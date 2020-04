De MacBook Air van dit jaar verhelpt veel van onze klachten met eerdere modellen. Hij wordt geleverd met nieuwe, krachtigere hardware, een drastisch verbeterd toetsenbord en meer opslagruimte. Het scherm is echter een beetje flets en de batterijduur is hooguit gemiddeld. Maar als je als Apple-fan op zoek bent naar een betaalbare MacBook, kunnen we de nieuwe MacBook Air van harte aanbevelen, iets wat we met de vorige versies niet hebben kunnen doen.

Review in twee minuten

De MacBook Air (2020) lost een aantal problemen op die we hebben gehad met eerdere versies van de betaalbare, dunne en lichte laptop van Apple. Ons grootste probleem met eerdere modellen was dat de hardware binnenin nogal verouderd begon te voelen en te zwak was, vooral in vergelijking met veel Windows-laptops op hetzelfde prijspunt.

Hoewel Apple probeerde de MacBook Air zo betaalbaar mogelijk te maken, vonden we dat iets te veel compromissen waren, vooral wat betreft de prestaties en de opslagruimte. Bovendien voelde elke jaarlijkse update als een kleine stap omhoog, in plaats van een revolutionaire sprong.

Het goede nieuws is dat de MacBook Air 2020 aanvoelt als een veel grotere stap voorwaarts dan de MacBook Air 2019, en dat Apple eindelijk nieuwe onderdelen heeft toegevoegd die de prestaties van de MacBook Air een behoorlijke boost geven. Ook is de minimale opslagcapaciteit van het apparaat verhoogd (hij begint nu met 256GB, in plaats van de magere 128GB van de vorige modellen) en zijn er voor het eerst configuraties met quad-core processors en tot 16GB RAM.

(Image credit: TechRadar)

Spec sheet (Image credit: Apple) Dit is de configuratie van de MacBook Air (2020) die TechRadar getest heeft: CPU: 1,1GHz Intel Core i3-1000NG4 (dual-core, 4 threads, 4MB cache, tot 3,2GHz)

Graphics: Intel Iris Plus

RAM: 8GB (3.733MHz LPDDR4X)

Scherm: 13,3-inch, 2.560 x 1.600 Retina True Tone display (LED, IPS)

Opslag: 256GB PCIe SSD

Aansluitingen: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5mm-koptelefoonpoort

Connectiviteit: 802.11ac Wi-F, Bluetooth 5

Camera: 720p FaceTime HD webcam

Gewicht: 1,29kg

Afmetingen: 30,41 x 21,24 x 1,61cm

Dit alles zonder af te doen aan het uiterst belangrijke dunne en lichte ontwerp waar de MacBook Air om bekend staat. Hoewel het niet de dunste laptop is die er is, is het nog steeds een indrukwekkend compacte laptop met het beroemde ontwerp en de bouwkwaliteit van Apple. De nieuwe onderdelen voegen een maar millimeters toe aan de totale afmetingen van de nieuwe MacBook Air, maar toch blijft het een laptop die je gemakkelijk en comfortabel mee kunt nemen.

Wat de prijs betreft heeft Apple ons aangenaam verrast door de MacBook Air 2020 uit te brengen voor een startprijs die lager is dan die van het model uit 2019: 1.199 euro. Dit is niet alleen goedkoper, maar de specificaties zijn ook beter dan die van vorig jaar: het instapmodel heeft een dual-core 1,1-GHz Intel Core i3-processor van de tiende generatie met een boost tot 3,2 GHz, 256 GB opslagruimte en 8GB LPDDR4X RAM.

Op het gebied van ontwerp zijn de zaken vrijwel hetzelfde, maar met één groot (en welkom) verschil: de MacBook Air 2020 wordt geleverd met een nieuw toetsenbord. De oude Butterfly-toesten, die voor veel mensen te vlak waren en voor problemen zorgden van zodra er vuil of stof tussen kwam, zijn verdwenen. In de plaats daarvan komt het nieuwe Magic-toetsenbord, dat voor het eerst op de MacBook Pro 16-inch is uitgebracht. Dit geeft betere feedback bij het typen en zorgt voor een veel betere typervaring in het algemeen.

Op andere vlakken is het ontwerp hetzelfde, wat goed nieuws is als je van de apparaten van Apple houdt en verlangt naar een MacBook Air die net zo goed presteert als hij eruitziet. Maar als de laptops van Apple je eerder koud hebben gelaten, dan is er hier niet veel dat je op andere gedachten brengt.

Prijs en beschikbaarheid

Zoals we zeiden, heeft Apple de nieuwe MacBook Air sterker gemaakt én tegelijkertijd goedkoper.

Het instapmodel is nu €1.199 in plaats van €1.249 en bevat aanzienlijk sterkere onderdelen. Vooral de verdubbeling van de hoeveelheid interne opslag van 128GB naar 256GB bij het instapmodel is erg welkom.

Dit basismodel van €1.199 heeft een 10e generatie Intel Core i3-processor, 8GB RAM en 256GB interne opslag.

Je kan de prijs echter opdrijven tot €2.579 als je de "ultieme" MacBook Air wil maken. In dat geval krijg je een Intel Core i7-processor met 16GB RAM en maar liefst 2TB SDD-opslag.

Zoals gewoonlijk kan je hem al bestellen via de Apple Store.

(Image credit: TechRadar)

Design

(Image credit: TechRadar)

Er is geen drastisch nieuw ontwerp bij de MacBook Air 2020 (aan de buitenkant althans), maar er zullen veel mensen zeggen dat Apple niet hoeft te sleutelen aan zo'n succesvol ontwerp.

De MacBook Air blijft dus indrukwekkend dun en licht, zoals de naam al aangeeft, met afmetingen van 30,41 x 21,24 x 1,61 cm. Dat is iets dikker dan het model van 2019, en de MacBook Air 2020 van dit jaar weegt ook iets meer met een gewicht van 1,29kg (vergeleken met het gewicht van 1,25kg van het model van 2019).

Net als bij de moderne MacBooks heeft de MacBook Air (2020) niet veel aansluitingen, dus je zit vast aan slechts twee Thunderbolt 3 (USB-C) poorten en een audioaansluiting. De Thunderbolt 3-poorten zijn in ieder geval veelzijdig, bieden overdrachtsnelheden tot 40 Gb/s en maken het mogelijk om tot 6K beelden over te brengen naar een compatibel beeldscherm, en kunnen ook worden gebruikt om op te laden.

Je hebt dus geen speciale lader nodig om de batterij van de MacBook Air op te laden, wat leuk is, maar het betekent wel dat je een van die Thunderbolt 3-poorten verliest als je moet opladen.

De MacBook Air is wat je verwacht van de lichtste laptop van Apple: hij voelt, niet geheel verrassend, licht aan. Hoewel hij niet past bij de ultralichte ontwerpen van de de Acer Swift 7 of HP Elite Dragonfly, is hij toch gemakkelijk mee te nemen en in een tas te stoppen, en hij is nog steeds voorzien van dezelfde eersteklas geborstelde afwerking als voorheen, met een keuze uit de kleuren Space Gray, Gold of Silver.

Hoewel de buitenkant van de MacBook Air 2020 niet veel veranderd is, is de grootste (en meest welkome) verandering te vinden zodra je hem opendoet. Apple heeft het toetsenbord eindelijk vervangen door een nieuw ontwerp dat gebruik maakt van een nieuw scissor-mechanisme dat erop gericht is de problemen van het butterfly-toetsenbord te vermijden.

Dit nieuwe toetsenbord biedt 1mm toetsverplaatsing voor een responsief gevoel bij het typen, en de pijltjestoetsen hebben nu een omgekeerde 'T'-vorm, waardoor ze intuïtiever te gebruiken zijn. Er is ook een Touch ID vingerafdrukscanner voor biometrisch inloggen op macOS en voor het online betalen met Apple Pay.

Hoewel het toetsenbord robuust en gebruiksvriendelijk aanvoelt - vooral de afstand tussen de toetsen maakt het aanraken van de juiste knop nog steeds een eenvoudige ervaring, waaraan zelfs niet-MacBook-gebruikers zich snel zullen aanpassen - voelt het nog steeds alsof ze een tikje dieper zouden kunnen gaan.

(Image credit: TechRadar)

Dat is een natuurlijk onze persoonlijke mening, maar een beetje meer bounce zou welkom zijn geweest.

Toch is het verschil tussen het nieuwe toetsenbord van de MacBook Air en het oude toetsenbord in een oudere MacBook Pro grimmig: we geven er de voorkeur aan om op de MacBook Air te typen. In combinatie met de verbeterde type-ervaring zouden we bijna zeggen dat het nieuwe toetsenbord van de MacBook Air een compleet succes is.

Bijna. Het is echter niet helemaal perfect. Het toetsenbord is iets krapper dan op een grotere MacBook Pro, en je zal even moeten wennen aan de nieuwe vormgeving van de pijltjestoetsen.

Op het scherm is er niets veranderd sinds het model van vorig jaar. De laptop wordt geleverd met een 13,3-inch display met LED-verlichting, IPS-technologie en een native resolutie van 2.560 x 1.600. Dat resulteert in een pixeldichtheid van 227 pixels per inch voor een scherpe beeldkwaliteit.

Net als het model van vorig jaar is ook het scherm van de MacBook Air 2020 voorzien van True Tone technologie, waarmee de kleurtemperatuur die op het scherm wordt weergegeven automatisch wordt aangepast aan het omgevingslicht.

TrueTone is een leuke functie die al jaren een groot verschil maakt op iPhones en iPads. Het is een van die functies die je nooit zult opmerken totdat je hem uitschakelt en maakt het scherm voor een groot deel wel wat aangenamer om te gebruiken.

Of je TrueTone weer leuk vindt, hangt grotendeels af van je persoonlijke voorkeuren. Voor ons bleef de instelling het liefst uitgeschakeld, omdat we vonden dat TrueTone het display iets te warm maakte, waardoor het wit een gelige tint kreeg.

Als je de MacBook Air wilt gebruiken voor werk waarbij de kleurnauwkeurigheid van levensbelang is (zoals bij fotobewerking), dan wil je TrueTone zeker laten uitschakelen.

Ondertussen zal het bekijken van films op de MacBook Air nooit de belangrijkste reden zijn om de laptop te kopen, maar de levendige kleuren van sommige andere, krachtigere toestellen van Apple zijn hier iets minder. Het zou leuk zijn geweest om hier HDR-ondersteuning te zien, maar voor de prijs kunnen we begrijpen waarom die niet is toegevoegd.

Je krijgt wel een jaar lang een gratis Apple TV+ abonnement bij elke aankoop van de nieuwe MacBook Air, en daar staat een schat aan HDR / 4K content op, dus het zou daarom leuk zijn geweest om de ondersteuning wel te hebben.

Benchmarks Dit zijn de resultaten van de MacBook Air (2020) in onze benchmark testen: Cinebench CPU: 267 punten; Graphics: 37,5 fps

Geekbench 5 Single-Core: 1.094; Multi-Core: 2.276

TechRadar Batterijtest: 7 uur en 55 minuten

Prestaties

We hebben het basismodel van de MacBook Air gebruikt - waarschijnlijk de versie waar veel mensen voor zullen gaan - wat betekent dat de dual-core Intel i3-chipset je door je dagelijkse bezigheden zal loodsen.

We vonden de prestaties behoorlijk indrukwekkend - zelfs als je het RAM-vretende Chrome laadt, het vult met 25 tabbladen en vervolgens probeert de foto's te bewerken.

We merkten heel weinig vertraging bij het schakelen tussen taken, zelfs bij het toevoegen van een videogesprek ging het goed, zij het met de nodige hulp van de ventilatoren om de boel koel te houden.

Hoewel MacOS in de instapversie goed reageert op dagelijkse taken, blijft de MacBook Air achter bij de krachtigere (en duurdere) MacBook Pro als het gaat om het gebruik van intensievere programma's. Hoewel dit zeker geen langzame laptop is, kan het zijn dat je naar het laadpictogram staart, omdat de MacBook Air iets vaker programma's laadt dan op snellere Macs.

Toch konden we op GarageBand rommelen terwijl VLC aan het spelen was en Safari een paar pagina's in één keer open hield. De MacBook Air deed het geweldig om bij te blijven. Als je echter meer hardcore multitasking gaat doen, is het een goed idee om voor de MacBook Air te kiezen met meer RAM of een betere processor.

Het ultradunne ontwerp van de MacBook Air kan je wel duur komen te staan als het gaat om de prestaties. Bij langdurige belasting kan de MacBook Air (2020) behoorlijk heet worden, waardoor de ventilatoren op hol slaan. Dit kan ook leiden tot verminderde prestaties om oververhitting tegen te gaan, waarbij het vermogen van de CPU wordt verlaagd.

We hebben een aantal CPU-intensieve benchmarks uitgevoerd om te zien hoe de MacBook Air (2020) kan worden gebruikt voor zware werklasten. De temperatuur van de CPU steeg al snel tot 100 °C. Niet lang daarna begonnen de ventilatoren serieus te draaien in een poging om de MacBook Air koel te houden. Na een tijdje werden deze ventilatoren erg luid, en de behuizing van de MacBook Air was bijna te heet om aan te raken aan de onderkant.

Ondertussen zat de CPU-frequentie rond de 2,31GHz, hoger dan de 1,1GHz basisklok, maar een verre van de 3,2GHz boost die de CPU zou halen op papier.

Dit betekent dat de MacBook Air de snelheid van de CPU beperkt om hem koel te houden. Dus als je veel taken met een hoge intensiteit gaat uitvoeren waarbij de CPU lange tijd moet werken, kun je beter investeren in een MacBook Pro, die veel beter bestand is tegen thermisch pieken.

Natuurlijk is er het argument dat de MacBook Air in de eerste plaats is ontworpen om dun en licht te zijn, en niet om een productiviteitsmachine te zijn. Het is dus onwaarschijnlijk dat je deze laptop (en zijn processor) het grootste deel van de tijd zwaar belast.

De extra SSD-opslag in de MacBook Air is ook zeer welkom. Ook hier geldt dat de solid-state drive het MacOS-besturingssysteem levendig houdt en dat de gegevens snel en gemakkelijk kunnen worden overgedragen.

Het belangrijkste is dat de startcapaciteit van 256GB veel ruimer is dan die van de 128GB in oudere MacBook Airs. Dit geeft je veel meer ruimte om foto's, video's en documenten op te slaan, en zou moeten betekenen dat je minder afhankelijk bent van iCloud of externe harde schijven.

Op het gebied van entertainment verdienen de luidsprekers van de nieuwe MacBook Air zeker wat aandacht. Bij het bekijken van 'Ford vs Ferrari' was de vocale helderheid duidelijk, zelfs als deze werd afgewisseld met harde, knisperende autogeluiden. Hoewel de schermtechnologie niet de beste is voor entertainment, is de geluidsweergave dat wel (en er is nog steeds een hoofdtelefoonaansluiting aan boord).

Ondertussen lijkt het display, zelfs bij maximale helderheid, iets te zwak door het gebrek aan de levendigheid van rivalen met OLED-schermen. Apple heeft ook zijn 720p webcam behouden, terwijl er andere laptops zijn met veel betere webcams voor deze prijs.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

Apple beweert dat de MacBook Air (2020) 11 uur lang meegaat voor hij aan de lader moet, maar in onze dagelijkse gebruiks- en referentietests hebben we vastgesteld dat hij het een beetje minder goed doet.

Met onze batterijtest, waarbij we een 1080p-video in een lus afspelen totdat de batterij leeg is, hield het de MacBook Air (2020) slechts 8 uur vol. We ontdekten ook dat de MacBook Air, met een combinatie van Apple's eigen programma's en andere programma's die meer energie verbruiken, dit jaar zo'n 7 uur lang meeging. Dat betekent dat het zeker een hele werk-/schooldag zal duren en dat je tijdens lange vluchten met plezier video's kunt laten afspelen, maar tenzij je het soort en het aantal programma's dat je gebruikt echt beperkt en de helderheid van het scherm verlaagt, zul je de beloofde 11 uur niet halen.

Er is goed nieuws, want in stand-by is het energieverlies vrij minimaal. 's Nachts zagen we nauwelijks een daling in de batterijcapaciteit, hoewel het de moeite waard is om te onthouden dat dit nog steeds een nieuwe MacBook Air is en dat hij dus op piekmomenten zal presteren.

Dit is een van de beste dingen van MacBooks in vergelijking met Windows 10 laptops: je kunt ze dagenlang in stand-by laten staan, en de batterij zal relatief ongewijzigd blijven. Ondertussen zullen veel Windows-laptops op de een of andere manier de batterij leeg laten lopen, zelfs als ze niet worden gebruikt.

Koop hem als

Je een betaalbare MacBook wil

De MacBook Air (2020) presteert voor zijn prijs eindelijk goed genoeg om hem daadwerkelijk aan te raden als je een goedkope MacBook wil.

Je een hekel hebt aan het Butterfly-toetsenbord

Een van de beste eigenschappen van de MacBook Air (2020) is het nieuwe toetsenbord. Het voelt veel beter aan en is veel betrouwbaarder dan de oude toetsenborden van Apple.

Je een student bent die een MacBook wil

De (soort van) betaalbare prijs, het lichte design en de degelijke batterijduur maken van de MacBook Air (2020) een ideale laptop voor studenten. Je kan hem makkelijk meenemen in je rugzak en heel de dag gebruiken.

Koop hem niet als...

Je op zoek bent naar de krachtigste laptop

Hoewel Apple de specificaties van de MacBook Air (2020) sterker heeft gemaakt en hij eindelijk uitgerust kan worden met een quad-core, is dit nog steeds geen laptop voor intensieve, veeleisende gebruikers.