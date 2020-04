De Dell XPS 13 is een luxepaardje met een batterij die heel de dag meegaat en solide prestaties. Dan hebben we het nog niet eens over een ontwerp waar je een moord voor zou plegen. De gebrekkige audio en het hoge prijskaartje kunnen weliswaar voor sommige mensen een probleem zijn.

Review in twee minuten

Als je een laptop hebt zoals de Dell XPS 13, die al jaren aan de top van de Ultrabooks staat, verwacht je natuurlijk veel. En zelfs nu de concurrentie elk jaar sterker wordt, heeft deze reeks laptops van Dell ons nog steeds niet teleurgesteld.

Dankzij het onberispelijke ontwerp van de Dell XPS 13, het uitstekende display en de pure kracht onder de dunne en lichte motorkap, heeft deze reeks consequent aan de top gezeten. De Dell XPS 13 (2020) zet die traditie voort en maakt het geheel alleen maar beter met nog dunnere randen en een innovatieve webcam.

Maar hier komt het op neer: laptops van andere merken, zoals de HP Spectre x360, halen hun achterstand in. Met een richtprijs van ongeveer 1500 euro voor een Dell XPS 13 met een Intel Ice Lake Core i5 processor, 8GB RAM en een 256GB SSD, betaal je zeker meer voor het ontwerp dan voor de componenten. Het prijskaartje begint hier het niveau van Apple te benaderen.

Dus in onze ogen is de XPS 13 geëvolueerd van een betaalbaar best-in-class Ultrabook naar een luxe item dat slechts een paar mensen zich kunnen veroorloven. Als je gewoon op zoek bent naar een betrouwbaar werkpaard dat wat werk gedaan kan krijgen, dan zijn er elders krachtigere opties die je voor minder geld kunt krijgen.

Als je op zoek bent naar een eersteklas laptop om mee te pronken terwijl je minder intensief werk doet, dan is de XPS 13 precies voor jou. De Dell XPS 13 blinkt immers echt uit: met zijn heldere en mooie display, een comfortabel toetsenbord en een supercompacte vormgeving die je meteen zult aanbidden, is dit een prachtig stukje hardware.

Spec sheet Dit is de configuratie van de Dell XPS 13 (2020) die TechRadar getest heeft: CPU: 1.3GHz Intel Core i7-1065G7 (quad-core, 8MB Intel Smart Cache, tot 3.9GHz met Turbo Boost)

Graphics: Intel Iris Plus (geïntegreerd)

RAM: 16GB LPDDR4x (3.733MHz)

Display: 13,3-inch FHD (1.920 x 1.080) touch

Opslag: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Aansluitingen: 2x USB-C 3.1 met Thunderbolt 3, microSD-kaarslot, audio/microfoon-combipoort

Connectiviteit: Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Camera: 1080p IR Webcam

Gewicht: 1,27kg

Afmetingen: 296 x 199 x 14,8 mm

Prijs en beschikbaarheid

De Dell XPS 13 9300 begint bij zo'n 1500 euro, met een 10e generatie Intel Core i5, 8GB RAM en een 512GB SSD. Op dit prijsniveau krijg je ook een 1080p display zonder touch.

Als dat nog niet genoeg is, kan je de nieuwe Dell XPS 13 natuurlijk configureren met krachtigere hardware en betere beeldschermen, waarbij het prijskaartje telkens omhoog gaat. Het apparaat dat we hebben getest, met de hardware aan de rechterkant, zal je zo'n 1900 euro kosten, met een 10e generatie Core i7 en een touchscreen.

Het is zeker een duur stuk gereedschap, maar net als de MacBook Pro waar hij mee probeert te concurreren, voelt de XPS 13 als een duur stuk gereedschap. We hebben onze bedenkingen bij dit niveau van hardware, maar als je een eersteklas ontwerp wil, dan zit je goed bij Dell.

En als je er echt helemaal voor wilt gaan, kan je Dell hier een 4K touchscreen op laten zetten, waarmee je totaalprijs neerkomt op zo'n 2000 euro.

Design

Dit zal waarschijnlijk niemand verbazen, maar de Dell XPS 13 is een absolute knaller. Niet alleen is deze laptop extreem licht (1,27kg), maar hij is ook nog eens superdun, met een dikte van slechts 14,8mm. Dit maakt de Dell XPS 13 een ongelooflijk gemakkelijke laptop om gewoon in je rugzak te stoppen en mee te nemen.

Maar er zijn tientallen laptops die kunnen zeggen dat ze dun en licht zijn. Waar de XPS 13 echt uitblinkt is op vlak van ontwerp. Er is hier heel weinig lege ruimte, omdat het toetsenbord zich bijna tot beide randen van de laptop uitstrekt. Daaronder zit een enorm glad touchpad.

Het toetsenbord zelf is weer een winnaar, met toetsen die net diep genoeg zijn om comfortabel te zijn zonder dat er compromissen moeten gemaakt bij de draagbaarheid van de laptop. Ook het touchpad is ongelooflijk. Het zit niet op het niveau van een MacBook Pro, maar geen enkele Windows 10 laptop is daar ooit in de buurt gekomen. Voor het grootste deel is de tracking ongelooflijk soepel en nauwkeurig, en de knoppen voelen niet zo goedkoop aan als bij andere Windows-laptops.

Ook het display is prachtig. We hebben de Dell XPS 13 met een 1080p touch display getest en het is zonder twijfel een van de helderste, meest kleurrijke displays die we sinds lang hebben gezien. Het 4K)model ziet er waarschijnlijk beter uit, maar we zien het nut van een 4K display in een 13-inch laptop toch niet zo goed in. Toen we de laptop klaar hadden voor de batterijtest, hebben we de helderheid van het display teruggebracht tot 50%. De laptop was ingesteld op 100% helderheid toen hij voor het eerst uit de doos werd gehaald, maar hij is meer dan helder genoeg voor ons werk op 50%.

We zouden graag willen dat dat ook waar was voor de speakers. Om een of andere reden blijft Dell zijn meest premium laptop onderuit halen door de luidsprekers onderaan te plaatsen. De speakers klinken hier dus niet fantastisch.

De luidsprekers op deze laptop gaan waarschijnlijk behoorlijk zijn om een snelle YouTube-video te bekijken of om wat Netflix te kijken in het midden van de nacht wanneer. Maar als je echt van je media wilt genieten, zullen de luidsprekers niet voldoen aan je eisen.

Als je de laatste actiescène in Thor Ragnarok bekijkt, zelfs als de demoon uit het kasteel in Asgard barst, laat het geluid zoveel te wensen over. Een van de meest bombastische scènes uit de geschiedenis van Marvel klinkt op de XPS 13 saai. Als je je favoriete films op het prachtige display van de XPS 13 gaat bekijken, draag dan alsjeblieft een koptelefoon.

Er is een vervelende trend in de huidige laptops om minder aansluitingen te voorzien voor een compactere vormvactor, en de Dell XPS 13 is daar zeker schuldig aan. Je krijgt twee Thunderbolt 3 poorten, een microSD- en een hoofdtelefoonaansluiting. Niet meer, niet minder.

Net als bij de vorige versies van de XPS 13 is de bovenkant van het toetsenbord bedekt met een speciale handpalmsteun. Dit is vrij comfortabel, maar het is zeker iets dat in de loop van de tijd ruwer zal worden.

Uiteindelijk is de Dell XPS 13 een eersteklas apparaat dat gericht is op mensen die lichtgewicht computerwerk gedaan willen krijgen en er goed uit willen zien terwijl ze het doen. Het is een prachtig stukje technologie, maar we vragen nu alleen nog dat Dell zijn audio eindelijk even kwalitatief gaat maken als de rest.

Benchmarks Dit zijn de scores van de Dell XPS 13 (2020) in onze benchmark-testen: Cinebench R20 CPU: 1.700 punten

Cinebench R15 CPU: 760 punten

3DMark Time Spy: 901; Fire Strike: 2.856; Sky Diver: 10.066

GeekBench 5: 1.251 (single-core); 4.781 (multi-core)

PCMark 8 (Home Test): 3.890 punten

PCMark 8 Battery Life: 5 uur 35 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 9 uur 40 minuten

Prestaties

De Dell XPS 13 die we voor een review hebben gekregen is uitgerust met een Intel Core i7-1065G7 processor die is gebouwd op basis van Intel's Ice Lake architectuur.

Deze kleine processor biedt genoeg kracht om je door vrijwel elke alledaagse computertaak te loodsen, maar kan het moeilijk hebben bij superzware werklast, zoals videobewerking. Maar er is één belangrijk kenmerk van Ice Lake dat moet worden opgemerkt: de GPU.

De Intel Gen11 graphics, oftewel "Intel Iris", zijn naar verluidt ongeveer 2x krachtiger dan de geïntegreerde graphics die in de laatste generatie Intel Whiskey Lake processoren te vinden zijn. Dat klinkt zeker indrukwekkend, en het feit dat deze laptop een gezonde 2.856 punten kan scoren in Time Spy vergeleken met de 1.094 punten van de LG Gram 17 2019 ondersteunt de beweringen van Intel. Toch is dit niet echt een gaminglaptop.

De Dell XPS 13 zou kunnen omgaan met sommige esport-titels op 720p, maar je laat Doom Eternal beter links liggen, als je begrijpt wat we bedoelen.

Pure CPU-prestaties zijn een ander interessant verhaal. Ice Lake is in het algemeen meer gericht op mediaconsumptie dan op pure prestaties, waar zijn zusterarchitectuur Comet Lake voor bedoeld is. Dit betekent dat in benchmarks als Cinebench en Geekbench iets lagere scores worden behaald dan bij de 8e generatie.

Wat dat betreft, hebben we in de praktijk tientallen Chrome tabs open kunnen laten staan in een paniekerige poging om ons werk bij te houden zonder dat de laptop ook maar een beetje vertraagde.

Wat super indrukwekkend is, is dat er vrijwel geen warmte wordt overgedragen naar het toetsenbord of het trackpad. Terwijl de onderkant van het trackpad wel behoorlijk opwarmt als de laptop hard werkt, voelt het toetsenbord na 8 uur net zo koel aan als aan het begin van de werkdag.

Zelfs sommige van de best gekoelde laptops zullen wat warmte overbrengen naar de bovenkant van de behuizing, maar we zijn super onder de indruk van hoe goed de Dell XPS 13 dit aanpakt.

Batterijduur

De Dell XPS 13 presteert uitstekend, maar omdat dit zo'n draagbare laptop is, verwacht je een erg hoge batterijduur. Zo kan je de laptop lange tijd meenemen zonder dat je paniekerig op zoek moet gaan naar een stopcontact.

De XPS 13 presteert acceptabel. In onze filmtest gaat de Dell XPS 13 een respectabele 9 uur en 40 minuten mee, en zelfs in de meer veeleisende PCMark 8-batterijtest gaat hij net geen 6 uur mee.

Benchmarks vertellen echter niet het hele verhaal. Wat echt indrukwekkend is, is hoe goed de batterij ons dagelijks werk bijhoudt. De laptops die we testen, krijgen het zwaar te verduren. Denk aan tientallen geopende browsertabbladen, Spotify op de achtergrond en meer. Dit was niet genoeg om de Dell XPS 13 klein te krijgen, aangezien hij met gemak een volledig werkdag kon doorgaan.

Als je een laptop zoekt om mee te nemen naar kantoor en waarmee je kunt chillen en wat Netflix kunt bekijken op de trein naar huis, dan is de Dell XPS 13 een heel solide optie.

Software en functies

Omdat de Dell XPS 13 een vlaggenschip is, zit er geen onnodige bloatware op. Er is wel wat extra software aanwezig die jouw leven wat gemakkelijker probeert te maken.

Natuurlijk zijn er update-assistenten en klantenservice-apps, maar een van de meest unieke stukken software hier is Dell Cinema Guide. Hiermee kan je in principe al je streaming-diensten in één app verzamelen en zoeken naar films of tv-programma's in al je bibliotheken tegelijk. Niet bepaald het meest essentiële stuk software ter wereld, maar we moeten toegeven dat het behoorlijk cool is.

Daarnaast beschikt de Dell XPS 13 over beide versies van Windows Hello, met een vingerafdrukscanner boven de backspace-toets die ook als aan/uit-knop fungeert, samen met een IR-webcam die je gezicht kan scannen om de laptop te ontgrendelen.

Koop hem als...

je een premium toestel op het oog hebt

De Dell XPS 13 is zonder twijfel een van de meest premium laptops die we getest hebben. Hij is een prachtige aandachtstrekker en het ideale toestel om mee te pronken.

je een prachtig display wil

Het display van Dell straalt wederom. Het biedt zowel de nodige helderheid als een uitstekende kleurenweergave. De kleine schermranden maken je kijkervaring helemaal af.

je het licht wil houden

Dit is een ongelooflijk dunne en lichte laptop, waardoor je hem probleemloos kan meenemen. Als je een vederlichte laptop wil, dan is dat de Dell XPS 13.

Koop het niet als...

je op je geld moet letten

De Dell XPS 13 is nu eenmaal een premium toestel in hard en nieren. Daar hoort ook een premium prijskaartje bij, maar weet dat je dezelfde hardware voor minder geld in huis kan halen.