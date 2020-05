De beste Acer Swift 3 deals van vandaag Acer Swift 3 SF314-41-R2GP... Megekko €652.80 €549 Bekijken Low Stock Verlaagde prijs Acer Swift 3 SF314-41-R2GP... CD-ROM-LAND NL €652.80 €549 Bekijken Low Stock Verlaagde prijs Acer Swift 3 - SF314-58-32E9 Informatique NL €556 Bekijken Acer Swift 3 (SF314-54-39QT)... Amazon Prime €599 Bekijken Meer deals tonen

Als het gaat om een budgetlaptop als de Acer Swift 3, is het moeilijk om hoge verwachtingen te hebben, maar toch hebben zijn voorgangers bewezen dat we die verwachtingen wel mogen hebben. We hebben hem altijd beoordeeld als een van onze favoriete Ultrabooks en dat is dit jaar niet anders.

De Dell XPS 13 is misschien wel een van de belangrijkste Ultrabooks, maar de Acer Swift 3 blijft verrassend genoeg ook qua prestaties niet ver achter én kost amper de helft.

Hij heeft een aantal problemen die we zagen in eerdere modellen (luidsprekers, we kijken naar jullie) maar heeft wel verbeterde prestaties en een langere batterijduur.

Dit betekent dat de Acer Swift 3 zeker een van onze aanraders is voor iedereen die de draagbaarheid van een Ultrabook wil zonder een torenhoog bedrag te betalen.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Spec Sheet Dit is de configuratie van de Acer Swift 3 (2020) die wij getest hebben: CPU: Intel Core i5-1035G1 (quad-core, 6MB Intel Smart Cache, tot 3.6GHz)

Graphics: Intel UHD Graphics

RAM: 8GB DDR4 (2.667MHz)

Display: 14" FHD 1080p IPS

Opslag: 512GB M.2 PCIe NVMe SSD

Aansluitingen: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, USB-C (Thunderbolt 3), HDMI

Connectiviteit: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0

Camera: 720p

Gewicht: 1,2kg

Afmetingen: 32 x 21,59 x 1,5cm B x H x D

De 14-inch Acer Swift 3 (2020) die wij getest hebben, kost ongeveer 750 euro. Daarvoor krijg je een 10e generatie Intel Core i5-1035G1 processor, 8GB DDR4 RAM en een SDD van 512GB.

De laagste configuratie van de Swift 3 kost ongeveer 500 euro en is uitgerust met een AMD Ryzen 5 3500, 4GB RAM, 128GB opslag en AMD Radeon Vega 8 graphics.

Je kan de Acer Swift 3 vervolgens opdrijven tot maximaal een Intel Core i7-1065G7 (met Intel Iris Plus graphics), 16GB RAM (LPDDR4X) en een SSD van 1TB. Dat model kost dan ongeveer 1200 euro.

(Image credit: Future)

Design

Acer zette zijn minimalistische design voort met de Acer Swift 3 van dit jaar. Het dunne, lichtgewicht aluminium chassis van de Apple MacBook Air moet voor iedereen zeker vertrouwd aanvoelen.

De matte zilveren afwerking met het gepolijste Acer-logo op de achterkant, wat zowat het enige opvallende onderdeel is aan deze laptop. Veel "persoonlijkheid" en "uitstraling" heeft deze laptop dus niet, maar dat is voor sommigen eerder een plus- dan een minpunt.

De Swift 3 meet 32 x 21,59 x 1,5cm en weegt 1,2kg, waardoor hij ongelooflijk draagbaar is maar niet fragiel aanvoelt. Na een ongelukkige val van onze bureautafel (ongeveer 1m hoog) was er zelfs geen schade te zien. Gewoonlijk voeren we geen harde praktijktesten uit, maar in dit geval kunnen we je dus met een gerust hart zeggen dat de Swift 3 tegen een stootje kan.

Het toetsenbord is op zijn beurt voorzien van responsieve, chicklet-toetsen en een Windows Hello-vingerafdrukscanner. Terwijl sommigen het toetsenbord misschien een beetje krap vinden, zijn de toetsen goed verdeeld voor een laptop van zijn grootte. De zachte verlichting achter de toetsen is hier een extra pluspunt zodat je ook in de late uurtjes kan doorwerken.

Het trackpad is van goed formaat en reageert goed bij dagelijks, algemeen gebruik. Het heeft zichzelf ook vrij goed staande gehouden bij een paar PC-gamesessies van Stellaris en Civilization VI. Als je behoefte hebt aan meer nauwkeurigheid, dan heb je weliswaar een muis nodig.

Wat de aansluitingen betreft, heeft Acer de Swift 3 (2020) een USB 2.0, een USB 3.0 en een USB-C Thunderbolt 3 poort, samen met een HDMI-poort en een koptelefoon/mic-aansluiting. Er is geen SD-kaartlezer aanwezig, maar die zien we tegenwoordig steeds minder bij ultrabooks.

De Swift 3 heeft een 14-inch Full HD (1.920 x 1.080) display dat niet helaas niet het beste op de markt is, maar wel volstaat. Enkele uren HD-films zagen er alleszins helder genoeg uit (zolang we niet in de zon zaten).

Het kleurprofiel van het scherm valt niet per se op, maar het voelt alsof het in ieder geval voldoet aan de standaard van een modern 1080p beeldscherm. De randen langs de zijkanten en de bovenkant zijn niet de dunste die op dit moment beschikbaar zijn, maar ze zijn ook niet de dikste. De onderste rand is de grootste, maar is niet erg storend.

Zowel de webcam als ingebouwde microfoon zijn degelijk. Geen van beide zijn echter goed genoeg voor Twitch-streaming, professionele YouTube-uitzendingen of iets dergelijks, maar ze voldoen voor teleconferenties via Zoom en dergelijke.

(Image credit: Future)

Prestaties

Benchmarks Dit is hoe de Acer Swift 3 (2020) het deed in onze benchmark-testen: 3DMark: Sky Diver: 6054; Fire Strike: 1614; Time Spy: 530

Cinebench R20 Multi-core: 1140; Single Core: 395

GeekBench 5 Multi-core: 3164; Single Core 1113

PCMark 10 (Home Test): 3532 punten

PCMark 10 Battery Life: 7 uur en 25 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 7 uur en 06 minuten

Als het gaat om videoweergave en algemeen gebruik, is er weinig om over te klagen bij de Acer Swift 3. Het RAM-vretende Google Chrome met een twintigtal tabbladen open werd soepel afgehandeld door de Swift 3. Het geheel leek het een beetje moeilijk te krijgen bij tabbladen met veel advertenties maar hetzelfde kan worden gezegd van de meeste toestellen.

De Acer Swift 3 2020 kon ook wat lichte gaming aan en behield een solide framerate gaande in Stellaris, maar van zodra er meer graphics verschijnen, dan krijgt de laptop het moeilijk. Je zal merken dat de ventilatoren sneller beginnen te blazen en dat er haperingen zullen verschijnen.

Ondertussen heeft de Swift 3 de creatie van multimedia-inhoud vrij goed aangepakt voor een systeem met 8GB RAM. Photoshop laden en wat basic fotobewerking met een twaalftal open bestanden verliep al bij al erg vlot.

(Image credit: Future)

Batterijduur

De grootste verbetering die we zagen ten opzichte van de Acer Swift 3 van vorig jaar kwam op de batterijafdeling. Onze batterijduurtest, waarbij we een 1080p video laten spelen, duurde 7 uur en 6 minuten (ongeveer gelijk met vorige modellen) maar op de PC Mark 10 batterijtest hield de Swift 3 het 6 uur en 12 minuten vol in de prestatiemodus met een gebalanceerd vermogensprofiel en haalde het een volle acht uur in de batterijbesparende modus en een gebalanceerd vermogensprofiel.

Wat de thermische prestaties betreft, loopt de Swift 3 comfortabel en wordt hij nooit erg warm. De ventilatoren van de laptop zijn effectief en muisstil terwijl alles actief wordt afgekoeld.

Het heetste deel van de laptop bevindt zich aan de achterkant van het apparaat bij de batterij. Maar zelfs dan zal het geheel niet ongemakkelijk "heet" worden zoals andere modellen.

De luidsprekers zijn helaas het zwakke punt van de Swift 3. Het geluid van de laptop is metaalachtig met bijna geen lage tonen, waardoor alles erg hol en plot klinkt. Het is prima om naar Spotify of YouTube te luisteren tijdens het werk, maar het maximale volume is teleurstellend en niet erg zuiver.

Met de naar beneden gerichte luidsprekers dempt de Swift 3 (zeker op bed) het geluid aanzienlijk. Dit is in de loop der jaren bij veel laptops een terugkerend probleem geweest en de Acer Swift 3 is niet anders in dat opzicht.

(Image credit: Future)

Koop hem als...

je geen orgaan wil verkopen voor een ultrabook

Ultrabooks zijn over het algemeen dure laptops, maar de Acer Swift 3 brengt die ultrabook-kwaliteit naar het grote publiek en de budgetbewuste consument.

je een compacte laptop wil

De compacte afmetingen en het lage gewicht van de Acer Swift 3 zorgen ervoor dat hij een van de meet draagbare laptops van het moment is. Studenten die heel de dag heen en weer lopen van de ene les naar de andere zullen hier erg tevreden mee zijn.

Koop hem niet als...

je evenveel wilt gamen als werken

Als je het volledige pakket wil en dus ook wil gamen op een laptop, dan is de Acer Swift 3 niet de laptop voor jou. Een lichte game is geen probleem, maar verwacht niet dat hij Destiny 2 kan draaien zonder op te stijgen.

je houdt van goede audio

De matige speakers zijn al jaren een probleem. Je hoort wat je moet horen, maar als je de Swift 3 wil gebruiken om films te kijken of muziek door de hele kamer te laten weergalmen, dan zal je teleurgesteld worden.

Dit zijn de beste laptops van 2020