De nieuwste update van Apple's instapmodel komt in de vorm van de Apple Watch SE 2 (of SE 2022, aangezien Apple geen nummering gebruikt).

Dit is een smartwatch waarbij alles draait om de lagere prijs die begint bij 299 euro. Dat is namelijk een stuk lager dan de vanafprijs van 499 euro van de Apple Watch 8. Als je de belangrijkste nieuwe features van de Apple Watch wil zonder de hoofdprijs te betalen, dan is de Apple Watch SE 2 uitstekend.

Je mag ook rekenen op jarenlang software-updates met nieuwe features dankzij de nieuwe S8-chipset. Er is echter geen temperatuurdetectie, maar de low-power modus en crashdetectie zijn wel aanwezig.

Je kan vanaf vrijdag 9 september om 14u een pre-order plaatsen en op vrijdag 16 september gaat de Apple Watch SE 2 officieel in de verkoop.

Apple Watch SE 2 design

(Image credit: TechRadar)

Het ontwerp van de Watch SE 2 zal vertrouwd aanvoelen voor iedereen die ooit een Apple Watch heeft gezien. Hij is verkrijgbaar in de twee maten, 40 mm en 44 mm, en is daarmee het kleinste horloge in de collectie van Apple.

Hij maakt gebruik van de vertrouwde combinatie van de digitale kroon en de aan/uitknop/appknop aan de rechterkant. Aan de onderkant zit de met kristal bedekte hartslagsensor, die verbeterd is tegenover de originele Apple Watch SE.

Met behulp van een 'nylon geïnfuseerd' materiaal, heeft Apple de achterkant van de Watch SE 2 laten matchen met de kleuren van de aluminium behuizing eromheen. Aangezien dit puur esthetisch is, is het geen verandering waar je veel van zal merken. Het horloge zal er wel mooier uitzien als je hem uit de doos haalt.

(Image credit: TechRadar)

Je zal de Watch SE 2 voornamelijk om de pols dragen: hij is licht en het scherm is goed leesbaar (en kan net zo helder worden als dat van de Apple Watch 8). Hoewel de grote bezel rond het scherm opvalt tegenover nieuwe modellen, blijft het makkelijk om on-the-go te swipen en apps te gebruiken.

De randen van de Apple Watch SE 2 zijn opvallend groter. (Image credit: TechRadar)

Als je twijfelt tussen de Watch SE 2 en de Watch 8, besef dan dat je slechts kleine features zal missen: geen extra temperatuur-, bloedzuurstof- of ECG-sensoren, het scherm is iets kleiner en heeft geen always-on-display. Algemene tracking van je gezondheid, workouts, slaap en een perfecte integratie met je iPhone biedt de Apple Watch SE 2 wel. Dat zorgt ervoor dat dit een aantrekkelijke upgrade is voor Apple-fans.

(Image credit: TechRadar)

Je krijgt wel de automatische crashdetectie, waarbij je horloge merkt dat je bij een auto-ongeval betrokken bent en vervolgens de hulpdiensten kan waarschuwen.

Dit is een functie die we niet zullen testen... tenzij we toevallig een auto-ongeval hebben, maar dat vermijden we liever. De crashdetectie wordt tot slot mogelijk gemaakt door de toevoeging van de verbeterde gyroscoop en versnellingsmeter die de Watch 8 en Watch Ultra ook hebben.

Apple Watch SE 2 batterij

(Image credit: TechRadar)

Door de nieuwe S8-chip heeft Apple hier een meesterlijke zet uitgevoerd: de 'goedkope' Apple Watch kan nu snelladen en heeft een low-power modus. Die modus bespaart batterij, maar schakelt daarvoor enkele sensoren uit of vertraagt ze. Zo zal de Watch geen automatische workouts meer kunnen starten. Goed om te weten: de low-power modus wordt na de WatchOS9-update beschikbaar op alle Apple Watches vanaf de Series 4.

Dat betekent dat de Watch SE 2 slechts 18 uur meegaat op een enkele lading. Schakel je de low-power modus in, dan kan je dit optrekken tot iets meer dan 30 uur. Dat is nog steeds niet fantastisch, maar wel een stap in de goede richting. Gelukkig kan je het horloge snel weer opladen dankzij de nieuwe chip.

Vroeg oordeel

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch SE 2 biedt geen nieuwe features, maar dat hoeft ook niet. Apple wil hiermee de belangrijkste features van de voorbije jaren aan een lagere prijs beschikbaar maken en daar slaagt het in. Gebruikers krijgen nog steeds toegang tot het Apple-ecosysteem met tal van apps en diensten.

Voor de gebruiker is het een goedkopere manier om in de Apple-wereld te stappen en de meeste belangrijke functies te krijgen. Als je niet geïnteresseerd bent in gezondheidsgegevens en niet van plan bent om een berg te beklimmen of te gaan diepzeeduiken, dan is de Watch SE 2 de smartwatch voor jou.