De Samsung Galaxy S24 krijgt enkele features van de Galaxy S24 Ultra terwijl de prijs wordt verlaagd en alleen daardoor klinkt hij al erg interessant. De extra helderheid en het verbeterde dynamische refresh rate van het display zijn welkome toevoegingen, hoewel sommigen er weinig van zullen merken in de praktijk. De AI-fotobewerking is veelbelovend, maar we hadden graag ook nieuwe camerahardware gezien. Ten slotte zal veel afhangen van de Exynos 2400. Niet alleen de algemene prestaties en reactietijd van alle AI-features, maar ook zaken als de batterijduur worden beïnvloed door de chipset.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Naar goede gewoonte heeft Samsung zijn bekende trio nieuwe smartphones onthuld. De Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra behoren alle drie tot de beste Android-smartphones van het jaar. Dit jaar is het verschil tussen de Samsung Galaxy S24 Ultra en de standaard Samsung Galaxy S24 nog groter dan voorheen. Tegelijkertijd is de prijs van de Galaxy 24 Ultra verhoogd, terwijl de prijs van de Galaxy S24 is verlaagd. Wij konden de smartphones al kort uittesten en delen hier onze eerste indrukken van de Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 hands-on review: prijs en beschikbaarheid

Verlaagde adviesprijs van 899 euro

Opnieuw beschikbaar met 128/256GB opslag

Pre-orders vanaf 17/1, in de winkel vanaf 31/1

We zullen beginnen met het goede nieuws: Samsung heeft de prijs van het basismodel terug verlaagd. De Samsung Galaxy S23 begon bij 949 euro, terwijl de Galaxy S24 begint bij 899 euro. Dit is alsnog 50 euro meer dan de Samsung Galaxy S22 die begon bij 849 euro, maar we zijn alvast blij dat Samsung geen tweede prijsstijging bij het basismodel heeft doorgevoerd. Hiervoor krijg je opnieuw de versie met 128GB interne opslag. Upgraden naar 256GB is wederom mogelijk, maar wie 512GB opslag wil, moet voor de Plus of Ultra kiezen. Inmiddels nemen de systeembestanden van Samsung bijna 40GB in beslag, dus afhankelijk van hoeveel apps, foto's en video's je lokaal wil opslaan, is de versie met 256GB opslag geen slecht idee.

Op 17 januari 2024 is de Samsung Galaxy S24 onthuld, naast de Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra. Meteen na de lancering zijn de pre-orders geopend, zowel op de website van Samsung als bij retailers en providers. Op 31 januari gaan de toestellen officieel in de verkoop en als je een pre-order hebt geplaatst, wordt hij op die dag geleverd. Daarnaast zijn er pre-order voordelen bij Samsung zelf, retailers en providers als je voor 31 januari je bestelling plaatst.

Samsung Galaxy S24 hands-on review: design

(Image credit: Future)

Hetzelfde ontwerp als de afgelopen jaren

Armor Aluminium zijkanten en achterkant

Drie kleuren

Aan het design is op het eerste gezicht niets veranderd. De drie cameralenzen steken afzonderlijk uit de achterkant, de zijkanten zijn volledig plat en hij past met gemak in één hand. Er zijn enkele nieuwe kleuren beschikbaar, maar iets wereldschokkends zit daar niet tussen. Een klein detail is dat het speakerrooster onderaan nu geen afzonderlijke openingen meer heeft, maar gewoon één doorlopende lijn is.

De zijkanten zijn opnieuw gemaakt van Armor Aluminium en voorlopig is de Galaxy S24 Ultra de enige die titanium zijkanten heeft. Verder zijn de randen rond het display nog dunner geworden. Hierdoor is het display zelf 0,1 inch groter geworden en meet het nu 6,2 inch. De smartphone in zijn geheel blijft wel even groot (of klein in dit geval).

Als persoon met kleine handen was ik blij dat Samsung dezelfde compacte vormfactor heeft behouden. Ik kon probleemloos met één hand het hele scherm bedienen. Foto's en video's maken was eveneens erg makkelijk en als ik zou moeten kiezen tussen de kleine Galaxy S24 en de grotere Galaxy S24 Plus, kies ik zonder twijfel voor de eerste.

Samsung Galaxy S24 hands-on review: display

(Image credit: Future)

Display is nu 6,2 inch in plaats van 6,1

Verhoogde helderheid van 2.600 nits

Verbeterd dynamisch refresh rate (1-120Hz)

Zoals aangegeven, is het display van de Samsung Galaxy S24 ietsje groter (6,2 inch i.p.v. 6,1 inch) zonder dat de smartphone zelf groter is geworden. De dunnere schermranden zijn hiervoor verantwoordelijk. De FHD-resolutie blijft eveneens hetzelfde en er is wederom een refresh rate van maximaal 120Hz. Dat kan nu voor het eerst automatisch zakken naar minimaal 1Hz om energie te besparen en verhoogd worden tot 120Hz wanneer dat nodig is. Dit dynamische refresh rate was eerst exclusief voor de Ultra-smartphones en het is fijn dat de volledige Galaxy S24-serie dit nu heeft.

De helderheid is op zijn beurt verhoogd van 1.750 nits naar 2.600 nits. Deze upgrade is doorgevoerd in de hele Galaxy S24-serie. We hadden zelf geen probleem met de 1.750 nits in de vorige generatie en de zon is niet plots feller geworden, maar Samsung kan nu wel zeggen dat zijn display helderder is dan dat van Apple. Verder heb ik zelf niets gemerkt van de verhoogde helderheid, aangezien de hands-on sessie binnen plaatsvond op een grijze winterdag.

Ten slotte heeft Samsung in zekere zin zijn eigen ruiten ingegooid door de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus het dynamische refresh rate van 1 tot 120Hz te geven. Voorheen konden deze twee slechts tot 48Hz zakken waardoor hun displays minder energiezuinig waren. Hierdoor had de Ultra altijd een grote voorsprong op vlak van displaytechnologie en die voorsprong is nu heel wat kleiner geworden. Het feit dat de Galaxy S24 Ultra duurder is geworden, zorgt ervoor dat de goedkopere Galaxy S24 nog interessanter wordt.

Samsung Galaxy S24 hands-on review: camera's

(Image credit: Future)

50MP (primair) + 12MP (ultra-wide) + 10MP (3x zoom) + 12MP (selfie)

Amper upgrades aan de camerahardware

Wel geavanceerde fotobewerking dankzij Galaxy AI

Het trio camera's achteraan komt vrijwel exact overeen met de vorige generaties. De Samsung Galaxy S24 is uitgerust met een 50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Vooraan zien we eveneens dezelfde 12MP-selfiecamera. We hoopten vorig jaar al dat Samsung de 108MP-camera van de Samsung Galaxy S22 Ultra zou gebruiken in het basismodel en de Plus-versie, maar die hoop moesten we laten varen. De hoop van dit jaar is eveneens gaan varen, want er is wederom geen camera-upgrade te bespeuren.

Ik heb enkele foto's in de demoruimte genomen met zowel de Samsung Galaxy S24 als de Galaxy S24 Ultra en de verschillen worden elk jaar groter. De ruimte was niet heel goed verlicht en in de hoeken van de foto's met de Galaxy S24 zag ik hier en daar wat ruis. De 200MP-camera van de Galaxy S24 Ultra weet volgens mij niet eens wat "ruis" betekent, want daar was alles helder en scherp. Ik verwacht niet dat de Samsung Galaxy S24 net zo'n goede foto's kan nemen als de Galaxy S24 Ultra, maar de camera's van de basisversie zijn drie generaties op rij amper verbeterd. Gelukkig krijgt de Samsung Galaxy S24 wel dezelfde AI-tools voor fotobewerking.

Met behulp van zijn eigen Galaxy AI heeft Samsung allerlei nieuwe fotobewerkingstools toegevoegd aan de Galaxy S24. Wanneer je een foto opent, krijg je nu suggesties voor bepaalde bewerkingen. Dit kan een simpele suggestie zijn om de belichting te verbeteren of de foto recht te zetten, maar ook een geavanceerdere suggestie. Zo kan je reflecties in ramen verwijderen, voorwerpen verwijderen en zelfs voorwerpen verplaatsen binnen een foto.

Na een halfuur heb je natuurlijk niet alles uitgeprobeerd, maar ik heb toch elke tool gebruikt in een paar foto's. Zo verliep het wegwerken van reflecties in ramen niet echt zoals verwacht. Ik had een witte trui aan en dat was meteen het enige deel van de reflectie dat weg werd gehaald. Ik kon mezelf en de andere journalisten nog duidelijk zien in de reflectie. Een waterflesje op een donkere achtergrond werd vervolgens vlot weggewerkt, terwijl hetzelfde flesje in een beter verlichte ruimte moeilijker bleek te zijn. In dat tweede scenario zag ik, onder andere door schaduwen, duidelijk waar het flesje eerst stond.

Samsung Galaxy S24 hands-on review: prestaties en software

(Image credit: Future)

Exynos 2400 in plaats van Snapdragon-chipset

One UI 6.1 op basis van Android 14

Erg veel AI, maar nog niet voor het Nederlands

Prestaties kunnen we natuurlijk niet beoordelen op basis van een korte hands-on. De situatie ziet er wel minder goed uit dan vorig jaar. De Galaxy S24 en S24 Plus zijn namelijk uitgerust met een Exynos 2400. De Galaxy S24 Ultra heeft daarentegen een Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. We zijn erg benieuwd wat de prestatieverschillen in de praktijk zullen zijn, maar dat kunnen we pas testen als we hem langer gebruiken. Op vlak van software is gelukkig wel alles hetzelfde, want de drie smartphones draaien One UI 6.1 op basis van Android 14. Verder krijgen ze ook allemaal zeven jaar software-updates, net zoals de Google Pixel 8.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Samsung Galaxy S24-serie is Galaxy AI. Net zoals de Google Pixel 8 omarmt de Samsung Galaxy S24 artificiële intelligentie (AI) volledig. Toch moeten we vermelden dat niet alle AI-functies exclusief voor de Samsung Galaxy S24-serie zijn. Enkele functies zullen de komende weken/maanden naar andere Samsung-smartphones komen en op termijn zullen bepaalde functies ook op Android-smartphones van andere fabrikanten beschikbaar worden. Vervolgens zijn er taalgebaseerde functies die momenteel nog niet werken in het Nederlands. Samsung gaf aan dat ondersteuning voor het Nederlands op de roadmap staat en naar verwachting eind 2024 wordt toegevoegd.

Een eerste nieuwe functie is Live Vertaling van telefoongesprekken. De naam spreekt voor zich: wanneer je belt, wordt er een live vertaling gemaakt van je gesprekspartner in jouw taal. Wat jij zegt, wordt eveneens live vertaald in de taal van je gesprekspartner. Er zit wat vertraging op de vertalingen, aangezien je eerst je hele zin moet uitspreken zodat de AI die daarna kan vertalen. Zodra een zin is uitgesproken, is het letterlijk een kwestie van seconden voor de vertaling wordt voorgelezen. Tijdens een testgesprek van Engels naar Frans leek dit prima te werken en we kijken dan ook uit naar de toevoeging van Nederlands.

Een AI-feature die niets met taal te maken heeft, is Circle to Search. Door lang op de homeknop te drukken, kan je een cirkel tekenen op je scherm. Daarna wordt er een zoekopdracht uitgevoerd op basis van wat je hebt omcirkeld. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een foto neemt van een bloem en wilt weten welke bloem het is. Een ander scenario is wanneer je een leuke trui ziet op een Instagram-foto en wil weten waar je die kan kopen. Ik heb het kort geprobeerd met enkele decoratieve plantjes in de demoruimte en het werkte zoals gehoopt. Meteen verschenen er zoekresultaten (zowel afbeeldingen als webpagina's) in een pop-up die ik daarna weer naar beneden kon swipen.

Chat, Note en Transcript Assist zijn drie nieuwe exclusieve Samsung-features. Chat Assist zit namelijk verwerkt in het Samsung Keyboard en werkt dus in elke app waarin je kan typen. Chat Assist analyseert jouw zinnen en kan je bepaald advies geven. Zo is er binnen Chat Assist een functie genaamd Tone Tweak die de toon van je bericht kan aanpassen. Wil je aan je baas melden dat je ziek bent, maar kom je niet uit je woorden, dan kan Chat Assist daarbij helpen. Note Assist maakt daarnaast deel uit van de Samsung Notes-app en kan platte tekst meer structuur geven (opsommingstekens, alinea's, tussentitels...). Tot slot kan Transcript Assist gesprekken opnemen en vervolgens uitschrijven als volledige tekst, samenvatting of in bullet points.

Samsung Galaxy S24 hands-on review: batterij

(Image credit: Future)

Verhoogde batterijcapaciteit van 4.000mAh

Dezelfde oplaadsnelheid van 25W (en nee er zit geen oplader in de doos)

De Samsung Galaxy S24 krijgt vaak kritiek op zijn kleine batterij en die kritiek zal ietwat milder zijn dit jaar. Samsung heeft de capaciteit namelijk verhoogd van 3.700mAh naar 4.000mAh. Wat helaas niet verhoogd is, is de oplaadsnelheid. Je kan de smartphone wederom met een magere 25W opladen en omdat de batterij nu groter is, ben je zelfs langer aan het wachten tot hij weer vol zit. Zoals verwacht, zit er ook alleen een USB-C-naar-USB-C-kabel in de doos en mag je zelf op zoek naar een adapter. "Gelukkig" zijn 25W-adapters vrij goedkoop en werkt Samsung met de universele Quick Charge 2.0-standaard.

Over de uiteindelijke batterijduur kunnen we zelfs geen nauwkeurige schatting maken. Enerzijds moet het verbeterde dynamische refresh rate energiezuiniger zijn. Anderzijds weten we nog niet hoe de Exynos 2400 zal presteren, aangezien die chips in het verleden vaak oververhitten en minder spaarzaam waren met de batterij dan Snapdragon-chips. In theorie zou de batterijduur beter moeten zijn dan vorig jaar, maar het zou niet de eerste keer zijn dat theorie en praktijk niet overeenkomen.

Samsung Galaxy S24 hands-on review: vroeg oordeel

De Samsung Galaxy S24 krijgt enkele features van de Galaxy S24 Ultra terwijl de prijs wordt verlaagd en alleen daardoor klinkt hij al erg interessant. Niet iedereen vindt 128GB opslag genoeg, maar het is wel fijn dat die configuratie behouden blijft voor geïnteresseerden met een lager budget. De extra helderheid en het verbeterde dynamische refresh rate van het display zijn welkome toevoegingen, hoewel sommigen er weinig van zullen merken in de praktijk. We hebben momenteel gemengde gevoelens over de camera's. De AI-fotobewerking is veelbelovend, maar we hadden graag ook nieuwe camerahardware gezien. Ten slotte zal veel afhangen van de Exynos 2400. Niet alleen de algemene prestaties en reactietijd van alle AI-features, maar ook zaken als de batterijduur worden beïnvloed door de chipset.