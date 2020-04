iPhone SE 2020 review

Dit is de iPhone die je moet kopen als je gewoon een nieuwe iPhone wil, en eentje die het een aantal jaar met je volhoudt, zonder dat je daarvoor de hoofdprijs hoeft te betalen. Als je op zoek bent naar 'goed' maar geen behoefte hebt aan 'high-end', dan zal de nieuwe iPhone SE 2020 jou vast en zeker bekoren. De enkele camera is prima, er is genoeg power aanwezig, je bent nog jaren voorzien van iOS-updates, en de vormfactor zal voor vele oude iPhone-gebruikers een feest van herkenning zijn. De batterijduur had naar onze mening wat beter gekund, evenals de inmiddels verouderde schermtechnologie. Ook vinden we het jammer dat de koptelefooningang geen terugkeer heeft gemaakt. Onderaan de streep is de iPhone SE 2020 echter het toestel met de beste prijs-kwaliteitsverhouding die Apple tot dusver heeft gemaakt.

Beknopte review

De iPhone SE 2020 is gebouwd met één doel: het creëren van een nieuwe iPhone voor minder geld dan ooit tevoren, en dat is goed gelukt. Voor 'slechts' 489 euro kun je een gloednieuwe handset van Apple hebben - en qua prijs-kwaliteitsverhouding is het een van de beste iPhones ooit gemaakt.

Het ontwerp van de telefoon zal vertrouwd zijn voor iedereen die een iPhone 8 of ouder in gebruik heeft (gehad). Het 4,7-inch frame is namelijk is namelijk onveranderd, compleet met een flinke rand aan de boven- en onderkant. Ook is er een thuisknop met ingebouwde vingerafdrukscanner aanwezig.

Het wordt nu gezien als de 'kleinere' iPhone vormfactor vanwege de all-screen telefoons van vandaag de dag. Naast dat de nieuwe SE lichter is dan de huidige toestellen, ziet hij er naar onze mening ook een stuk zakelijker uit dan het gehele iPhone 11-assortiment.

De nieuwe goedkope iPhone is waterbestendig, maar niet alles wat we wilden zien is aanwezig: hij mist een hoofdtelefoonaansluiting aan de onderkant, en omdat de displaytechnologie een beetje gedateerd is kan het scherm moeilijk afleesbaar zijn in fel zonlicht.

Apple heeft misschien hetzelfde ontwerp als de iPhone 8 gebruikt, maar onder de motorkap is er genoeg nieuws te verwelkomen. Met name de nieuwe A13 Bionic chipset zorgt voor een prettige prestatieboost. De SE 2020 is qua snelheid net niet op het niveau van de duurdere iPhone 11-serie, maar het verschil is verwaarloosbaar in de praktijk.

Die A13 chipset heeft ook de prestaties van de camera verbeterd, ondanks het feit dat de specificaties van de sensor sinds de iPhone 8 niet meer zijn veranderd (er zit maar één lens op de iPhone SE 2020).

Hij maakt fatsoenlijke, heldere foto's die voor de meeste mensen meer dan goed genoeg zijn. De foto's hebben niet helemaal dezelfde kleurweergave of helderheid als bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro Max.

De portretmodus werkt niet zo goed als op telefoons met een tweede sensor voor nauwkeurige bokeh-effecten, en als gevolg daarvan kun je met wat vreemd uitziende franjes rond de randen van de onderwerpen blijven zitten.Over het algemeen maakt de camera - vooral voor de prijs - in de meeste scenario's indrukwekkende foto's.

De levensduur van de batterij is waarschijnlijk een van de grootste minpunten die we bij de iPhone SE 2020 hebben gevonden. Hij gaat doorgaans net niet één dag mee, tenzij je een bijzonder lichte gebruiker bent.

Gezien het aantal beschikbare energievretende apps die het meeste uit de A13-chipset halen, hadden we graag minstens een all-day batterij in gezien, zelfs voor de lagere prijs.

Dat doet echter niets af aan het feit dat de iPhone SE 2020 een keurige nieuwe iPhone is met niet veel compromissen, en voor minder geld dan je zou verwachten. De nieuwe iPhone SE is een prachtige optie voor mensen met een budget of die gewoon voor zo weinig mogelijk zo lang mogelijk van het Apple ecosysteem gebruik willen maken.

iPhone SE prijs en releasedatum

De iPhone SE 2020 releasedatum is vrijdag 24 april, en pre-orders waren op 17 april al te plaatsen.

De prijs van de iPhone SE begint bij 489 euro. Het basismodel wordt geleverd met 64 GB aan opslagruimte. De editie met 128GB interne opslag kost 539 euro, en voor 256GB interne opslag ben je 659 euro kwijt.

Design en display

De iPhone SE 2020 heeft exact hetzelfde ontwerp en display als de iPhone 8 uit 2017. Door gebruik te maken van deze vormfactor en schermhardware kan Apple de kosten van het apparaat zo laag mogelijk houden. Er hoeft immers niet geld besteed te worden aan een nieuw productieproces.

In die 3 jaar is het vlaggenschip van het iPhone-assortiment overgestapt op toestellen met een 'volledig' scherm, met uitzondering van een inkeping aan de bovenkant. Het premium aluminium van de behuizing is de afgelopen jaren ook een beetje zwaarder geworden.

De terugkeer naar het ontwerp van de iPhone 8 betekent dus dat Apple zijn lichtere telefoon weer terugbrengt. Iedereen die upgradet van de eerste iPhone SE zal zich minder snel ongemakkelijk voelen dan wanneer ze bijvoorbeeld voor de kolossale (maar indrukwekkende) iPhone 11 Pro Max zouden kiezen.

Inderdaad, als je de nieuwe iPhone SE 2020 oppakt, is het eerste wat je opvalt hoe licht hij is. Ook hier merken sommigen de verandering misschien niet op als ze van een 2016/17 toestel upgraden, maar geloof ons: de nieuwe zwaardere iPhones zijn een stukje lastiger om aan te wennen.

Het ontwerp van de iPhone 8 voelt misschien als een archaïsche keuze voor een nieuwe iPhone. Voor mensen die zich niet echt bekommeren om de nieuwste functies zal dit meer vertrouwde ontwerp echter een stuk aantrekkelijker zijn.

Ook missen we nog altijd de 3,5mm koptelefoonaansluiting. Met de iPhone 7 zei Apple vaarwel tegen deze standaard, om vervolgens geen enkele smartphone er meer mee uit te brengen. Ondanks de overvloed aan volledig draadloze oortjes vinden wij het nog altijd jammer dat Apple voor dit apparaat geen uitzondering heeft gemaakt.

Schrale troost: Apple heeft EarPods in de iPhone SE-doos gestopt, die de Lightning-connector van de telefoon gebruikt in plaats van de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.

Het display van de iPhone SE 2020 is misschien niet het beste in zijn prijssegment, maar het is prima. Gezien de doelmarkt waarop deze telefoon is gericht - degenen die een nieuwe iPhone willen, maar er niet veel geld aan willen uitgeven - verwachtten we hier ook geen OLED-display.

De resolutie van het scherm van de iPhone SE is niet top-end (het is veel minder scherp dan meer recente iPhones, of zelfs een aantal goedkope Android-telefoons), maar het is niet iets waar veel ervaren iPhone-gebruikers zich druk om zullen maken.

Het enige wat we graag verbeterd zouden zien is de helderheid van het scherm: na de iPhone 8 is de kleur en levendigheid van de schermen op de telefoons enorm verbeterd, maar hier valt (logischerwijs) niet veel van te merken bij de iPhone SE 2020. We merken iets te vaak dat de helderheid eigenlijk hoger ingesteld had moeten kunnen worden. Het aflezen van het display in direct zonlicht is bij vlagen onmogelijk.

Prestaties

De grote verandering in de iPhone SE 2020 is de verbeterde chipset ten opzichte van de iPhone 8. Terwijl het externe ontwerp vrijwel identiek is, heeft Apple de binnenkant van een flinke boost voorzien, met een chipset die de show steelt bij deze betaalbare iPhone.

De extra kracht van de Bionic A13 chipset moet de nieuwe iPhone SE in staat stellen om te concurreren met de iPhone 11-serie in termen van snelheid bij het browsen, het switchen tussen apps, en het bewerken van foto's en video, en zou ook de prestaties van de camera moeten verbeteren (dankzij de geüpgradede rekenkracht van de nieuwe chipset).

Apple lijkt een aantal serieuze prestatieverbeteringen te hebben doorgevoerd en tegelijkertijd de kosten van deze telefoon laag te houden, en die indruk is bevestigd in onze ervaring met de iPhone SE: de iPhone 11 Pro Max - de krachtigste telefoon van Apple op de markt - is geëvenaard qua snelheid bij het exporteren van een iMovie, en heeft in feite een 1080p binnen vier-en-een-halve minuut video gecomprimeerd met een bijna identieke snelheid. Het spreekt voor zich dat dit veel sneller gaat dan bij de iPhone 8.

Als je de telefoon tot het uiterste gaat belasten, dan zijn de iPhone 11 Pro-toestellen beter in staat om grafisch intensieve taken en apps uit te voeren - maar zelfs bij het spelen van krachtigere games zoals Pascal's Wager hadden we niet het gevoel dat de nieuwe iPhone SE echt aan prestaties inboette. De gemiddelde gebruiker zal weinig verschil merken, tenzij hij opzettelijk probeert de SE 2020 het moeilijk te maken.

We hebben in onze tijd met de nieuwe iPhone SE weinig last gehad van vertraging - behalve in de camera-app, waar de telefoon een seconde of twee nodig had om elk beeld dat we namen te verwerken. Dat is niet zo'n groot probleem in het grote geheel, behalve als je meteen een kiekje wil bekijken.

Momenteel weten niet met hoeveel RAM er wordt samengewerkt (wat een impact zal hebben op de prestaties van sommige apps in de toekomst), maar op basis van zij-aan-zij vergelijkingen kunnen we niet anders dan stellen dat het qua prestatiekracht wel goed zit bij de kleine goedkope iPhone SE 2020.

Camera

Naar onze mening valt of staat deze iPhone SE bij zijn camerakwaliteiten en hoe goed hij presteert in het dagelijks gebruik. Gezien het feit dat er hier 'oude' hardware wordt aangeboden, heeft Apple de gok genomen dat het de fotokwaliteit kan verbeteren met behulp van camerasoftware, aangedreven door de A13 Bionic chipset.

Spoiler: die gok heeft zijn vruchten afgeworpen. De nieuwe iPhone SE is in staat om zeer goede dagelijkse kiekjes te schieten, en heeft het alleen moeilijk als het gaat om fotosituaties waar simpelweg extra hardware uitkomst zou bieden.

Daarover later meer. Hieronder hebben we de iPhone SE 2020 vergeleken met de iPhone 11 Pro Max, de iPhone XS Max en de iPhone 8 Plus, en hij houdt zich goed staande.

Voordat we dieper ingaan op de prestaties van de camera, laten we eerst eens kijken naar de hardware: de iPhone SE-camera maakt in principe gebruik van dezelfde set lenzen en het aantal megapixels als de iPhone 8: er is een 12MP-camera aan de achterzijde en een 7MP-frontcamera.

We weten niet precies welke sensor wordt gebruikt - Apple bevestigt niet of het de hardware heeft geüpgraded, maar dezelfde 12MP-camera en f/1,8 diafragma blijft bestaan, dus het lijkt erop dat er maar weinig aan de sensor veranderd is.

De kwaliteit van de foto's is in de tussentijd (van oude SE naar nieuwe SE) enorm verbeterd, wat suggereert dat de processor veel van het zware werk doet. Dus hoeveel verschil maakt het om de iPhone SE te voorzien van de nieuwe A13 Bionic chipset, compleet met die verbeterde beeldsignaalprocessor binnenin?

Het korte antwoord is: veel. Zet bijvoorbeeld foto's van de iPhone SE 2020 naast foto's die met de iPhone 8 Plus zijn gemaakt, en je ziet direct een verbeterde scherpte, een nauwkeurigere kleurweergave en een algemeen 'betere' foto, of die nu is gemaakt in lichtere of donkerdere omstandigheden.

De 'tuning' van Apple's foto's van de nieuwe iPhone SE - de manier waarop hij denkt dat een foto eruit moet zien - is interessant. De verwerking ervan heeft veel weg van de iPhone 11-serie, wat de voorkeur geeft aan een koeler uitziende scène.

Afbeelding 1 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 9 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 9 (Image credit: TechRadar)

Dit resulteert in beelden die er minder warm uitzien in vergelijking met die van de iPhone XS uit 2018 (die, voor ons oog, visueel aantrekkelijker zijn), maar de verwerking levert wel foto's op met een goede scherpte en helderheid.

In vergelijking met de iPhone 11 Pro Max, de meest veelzijdige telefoon die Apple ooit heeft gemaakt, presteert de iPhone SE minder goed... maar dat is begrijpelijk voor de prijs. Het is duidelijk dat de SE de neiging heeft om in sommige scenario's te veel te belichten, waarbij een deel van de kleur en levendigheid verloren gaat in een paar foto's.

Eén foto in het bijzonder toont een falende belichting van een natuurscène. Ondanks de donkere omstandigheden was het beeld veel te helder - het leek erop dat de nieuwe iPhone SE-camera te hard probeerde te compenseren. We merkten vaak dat de beelden op de viewfinder veel helderder waren dan in het echt, wat meestal betekende dat we de belichting moesten aanpassen.

In een directe vergelijking met de beste iPhone op de markt was er echter niet zo'n groot verschil als de enorme prijskloof doet vermoeden. Je krijgt geen features als de nachtmodus (die super is, en de moeite waard om naar te kijken als je de iPhone 11 overweegt) of de groothoeklens en 2x zoomcamera's.

Wat betreft de fotokwaliteit die je wel krijgt zijn de verschillen klein, maar toch te zien. Niet alle trucjes zijn uit de kast gekomen - zo is de scherptediepte op de iPhone SE 2020 niet zo sterk (door het eerder genoemde gebrek aan een scherptedetectie-objectief).

Dit betekent dat de portretmodus de randen van het onderwerp niet altijd goed uitwerkt (en het lukt alleen om de achtergrond op mensen te vervagen, niet op objecten).

De nieuwe iPhone SE-camera zal de randen van een onderwerp soms vervagen, wat betekent dat het gebruik van een van de slimme effecten, zoals Stage Light Mono, er nogal vreemd uitziet, met ontbrekende delen van het haar aan de zijkanten. Het is niet vreselijk, maar het is niet gemakkelijk om de slim uitziende snapshots te krijgen die Apple in zijn marketing gebruikt.

Afbeelding 1 van 2 iPhone SE cameravoorbeeld - de totale helderheid is beperkt tot de onderste helft van het beeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 iPhone 11 Pro Max voorbeeldfoto - het beeld wordt de belangrijkste focus dankzij een betere opheldering (Image credit: TechRadar)



Hoewel elke telefoon die een object algoritmisch kan uitwerken met behulp van kunstmatige intelligentie alleen al indrukwekkend is, is er een kloof in kwaliteit tussen een portretfoto die is gemaakt met een telefoon met twee camera's in vergelijking met een enkele sensor.

Elders is het detail bij weinig licht niet zo robuust, en de kleurweergave ligt merkbaar achter op die van de kolossale iPhone 11 Pro Max.

Als je kijkt naar de relatieve kosten van de telefoons, en het feit dat de nieuwe iPhone SE ongeveer een derde van de prijs van de 11 Pro Max kost, is het gemakkelijk om een aantal van deze milde tekortkomingen te vergeven. In plaats daarvan zijn we juist onder de indruk dat Apple erin geslaagd is om dingen zo goed te verbeteren, alleen maar door wat kleine verbeteringen in wat in veel opzichten verder een oude handset is.

Afbeelding 1 van 14 iPhone SE voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 14 iPhone 11 Pro Max voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 14 iPhone SE voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 14 iPhone 11 Pro Max voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 14 iPhone SE voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 14 iPhone 11 Pro Max voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 14 iPhone SE voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 14 iPhone 11 Pro Max voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 14 iPhone SE voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 14 iPhone 11 Pro Max voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 11 van 14 iPhone SE voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 12 van 14 iPhone 11 Pro Max voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 13 van 14 iPhone SE voorbeeld (Image credit: TechRadar) Afbeelding 14 van 14 iPhone 11 Pro Max voorbeeld (Image credit: TechRadar)

De 7MP-frontcamera heeft ook slimmere mogelijkheden gekregen: je kunt de eerder genoemde portretfoto's maken, wat betekent dat de achtergrond vervaagt. De kwaliteit van de geschoten kiekjes vinden we zeer degelijk. Ze zijn scherp en schoon, en zien er zelfs bij weinig licht nog fatsoenlijk uit. Apple heeft de foto-algoritmes hier goed toegepast en de mogelijkheden van de frontcamera om vloeiende, goed verlichte foto's te maken, verbeterd.

Ook hier geldt dat het gebruik van een van de portretmodi meestal leidt tot een verknipt beeld, waarbij het haar er wat onnatuurlijk of onscherp uitziet. Ook op het gebied van video is de totale kracht van de iPhone SE 2020 zo goed als alles wat Apple elders in zijn line-up aanbiedt: je kunt 4K-video opnemen met maximaal 60 frames per seconde.

De 60 fps-optie moet echter alleen bij goed licht worden gebruikt, omdat films er bij minder licht donker uitzien. De geliktheid van het beeldmateriaal ziet er een beetje vreemd uit - het ziet er bijna te gladjes uit - maar het geeft een mooiere uitstraling aan snel bewegende scènes.

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: TechRadar)

Batterij

Het nieuwe batterijformaat van de iPhone SE is niet door Apple aangekondigd (deze specificatie wordt nooit onthuld), maar we weten dat de iPhone 8 werd geleverd met 1821mAh aan accucapaciteit, en we verwachten eenzelfde grootte voor de iPhone SE 2020.

Als dat inderdaad het geval is, dan is dat een potentieel probleem, want de iPhone 8 had geen sterke batterijlevensduur. Bij normaal gebruik gaat het toestel zo'n beetje een dag mee, waarbij de lader tegen het einde van de avond binnen handbereik moest zijn.

De nieuwe iPhone SE zou in theorie een langer meegaande batterij moeten hebben, omdat hij een efficiëntere chipset heeft, en iOS 13.4 is beter in het beheren van het stroomverbruik. Apple zegt echter dat de iPhone SE "ongeveer even lang meegaat als iPhone 8", wat verrassend is en suggereert dat je bij normaal gebruik ongeveer 2-4 uur minder batterijduur zou moeten zien dan een iPhone 11, en tot 25 uur minder als je de iPhone alleen voor audio gebruikt.

In de praktijk zagen we gemengde prestaties van de nieuwe iPhone wat betreft de levensduur van de batterij: hij zat zeker niet in dezelfde stroomverbruiksbeugel als de indrukwekkende iPhone XR en iPhone 11, en we moesten 's avonds regelmatig naar de lader grijpen.

Maar op dagen met weinig gebruik, waarop we niet veel met de iPhone hebben gefotografeerd of op het web hebben gebladerd, kwamen we aan het eind van de dag met meer dan 30% over in de tank. Ook zagen we 's nachts weinig stroom wegvallen, wat suggereert dat de iPhone SE behoorlijk energiezuinig is in de stand-by modus.

Over het geheel genomen vinden we dat de iPhone SE erg doet denken aan de 4,7 inch iPhone-modellen van weleer. De accucapaciteit kan je zeker één dag bijstaan, maar we hadden er lang niet altijd vertrouwen in dat dit ging lukken.

Een andere tip die we je willen meegeven is om een 18W snellader in huis te halen voor een paar tientjes. De telefoon laadt hierdoor 50% procent op binnen 30 minuten. Houd je vast aan de 5W oplader uit de doos, dan duurt het oplaadproces letterlijk uren.

Gelukkig is de iPhone SE 2020 ook draadloos oplaadbaar. Dit is ook niet supersnel, maar wel een stuk makkelijker dan constant in de weer te moeten zijn met kabels.

Moet ik de iPhone SE 2020 kopen?

Koop hem als...

Je wilt een nieuwe, hoogwaardige iPhone

Dit is bij uitstek de meest waardevolle handset van Apple tot nu toe. Het is niet alleen het goedkoopste model, maar wordt geleverd met het oude vertrouwde Touch ID, een krachtige chipset die hem snel en responsief maakt, en een fatsoenlijke camera. Dit alles krijg je slechts voor de helft van de prijs van een iPhone 11.

Je gaat hem nog in lengte van dagen gebruiken...

De iPhone SE uit 2016 was populair omdat hij iets nieuws bood: een nieuwe iPhone voor minder geld dan de bestaande modellen. Datzelfde idee is verwerkt in het nieuwste model. Met de iPhone SE 2020 krijg je waarschijnlijk nog drie tot vier jaar lang upgrades en beveiligingsfuncties, wat velen zal aanspreken die niet zo heel veel geven om de nieuwste features.

Je wilt een lichtgewicht handset

Als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone maar geen zwaargewicht in je broekzak wil hebben, dan is dit het model om voor te gaan. De nieuwe SE is veel minder zwaar dan vrijwel alle andere toestellen op de markt, en de compacte vormfactor laat hem makkelijk in je handen liggen.

Koop hem niet als...

Je wilt de beste foto's van een iPhone

Hoewel de iPhone SE 2020-camera sterk is, zijn er (logischerwijs) betere opties op de markt. De SE heeft het moeilijk op een paar gebieden, zoals bij belichtingsniveaus en scherptediepte-effecten. Hij is echter nog steeds machtig indrukwekkend voor het geld, en zal indruk maken op degenen die upgraden van veel oudere telefoons.

Je hecht waarde aan een lange levensduur van de batterij

We weten nog steeds niet zeker waarom Apple vasthoudt aan de accuduur van de iPhone 8, maar dat is wel het geval. Het is te overzien, maar gezien het feit dat de nieuwere modellen nu veel gemakkelijker een dag kunnen meegaan bij normaal gebruik, hadden we beter verwacht.

Je houdt ervan om onderweg films te kijken

Het scherm van de iPhone SE 2020 dateert van een paar jaar geleden. Het is hetzelfde scherm dat op de iPhone 8 werd gebruikt. Het is niet goed afleesbaar in helder licht en mist de scherpte van nieuwere schermen. De luidsprekers daarentegen zijn wel best prima te noemen voor het bekijken van video's.