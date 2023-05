De Google Pixel 7a is als een racewagen die liters benzine slurpt. Hij is sneller dan nodig, ziet er geweldig uit en moet onderweg vaak bijtanken.

Google Pixel 7a: review in een notendop

De Google Pixel 7a kan zo krachtig en slim zijn als hij wil, maar als hij het niet de hele dag volhoudt, is het geen telefoon die we kunnen aanraden. De kracht van de Google Tensor G2-chipset en mogelijkheid om hoge gebouwen uit een foto te wissen, kan te veel zijn voor de kleine batterij. Het feit dat hij tergend traag oplaadt, maakt de gebruikservaring niet veel beter.

Waarom beginnen met klachten over de batterij? Omdat het belangrijk is. Belangrijker dan geweldige foto's maken, wat de Pixel 7a wel kan, al win je er geen wedstrijden mee. Zelfs met meer megapixels leken veel foto's erg veel op die van zijn voorganger, de Pixel 6a.

De batterij is belangrijker dan alle prestatievoordelen die je krijgt van Google's krachtige processor, die de beste games en meest geavanceerde apps zonder problemen aankan. Speel de hele treinreis naar je werk en je kunt maar beter een oplader op je bureau hebben liggen. Je kunt ook maar beter een paar uur over hebben voor je weer een volle batterij nodig hebt.

De Pixel 7a is met zijn hoge snelheid en batterij die in een mum van tijd leeg is, het beste te vergelijken met een racewagen. Je krijgt alle prestaties en stijl van de eersteklas racewagen in een kleinere verpakking met enkele compromissen. Toch vinden we hem met zijn adviesprijs van 509 euro te duur, zeker omdat je de reguliere Pixel 7 voor een paar tientjes meer kan vinden ondertussen.

Google Pixel 7a review: Prijs en beschikbaarheid

Begint bij 509 euro, 50 euro meer dan de Pixel 6a

Alleen beschikbaar met 8GB RAM en 128GB opslag

Meteen beschikbaar

De Google Pixel 7a verschijnt precies wanneer we hem verwacht hadden. Gelukkig ligt hij ook meteen in de winkels en moeten we geen maanden wachten, zoals met de Pixel 6a.

De Pixel 7a kost 509 euro en is slechts in één configuratie beschikbaar, met 128GB opslag en 8GB RAM. Dat zijn prima specs voor een middenklasser, hoewel een optie met 256GB opslag tegenwoordig zeker niet verkeerd zou zijn. Google blijft natuurlijk cloudopslag voor foto's en video's aanbieden, maar door de alsmaar groter wordende games, kunnen sommige gebruikers snel tegen de limiet zitten.

Je kunt de Google Pixel 7a in vier kleuren kopen, hoewel de meest unieke koraalkleur exclusief is voor Google's eigen online winkel. De witte, grijze en blauwe varianten kan je normaal bij alle retailers vinden.

De Pixel 6a kostte 40 euro minder bij zijn lancering en hij had gelijkaardige problemen als de Pixel 7a. Sindsdien heeft de telefoon enkele prijsdalingen gehad waardoor je hem soms voor iets meer dan 300 euro in huis kon halen en zelfs dan kon je je afvragen of hij dat geld waard is vanwege de slechte batterij. Ook dit jaar raden we af om de Pixel 7a in huis te halen tot er mooie kortingen zijn.

Prijs-kwaliteit score: 3 / 5

Google Pixel 7a review: Design

Ziet eruit zoals elke andere Pixel

IP67-score voor water- en stofbestendigheid is leuk

Toen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro verschenen, zagen ze er uniek uit en vielen ze op tussen smartphones met een camerablok centraal of linksboven aan de achterkant. Toen kwam de Pixel 6a en die zag er hetzelfde uit. Toen kwamen de Pixel 7 en 7 Pro... en die zag er hetzelfde uit. Nu zien we hier de Google Pixel 7a... met exact hetzelfde ontwerp. Hoewel ik geen enorme ontwerpwijziging had verwacht voor de a-serie, zou dat hier wel voor een extra touch zorgen. Nu is hij simpelweg één Pixel in een dozijn.

Als je de Pixel 7a zonder cover gebruikt, geniet je van een mooie matte afwerking op het frame waardoor hij stevig in de hand ligt. De gladde, licht gebogen achterkant glijdt alsnog makkelijk op tafelbladen en Google geeft geen cover bij de telefoon. Opnieuw heeft Google gekozen voor een plastic achterkant en in tegenstelling tot glas is dat beter bestand tegen een val op de grond. Wil je toch een cover, dan ben je bij Google zelf een kleine 30 euro kwijt hiervoor. We vermoeden wel dat het niet lang duurt voor je online goedkopere opties vindt.

De telefoon is daarnaast verrassend dik en zelfs voor een middenklasser zijn de randen rond het scherm groter dan we willen. In vergelijking met de Pixel 6a is de Pixel 7a vervolgens iets groter met een scherm van 6,1 inch. Gebruik met één hand is daarom nog prima mogelijk, maar toch hopen we dat Google bij dit formaat blijft.

Tot slot is de Google Pixel 7a de meest duurzame telefoon in de a-reeks tot nu toe met een IP67-score voor water- en stofbestendigheid. Een ongelukkig val in de wasbak is bijgevolg geen probleem voor deze kleine telefoon.

Design score: 2,5 / 5

Google Pixel 7a review: Display

Gelijkaardig OLED-display als vorig jaar

Hetzelfde 90Hz refresh rate als de Google Pixel 7

Minder flitsend en kleurrijk als de concurrentie

We hadden geen klachten over het OLED-display van de Pixel 7a, maar dit is verre van het beste dat je kan vinden voor deze prijs. Het verslaat zeker de Pixel 6a van vorig jaar, vooral buiten in de felle zon. Het display blijft goed zichtbaar, hoewel je merkt dat dit geen iPhone 14 Pro is met 2.000 nits piekhelderheid.

Als je op zoek bent naar een indrukwekkender scherm en daarvoor wat processorkracht wil opgeven, is de Samsung Galaxy A54 een uitstekend alternatief. De Galaxy A54 heeft een groter 6,4-inch scherm (tegenover 6,1 inch op de Pixel) met een refresh rate van 120Hz, terwijl de Pixel 7a slechts 90Hz haalt. Dit refresh blijft alsnog prima en er zijn meer dan genoeg mensen die het verschil tussen 90Hz en 120Hz niet merken. We zijn vooral blij dat Google eindelijk van het oeroude 60Hz is afgestapt. Laten we hopen dat Apple hetzelfde doet later dit jaar.

Display score: 3 / 5

Google Pixel 7a review: Camera

Grote stap vooruit tegenover Pixel 6a

Betere prestaties bij weinig licht

Met Google's AI-tools en de Tensor G2-chip, was er geen twijfel dat de Pixel 7a goede foto's zou produceren. De sensor van de hoofdcamera kreeg een grote upgrade en springt van 12MP naar maar liefst 64MP. Hoewel de pixels bijna een derde kleiner zijn, is de volledig sensor groter en dat merk je meteen aan de foto's.

We heb de meeste tijd besteed met de vergelijking van de camera van de Pixel 7a met de Pixel 6a, omdat die telefoon onze verwachtingen op vlak van fotografie op dit prijspunt overtrof. We zijn daarom ook blij om te zeggen dat de Google Pixel 7a drastisch is verbeterd. De achtergrond van foto's had meer details en de belichting was over het algemeen beter. Donkere gebieden die zouden zijn verdwenen in de schaduwen tonen nu nuance.

Image 1 of 5

Google beweert dat je met deze camera 8x digitaal kan inzoom om foto's te nemen... met de nadruk op "beweert". Die trucjes werken helaas niet en ingezoomde foto's waren bijna onbruikbaar. Ze zagen eruit als een olieverfschilderij en niet meer als een foto. Vergeleken met de Pixel 6a heeft de nieuwere telefoon exact dezelfde problemen en produceert hij even verschrikkelijke zoomfoto's.

Image 1 of 14

Pixel 6a

Video is niet de sterkste kant van de Pixel 7a, vooral in 4K-resolutie. De video heeft dan wel het juiste aantal pixels, maar die pixels zagen er belabberd uit zodra er wat beweging in beeld komt. We probeerden de Cinematic-stabilisatiemodus te gebruiken, maar die is relatief beperkt.

Als extraatje krijgt de Pixel 7a een modus voor lange belichting die de Pixel 6a niet heeft. Aangezien de Google Pixel 6a features als Photo Unblur en de automatische Magic Eraser ook heeft, is het moeilijk om een groot voordeel van de Pixel 7a te benoemen. Als je geen fan bent van foto's met langere belichting, zal de algemene foto-ervaring erg gelijkaardig aanvoelen.

Ten slotte gebeurt de echte magie in Google Foto's, dat speciale tools krijgt op Google Pixel-telefoons met Tensor-chips erin. Er zijn geen nieuwe bewerkingsfuncties op de Pixel 7a die we nog niet hebben gezien, maar hij mist niets en dat is het grote pluspunt. Dit zijn de beste en gemakkelijkste bewerkingstools die je zult vinden op een telefoon.

Net zoals met de Pixel 7 en 7 Pro, kan je zelfs oude foto's herstellen die je niet met de Pixel 7a hebt gemaakt, zolang ze zijn geüpload naar Google Foto's. Het is maar goed ook dat deze feature aanwezig is, aangezien dit een van de belangrijkste pluspunten van de Pixel 7-familie is.

Camera score: 4 / 5

Google Pixel 7a review: Software

Draait Android 13 uit de doos

Drie jaar Android-updates

Concurrentie geeft je vaak meer updates

Google's eigen versie van Android 13 is licht en gemakkelijk te gebruiken, met doordachte aanpassingen die beter werken dan vroeger. Als je ooit Android hebt overwogen omdat je een meer gepersonaliseerd toestel wilde, maar alles te ingewikkeld leek, dan begeleidt de nieuwste software je veel beter hierin.

Het werkt niet zoals iOS, maar beide bedrijven zouden veel van elkaar kunnen leren. Apple zou kunnen leren hoe je widgets maakt die echt functioneel zijn en op je startscherm passen zoals jij dat wilt.

Google zou kunnen leren hoe het zijn instellingen en opties nog verder kan vereenvoudigen. De drie-en-een-halve pagina aan instellingen is slechts het begin van alle personalisatiemogelijkheden op Pixel 7a.

Eerlijk gezegd zou Google zich moeten schamen over hoe ver het achterstaat tegenover Apple op vlak van software-updates. Net zoals elke smartphoneproducent voegt Google features toe aan zijn telefoons. Het verrassende is dat je slechts drie grote Android-updates krijgt, terwijl Samsung je vier updates belooft en Apple natuurlijk de kroon spant met gemiddeld zes jaar iOS-updates.

Software score: 3 / 5

Google Pixel 7a review: Prestaties

Uitstekende prestaties voor deze prijs

Batterij is te klein voor de kracht die de processor vraagt

Wanneer een fabrikant als Google een goedkope telefoon ontwerpt, maakt het meestal enkele compromissen en behoudt het enkele voordelen. De Pixel 7a heeft een duidelijk prestatievoordeel ten opzichte van andere telefoons in deze prijsklasse. De Samsung Galaxy A54 staat niet eens in hetzelfde zonnestelsel als de Pixel 7a op vlak van prestaties.

We hadden geen problemen met het draaien van de nieuwste games of het bewerken van foto's en video's met Adobe Lightroom. De Pixel 7a presteerde ongelooflijk goed, vooral voor een telefoon in deze prijsklasse. Als een snelle telefoon is wat je zoekt, zal de Pixel 7a je niet teleurstellen.

De Pixel werd wel een beetje warm bij langere gamesessies en een paar keer waarschuwde de telefoon dat hij functies zou uitschakelen als de temperatuur te hoog was. Dit was na non-stop gamen op 60fps, iets wat duurdere telefoons met betere koeling wél kunnen.

Voor deze prijs krijg je grotendeels dezelfde prestaties die je zult vinden op een Pixel 7 Pro met minder RAM en een paar andere compromissen. Andere telefoons in deze prijsklasse geven je een groter en beter scherm, evenals een grotere en betere batterij. Je moet niet ver zoeken om een telefoon te vinden met een batterij die groter is en/of sneller kan opladen.

Prestaties score: 4 / 5

Google Pixel 7a review: Batterij

Net zo dramatisch als bij de Pixel 6a

Gaat soms geen hele dag mee

Laadt traag op, maar kan wel draadloos laden

Je krijgt een snelle telefoon, maar geen telefoon die lang meegaat. De 4.300mAh-batterij is zelf iets kleiner dan de 4.410mAh-batterij van de Pixel 6a. Na een uurtje Marvel Snap en een videogesprek van 30 minuten had de Pixel 7a nog maar 65 procent batterij over. Marvel Snap is nu niet bepaald een zware game, dus dit is wel echt beneden alle peil.

De Pixel 7a heeft ook te lang nodig om op te laden met zijn maximale laadsnelheid van 18W. Na 45 minuten zat de batterij weer op 50 procent en na nog eens 45 minuten zat hij op 92 procent. Net zoals Apple en Samsung, geeft Google je alleen een oplaadkabel in de doos. Gelukkig kost een 18W-oplader amper 20 euro, dus je kan het zien als een geluk bij een ongeluk. Draadloos opladen is trouwens ook aanwezig, maar dat gaat nog trager en lost dit probleem dus absoluut niet op.

Dit wil zeggen dat je snel in vervelende situaties kan komen. Zie je 's morgens dat je oplader niet goed ingeplugd was en dat je batterij zo goed als leeg is, dan kan je niet even een kwartiertje stroom krijgen voor de hele dag terwijl je in de douche staat. De Extreme Battery Saver van zou je wel tot drie dagen batterij moeten kunnen geven, maar dan schakelt de Pixel 7a allerlei functies uit.

Zelfs als Google de prijs verlaagt, kan de batterijduur een serieus probleem zijn bij het aanbevelen van de Pixel 7a. Veel telefoons die minder duur zijn, gebruiken een grote batterij als een belangrijk verkoopargument, samen met een groter display.

Batterij score: 2 / 5

Moet je de Google Pixel 7a kopen?

Swipe to scroll horizontally Pixel 7a Scorekaart Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Geweldige prijs voor de prestaties, maar er komen sowieso kortingen aan. 3 / 5 Design Ziet er net zo uit als de vorige Pixel en die daarvoor en... 2,5 / 5 Display Nice and bright but competitors are bigger and faster 3 / 5 Camera Mooi en helder, maar de concurrentie doet het stukken beter. 4 / 5 Software Android is eenvoudig, maar de software-updates lopen achter op de rest. 3 / 5 Prestaties Fantastische prestaties, bijna gelijk aan de Pixel 7 Pro voor minder dan de helft van de prijs 4 / 5 Batterij De batterij hield het nauwelijks vol tot na de lunch, laat staan de hele dag. Het opladen gaat ook langzaam. 2 / 5

Koop hem als...

Je houdt van fotografie

De camera's niet heel veelzijdig, maar de Pixel 7a maakt geweldige foto's en maakt bewerken zo gemakkelijk als maar kan.

Je topprestaties wil onder 500 euro

De Google Tensor G2 is de snelste processor die je zal vinden bij nieuwe telefoons onder 500 euro.



Je wil wachten tot de prijs is gedaald

Als je niet nu meteen een nieuwe telefoon wil, loont het om even te wachten. Het duurde slechts enkele weken voor de eerste kortingen bij de Pixel 6a opdoken en we verwachten hier hetzelfde.

Koop hem niet als...

Je de hele dag met je telefoon wil doorkomen

De Pixel 7a heeft helaas dezelfde verschrikkelijke batterijduur waarover we klaagden bij de Pixel 6a. Je zult hem één of twee keer per dag moeten opladen.

Je het beste scherm wil

Het scherm van de Pixel 7a is niet slecht, maar er zijn telefoons die snellere, helderdere schermen hebben.

Je wil vaak gamet op je smartphone

Ondanks de sterke prestaties van de Tensor G2-chip, is de Pixel 7a geen geweldige keuze voor games. Zowel het kleinere formaat als gebrekkige koeling zullen voor problemen zorgen.

Google Pixel 7a: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Alternatieven Google Pixel 7a Samsung Galaxy A54 OnePlus Nord 2T Prijs 499 euro 489 euro 399 euro Display 6,1 inch, 90Hz 6,4 inch, 120Hz 6,43 inch, 90Hz Camera 64MP primair, 13MP ultrawide, 13MP selfie 50MP primair, 12MP ultrawide, 5MP macro, 32MP selfie 50MP primair, 12MP ultrawide, 2MP monochroom, 32MP selfie Software Android 13, 3 jaar updates Android 13, 4 jaar updates Android 12, 3 jaar updates

(opens in new tab) Samsung Galaxy A54

