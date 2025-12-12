Je kan beter wachten op de Samsung Galaxy S26 en dit is waarom

De lancering van de Samsung Galaxy S26-serie komt nu toch erg dichtbij. Zoals gewoonlijk hebben we dankzij verschillende leaks en geruchten ook alweer een redelijk goed idee van wat we kunnen verwachten en wat we misschien juist niet moeten verwachten.

Als je echter nu al aan het zoeken bent naar een nieuwe telefoon, dan overweeg je het misschien ook om gewoon een van de bestaande Samsung Galaxy S25-modellen aan te schaffen. Die toestellen werden aan het begin van dit jaar gelanceerd en zijn inmiddels dus ook al flink in prijs gedaald.

Wanneer we echter zo dicht in de buurt van de lancering van een nieuwe Galaxy S-generatie zijn, zullen we je altijd aanraden om toch nog even wat langer te wachten als je niet per direct een nieuwe telefoon nodig hebt. Natuurlijk zijn de prijzen voor de S25-modellen momenteel al erg aantrekkelijk, maar wie weet heb je er toch spijt van als je niet even afwacht wat Samsung ons begin volgend jaar te bieden heeft.

Eén ding is sowieso al zeker: de S26-serie zal ongetwijfeld weer van een krachtigere chip (of chips, als er weer verschillende chips in verschillende modellen zitten) voorzien worden.

Naar verwachting zal in ieder geval het Ultra-model weer van de nieuwste flagship Snapdragon-chip van Qualcomm, de Snapdragon 8 Elite Gen 5, voorzien zijn. Daarnaast is het nog niet helemaal duidelijk of we in Europa dan weer de Exynos 2600 kunnen verwachten in de andere modellen of dat het weer een jaar wordt waarin alle flagship S-modellen een Snapdragon-chip krijgen. Voor nu lijkt het er in ieder geval op dat Samsung in Zuid-Korea wel de Exynos 2600 zal gebruiken.

Verder zouden de cameraverbeteringen mogelijk weer vrij minimaal zijn, al lijkt er een kans te bestaan dat alle nieuwe modellen een verbeterde 12MP-telefotocamera (met 3x optische zoom) krijgen. Ook worden er wel wat upgrades op het gebied van batterijcapaciteit en opladen verwacht, maar daar komen we hieronder nog op terug.

In principe zien we twee belangrijke redenen waarom je beter nog even kan wachten op de onthulling van de Galaxy S26-serie voordat je je nieuwe Galaxy-telefoon aanschaft.

Eindelijk sneller opladen en MagSafe-ondersteuning

Helaas wijzen de leaks en geruchten die we tot nu toe zijn tegengekomen over het algemeen niet echt op veel grote upgrades voor de Galaxy S26-serie. Toch lijken er wel een aantal interessante upgrades onderweg te zijn die met de batterijcapaciteit en met opladen te maken hebben.

Ten eerste lijkt het eindelijk zover te zijn: Samsung geeft zijn Ultra-model mogelijk een grotere batterij dan de 5.000mAh-batterij die inmiddels al jaren in het Ultra-model zit. We horen dat het om een batterijcapaciteit van 5.200mAh of 5.300mAh kan gaan. Dat is nog steeds geen heel indrukwekkende upgrade, maar wel een stap in de juiste richting. Daarnaast kan efficiëntere chip samen met softwareoptimalisaties en deze kleine upgrade toch weer voor een merkbaar verbeterde batterijduur zorgen, maar of dat ook zo is, weten we pas nadat we het toestel in handen krijgen.

Niet alleen het Ultra-model krijgt mogelijk een hogere batterijcapaciteit. Ook de standaard Galaxy S26 kan mogelijk rekenen op 4.300mAh in plaats van 4.000mAh. De grotere batterij van de Galaxy S26 Ultra moet daarnaast ook sneller weer vol zitten, hoe je deze ook wil opladen. Er wordt namelijk gesuggereerd dat hij een upgrade van 45W bedraad snelladen naar 60W bedraad snelladen krijgt, plus van 15W naar 25W draadloos opladen.

Ook zouden we bij dat snellere draadloos opladen kunnen genieten van een magnetische verbinding, oftewel Samsungs versie van MagSafe/Pixelsnap (Qi2.2). Dit betekent niet alleen ondersteuning voor handige MagSafe-powerbanks, maar ook allerlei andere accessoires die je hierdoor magnetisch aan je telefoon kan koppelen. Er is dan ook al informatie over magnetische hoesjes en accessoires voor de aankomende toestellen gelekt.

Als batterijduur en oplaadsnelheid belangrijke factoren zijn voor jou bij het kiezen van een nieuwe telefoon, dan kan het dus lonen om nog even te wachten op de aankomende generatie. De upgrades die verwacht worden zijn misschien niet de spannendste upgrades, maar ze kunnen wel je alledaagse gebruikservaring flink verbeteren.

Prijsverlagingen voor de S25-serie

We gaven al aan dat de prijzen van de Galaxy S25-modellen inmiddels al flink gedaald zijn. Toch zijn dit momenteel nog steeds de nieuwste flagships van Samsung (foldables niet meegerekend) en er is dus een grote kans dat de prijzen nog verder omlaag zullen gaan wanneer dat niet meer het geval is. Als er nieuwe modellen op de markt komen, zullen retailers langzaamaan van hun voorraad van de oudere modellen af willen en is er dus een grote kans dat er nog interessantere deals zullen verschijnen voor die iets oudere modellen.

Black Friday was voor sommige modellen nog wel een goed moment om van extra goede deals te genieten vóór de lancering van de S26-serie, maar op dit punt kan je waarschijnlijk beter wachten tot na de officiële onthulling van de nieuwe modellen. Dan weet je ten eerste of de upgrades het mogelijk toch waard zijn en zie je ten tweede de prijzen dus waarschijnlijk nog wat verder zakken. Als de upgrades voor de Galaxy S26-serie inderdaad een beetje teleurstellend zijn over het algemeen, is een Galaxy S25-model misschien een betere deal.

Hieronder zie je de huidige prijzen voor de Galaxy S25-serie (behalve van de S25 Edge, want dat model zouden we niet zo snel aanraden en krijgt mogelijk geen opvolger volgend jaar). Het is dus aan jou om te bepalen of je echt nu een nieuwe telefoon wil en deze prijzen wel prima vindt, of dat je liever wacht op de volgende generatie voor wat handige upgrades of nog betere prijzen voor de huidige modellen.