gaf aan dat die feature niet exclusief is voor de Edge 40 Pro en via een software-update van de camera-app naar andere Motorola-smartphones zal komen. Dit heb ik niet kunnen testen in de demoruimte, maar het klinkt als een feature die veel potentieel heeft in een wereld waar elk merk zijn eigen actiemodus ontwikkelt.

Wel heb ik enkele testfoto's kunnen nemen in de demoruimte. Zoals verwacht doen de hoofdcamera en ultrawide het erg goed bij kunstmatig licht, aangezien Motorola dit duo van 50MP-camera's al langer gebruikt. Bij de telefotocamera was ik minder onder de indruk. Zijn resolutie van 12MP is aanzienlijk lager en de zoom van 2x is niet heel indrukwekkend. Vooral het gebrek aan optische beeldstabilisatie was storend. Ik heb foto's genomen in de nieuwe portretmodus, terwijl ik mijn eigen Xiaomi 13 met een vergelijkbare modus in de andere hand hield. Toen werd het meteen duidelijk dat snel een portret schieten met de Edge 40 Pro in één hand geen goed plan is. Door het gebrek aan optische beeldstabilisatie moet je de telefoon stevig met beide handen vasthouden.

Motorola Edge 40 Pro: Prestaties en batterij

Op vlak van prestaties mag je niet klagen met de Motorola Edge 40 Pro. Hij is uitgerust met de nieuwste Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 12GB RAM en 256GB opslag. Uit de doos draait hij daarnaast een schone versie van Android 13. Qua updates komt hij in de buurt van Samsung met drie jaar Android-updates (tot en met Android 16) en vier jaar lang tweemaandelijkse security updates (tot en met april 2027).

Een stresstest heb ik niet kunnen doen in de demoruimte, maar we hebben al meerdere telefoons met deze chipset gezien die stuk voor stuk geweldig presteren. Motorola volgt daarnaast de trend van andere fabrikanten door bijna geen software-updates aan te brengen. Je krijgt dus de standaard Android 13-ervaring en kan de interface personaliseren via de Moto-app.

Er zit tot slot een 4.600mAh-batterij met 125W snelladen in de Motorola Edge 40 Pro zodat je van 0 - 100 kunt gaan in 23 minuten. De oplader wordt meegeleverd in de doos, dus je hoeft niet extra te betalen. 15W draadloos en 5W omgekeerd draadloos opladen zijn ook aanwezig. Het zijn geen recordsnelheden, maar het zijn wel opties die we verwachten van een premium telefoon.

Motorola Edge 40 Pro: Vroeg oordeel

Motorola heeft geluisterd naar de feedback die we al jaren geven en geeft ons eindelijk een stevige telefoon met een IP68-score voor water- en stofbestendigheid. Het feit dat de prijs van de Motorola Edge 40 Pro niet is gestegen tegenover de Edge 30 Ultra is eveneens mooi meegenomen en een unicum in de markt van premium telefoons in 2023. Terwijl de prestaties en batterij top zijn, zijn er concurrenten op dit prijspunt met een sterkere telefotocamera en geavanceerder display.