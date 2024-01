Op papier kan de Samsung Galaxy S24 Ultra zeker de beste Android-smartphone van het jaar worden. De camera-ervaring is verbeterd dankzij een combinatie van nieuwe hardware en software, hoewel de AI nog niet helemaal perfect is. Voor het eerst is de Galaxy S24 Ultra de krachtigste van het trio aangezien hij als enige is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Het display is op zijn beurt helderder, maar de voorsprong tegenover de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus is aanzienlijk kleiner. De twee grootste minpunten lijken momenteel de batterij, die al jaren niet is geüpgraded, en de prijsstijging voor het tweede jaar op rij.

Naar goede gewoonte heeft Samsung zijn bekende trio nieuwe smartphones onthuld. De Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra behoren alle drie tot de beste Android-smartphones van het jaar. Dit jaar is het verschil tussen de Samsung Galaxy S24 Ultra en de standaard Samsung Galaxy S24 nog groter dan voorheen. Tegelijkertijd is de prijs van de Galaxy 24 Ultra verhoogd, terwijl de prijs van de Galaxy S24 is verlaagd. Wij konden de smartphones al kort uittesten en delen hier onze eerste indrukken van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra hands-on review: prijs en beschikbaarheid

Verhoogde adviesprijs van 1.449 euro

Opnieuw beschikbaar met 256GB/512GB/1TB opslag

Pre-orders vanaf 17/1, in de winkel vanaf 31/1

We zullen beginnen met het slechte nieuws: Samsung voert opnieuw een prijsstijging door. De Samsung Galaxy S23 Ultra begon bij 1.399 euro, maar voor de Galaxy S24 Ultra ben je nu minstens 1.449 euro kwijt. Hiervoor krijg je opnieuw de versie met 256GB interne opslag. Upgraden naar 512GB of 1TB is wederom mogelijk.

Op 17 januari 2024 is de Samsung Galaxy S24 onthuld, naast de gewone Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus. Meteen na de lancering zijn de pre-orders geopend, zowel op de website van Samsung als bij retailers en providers. Op 31 januari gaan de toestellen officieel in de verkoop en als je een pre-order hebt geplaatst, wordt hij op die dag geleverd. Daarnaast zijn er pre-order voordelen bij Samsung zelf, retailers en providers als je voor 31 januari je bestelling plaatst.

Samsung Galaxy S24 Ultra hands-on review: design

(Image credit: Future)

Hetzelfde ontwerp als de voorbije jaren

Titanium zijkanten en achterkant

Plat display

Aan het design is op het eerste gezicht niets veranderd. De vijf cameralenzen steken afzonderlijk uit de achterkant, de boven- en onderkant zijn volledig plat, de S Pen zit links onderaan in de telefoon en het geheel is best wel groot. Er zijn enkele nieuwe kleuren beschikbaar, maar iets wereldschokkends zit daar niet tussen. Een klein detail is dat het speakerrooster onderaan nu geen afzonderlijke openingen meer heeft, maar gewoon één doorlopende lijn is. Iets dat Samsung dit jaar volledig genegeerd heeft, is de S Pen. Hier is namelijk helemaal niets aan veranderd en ook de software blijft hetzelfde.

Schijn bedriegt gelukkig (of toch een beetje). De zijkanten zijn namelijk gemaakt van titanium en niet langer van Armor Aluminium. Dit materiaal wordt daarnaast exclusief in de Galaxy S24 Ultra gebruikt. De standaard Galaxy S24 en de Galaxy S24 Plus maken nog wel gebruik van het bekende Armor Aluminium. Net zoals Apple, is Samsung erin geslaagd om het gewicht ongeveer hetzelfde te houden en de telefoon voelt ook niet echt anders dan zijn voorgangers met Armor Aluminium.

Na het problematische titanium van Apple, dat sommige delen van de iPhone 15 Pro Max minder stevig leek te maken, zijn we benieuwd hoe stevig het titanium van Samsung echt zal zijn. Dat gaan we weliswaar niet zelf kunnen uitproberen, aangezien Samsung geen fan is van crashtesten en hun telefoons liefst krasvrij terug krijgt.

Een andere wijziging zien we bij het display. De voorbije jaren heeft Samsung de kromming van de aflopende randen van de Ultra-serie steeds minder gemaakt. Nu is eindelijk het moment aangebroken waarop Samsung definitief afscheid neemt van de aflopen randen, want de Galaxy S24 Ultra heeft een volledig plat scherm. Aanvankelijk zag het er wat raar uit en enigszins goedkoper, maar aan het einde de hands-on sessie was ik al gewend aan het nieuwe scherm.

Ten slotte zullen de meningen verdeeld zijn over dit quasi identieke ontwerp. Sommigen hadden misschien gehoopt op een volledig nieuw ontwerp, terwijl anderen het herkenbare design van de Galaxy S24 Ultra net fijn vinden. Als je een gigantische telefoon ziet met vijf afzonderlijke camera's achteraan, dan weet je gewoon dat het een Ultra is.

Samsung Galaxy S24 Ultra hands-on review: display

(Image credit: Future)

Display is volledig plat, maar wel even groot

Verhoogde helderheid van 2.600 nits

QHD-resolutie en dynamisch refresh rate (1-120Hz) blijven hetzelfde

Zoals aangegeven, is het display van de Samsung Galaxy S24 Ultra nu volledig plat. De schermranden zijn wel dunner dan ooit tevoren, waardoor er opnieuw een display van 6,8 inch aanwezig is zonder dat de afmetingen drastisch zijn veranderd. De QHD-resolutie blijft eveneens hetzelfde en er is wederom een dynamisch refresh rate van 120Hz. Dat kan opnieuw automatisch zakken naar minimaal 1Hz om energie te besparen en verhoogd worden tot 120Hz wanneer dat nodig is. Hier kon in feite bijna niets verbeterd worden. Samsung had het refresh rate naar 144Hz kunnen verhogen, maar in de praktijk zal niemand die sprong merken.

De helderheid is daarentegen wel verhoogd van 1.750 nits naar 2.600 nits. Deze upgrade is daarnaast doorgevoerd in de hele Galaxy S24-serie en is niet exclusief voor de Galaxy S24 Ultra. We hadden zelf geen probleem met de 1.750 nits in de vorige generatie en de zon is niet plots feller geworden, maar Samsung kan nu wel zeggen dat zijn display helderder is dan dat van Apple. Verder heb ik zelf niets gemerkt van de verhoogde helderheid, aangezien de hands-on sessie binnen plaatsvond op een grijze winterdag.

Ten slotte heeft Samsung in zekere zin zijn eigen ruiten ingegooid. De Samsung Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus hebben dit jaar voor het eerst hetzelfde dynamische refresh rate van 1 tot 120Hz. Voorheen konden deze twee slechts tot 48Hz zakken waardoor hun displays minder energiezuinig waren. Daarnaast heeft de Galaxy S24 Plus nu dezelfde QHD-resolutie in plaats van de standaard FHD-resolutie. De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft nog steeds het beste en grootste display van de drie, maar vooral tegenover de Galaxy S24 Plus zijn de verschillen minimaal.

Samsung Galaxy S24 Ultra hands-on review: camera's

(Image credit: Future)

200MP (primair) + 12MP (ultra-wide) + 10MP (3x zoom) + 50MP (5x zoom) + 12MP (selfie)

50MP-camera met 5x zoom vervangt de 10MP-camera met 10x zoom, maar 100x Space Zoom blijft mogelijk

Geavanceerde fotobewerking dankzij Galaxy AI

De Samsung Galaxy S23 Ultra is een van de beste camerasmartphones en de Samsung Galaxy S24 Ultra is een waardige opvolger. De camera's zijn grotendeels hetzelfde gebleven, maar één camera is drastisch veranderd. Voorheen was er namelijk een telefotocamera van 10MP met 10x zoom en met behulp van wat softwaretrucjes kon je zo 100x Space Zoom gebruiken. Die camera heeft Samsung nu vervangen door een 50MP-camera met 5x zoom. De tweede telefotocamera met 3x zoom is trouwens wel hetzelfde.

Tijdens de presentatie werd duidelijk waarom Samsung zijn befaamde 10x zoomcamera vervangen heeft. Om het gat tussen 3x en 10x zoom te dichten, werd vaak een digitale zoom op de 200MP-hoofdcamera gebruikt, waardoor iets als 8x zoom er vaak slechter uitzag dan dezelfde foto met 10x zoom. Door de resolutie te verhogen en het zoombereik te verkleinen, heeft Samsung een meer veelzijdige camera gecreëerd. De beschikbare zoomniveaus in de camera-app zijn wel hetzelfde en je kan in het snelmenu kiezen uit 3x, 5x, 10x, 30x en 100x zoom.

Hoewel ik niet zomaar naar buiten kon rennen met een Samsung Galaxy S24 Ultra, heb ik alle hoeken van de demoruimte proberen te fotograferen. Mijn oog viel op een bordje met tekst achteraan de ruimte. Ik besloot de verschillende zoomniveaus uit te proberen om te beoordelen hoe goed leesbaar de tekst was. De fotokwaliteit was uitstekend bij 3x, 5x en 10x. Op het eerste gezicht lijkt de kwaliteit van de 5x beter en de kwaliteit van de 10x minstens hetzelfde.

Toen ik overging op de 30x zoom bleef de tekst best goed leesbaar en in de juiste omstandigheden denk ik dat je wel een Instagram-waardige foto met 30x zoom kan nemen. 100x Space Zoom blijft natuurlijk een gimmick en hoewel de tekst nog leesbaar was, waren de randen van de letters erg wazig geworden. De belichting in de ruimte was daarnaast niet fantastisch en zelfs dan waren de resultaten goed en grotendeels ruisvrij.

De korte demo maakte voor mij al duidelijk dat de nieuwe telefotocamera de juiste keuze was. Vooral het bereik tussen 3x en 10x is sterk verbeterd en zelf heb ik nooit de nood gehad om verder dan 10x in te zoomen. Fotografeer je bijvoorbeeld graag details van gebouwen of dieren in de natuur (of dierentuin), dan is een kwalitatieve 5x of 8x zoom een enorme meerwaarde.

De hardware is niet de enige upgrade. Met behulp van zijn eigen Galaxy AI heeft Samsung allerlei nieuwe fotobewerkingstools toegevoegd aan de Galaxy S24 Ultra. Ook deze tools zijn hetzelfde op alle drie de smartphones. Wanneer je een foto opent, krijg je nu suggesties voor bepaalde bewerkingen. Dit kan een simpele suggestie zijn om de belichting te verbeteren of de foto recht te zetten, maar ook een geavanceerdere suggestie. Zo kan je reflecties in ramen verwijderen, voorwerpen verwijderen en zelfs voorwerpen verplaatsen binnen een foto.

Na een halfuur heb je natuurlijk niet alles uitgeprobeerd, maar ik heb toch elke tool gebruikt in een paar foto's. Zo verliep het wegwerken van reflecties in ramen niet echt zoals verwacht. Ik had een witte trui aan en dat was meteen het enige deel van de reflectie dat weg werd gehaald. Ik kon mezelf en de andere journalisten nog duidelijk zien in de reflectie. Een waterflesje op een donkere achtergrond werd vervolgens vlot weggewerkt, terwijl hetzelfde flesje in een beter verlichte ruimte moeilijker bleek te zijn. In dat tweede scenario zag ik, onder andere door schaduwen, duidelijk waar het flesje eerst stond.

Op basis van deze eerste indruk ziet het er grotendeels goed uit voor de Samsung Galaxy S24 Ultra. De nieuwe telefotocamera is een waardevolle toevoeging en de fotobewerking op basis van AI kan nuttig zijn. Tijdens de demo werd wel duidelijk dat niet elke AI-functie perfect werkt in elk scenario. Dit kan wel verbeterd worden met software-updates en Samsung heeft gelukkig een goede reputatie op dat vlak.

Samsung Galaxy S24 Ultra hands-on review: prestaties en software

(Image credit: Future)

Enige met Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

One UI 6.1 op basis van Android 14 en 7 jaar software-updates

Erg veel AI, maar nog niet voor het Nederlands

Prestaties kunnen we natuurlijk niet beoordelen op basis van een korte hands-on. Toch kunnen we al zeggen dat de Samsung Galaxy S24 Ultra de krachtigste van het trio is. Hij is namelijk als enige uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, waar de standaard- en Plus-versie uitgerust zijn met een Exynos 2400. Dit is de eerste keer dat Samsung zijn Galaxy S-serie verschillende chips geeft en bijgevolg de eerste keer dat de Galaxy S24 Ultra op papier de krachtigste van het trio is. Op vlak van software is wel alles hetzelfde, want de drie smartphones draaien One UI 6.1 op basis van Android 14. Verder krijgen ze ook allemaal zeven jaar software-updates, net zoals de Google Pixel 8.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Samsung Galaxy S24-serie is Galaxy AI. Net zoals de Google Pixel 8 omarmt de Samsung Galaxy S24 Ultra artificiële intelligentie (AI) volledig. Toch moeten we vermelden dat niet alle AI-functies exclusief voor de Samsung Galaxy S24-serie zijn. Enkele functies zullen de komende weken/maanden naar andere Samsung-smartphones komen en op termijn zullen bepaalde functies ook op Android-smartphones van andere fabrikanten beschikbaar worden. Vervolgens zijn er taalgebaseerde functies die momenteel nog niet werken in het Nederlands. Samsung gaf aan dat ondersteuning voor het Nederlands op de roadmap staat en naar verwachting eind 2024 wordt toegevoegd.

Een eerste nieuwe functie is Live Vertaling van telefoongesprekken. De naam spreekt voor zich: wanneer je belt, wordt er een live vertaling gemaakt van je gesprekspartner in jouw taal. Wat jij zegt, wordt eveneens live vertaald in de taal van je gesprekspartner. Er zit wat vertraging op de vertalingen, aangezien je eerst je hele zin moet uitspreken zodat de AI die daarna kan vertalen. Zodra een zin is uitgesproken, is het letterlijk een kwestie van seconden voor de vertaling wordt voorgelezen. Tijdens een testgesprek van Engels naar Frans leek dit prima te werken en we kijken dan ook uit naar de toevoeging van Nederlands.

Een AI-feature die niets met taal te maken heeft, is Circle to Search. Door lang op de homeknop te drukken, kan je een cirkel tekenen op je scherm. Daarna wordt er een zoekopdracht uitgevoerd op basis van wat je hebt omcirkeld. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een foto neemt van een bloem en wilt weten welke bloem het is. Een ander scenario is wanneer je een leuke trui ziet op een Instagram-foto en wil weten waar je die kan kopen. Ik heb het kort geprobeerd met enkele decoratieve plantjes in de demoruimte en het werkte zoals gehoopt. Meteen verschenen er zoekresultaten (zowel afbeeldingen als webpagina's) in een pop-up die ik daarna weer naar beneden kon swipen.

Chat, Note en Transcript Assist zijn drie nieuwe exclusieve Samsung-features. Chat Assist zit namelijk verwerkt in het Samsung Keyboard en werkt bijgevolg in elke app waarin je kan typen. Chat Assist analyseert jouw zinnen en kan je bepaald advies geven. Zo is er binnen Chat Assist een functie genaamd Tone Tweak die de toon van je bericht kan aanpassen. Wil je aan je baas melden dat je ziek bent, maar kom je niet uit je woorden, dan kan Chat Assist daarbij helpen. Note Assist maakt daarnaast deel uit van de Samsung Notes-app en kan platte tekst meer structuur geven (opsommingstekens, alinea's, tussentitels...). De Galaxy S24 Ultra geniet hier van extra functies, aangezien Note Assist ook geschreven notities (met de S Pen) kan omzetten in gestructureerde tekst. Tot slot kan Transcript Assist gesprekken opnemen en vervolgens uitschrijven als volledige tekst, samenvatting of in bullet points.

Samsung Galaxy S24 Ultra hands-on review: batterij

Dezelfde batterijcapaciteit van 5.000mAh

Dezelfde oplaadsnelheid van 45W (en nee er zit geen oplader in de doos)

Zogezegd iets meer batterijduur door "softwareverbeteringen"

Over de batterij kunnen we voorlopig kort zijn. Hoewel de standaard Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus beide een grotere batterij hebben, blijft de Samsung Galaxy S24 Ultra achter met dezelfde 5.000mAh-batterij van de voorbije jaren. Niet alleen de capaciteit is hetzelfde, maar ook de oplaadsnelheid van 45W is identiek. In de doos vind je wederom alleen een USB-C-naar-USB-C-kabel, dus je mag zelf naar de winkel als je nog gen 45W-oplader hebt.

Samsung beweert dat de batterij iets langer moet meegaan, omdat er softwareverbeteringen zijn doorgevoerd. Nu zegt Samsung dat elk jaar over zijn smartphones en zelden resulteert dat in een langere batterijduur. We zijn dus benieuwd of de Samsung Galaxy S24 Ultra ook echt een betere batterijduur heeft.

Samsung Galaxy S24 Ultra hands-on review: vroeg oordeel

Op papier kan de Samsung Galaxy S24 Ultra zeker de beste Android-smartphone van het jaar worden. De camera-ervaring is verbeterd dankzij een combinatie van nieuwe hardware en software, hoewel de AI nog niet helemaal perfect is. Voor het eerst is de Galaxy S24 Ultra de krachtigste van het trio aangezien hij als enige is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Het display is op zijn beurt helderder, maar de voorsprong tegenover de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus is aanzienlijk kleiner dan de voorbije jaren. De twee grootste minpunten lijken momenteel de batterij, die al jaren niet is geüpgraded, en de prijsstijging voor het tweede jaar op rij. Is de Samsung Galaxy S24 Ultra de adviesprijs van 1449 euro waard? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze volledige review.