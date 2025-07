Moet je nu nog een Samsung Galaxy S25 kopen?

De Samsung Galaxy S25-serie werd in januari gelanceerd, dus de Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus en Samsung Galaxy S25 Ultra zijn inmiddels alweer bijna zes maanden oud. In de wereld van smartphones kan er op die tijd heel wat veranderen. Zo hebben andere merken telefoons gelanceerd en komt de volgende Galaxy S-serie steeds dichterbij.

Is het daarom nog wel slim om een telefoon in de Samsung Galaxy S25-serie aan te schaffen? Het hangt ervan waar je precies naar op zoek bent. Hieronder geven we je hoe dan ook een aantal redenen om al dat niet te investeren in een Samsung Galaxy S25.

Koop hem als je per se een Samsung wil (die niet vouwt)

Als je een fan bent van Samsung-smartphones en je trouw wil blijven aan het merk, dan zijn de Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra nog steeds uitstekende opties. De extreem dunne Samsung Galaxy S25 Edge zouden we dan weer niet echt aanraden, omdat hier te veel compromissen zijn, waaronder een slechte batterijduur en het gebrek aan een telefotocamera.

Het is vrij onwaarschijnlijk dat de Samsung Galaxy S26 gelanceerd wordt vóór januari 2026 en dat is nog ver weg. In de tussentijd zijn de enige Samsung-telefoons die misschien beter zullen zijn de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7. Dat zijn beide vouwbare smartphones en dit blijft een vormfactor waarin niet iedereen interesse heeft.

Als zo'n foldable niets voor jou is, kan je gerust een Samsung Galaxy S25 aanschaffen of een Samsung Galaxy S25 Ultra als je het beste van het beste wil. Welke andere telefoons er ook aankomen, dit blijven hoe dan ook enkele van de beste smartphones voor de komende maanden.

Koop hem niet als je een Google Pixel of iPhone overweegt

Zoals we al aangaven, komen de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Samsung Galaxy Z Flip 7 er binnenkort aan. Die vouwbare toestellen worden waarschijnlijk op 9 juli gelanceerd, want dan is het volgende Galaxy Unpacked-event.

Dat zijn echter niet de enige interessante smartphones die dit jaar nog uit zullen komen. We verwachten onder andere nog de Google Pixel 10-serie in augustus en de iPhone 17-serie in september. Andere merken komen wellicht ook nog met nieuwe smartphones, maar dit zijn hoe dan ook de twee grootste lanceringen in de tweede helft van 2025.

Er komen dus nog meer dan genoeg interessante alternatieven aan in de komende paar maanden. Als je nog langer kan wachten, dan komt de Samsung Galaxy S26 er natuurlijk weer aan in het begin van 2026.

Koop hem als je je telefoon voor zeven jaar wil houden

De Samsung Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra zijn erg krachtige smartphones die bomvol zitten met talloze handige features, waarvan je de helft waarschijnlijk nooit zal gebruiken. Ze zullen dan ook niet snel langzaam of verouderd aanvoelen. Ook voor gamers zijn ze daarom een interessante keuze. Om een telefoon toekomstbestendig te maken, heb je echter meer nodig dan allen maar snelheid.

Het is daarom fijn dat de Galaxy S25-serie zeven jaar Android-updates krijgt. Dat maakt ze, in ieder geval op papier, de ideale telefoons om langdurig te blijven gebruiken. De telefoons zijn daarbovenop duurzaam dankzij stevige materialen zoals het nieuwste Gorilla Glass en zelfs een frame van titanium bij de Galaxy S25 Ultra en Edge. Als je zo lang mogelijk je telefoon wil gebruiken mét de nieuwste software, dan is de Samsung Galaxy S25 zeker een goede keuze voor op de lange termijn.

Koop hem niet als je een kleine smartphone met sterke camera's wil

Het valt niet te ontkennen dat de Samsung Galaxy S25 Ultra erg krachtige camera's heeft, zowel voor foto's als video's. Helaas kunnen we niet hetzelfde zeggen over de Samsung Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus. Dit duo heeft al jaren dezelfde drie camera's, terwijl de Ultra-versie wel elk jaar een iets beter camerasysteem kreeg. Als je de beste camera's wil, moet je dus meteen voor het duurste en grootste model gaan.

Niet iedereen wil een joekel van een telefoon zoals de Galaxy S25 Ultra gebruiken. Samsung dwingt je hier tot de volgende keuze: een grote telefoon met de beste camera's of een kleine telefoon met gemiddelde camera's. Google en Apple doen dit daarentegen niet. De kleine Google Pixel 9 Pro heeft dezelfde camera's als de grote Google Pixel 9 Pro XL en hetzelfde geldt voor de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max.

Hoewel het nog steeds erg vroeg is voor geruchten en leaks over de Samsung Galaxy S26-serie, is één ding erg duidelijk geworden de voorbije jaren. Waar Apple en Google hun beste camera's ook in compacte smartphones aanbieden, zitten de beste camera's van Samsung altijd uitsluitend op het Ultra-model.

Koop hem als je nu meteen een degelijke smartphone wil

Uiteindelijk is het momenteel nooit echt een fout om een Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, of Galaxy S25 Ultra te kopen. Behalve als je echt aan het wachten bent op een speciaal ander model of een feature die mist op de Samsung Galaxy S25-serie, zijn er maar weinig redenen om niet voor een van deze toestellen te kiezen als je nu een nieuwe (flagship) telefoon zoekt.

Ten slotte kan het zelfs een pluspunt zijn dat de Samsung Galaxy S25 niet meer gloednieuw is, want dat betekent ook dat je deze telefoons nu steeds vaker met korting in huis kan halen. Als je nog wel wat langer kan wachten, zullen de prijzen waarschijnlijk nog verder dalen tijdens bijvoorbeeld Black Friday of Amazon Prime Days.