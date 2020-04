De ASUS ROG Zephyrus G14 is een geweldige gaming laptop dankzij zijn ongelooflijke prestaties, snel scherm en de beste batterijduur in zijn soort, allemaal in een laptop die je gemakkelijk overal mee naartoe kan nemen.

Snelle review

De ASUS Zephyrus G14 was de laptop die AMD gebruikte toen het hun Ryzen 4000-processoren voor gaming laptops aan de wereld voorstelde, en nu zien we waarom. Deze relatief dunne en lichte laptop zorgt voor prestaties en een batterijduur die we nog nooit eerder hebben gezien in deze categorie. Zowel AMD als ASUS hebben zichzelf overtroffen.

Met zijn startprijs van 1.549 euro is de Zephyrus G14 een beetje prijzig, maar in vergelijking met bijvoorbeeld de Lenovo Legion Y740 valt dit best mee. Deze laatste komt dan wel uitgerust met een RTX 2060 voor dezelfde prijs, maar heeft minder RAM en een veel zwakkere processor.

Dus, als je kijkt naar dat hoge prijskaartje in een andere context, dan positioneert ASUS deze AMD Ryzen 9-laptop tegenover Intel Core i7-systemen die gewoon niet kunnen concurreren. Ja, als het gaat om het ontwerp is de G14 niet zo sexy als de MSI GS65 Stealths van de wereld, maar als je op zoek bent naar een gaming systeem dat krachtig is én een geweldige batterijduur heeft, dan moet je niet kijken naar een Intel-systeem op dit moment.

De ASUS ROG Zephyrus G14 beperkt zich tot een RTX 2060 in de duurste variant. Het prestatieniveau van de processor zorgt ervoor dat we ons afvragen waar een systeem met een krachtigere GPU toe in staat zou zijn, maar uiteindelijk is deze grafische kaart in combinatie met het 1080p display meer dan genoeg om elke game die vandaag beschikbaar is op de hoogste instellingen te spelen (en meer).

Als de eerste gamelaptop met de nieuwe Ryzen 4000-processoren van AMD heeft de ASUS ROG Zephyrus G14 veel te bewijzen. Tijdens onze testperiode is het echter duidelijk geworden dat we deze laptop moeten zien als een voorloper op enkele van de beste laptops ooit, die later in 2020 uitkomen.

Specificaties Dit zijn de specificaties van de ASUS ROG Zephyrus G14 die wij getest hebben: CPU: 3.0GHz AMD Ryzen 9 4900HS (8-core, 12MB cache, tot 4.3GHz)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6)

RAM: 16GB DDR4 (3,200MHz)

Scherm: 14-inch Full HD (1,920 x 1,080) IPS, 120Hz

Opslag: 1TB SSD (PCIe)

Poorten: 2 x USB 3.1 Gen2, HDMI-out, Gigabit Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x Mic-in, 1 x hoofdtelefoon-out

Connectiviteit: Intel Wi-Fi6 (802.11ax); Bluetooth 5.0

Gewicht: 1.60kg

Formaat: 32.4 x 22.4 x 1.79 cm; W x D x H

Prijs en beschikbaarheid

In de Benelux zijn verschillende configuraties van de ASUS ROG Zephyrus G14 beschikbaar. Het basismodel begint bij 1.549 euro, waarvoor je een AMD Ryzen 7-processor en NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti krijgt. Voor 250 euro meer kan je zo'n model krijgen met 1 TB opslagruimte in plaats van 512GB. Voor 2099 euro heb je een AMD Ryzen 9 4900HS en RTX 2060.

AMD Ryzen 4000 is volledig nieuw en het is dus moeilijk om een bepaalde configuratie nu al aan te raden. Het model dat wij getest hebben was echter absoluut de moeite waard.

Ontwerp

Wanneer je kijkt naar wat de ASUS ROG Zephyrus G14 te bieden heeft, is de laptop dunner en lichter dan je zou denken. Met zijn 1,79 centimeter en gewicht van 1,6 kilogram is dit een enorm draagbare gaming laptop.

Zelfs in vergelijking met andere dunne en lichte gaming laptops zoals de Razer Blade 15 en de MSI GS75 Stealth, is hij net zo dun en zelfs lichter dan beide en dat dankzij het design uit magnesiumlegering. Als je op zoek bent naar een dunne en lichte gaming laptop die in je tas past zonder je te storen, dan is de ASUS ROG Zephyrus G14 de beste keuze.

Maar een laptop moet meer te bieden hebben dan dun en licht zijn. Een mooi ontwerp bijvoorbeeld. Dat van de ASUS ROG Zephyrus G14 gaat op dat vlak misschien net iets te veel in de richting van de die-hard gamer, maar het valt best mee. Het deksel van de laptop is diagonaal verdeeld en één helft is voorzien van kleine puntjes. In sommige varianten van de ASUS ROG Zephyrus G14 zijn deze voorzien van witte LED's, maar bij ons reviewtoestel waren ze niet aanwezig, dus we kunnen ook niet zeggen of ze veel impact hebben op de prestaties of batterijduur.

Er zijn een heleboel ventilatieopeningen aanwezig, die een zeer hoekige uitstraling hebben. Dat hoeft niet slecht te zijn, want het hebben van al deze openingen is uiteindelijk een goede zaak voor een apparaat met hardware van dit niveau. Als je op immers op zoek bent naar een laptop om de beste PC games van het moment te spelen of om wat creatief werk op te doen, dan wil je niet tegen thermische grenzen aanlopen.

Het chiclet-toetsenbord is zeer ruim opgezet en comfortabel om op te typen. Dit is verrassend, alleen al omdat het apparaat zo'n kleine voetafdruk heeft. Er zullen waarschijnlijk een aantal mensen zijn die negatief staan ten opzichte van het zachtere gevoel van het toetsenbord, want het is niet zo tactile of clicky als sommige gaming laptops met mechanische toetsenborden.

Wat we echt leuk vinden aan het toetsenbord, zijn de speciale knoppen aan de bovenkant. We weten niet hoe het met jou zit, maar de mogelijkheid om het volume in een handomdraai te veranderen zonder te rommelen met het combineren van de Fn-toets met een van de functietoetsen aan de bovenkant, is een leuke extra. Er is ook een speciale toets voor het openen van Armory Crate, waarmee je de prestaties van het systeem en de RGB-verlichting met ondersteunde Aura Sync-ready componenten kunt regelen. Volledige RGB-ondersteuning heeft deze laptop echter niet, dus we konden onze creativiteit niet gebruiken om de software echt op de proef te stellen.

Het touchpad is over het algemeen bruikbaar. Multi-touch gebaren werken vlot en nauwkeurig en veel meer moet dat niet zijn, want veel mensen gaan deze gaming laptop gebruiken in combinatie met enkele van de beste gaming muizen op de markt. Creatievelingen die hun oog hebben op de laptop door de multi-core prestaties, zullen voldoende hebben aan het touchpad, maar we raden ook voor hen een muis aan.

Het display is ook zeer verbazingwekkend voor de prijs die je betaalt. Het is uiteraard geen 4K OLED-paneel die we dat zien op ultra-premium laptops, maar dat maakt niet uit met de hardware die hier wordt aangeboden. Je krijgt een ongelooflijk solide 1080p display met een razendsnelle 120Hz verversingssnelheid. Het display raakt 100% van het sRGB-spectrum, dus het is meer dan kleurrijk genoeg voor gaming. Bovendien heeft het scherm met zijn 14 inch geen hogere resolutie nodig.

Er is een trend waar fabrikanten hun laptops voorzien van beeldschermen met een superhoge resolutie, en die zijn zeker niet altijd de moeite waard. Je verliest er batterijduur door en de meeste gebruikers zullen het verschil niet zien op een laptop van dit formaat. Bovendien haal je op deze manier makkelijk 120Hz op de RTX 2060, wat bij een 4K-scherm niet mogelijk zou zijn.

We waren in staat om Doom Eternal te spelen op 1080p met Ultra Nightmare instellingen (hoewel we de textures op Ultra moesten gebruiken dankzij de 6GB framebuffer). Bewegingen op het scherm voelden enorm vlot aan en er was amper een verschil met een premium gaming monitor te ontdekken.

Wat de luidsprekers betreft, moeten we ASUS hier toejuichen: ze bevinden zich niet onderaan. We zouden wel willen dat de speakers wat meer kracht hadden, want Doom Eternal klinkt niet zo gewelddadig als we zouden willen. Maar toch, het aansluiten van een gaming headset op een van de vele poorten die beschikbaar zijn, lost dat probleem op.

En als we zeggen dat er veel poorten zijn, dan menen we dat. Op de ASUS Zephyrus G14 vind je twee USB 3.2 Gen 1 Type A poorten en twee USB 3.2 Gen 2 Type-C poorten, waarvan er één gebruikt kan worden om de laptop op te laden. Je krijgt ook een speciale oplaadpoort, een HDMI-poort en een combo 3.5mm hoofdtelefoon/mic aansluiting. In een laptop die zo gemakkelijk mee te nemen is, komt dit grote aanbod zeker van pas.

Er ontbreekt eigenlijk maar één ding, maar voor bepaalde gebruikers is dat misschien wel heel erg belangrijk: er is geen webcam. Persoonlijk vinden we dat geen probleem, omdat je niet echt een webcam nodig hebt voor games, tenzij je aan het streamen bent. En als je aan het streamen bent, ben je toch beter af met een van de beste webcams. Er is waarschijnlijk een bepaalde niche van gebruikers die deze laptop voor hun werk willen gebruiken, en zij kunnen natuurlijk tegen een aantal problemen aanlopen. Het is iets om in gedachten te houden.

Benchmarks Zo deed de Asus Zephyrus G14 het in onze tests: 3DMark Sky Diver: 34,347; Fire Strike: 13,950; Time Spy: 5,872

Cinebench R20: 3,961 cb

Geekbench 4 Single-Core: 5,265; Multi-Core: 29,907

Geekbench 5 Single-Core: 1,202; Multi-Core: 7,815

PCMark 8 Home: 4,692

PCMark 8 Battery Life: 5 uur 37 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 8 uur 10 minuten

Total War: Three Kingdoms: 128fps (1080p, Low) 44fps (1080p Ultra)

Metro Exodus: 115fps (1080p, Low), 38fps (1080p, Ultra)

Prestaties

Wat een monster. De AMD Ryzen 9 4900HS maakt indruk met zijn 8-cores, 16 threads en basiskloksnelheid van 3.0GHz en een boost van 4.3GHz. In al onze zware CPU-testwerkzaamheden heeft deze processor de concurrentie absoluut verpletterd.

Zelfs in vergelijking met de krachtige en overklokbare Intel Core i9-9980HK die we in de Alienware m17 hebben gevonden, zien we AMD winnen. In Cinebench R15 bijvoorbeeld, krijgt de AMD-aangedreven Zephyrus een solide 1.782 punten, vergeleken met de 1.182 van de Alienware. Dat is een enorme sprong van 34% in de prestaties, gevonden in een laptop die letterlijk de helft van de prijs kost.

Het plezier houdt daar niet op. In Geekbench 4 wint de Zephyrus niet alleen overduidelijk de multi-core race met 29.907 punten, waarmee hij de Core i9 met 24% verslaat, hij komt zelfs binnen de foutmarge als het gaat om de single-core score van 5.265.

Veel van deze resultaten zijn natuurlijk het gevolg van de wissel naar de 7nm AMD Zen 2 architectuur op mobiele apparaten. Dit, plus wat creativiteit van de mensen bij AMD, heeft ervoor gezorgd dat deze processor desktop-klasse prestaties biedt op een laptop die net iets meer dan anderhalve kilo weegt.

Maar, de ASUS ROG Zephyrus G14 is een gaminglaptop, dus zijn de spelprestaties misschien wel belangrijker dan de ruwe CPU-kracht. Dankzij de RTX 2060 Max-Q die hier is inbegrepen, scoort de laptop gelukkig ook op dit vlak, met beperkingen weliswaar.

Met een 3DMark Time Spy score van 5.872 en de mogelijkheid om Metro Exodus te draaien op Ultra instellingen met een behoorlijke 38 fps framerate, kun je hier solide spelprestaties verwachten. En, we herhalen het nog maar eens: we zijn in staat om een stabiele 120 fps te halen in het onlangs uitgebrachte Doom Eternal.

Het is moeilijk om deze laptop te vergelijken met een systeem met een Intel-chip, simpelweg omdat er niet veel laptops zijn die een Intel Core i9-processor koppelen aan de RTX 2060. Het is vreemd dat deze koppeling bestaat met de Asus Zephyrus G14, maar AMD lijkt de high-end markt voorlopig te willen vermijden, dus hopelijk kunnen we precies zien waar deze chips qua gaming thuishoren op toekomstige systemen - we zouden graag een gaming laptop met een Ryzen 9 en een Nvidia GeForce RTX 2080 willen zien, en we denken niet dat we daar alleen in staan.

Batterijduur

De prestaties van AMD Ryzen 4000 CPU zijn zeker een grote reden om deze laptop aan te schaffen, maar de levensduur van de batterij is veel interessanter.

Over het algemeen, als het gaat om gaming laptops, hebben we een punt bereikt waarop we niet eens verwachten dat ze drie of vier uur zullen meegaan. Als we geluk hebben, zien we een gaming laptop die 5 uur haalt, maar een hele dag? Dat is zo goed als onbestaande.

Die dagen zijn voorbij.

In onze filmtest, waarbij we continu een 1080p video afspelen, overleefde de batterij van de ASUS ROG Zephyrus G14 een ongelooflijke 8 uur en 10 minuten. De HP Elite Dragonfly, een laptop die verkocht wordt op basis van de levensduur van de batterij, haalde 8 uur en 11 minuten in dezelfde test.

In de PCMark8 batterijtest haalt de Asus Zephyrus G14 4 uur en 47 minuten. Om het in perspectief te plaatsen met recente gaming laptops: de geweldige Alienware m15 R2 haalde slechts 2 uur en 45 minuten in die test.

We hebben nog nooit een gaminglaptop gezien die dit deze batterijlevensduur kan bereiken of zelfs maar ergens in de buurt kan komen. AMD heeft enkele gewaagde beweringen gedaan over de levensduur van de batterij van Ryzen 4000, en deze ook effectief waargemaakt. Intel let maar beter goed op.

Software en extra mogelijkheden

Er zijn eigenlijk maar drie stukken software die ASUS op de Zephyrus G14 heeft gezet. ROG Game Visual, Armory Crate en GameFirst VI. Alledrie de aplicaties laten je sleutelen aan de prestaties van de laptop. Met Game Visual kun je sleutelen aan het display, wisselen tussen verschillende voorinstellingen en kun je de kleurtemperatuur aanpassen.

GameFirst VI helpt je om je netwerk te optimaliseren voor online gaming en helpt je zelfs om het sterkste netwerk in je buurt te selecteren, wat je zal helpen als er meerdere netwerken in je omgeving beschikbaar zijn.

Daarna kan je met Armory Crate aan de rest van het netwerk sleutelen. Via deze software kan je alles aanpassen, van de ventilatorsnelheid tot de RGB-verlichting (via aangesloten randapparatuur, want is er geen RGB ingebouwd in de laptop). Er is zelfs een tabblad dat je computer scant op geïnstalleerde games zodat je ze van daaruit kan lanceren, zonder je zorgen te maken over de tientallen PC-gameservices waar we tegenwoordig mee moeten leven.

Koop hem als...

je een goede batterijduur wil

Als je een gaming laptop zoekt met de batterijduur van een ultrabook, dan heb je hem eindelijk gevonden. De ASUS ROG Zephyrus G14 gaat een hele dag mee.

je een sterke CPU wil

Of je nu zwaar creatief werk verricht of gewoon de beste CPU-prestaties wilt, je vindt het in de ASUS ROG Zephyrus G14. Dit maakt hem goed voor streaming - je hoeft alleen maar een webcam te kopen.

je een lichte gaming laptop wil

Met een dikte van slechts 0,7 inch en een gewicht van slechts 1,6 kilogram is dit een laptop die je gemakkelijk overal mee naartoe kan nemen. Eindelijk kan je je favoriete PC-games onderweg spelen zonder je rug te breken.

Koop hem niet als...

je een webcam nodig hebt

Voor velen is het ontbreken van een webcam waarschijnlijk niet zo'n groot probleem, vooral als je een gaming laptop aan een sterke prijs wil. Als je tussendoor echter videogesprekken wil voeren, dan kijk je best ergens anders.