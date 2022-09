De iPhone 14 Pro, die Apple op 7 september in het Steve Jobs Theater in Californië onthulde, is meer toekomstgericht dan de twee standaard iPhones van dit jaar. De iPhone 14 en nieuwe iPhone 14 Max lijken erg sterk op de iPhone 13 van vorig jaar en het is moeilijk om deze twee aan te raden boven hun voorgangers die in prijs zullen dalen.

Dat geldt niet voor de iPhone 14 Pro (en iPhone 14 Pro Max). Beide Pro-telefoons hebben aanzienlijke upgrades gekregen tegenover hun voorgangers. Hoewel Apple en de notch bijna onafscheidelijk leken, zit de selfiecamera nu in een pilvormige cut-out bovenaan het scherm, het Dynamic Island.

De Pro-reeks krijgt (eindelijk) een always-on-display zodat je belangrijke meldingen kan zien zonder je iPhone te ontgrendelen of zelfs aan te raken. De variabele refresh rate dat verschillende frequenties tussen 1Hz en 120Hz ondersteunt, helpt daarnaast batterij te besparen.

Apple heeft ook de camera's geüpgraded. De grootste upgrade is de 48MP-hoofdcamera met de quad-pixel technologie die we kennen van menig Android-telefoon. De iPhone 14 Pro combineert hierdoor pixels voor betere prestaties bij weinig licht. Het uiteindelijke plaatje zal nog steeds een resolutie van 12MP hebben zoals hiervoor.

Hoewel de megapixels van de groothoek- en telefotocamera niet zijn veranderd, zijn ze volgens Apple wel verbeterd. Dat geldt ook voor de 12MP TrueDepth-selfiecamera die nu autofocus heeft. Alle camera's zullen daarnaast gebruik maken van Apple's nieuwe Photonic Engine voor fotobewerking.

Aan de binnenkant zit de nieuwe A16 Bionic-chip, met een 6-core CPU, een 5-core GPU en een 16-core neural engine. Volgens Apple is de chip in staat om 17 biljoen bewerkingen per seconde uit te voeren.

Functies zoals 4K-ondersteuning in Cinema Mode, crashdetectie en satellietcommunicatie zijn overgenomen van de hele iPhone 14-lijn.

Met andere woorden, Apple iPhone 14 Pro bevat de basisbeginselen van de nieuwe iPhone, maar voegt daar de krachtige mogelijkheden op pro-niveau aan toe. Denk aan betere camera's, een scherm met veel functies en het interessante Dynamic Island.

iPhone 14 Pro prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Apple heeft de prijs van iPhone 14 Pro wat verhoogd tegenover de iPhone 13 Pro, wat logisch is gezien de grotere updates. Het basismodel met 128GB begint daarom bij 1329 euro.

Volledige prijzen zijn als volgt:

1329 euro voor 128GB

1459 euro voor 256GB

1719 euro voor 512GB

1979 euro voor 1TB

Je kan vanaf vrijdag 9 september een pre-order plaatsen. De iPhone 14 Pro gaat officieel in de verkoop op vrijdag 16 september.

Design en scherm

(Image credit: Future)

Apple houdt al jaren vast aan een design dat gewoon werkt en voert vaak slechts kleine aanpassingen door. Dat zien we dit jaar vooral bij de standaard iPhone 14, die sterk lijkt op de iPhone 13… die dan weer lijkt op de iPhone 12.

Het display van de iPhone 14 Pro is daarom een van de grootste veranderingen die we in jaren hebben gezien. De notch bovenaan heeft plaats gemaakt voor een pilvormige cut-out met daarin de selfiecamera en andere sensoren. Die gaat nu door het leven als het Dynamic Island, waarover verderop meer.

De Lightning-aansluiting is wel nog steeds van de partij. Hoewel de Europese Unie heeft opgelegd dat alle gadgets tegen 2024 moeten overstappen op USB-C, was dat voor Apple geen motivatie om dit jaar al USB-C te introduceren. Dit wordt wellicht een dingetje voor de iPhone 15 (of 16). Helaas krijgen we wederom geen oplader in de doos en alleen de USB-C naar Lightning oplaadkabel.

Apple heeft het Super Retina XDR-display van de iPhone 13 Pro zo goed als intact gelaten op de iPhone 14 Pro (op de nieuwe selfiecamera na). Het heeft nog steeds een resolutie van 2532 x 1170 pixels en een variabel refresh rate van 1Hz tot 120Hz. Hier wordt nu de always-on feature aan toegevoegd. Dat betekent het einde van een zwart scherm wanneer je iPhone vergrendeld is. Als je dit juist instelt, kan je veel informatie zien zonder je iPhone te ontgrendelen, waardoor je op termijn batterij zal besparen.

Apple heeft de helderheid daarnaast aanzienlijk opgevoerd met een piekhelderheid van 2000 nits in de felle zon. Dat konden we in de demoruimte niet testen, maar op papier is de iPhone 14 alvast de smartphone met het meest heldere display ooit.

We krijgen tot slot een bekend kleurenpalet met een nieuwe toevoeging. De iPhone 14 Pro zal namelijk beschikbaar zijn in het Dieppaars, Goud, Zilver en Spacezwart.

(Image credit: Future)

De meest opvallende update is het Dynamic Island als vervanging van de notch. Apple is daarmee verder gegaan dan alle Android-fabrikanten. Het heeft de camera's niet gewoon ondergebracht in een pilvormige cut-out die minder plaats in beslag neemt, maar heeft die cut-out handige softwarefeatures gegeven. Daarvan komt ook de naamgeving Dynamic Island.

We hebben het Dynamic Island kort in actie gezien tijdens onze demo. De ruimte naast de zwarte balk kan namelijk "gevuld" worden met interactieve elementen. Zo kunnen er richtingsaanwijzingen van Apple Maps getoond worden of de huidige stand van je favoriete voetbalmatch. De animaties van het Dynamic Island zijn enorm vloeiend en we merken dat Apple hier flink aan gewerkt heeft. We zijn benieuwd op welke manieren verschillende apps het Dynamic Island gebruiken.

Een aanraking of veeg over het Dynamic Island zorgt bovendien voor extra mogelijkheden (afhankelijk van de app die gebruikt wordt). Het toont dus niet alleen info, maar het maakt ook interactie met die info mogelijk. Toekomstige iOS-updates zullen ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden toevoegen aan het Dynamic Island en we kunnen niet wachten om te zien wat Apple in petto heeft hiervoor.

(Image credit: Future)

Camera en batterij

(Image credit: Future)

We krijgen in totaal vier camera's op Apple's iPhone 14 Pro: de nieuwe 48MP hoofdcamera, de 12MP ultrawide en 12MP telefotocamera aan de achterkant en de 12MP-selfiecamera aan de voorkant.

De volledige specs van elke camera:

● 48MP 24 mm, ƒ/1.78 diafragma

● 12MP ultrawide: 13 mm, ƒ/2.2 diafragma met 120° gezichtsveld

● 12MP 3x telefoto: 77 mm, ƒ/2.8 diafragma

Al deze lenzen zijn een upgrade ten opzichte van de iPhone 13 Pro camera's, dus laat je niet misleiden door hetzelfde aantal megapixels. Alleen de hoofdcamera heeft extra megapixels gekregen en moet nu nog beter werken bij weinig licht. In een goed verlichte demoruimte kan je dat helaas niet testen, dus kom zeker terug voor onze volledige review.

Alle camera's hebben een langere brandpuntsafstand, waardoor ze in de buurt komen van de professionele fotografie, en ze worden allemaal ondersteund door Apple's beeldverwerking, inclusief de nieuwe Photonic Engine.

Helaas komt Apple nog steeds met 3x optische zoom, terwijl Samsung 10x optische zoom heeft op zijn Samsung Galaxy S22 Ultra. Toch heeft Apple iets interessants gedaan met zijn nieuwe 2X optische zoomoptie. Blijkbaar neemt die de volledige 48MP sensor en concentreert het zich op de middelste 12MP voor optimale kwaliteit. We zullen elke camera uitgebreid testen de komende weken om te controleren of Apple zijn beloftes waar kan maken.

Apple claimt een batterijduur van 23 uur voor het afspelen van video's, wat aanzienlijk beter is dan vorig jaar. Snelladen zien we jammer genoeg niet. Je kan de iPhone 14 Pro maximaal met 20W opladen, waardoor je ongeveer 50% hebt na 30 minuten opladen. Je vindt tegenwoordig telefoons van 250 euro die 30W-snelladen aanbieden, dus we hadden gehoopt dat Apple de snelheid minstens tot 30W zou verhogen.

Prestaties en software

(Image credit: Future)

Een nieuwe generatie iPhones betekent een nieuwe generatie chips uit de fabrieken van Apple. Dit jaar verwelkomen we de A16 Bionic chips. Zelfs de A15 Bionic van vorig jaar kan concurreren met de nieuwste Snapdragon 8 Plus Gen 1, dus we verwachten dat de A16 Bionic de voorsprong van Apple verder zal vergroten. We zijn dan ook benieuwd hoe de benchmarks van deze chip eruit zien en hoe snel hij in de praktijk zal zijn. Dat lees je binnenkort in onze volledige review.

Die chips zijn dit jaar echter voorbehouden voor de Pro-reeks, terwijl de standaardversies het moeten doen met een aangepaste versie van de A15 Bionic van vorig jaar.

Waar we wel meer zicht op hebben, is hoe de software en interface eruit zullen zien. De openbare bèta van iOS 16 is al enkele maanden beschikbaar en we hebben hem al grondig getest.

De belangrijkste update is het nieuwe vergrendelscherm. Dankzij nieuwe lettertypen en -groottes kan je het volledig naar eigen smaak instellen. De beeldverdeling die een deel van je afbeelding over de digitale klok kan zetten, blijft uniek voor Apple. Het vergrendelscherm heeft ook meer nut dankzij de aanpasbare widgets.

Nieuwe gebruikers van de iPhone 14 Pro vinden er herontworpen meldingen en de mogelijkheid om meerdere vergrendelschermen te gebruiken met specifieke focusmodi voor elke optie. Je kan sms-berichten bewerken nadat ze zijn verzonden en onderwerpen rechtstreeks uit foto's halen en ze in apps en berichten plaatsen.

Voor de volledigheid melden we tot slot dat de iPhone 14 Pro 5G-ondersteuning heeft.

Vroeg oordeel

De iPhone 14 Pro biedt het beste van Apple op het gebied van chipset, camera's, scherm en algemene innovatie. Het voelt alsof Apple bezig is met een inhaalbeweging en eindelijk wakker wordt geschud door het idee van pixel binning, always-on-schermen en variabele refresh rates. Over het geheel is de iPhone 14 Pro weer een spannende nieuwkomer in een lange reeks iPhone-innovaties.