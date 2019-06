Review: Fitbit Inspire HR

Dit nieuwste model is betaalbaarder dan de meeste fitnesstrackers die hij vervangt binnen het assortiment van Fitbit. Hij bevat bovendien meer technieken dan oudere modellen. Het is niet de goedkoopste tracker die je kunt kopen, maar alles werkt naar behoren en het is een geweldige optie als je iets zoekt om je fitnessavonturen bij te houden.

Tot nu toe heeft Fitbit best veel goedkopere trackers op te markt gebracht, die de gemiddelde koper konden verwarren. Welke fitness tracker moet je kopen?

Modellen als de Fitbit Flex 2 , Fitbit Alta , Fitbit Alta HR en zelfs de Fitbit Zip waren goedkope en interessante modellen, maar met de komst van de Fitbit Inspire en de Fitbit Inspire HR is daar verandering in gekomen.

het bedrijf heeft flink gesneden in diens aanbod in goedkope modellen en heeft al deze verschillende types ondergebracht in deze twee nieuwe, betaalbare trackers. Ze presteren beter en bieden je meer functies dan alle bovengenoemde trackers bij elkaar, maar beschikken niet over dezelfde functionaliteiten als de Fitbit Charge 3.

De Fitbit Inspire HR is iets beter en bevat meer technieken - daarom is het prijskaartje ook wat hoger - dan de 'standaard' Inspire, en dit model hebben we dan ook een tijdje mogen testen. Lees dus vooral verder naar onze volledige review over de Fitbit Inspire HR.

Fitbit Inspire HR lanceringsdatum en prijs

Bron afbeelding: Fitbit

Je kunt de Fitbit Inspire HR kopen via de officiële Fitbit website, maar je kunt natuurlijk ook terecht bij tal van retailers door het hele land.

De Fitbit Inspire HR is iets duurder dan de variant zonder hartslagmeter, met een prijs van € 99,95. Dat is voor de versie met een siliconen bandje. Losse bandjes kosten tussen de € 24,95 en € 64,95, waarbij je kunt kiezen uit bandjes van leer, dubbele bandjes of roestvrij staal.

Je kunt clips kopen voor de standaard Fitbit Inspire, waarmee je hem aan je riem, tas, shirt of beha kunt clippen, in plaats van dat je hem om je pols moet dragen, maar deze zijn niet compatible met de Fitbit Inspire HR, je moet dus voor de goedkopere tracker gaan als je daar gebruik van wil maken.

Als je kijkt naar de Fitbit Alta HR - een vergelijkbare tracker als je kijkt naar de specificaties - is de prijs van de Inspire HR een stuk gunstiger. De Alta HR is in 2017 gelanceerd voor € 149,95, waarbij de Inspire dus een goede aankoop is. Als je kijkt naar prijs-kwaliteit, is dit wellicht één van de beste trackers die Fitbit tot nu toe op de markt heeft gebracht.

Fitbit is in de regel wat duurder dan diens concurrentie, wat betekent dat dit niet de goedkoopste tracker is die je kunt kopen, als je puur kijkt naar de functies en mogelijkheden die je krijgt voor dit geld.

Ontwerp en scherm

Dit is een van de smalste en daarmee ook de subtielste fitness trackers die je op dit moment kunt kopen - hoewel hij nog altijd best dik is. Desondanks is het verreweg de mooiste trackers die Fitbit heeft gemaakt, bovendien is hij aanzienlijk lichter en dunner dan de Fitbit Charge 3.

Hiermee vervangt de Inspire HR de Fitbit Alta HR en Fitbit Flex 2 in het assortiment fitnesstrackers, het voelt dan ook echt alsof die twee oude modellen zijn samengevloeid tot één nieuw product, met de nodige verfijningen om te zorgen voor een nog betere gebruikerservaring.

Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, lila of wit, als je deze tracker koopt. Standaard krijg je er een siliconen bandje bij, maar je kunt deze upgraden naar talloze andere bandjes, als je zoekt naar een wat meer chique of een unieke uitstraling.

Voor onze review gebruikten we de zwarte tracker, maar de andere twee keuzen zien er natuurlijk ook goed uit. Als je niet helemaal gecharmeerd bent van deze kleuren, kunt je nog altijd kiezen uit de grote verscheidenheid aan bandjes en accessoires, waarmee je het uiterlijk van de Inspire HR kunt aanpassen. Fitbit maakt veel van deze bandjes, maar er zijn ook andere merken die bandjes maken en ook goed zijn.

Aan de rechterkant van de behuizing zit een knopje waarmee je het apparaat wakker kunt schudden en waarmee je terug kunt springen naar het thuisscherm. Om door de verschillende statistieken te bladeren, gebruik je het touchscreen, maar dat reageert niet zo vlot als het scherm van een smartwatch.

Afbeelding 1 van 2 Afbeelding 2 van 2

Je gebruikt het scherm enkel voor het swipen tussen een aantal menu's om je statistieken voor die dag te tonen. Je kunt een aantal functies starten vanuit het touchscreen, waaronder Exercises en Begeleid ademen, maar je moet swipen om deze functies te vinden.

Dat deel van de tracker werkt niet bepaald intuïtief, vaak scrolden we door het menu om uiteindelijk weer te weten hoe we bij die ene optie konden komen. Het beeldscherm registreerde ook lang niet al onze bewegingen, wat zo nu en dan wat frustraties opleverde tijdens het navigeren door de menustructuur van deze tracker.

Het beeldscherm geeft een zwart-wit beeld, wat geen probleem is voor de statistieken die getoond worden op het scherm. Het is belangrijk dat je ook weet dat het scherm niet de hele voorkant in beslag neemt, er is een redelijke rand aanwezig op de voorkant van de fitness tracker.

Er zijn enkele grote, dikke randen aan de boven- en onderkant van het scherm, evenals lijnen die langs beide kanten van het Fitbit Inspire HR-scherm naar beneden gaan. De randen aan de boven- en onderkant van het scherm zijn 11 mm, terwijl de randen aan de zijkanten 3 mm dik zijn.

Aangezien de tracker 37 mm lang en 16 mm breed is, blijft er niet veel ruimte over voor het scherm. We vonden het niet storend in het dagelijks gebruik. Vooral ook omdat de randen zwart zijn, is het niet duidelijk dat je deze grote randen aan alle kanten hebt.

De Inspire HR wordt geleverd met waterdichte afwerking, waardoor je hem onder de douche kunt dragen zonder je zorgen te hoeven maken dat er kortsluiting ontstaat. Op het moment van onze oorspronkelijke review dachten we dat de Inspire HR niet in staat was om zwemslagen te volgen, maar het is wel degelijk mogelijk om de zwemlengtes, de duur, de afstand en het tempo te volgen.

We moeten deze functie nog testen, maar we hopen onze beoordeling te kunnen updaten met een volledig oordeel over de zwemmogelijkheden.

Bron afbeelding: TechRadar