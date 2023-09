Apple's iPhone 15 Pro Max vindt het concept van de smartphone niet geheel opnieuw uit, maar toch is het wel een mooie upgrade dankzij zijn mooie afgeronde randen, een groter scherm, een nieuwe Actieknop en misschien wel de beste mobiele processor op de markt. We hadden eigenlijk meer verwacht van de nieuwe telefotocamera, maar met zijn grotere sensor, de 5x optische zoom en de verbeterde beeldverwerking zijn we zeker benieuwd wat deze camera allemaal kan.

iPhone 15 Pro Max: review in een notendop

De iPhone 15 Pro Max is Apples grootste en krachtigste telefoon. Hij beschikt onder andere over een nieuwe telefotocamera met 5x optisch zoomen dat maakt het camerasysteem op de achterkant flexibeler dan ooit tevoren.

De telefoon heeft een nieuwe 17 Pro-chip. Deze chip beschikt niet alleen over 19 miljard transistors voor supersnelle prestaties, maar hij maakt ook gebruik van 'neural processing' om nog slimmere functies aan te bieden dan alle voorgaande Apple-processors.

Er is nu ook een nieuwe Actieknop aanwezig die de muteschakelaar van de oudere iPhones vervangt. Met deze knop kan je een aantal verschillende apps en features activeren door de knop kort of lang in te drukken. Hiermee krijg je dus heel snel toegang tot je favoriete apps en hulpmiddelen, zonder dat je daarvoor door allerlei menu's hoeft te swipen.

Eindelijk maakt ook de USB-C-poort zijn debuut op de nieuwe iPhones. Dat is niet de enige designverandering, want de iPhone 15 Pro Max heeft nu ook meer afgeronde randen, die ons terug katapulteren naar de iPhone 11. Hij is verder lichter en steviger dan ooit tevoren dankzij zijn titanium frame.

In het kort lijkt het er dus op dat de iPhone 15 Pro Max een grote kans heeft om ergens hoog op onze lijst van de beste smartphones te belanden. We zullen echter wel meer tijd met Apples nieuwste flagship moeten doorbrengen om tot ons uiteindelijke oordeel te komen.

We hebben in ieder geval ondertussen wel even kort wat tijd kunnen doorbrengen met de iPhone 15 Pro Max. We hebben de nieuwe luxueuze titanium behuizing in handen gehad, de superdunne bezels kunnen bewonderen, de Actieknop kunnen indrukken, alle nieuwigheden (zoals de 5x optische zoom) kunnen uitproberen.

iPhone 15 Pro Max hands-on review: prijs en beschikbaarheid

De iPhone 15 Pro Max kost je minstens 1.479 euro en dat is verbazingwekkend genoeg net zo duur als de goedkoopste iPhone 14 Pro Max, maar het instapmodel van dat toestel had 128GB aan opslagruimte en dit jaar heeft de iPhone 15 Pro Max minimaal 256GB aan opslagruimte. Vergeleken met de iPhone 14 Pro Max met 256GB is dit nieuwe instapmodel dus zelfs 130 euro goedkoper geworden. De iPhone 15 Pro Max is met deze prijs wel nog duurder dan zijn grote Android-rivaal, de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Vanaf vrijdag 15 september kan je de iPhone 15 Pro Max pre-orderen en hij zal vanaf 22 september in de winkels liggen (en worden verstuurd).

iPhone 15 Pro Max hands-on review: specs

Hieronder zie je het overzicht van de specs van de iPhone 15 Pro Max:

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Max specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 77,6 mm x 160,7 mm x 7,85 mm Gewicht: 221 gram Besturingssysteem: iOS 17 Schermgrootte: 6,7 inch Resolutie: 1.290 x 2.796 pixels Processor: A17 Pro RAM: 8GB Opslag: 256GB, 512GB, 1TB Camera's achter: 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 12MP-telefoto met 5x zoom Selfiecamera: 12MP Batterij: 4.852mAh

iPhone 15 Pro Max hands-on review: design

Er kan soms een groot verschil zitten tussen wat je graag wil en wat je uiteindelijk echt krijgt. Als er echter genoeg fijne veranderingen zijn (hoe klein ze soms ook zijn), dan kan je de dingen die je niet hebt gekregen nog wel eens enigszins door de vingers zien. Zo biedt de gigantische 6,7-inch iPhone 15 Pro Max genoeg kleine verbeteringen, innovaties en designverandering om ons een beetje te doen vergeten wat Apple ons dit keer allemaal niet heeft gegeven.

We zullen het eerst maar even over het design hebben. Sommige designelementen zal je terugzien op alle iPhone 15-modellen, maar andere elementen zie je alleen op dit model. Dit nieuwe flagship ziet er uit als een soort combinatie van de iPhone 11 Pro Max met zijn klassieke afgeronde randen en de iPhone 14 Pro Max van de vorige generatie met zijn platte zijkanten.

De behuizing bestaat nu uit een combinatie van een keramisch versterkt glas aan de voorkant, een extra stevig glas aan de achterkant en het nieuwe titanium frame. Het voordeel van dit nieuwe materiaal is dat het tegelijkertijd erg sterk en licht is. Het is dan ook lichter dan het roestvrij staal dat op de iPhone 14 Pro en Pro Max wordt gebruikt. De iPhone 15 Pro Max voelt in de hand duidelijk lichter aan dan de iPhone 14 Pro Max. Ergens is het wel jammer dat heel veel mensen een hoesje om deze telefoon zullen doen, want het nieuwe materiaal en de aangepaste randen voelen erg fijn aan.

De iPhone 15 Pro Max beschikt ook over superdunne schermranden. Ze zijn maar 1,5 mm dik en in principe dus bijna niet meer te zien. Het zou ons nu dan ook niet meer verbazen als Apple volgend jaar op de iPhone 16 Pro Max de randen volledig weet te verwijderen.

De grootste designveranderingen op de iPhone 15 Pro Max zijn eerder functioneel in plaats van stijlvol. Ten eerste is er nu een Actieknop aanwezig, net als op de Apple Watch Ultra. Deze heeft de plaats van de fysieke muteschakelaar overgenomen. Dat is wel een opmerkelijke verandering, aangezien die schakelaar tot nu toe op elke voorgaande iPhone zat.

De Actieknop kan je zelf instellen voor verschillende acties (tot 9 acties). Dit maakt de iPhone 15 Pro Max een veel veelzijdiger apparaat dan zijn voorganger en het is dan eigenlijk juist mooi om te zien dat Apple eindelijk die schakelaar heeft ingewisseld voor iets waar meer gebruikers wat aan zullen hebben.

We waren al geen grote fans van deze schakelaar. Het is niet zo dat we er een hekel aan hadden, maar het voelde gewoon als een vrij onnodige toevoeging die zeker niet voor iedereen nuttig was.

De nieuwe Actieknop is dus een erg mooie toevoeging op de iPhone 15 Pro Max. Hij is erg gemakkelijk om te gebruiken en in te stellen. We drukten er één keer op en kregen toen te zien in het Dynamic Island dat we niet in de stille modus zaten. Als je de knop langer ingedrukt houdt, dan schakelt hij standaard wel naar de stille modus. Je kan in de instellingen ook aanpassen wat de primaire functie van de Actieknop is. Dit kan bijvoorbeeld de zaklamp, een spraakopname of een sluiterknop voor de camera zijn. Het is echt een zeer welkome update.

Elke keer dat je de knop indrukt, krijg je ook duidelijk haptische feedback te voelen. Als je hem alsnog gebruikt als muteschakelaar, dan voelen de trillingen vergelijkbaar met hoe ze nu ook aanvoelen op de iPhone 14 Pro. Je zal dus niet gauw per ongeluk in je broekzak tussen de modi wisselen zonder dat je het in de gaten hebt.

De tweede grote designverandering is natuurlijk de USB-C-poort die nu eindelijk de Lightning-poort heeft vervangen op de iPhone 15 Pro Max (en alle andere iPhone 15-modellen). Deze poort is nu al een tijdje voor de meeste andere (slimme) apparaten de universele standaard en dankzij deze verandering is elke iPhone 15 nu compatibel met de oplaadkabels die vrijwel alle andere smartphones (en nog veel meer apparaten) gebruiken. Het werd tijdens het Wonderlust-evenement een beetje gepresenteerd alsof dit een innovatie vanuit Apple zelf was, maar de oorzaak ligt in feite bij een aangepaste Europese regelgeving).

Het is lastig te zeggen wat voor invloed deze verandering van Lightning naar USB-C in de praktijk zal hebben op de iPhone 15 Pro Max zonder hem te testen, dus daar zullen we later pas meer over kunnen zeggen. In principe zou de telefoon elke USB-C-kabel moeten kunnen gebruiken om op te laden, dus als dat inderdaad zo is in de praktijk, dan zou dat erg fijn zijn. Apple focuste zich tijdens de onthulling ook op de USB 3-compatibiliteit. Dat zou moeten zorgen voor veel hogere dataoverdrachtssnelheden (tot 10Gbps), waarmee je heel snel ProRes-video's van je telefoon naar je Mac kan overzetten (via een USB 3-kabel) of je foto's gemakkelijk op het scherm van je Mac kan bekijken. Toch is dit ook weer iets wat we moeten testen om zeker te weten hoe het precies werkt.

iPhone 15 Pro Max hands-on review: display

De iPhone 15 Pro Max gebruikt vrijwel hetzelfde prachtige 6,7-inch Super XDR OLED-scherm als zijn voorganger. Het gebruikt dezelfde ProMotion-technologie om het refresh rate te kunnen laten wisselen tussen de 1Hz en 120Hz, afhankelijk van de content op het scherm.

Het Dynamic Island is ook weer van de partij op de iPhone 15 Pro Max, maar dit keer is het geen exclusieve feature meer voor de Pro-modellen. Ook de iPhone 15 en iPhone 15 Plus beschikken nu over een Dynamic Island. Tijdens onze relatief korte tijd met de telefoon, merkten we niet echt een verschil in hoe het Dynamic Island werkt. Het is nog steeds een redelijk handige plek om allerlei verschillende informatie snel terug te kunnen vinden.

Zoals we eerder ook al aangaven zitten er om het display nu ook nog maar minimale schermranden. Bij het gebruiken van de camera of het bekijken van foto's is de rand bijna niet meer te zien. Dit is dus weer een kleine aanpassing die misschien toch een verrassend grote invloed kan hebben op de gebruikerservaring.

Het scherm ziet er net zo helder uit als bij de vorige generatie (er is opnieuw een piekhelderheid van 2.000 nits) en het is nog even kleurrijk. Elke foto die je bekijkt op dit grote display, ziet er erg levendig uit.

iPhone 15 Pro Max hands-on review: camera's

We hadden eerlijk gezegd wel wat meer verwacht van de camera's op de iPhone 15 Pro Max, dus op dit vlak waren we wel een beetje teleurgesteld na deze eerste ervaring met het toestel. We hadden echt verwacht dat we dit jaar de eerste iPhone met een periscoopcamera zouden krijgen, maar dat is helaas niet wat Apple ons te bieden heeft dit jaar.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets is veranderd op het gebied van de camera's. Voor het eerst in een lange tijd heeft de Pro Max namelijk zelfs een iets beter camerasysteem dan de normale Pro-variant.

De iPhone 15 Pro Max heeft nu namelijk eindelijk een 5x optische zoom. Het is helaas niet de 10x optische zoom (via een periscooplens) zoals op de indrukwekkende Samsung Galaxy S23 Ultra. Deze 12MP 5x zoom wordt echter wel ondersteund door optische beeldstabilisatie en een prismadesign. Dit design zorgt ervoor dat het beeld vier keer heen en weer wordt gekaatst tussen de lens en de sensor. Je zou denken dat dit dan voor een nog beter zoombereik zou zorgen, maar dat is dus niet het geval.

Onze eerste ervaring met de 5x zoom camera was redelijk positief. Dit zoombereik plaatst je midden in de actie. We kijken ernaar uit om wat meer tijd met deze camera te besteden. De iPhone 15 Pro beschikt overigens nog steeds over dezelfde 3x zoom van vorig jaar. Apple weet nu eenmaal dat de Pro Max-modellen vooral heel goed verkopen (in ieder geval beter dan de Pro-modellen), dus daarom geven ze dit toestel natuurlijk het beste camerasysteem.

De Sony IMX903-sensor is de grootste camerasensor die ooit in een iPhone is gebruikt (de sensor is ook groter dan degene in de iPhone 15). Als daar nou nog een 10x optische zoom aan was toegevoegd, dan had de iPhone 15 Pro Max in ieder geval al een veel grotere kans gehad om de Samsung Galaxy S23 Ultra te verslaan als het gaat om de smartphone met de beste camera op de markt in 2023. Voor nu hangt het er een beetje vanaf wat voor foto's je wil nemen.

Naast die 5x telefotolens heeft de iPhone 15 Pro Max ook nog een 48MP 'quad-pixel'-hoofdcamera en een 12MP-ultrawide. Aan de voorkant zit verder nog een 12MP 'TrueDepth'-selfiecamera, die Apple gewoon direct heeft overgenomen van de iPhone 14 Pro Max.

De iPhone 15 Pro Max (en ook de rest van de nieuwe iPhones) neemt standaard foto's in 24MP, waarbij de beste 12 megapixels worden gecombineerd met de details van de volledige 48MP-sensor. Er zijn ook een aantal Pro-instellingen voor het nemen van foto's met verschillende brandpuntsafstanden (zoals 13 mm, 24 mm, 28 mm en 35 mm). We verwachten echter dat de meeste gebruikers deze enigszins verstopte instellingen gewoon zullen negeren.

Op papier lijken de camera's van de iPhone 15 Pro Max niet echt heel erg anders te zijn dan die van de iPhone 14 Pro Max (afgezien van de telefotocamera dan), maar we gaan ervan uit dat we dankzij de betere lenzen, de verbeterde beeldverwerking en de nieuwe, krachtige A17 Pro-chip toch indrukwekkende cameraprestaties kunnen verwachten.

iPhone 15 Pro Max hands-on review: prestaties

We hebben nog redelijk veel vragen over Apples nieuwe A17 Pro-processor. Het bedrijf wil duidelijk iets zeggen met de afwijking van de 'Bionic'-benaming, maar dat zal niet alles zijn. De verandering van de 4nm A16 Bionic-processor naar de 3nm A17 Pro-chip zou voor een veel efficiënter energieverbruik kunnen zorgen. Met zijn 19 miljard transistors en heel veel andere grafische features, waaronder raytracing, moet de A17 Pro een enorm krachtige mobiele CPU zijn.

Er is nog geen enkele andere smartphoneprocessor van de laatste jaren die Apples chips heeft overtroffen in onze tests en met de A17 Pro lijkt de voorsprong nog groter te worden. De snelheid zal indrukwekkend zijn, maar zijn grafische capaciteit zal misschien pas echt voor verandering zorgen binnen de smartphonemarkt. Apple heeft laten zien dat je op de iPhone 15 Pro Max (en 15 Pro) kan gamen op consoleniveau. Nu we dit ook in het echt hebben kunnen zien, kunnen we zeggen dat we erg onder de indruk zijn.

Momenteel kunnen we nog niet veel zeggen over hoe het toestel in de praktijk presteert, want we hebben maar iets minder dan een uur de tijd gehad met de iPhone 15 Pro Max. We hebben nog wat meer tijd nodig voor onze gebruikelijke benchmarks en wat echte "hardcore gaming" tests.

Wat we wel kunnen zeggen, is dat de dingen die we hebben kunnen doen op de iPhone 15 Pro Max allemaal heel soepel verliepen. Deze telefoon zal ook duidelijk de prestaties van de iPhone 14 Pro Max overtreffen. Dit is daarnaast de eerste iPhone met ondersteuning voor Wi-Fi 6E. Dat is fijn om te weten als je op zoek bent naar een nieuwe router of als je bijvoorbeeld op het werk zou kunnen genieten van deze geüpgradede wifi.

iPhone 15 Pro Max hands-on review: batterijduur

Zoals gewoonlijk heeft Apple ook dit jaar niet gedeeld wat de batterijcapaciteit van de iPhone 15 Pro Max is, maar we geloven dat het om een verhoogde capaciteit van ongeveer 18% gaat ten opzichte van de iPhone 14 Pro Max (4.852mAh vs. 4.323mAh).

In theorie zou de iPhone 15 Pro Max daardoor dus een betere batterijduur moeten hebben dan zijn voorganger, maar om dat te kunnen bevestigen moeten we eerst zelf nog wat batterijtests uit kunnen voeren. Apple claimt zelf in ieder geval dat je kan genieten van een batterijduur van een "hele dag". Zo zou je volgens het bedrijf 29 uur aan video's kunnen bekijken op een volle batterij. We hopen dat de iPhone meegaat vanaf het moment dat we opstaan tot het moment dat we weer naar bed gaan, hoe lang dat dan ook precies is. Als je voor de grote iPhone 15 Pro Max kiest heb je in ieder geval de grootste kans dat dit mogelijk is.

Natuurlijk ondersteunt de iPhone 15 Pro Max nog steeds het draadloos opladen via MagSafe, maar nu kan je hem dus ook opladen via een USB-C-kabel. We gaan ervan uit dat die kabel wel in de doos zal zitten. Met de juiste kabel kan je vervolgens de extra snelle USB 3-dataoverdrachtssnelheden behalen.

Apple heeft niets gezegd over snelladen (bedraad of draadloos), dus we moeten het weer doen met de mogelijkheid om de telefoon tot 50% op te laden in 30 minuten via een 27W-oplader. Dat is (helaas) hetzelfde als bij de iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max hands-on review: vroeg oordeel

Apple heeft met dit toestel de iPhone niet bepaald opnieuw uitgevonden, maar er zijn wel een aantal handige grote veranderingen te vinden op de iPhone 15 Pro Max die hem zomaar de krachtigste smartphone op de markt kunnen maken.

Het nieuwe titanium design is, zelfs na deze korte ervaring, al duidelijk een echte winnaar op vlak van stijl en gevoel in de hand. De Actieknop voelt meteen al veel nuttiger dan de oude muteschakelaar. De USB-C-poort zal uiteindelijk toch als een erg fijne toevoeging worden gezien, ook al zorgt het op de korte termijn misschien voor wat irritatie bij mensen die alleen maar oude Lightning-kabels hebben liggen. De A17 Pro-chip biedt perspectief en we kunnen ons nog niet echt voorstellen wat de benchmarkscores zullen zijn. Verder is de 5x optische zoom zeker mooi meegenomen, maar niet echt de grote upgrade die we hadden willen zien.

Over het algemeen denken we toch dat dit een betere iPhone-update is, dan veel mensen zich misschien realiseren. We durven te wedden dat de iPhone 15 Pro Max een plaats zal krijgen op onze lijst van de beste smartphones en dat het een groot succes zal worden voor Apple.