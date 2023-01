LG C3 OLED TV krijgt stevige concurrentie van LG's eigen C2 OLED TV

De LG C3 OLED TV geeft ons meer van hetzelfde. Dat is verre van slecht, want de LG C2 OLED TV was onze topfavoriet van 2022. Het betekent wel dat de C3 een moeilijke keuze lijkt zolang de C2 te koop blijft, ondanks enkele geweldige nieuwe webOS-upgrades.

Op CES 2023 had TechRadar de kans enkele van LG's nieuwste OLED-tv's uit te proberen, waaronder de premium LG G3, de draadloze LG M3 en de LG C3. Deze laatste zal ongetwijfeld de meest populaire zijn vanwege zijn lagere adviesprijs.

Het is de opvolger van de LG C2 OLED TV, wat momenteel onze favoriete tv is door een uitstekende combinatie van prijs, beeldkwaliteit en features. Na een eerste kennismaking met de LG C3 OLED TV, weten we alleen niet of er genoeg veranderd is ten opzichte van de LG C2 uit 2022.

De C3 heeft hetzelfde OLED-scherm, komt in dezelfde formaten, heeft dezelfde HDR en gaming functies en ziet er vrijwel hetzelfde uit. Er zijn enkele kleine veranderingen aangebracht, zoals koolstofvezelmateriaal met een lager gewicht als gevolg.

De grootste verandering is de beeldverwerking, die nu wordt aangestuurd door de Alpha9 Gen6 chip. LG gaf wat details over de nieuwe chip, zoals dat elk beeld nu wordt verdeeld in 20.000 verschillende zones die individueel worden beoordeeld voor HDR-toon- en kleurmapping. Kleine stukjes schaduw kunnen bijvoorbeeld anders worden verwerkt dan gebieden met helder licht ernaast, wat betekent dat de tv zoveel mogelijk details uit beide uiteindes kan halen met optimale HDR-kwaliteit.

(Image credit: Future)

LG zegt dat de nieuwe chip verbeteringen zou moeten opleveren op vlak van kleur, scherpte en het gevoel moet geven dat je echt "in" een serie of film zit. Het zei ook dat de waargenomen helderheid beter kan zijn omdat het contrast op een andere manier wordt verwerkt. De maximale helderheid en dergelijke blijven wel gelijk, maar de ervaring als kijker zal beter zijn.

Dat klinkt als een kleine upgrade tegenover de voorganger en op basis van onze korte demo, kunnen we dat bevestigen. Natuurlijk kregen we slechts een demo en kunnen we geen definitief oordeel vellen tot we een volledige test gedaan hebben. De demo maakte wel duidelijk dat het beeld zichtbaar beter is dan dat van de LG C2 OLED TV. De audio is wel grotendeels hetzelfde, al heb je hier de mogelijkheid om de ingebouwde speakers en een LG-soundbar samen te laten werken.

Wat maakt ons sterk? Teamwerk!

Er is één opvallende nieuwe functie die we hierboven al vermeldden, namelijk LG's Wow Synergy. Als je bekend bent met de Q-Symphony-functie op de meeste Samsung-tv's, weet je wat je hier kunt verwachten. Wanneer je een LG-soundbar met Wow Synergy op de tv aansluit, worden de soundbar en tv-luidsprekers gecombineerd tot één geheel. Zonder dit soort functies zal de soundbar de speakers van de tv volledig vervangen.

In de praktijk klinkt dat alvast goed. Er is een duidelijke verbetering in het positionele geluid en het voelt alsof de midden- en hoge tonen wat meer ademruimte hebben.

(Image credit: Future)

Tot de compatibele soundbars behoren enkele nieuwe modellen van LG, maar ook soundbars uit 2022, die de feature ontvangen via een software-update. De LG S95QR krijgt bijvoorbeeld geen opvolger en blijft LG's flagship soundbar met Dolby Atmos.

Het fundamentele probleem van de nieuwe tv is dat de oude tv nog een tijdje te koop blijft, nu tegen extreem lage prijzen. Dat was geen groot probleem voor de LG C2 toen die de LG C1 verving, want die had een nieuw helderder paneel, beter geluid, nieuwe afmetingen en een betere beeldverwerking.

Tenzij de LG C3 ons echt verrast bij de volledige review, vrezen we dat de LG C2 voor veel mensen de interessantere optie zal blijven. Een tv is sowieso een product dat de meesten niet jaarlijks vervangen, dus eigenaars van een LG C2 OLED TV gaan al zeker geen C3 aanschaffen.

Slimmer webOS besturingssysteem

Een welkome verandering voor de C3 (en andere modellen) is een nieuwe versie van webOS met nieuwe organisatiemogelijkheden. Het meldingspictogram bovenaan doet ons denken aan Android en toont nuttige berichten zonder in de weg te zitten. Je hebt verder de mogelijkheid om apps te groeperen in mappen.

(Image credit: Future)

Er is ook een Snelmenu, dat erg lijkt op Snelle Instellingen op Android of het Control Center op iOS. Je kunt kiezen wat hier verschijnt en hebt direct toegang tot beeldinstellingen, geluidsinstellingen, slaaptimer, oogzorgmodus, Game Optimizer... Dit helpt je om de nuttige functies ook echt te gebruiken en voorkomt het eindeloos scrollen door instellingenmenu's.

Op het beginscherm heb je nu tabbladen voor de verschillende diensten, waardoor het makkelijker is om series en films terug te vinden die je onlangs hebt bekeken. Het betekent dat je op een overzichtelijke manier snel toegang hebt tot veel meer series vanuit één scherm.

(Image credit: Future)

Een van de meest interessante functies is ten slotte de gepersonaliseerde beeldmodus. In plaats van vast te houden aan presets of in ingewikkelde menu's te duiken, kun je nu een reeks schermen doorlopen waar webOS je afbeeldingen laat zien en je vraagt welke je het mooist vindt. Het zijn geen identieke afbeeldingen met verschillende voorinstellingen, maar net totaal verschillende afbeeldingen. Op basis van 59 miljoen mogelijke berekeningen, kiest de tv vervolgens een gepersonaliseerde standaard die precies aan jouw eisen moet voldoen. We zijn alvast benieuwd hoe dit zal scoren als we er zelf mee aan de slag gaan voor een volledige review.