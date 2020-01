Apple AirPods (2019) review

De wereld verwachtte dat Apple de Apple AirPods 2 zou uitbrengen, een gloednieuwe versie van de AirPods. Naar verluidt zouden ze waterbestendig zijn en noise-cancelling ondersteunen, in plaats daarvan heeft Apple eenvoudigweg zijn originele volledig draadloze oortjes bijgewerkt, dit keer met een H1-chip en draadloos opladen.

Hoewel dit voor sommigen als een anticlimax kan voelen, zegt Apple dat de nieuwe H1-chip de connectiviteit en de levensduur van de batterij verbetert en een nieuwe 'Hey Siri'-stemherkenning mogelijk maakt, terwijl een optionele draadloze oplaadcase betekent dat je een Qi-compatibele oplaadmat kunt gebruiken om de case op te laden in plaats van een kabel in de Lightning-poort in de onderkant van de case te steken.

Dus, voldoen de AirPods van de tweede generatie aan de hype?

Prijs

De tweede generatie Apple AirPods kost 179 euro met de gewone oplaadcase en 229 euro met de draadloze oplaadcase.

De AirPods met de gewone case zitten op dezelfde prijs als hun voorgangers, maar voor de voordelen van draadloos opladen moet je nog 50 euro extra neertellen.

Je kan de draadloze oplaadcase ook afzonderlijk kopen voor 89 euro, wat handig is als je de originele AirPods hebt, maar je liever een case wil die je draadloos kan opladen, hoewel dit misschien een te grote investering is voor wat extra gemak.

Design

Wat het ontwerp betreft, is er geen groot verschil tussen de AirPods van de tweede generatie en de originele; de lange stelen van de oordopjes en de pillendoos-achtige laadcase zien er vrijwel identiek uit, hoewel de nieuwe laadcase nu is voorzien van een klein LED-lampje op de voorkant, waarmee je de laadstatus van de oortjes kunt controleren. Als het groen is zijn ze volledig opgeladen en als het oranje is, moet je nog even wachten.

De oplaadcase biedt nog eens 20 uur batterijduur bovenop de vijf uur die je van de oortjes zelf krijgt, wat hetzelfde is als de originele AirPods; Apple zegt ook dat het model van de tweede generatie "3 uur gesprekstijd op een enkele lading" biedt, tegenover de twee uur die de originele bieden. Dit is te danken aan de eigen H1-chip van Apple, die is ingebouwd in de nieuwe AirPods - meer daarover later.

We zijn van mening da het opladen van de case erg snel gaat: we gingen van 25% naar 100% van de batterij in ongeveer een uur. Ook de opgegeven levensduur van de batterij voor de oordopjes zelf was nauwkeurig.

De nieuwe draadloze laadcase betekent dat je Qi-compatibele oplaadmatten kunt gebruiken om de case van stroom te voorzien zonder de irritatie van kabels, wat handig is als je al een draadloze oplaadmat hebt. Zoals we al zeiden, kan je de case apart kopen, als je de originele AirPods hebt.

Interessant is dat Apple het ontwerp van de oortjes zelf niet heeft veranderd; die steelachtige uitsteeksels werden immers vaak bespot bij hun oorspronkelijke release in 2016, en ze zijn niet stijlvoller geworden in 2019.

Daarnaast zijn er andere volledig draadloze oortjes die er misschien wel stijlvoller uitzien uitgebracht, zoals de B&O Beoplay E8 Wireless Earphones en de nieuwe Samsung Galaxy Buds.

Een andere kritiek op de eerste generatie AirPods was het gebrek aan verstelbare siliconen oordopjes die je in staat stellen om de beste pasvorm voor je oren te vinden.... en we zien hetzelfde probleem bij de nieuwe AirPods.

Desondanks voelen de nieuwe AirPods toch redelijk knus en comfortabel aan, hoewel we ze waarschijnlijk niet zouden dragen tijdens het joggen vanwege de angst dat ze zouden vallen.

Net als bij andere Apple-producten is het ontwerp van de AirPods al snel een beetje iconisch geworden, en je zou kunnen stellen dat de originele de echte draadloze oortjes populair gemaakt hebben, wat een goede reden is om vast te houden aan een beproefd ontwerp.

Functies en prestaties

Het belangrijkste visitekaartje van de tweede generatie AirPods is de verbeterde connectiviteit, dankzij de H1-hoofdtelefoonchip van Apple, die de vorige chip, de W1, vervangt.

Het koppelen ging vrij snel met de originele AirPods, maar het is merkbaar sneller met de nieuwe AirPods; als je een iPhone gebruikt, zal een optie om de AirPods te koppelen op je scherm verschijnen zodra je de laadcase opent. Ook de batterijstatus van de AirPods en de oplaadcase kan je meteen zien.

De H1-chip stelt de nieuwe AirPods ook in staat om hands-free 'Hey Siri' functionaliteit aan te bieden. Dit betekent dat je het commando voor de spraakassistent kunt gebruiken om te bellen, liedjes te veranderen en meer - in principe alles wat Siri kan doen, rechtstreeks vanaf de oordopjes, zonder dat je je iPhone uit je zak moet halen.

Deze functie werkte erg goed en de ingebouwde microfoon was eveneens goed in het oppikken van onze stem, zelfs in luide omgevingen.

Als je wilt, kan je de nieuwe AirPods zo instellen dat je de spraakassistent kunt oproepen wanneer je twee keer tikt op de buitenkant van de oortjes. Als je de AirPods uit het bluetoothmenu in de instellingen van je smartphone selecteert, kan je ook de aanraakbedieningselementen configureren om je muziek af te spelen/te pauzeren, naar het volgende of vorige nummer te gaan; je kan ook de aanraakbedieningselementen helemaal uitschakelen. Je kunt aan elk oordopje slechts één dubbele tikbediening toewijzen, wat enigszins beperkend kan zijn.

Hoewel we de meeste van onze tests hebben uitgevoerd met behulp van een iPhone SE, hebben we ook geprobeerd ze te koppelen met een Android-telefoon, de Huawei Mate 20. Hoewel je niet de automatische koppeling als bij een iPhone krijgt, is het koppelen via bluetooth nog steeds vrij snel. Je hoeft alleen maar de koppelingsknop op de achterkant van de AirPods-behuizing ingedrukt te houden en ze zouden in het bluetoothmenu van je smartphone moeten verschijnen.

Apple zegt dat de H1-chip betekent dat de AirPods tot twee keer sneller kunnen wisselen tussen actieve apparaten, 50% sneller zijn bij het overbrengen van een inkomende gesprek naar de AirPods en 30% lagere vertraging bij games zouden geven.

We gebruikten de AirPods (2019) tijdens het spelen van iOS-games en we hadden geen last van vertragingen. Ook het gebruik van de AirPods voor het starten en beantwoorden van telefoontjes was een naadloze ervaring, en de kwaliteit van de audio was over het algemeen zeer goed.

Op het gebied van geluidskwaliteit is er niets veranderd tussen de originele AirPods en de tweede generatie. Ze hebben een levendige, krachtige aflevering, hoewel ze een beetje hard kunnen klinken als het gaat om hogere frequenties en ze zijn niet de meest basrijke oortjes op de markt.

We hebben ze uitgeprobeerd op Joanna Newsom's Sawdust and Diamonds, en hoewel we onder de indruk waren van de helderheid van de zang, waren we eerder teleurgesteld door de bas en vonden we dat de hoge tonen soms ongemakkelijk hard waren.

We hadden dezelfde problemen met het luisteren naar Al Green's Let's Stay Together; terwijl de middenfrequente zang soepel en gedetailleerd klonk, overheersten de hogere koper- en houtblaasaccenten de andere frequenties.

De AirPods (2019) deden het iets beter bij Radiohead's No Surprises. De zacht getokkelde akoestische gitaar had een warme, texturale klank, terwijl het klokkenspel de percussie met zijn kristallijne presentatie zoet accentueert. Ook hier klonken de stemmen over het algemeen goed, met een vlotte, heldere toon, maar de nieuwe AirPods slaagden er niet helemaal in om de rijke basklanken over te brengen.

Dus, net als de originele AirPods, klinken de AirPods (2019) geweldig als het gaat om middenfrequente zang, gitaar en tonen, maar ze schieten tekort als het gaat om basfrequenties, en je kunt een lichte ruwheid ervaren met een percussief, hoogfrequent geluid.

Eindconclusie

Afgezien van de draadloze laadcase (die extra kosten met zich meebrengt), lijken de nieuwe AirPods geen enorme verbetering te zijn ten opzichte van hun voorgangers. Het koppelen gaat sneller en draadloos opladen kan nuttig zijn, maar het voelt niet alsof Apple één van de problemen heeft aangepakt die de originele AirPods hadden, namelijk de geluidskwaliteit en het ontwerp.

Als je de AirPods (2019) koopt met de nieuwe draadloze laadcase wordt het duurder dan veel van hun concurrenten, waaronder de Samsung Galaxy Buds die een draadloze laadcase bevat zonder extra kosten.

Als je oudere AirPods aan vervanging toe zijn of je op zoek bent naar je eerste paar volledig draadloze oortjes, zijn de AirPods (2019) zeker de moeite waard, vooral als je al gebruik maakt van een iPhone om muziek af te spelen. Je hoeft echter geen geld hieraan uit te geven als upgrade van je oude AirPods als die nog prima werken.