With new materials, a freshened and softer design, USB-C, the wonderful Action button, and what may be a wildly powerful mobile chipset, the iPhone 15 Pro looks primed to be a flagship winner. But that still-stuck-at 3x optical zoom may hold it back and will certainly be outshined by the iPhone 15 Pro Max's new 5x optical zoom.

iPhone 15 Pro: preview in twee minuten

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple's latest crop of iPhones bear familiar titles, but for the first time, its newest Pro and Pro Max devices are separated by more than just display size.

By lacking the 5x optical zoom telephoto camera of its larger sibling (3x optical zoom remains), the iPhone 15 Pro may be better described as Apple's semi-flagship iPhone of 2023 – but that doesn't mean this premium powerhouse is wanting for other flagship specs.

Indeed, the gap between the iPhone 15 Pro and the standard iPhone 15 remains significant. Every model in this year's iPhone lineup has benefited from a design refresh that splits the difference between the curvy iPhone 11 and last year's iPhone 14 Pro, but the iPhone 15 Pro gets a titanium frame that's lighter and more durable than the stainless steel you'll find on other iPhone 15 models (and every iPhone that's come before).

USB-C ports feature across the board, too, and Apple's newest Pro models also boast an Apple Watch Ultra-style Action button in place of the traditional mute switch (a simple but surprisingly useful substitution). This new toggle can trigger various actions through a series of short and long presses, offering a fast way to access your favorite apps and tools without swiping through home screens and menus.

Other upgrades to the iPhone 15 Pro include an exciting A17 Pro chipset, USB-C, a thinner screen bezel, and the new Action button, which should ensure that Apple's latest 6.1-inch wonder dethrones its predecessor on our list of the best phones money can buy. We'll need to spend more time with the device before coming to a full verdict, though.

Gewoonlijk zijn de enige verschillen tussen de Pro- en Pro Max-versies van de iPhone hun schermgrootte en batterijcapaciteit. Dit jaar breekt Apple die traditie. De iPhone 15 Pro krijgt dezelfde 3x optische zoom die we al jaren zien, terwijl de iPhone 15 Pro Max een geüpgradede 5x optische zoom krijgt en meer basisopslag. Waarom zou je dan nog voor de gewone iPhone 15 Pro kiezen?

Het verschil tussen de iPhone 15 Pro en de standaard iPhone 15 blijft wel aanzienlijk. Zo krijgen beide Pro-versies hetzelfde titanium frame, kleinere schermranden, een USB-C-aansluiting met USB 3.0 en de unieke Actieknop in plaats van de muteschakelaar. Met deze nieuwe knop kun je verschillende acties activeren door kort en lang op de knop te drukken, zodat je snel toegang hebt tot je favoriete apps en tools zonder door startschermen en menu's te hoeven vegen. Een laatste upgrade voor de iPhone 15 Pro is de nieuwe A17 Pro-chipset die ongezien krachtige prestaties moet leveren.

iPhone 15 Pro hands-on review: prijs en beschikbaarheid

De iPhone 15 Pro kost je minstens 1.229 euro en dat is verbazingwekkend genoeg 100 euro minder dan de iPhone 14 Pro van vorig jaar. In tegenstelling tot bij de iPhone 15 Pro Max houdt Apple hier wel nog 128GB aan als basisopslag. De maximale opslag bedraagt hier wel 1TB, waar de iPhone 15 (Plus) maximaal 512GB kan hebben.

Vanaf vrijdag 15 september kan je de iPhone 15 Pro pre-orderen en hij zal vanaf 22 september in de winkels liggen (en worden verstuurd).

iPhone 15 Pro hands-on review: specs

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro specs Header Cell - Column 1 Afmetingen 146,6 mm x 70,6 mm x 8,25 mm Gewicht 187g Besturingssysteem iOS 17 Schermgrootte 6,1 inch Resolutie 2556 x 1179 pixels Chipset A17 Pro RAM 8GB (TBC) Opslag 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Camera's achteraan 48MP (primair), 12MP (ultra-wide), 12MP (telefoto met 3x zoom) Selfiecamera 12MP

iPhone 15 Pro hands-on review: design

Sommige designelementen zal je terugzien op alle iPhone 15-modellen, maar er is gelukkig genoeg nieuws te vinden bij de iPhone 15 Pro dat hem onderscheidt van de basisversies. De nieuwe telefoon ziet er uit als een soort combinatie van de iPhone 11 Pro met zijn klassieke afgeronde randen en de iPhone 14 Pro met platte zijkanten. Hij ligt alleszins veel beter in de hand en laat geen diepe groeven in je handpalm achter als je hem stevig vasthoudt.

De behuizing bestaat nu uit een combinatie van een keramisch versterkt glas aan de voorkant, een extra stevig glas aan de achterkant en het nieuwe titanium frame. Het voordeel van dit nieuwe materiaal is dat het tegelijkertijd erg sterk en licht is. Het is dan ook lichter dan het roestvrij staal dat op de iPhone 14 Pro en Pro Max wordt gebruikt. De iPhone 15 Pro voelt in de hand duidelijk lichter aan dan de iPhone 14 Pro.

De iPhone 15 Pro beschikt ook over superdunne schermranden. Ze zijn maar 1,5 mm dik en in principe dus bijna niet meer te zien. Het zou ons nu dan ook niet meer verbazen als Apple volgend jaar op de iPhone 16 Pro Max de randen volledig weet te verwijderen.

De grootste designveranderingen op de iPhone 15 Pro zijn eerder functioneel in plaats van stijlvol. Ten eerste is er nu een Actieknop aanwezig, net als op de Apple Watch Ultra. Deze heeft de plaats van de fysieke muteschakelaar overgenomen. Dat is wel een opmerkelijke verandering, aangezien die schakelaar tot nu toe op elke voorgaande iPhone zat.

iPhone 15 Pro Action button (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Actieknop kan je zelf instellen voor verschillende acties (tot 9 acties). Dit maakt de iPhone 15 Pro een veel veelzijdiger apparaat dan zijn voorganger en het is dan eigenlijk juist mooi om te zien dat Apple eindelijk die schakelaar heeft ingewisseld voor iets waar meer gebruikers iets wat zullen hebben.

Image 1 of 6 Action Modes on the iPhone 15 Pro Max, which are the same as those on the iPhone 15 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De nieuwe Actieknop is dus een erg mooie toevoeging op de iPhone 15 Pro. Hij is erg gemakkelijk om te gebruiken en in te stellen. We drukten er één keer op en kregen toen te zien in het Dynamic Island dat we niet in de stille modus zaten. Als je de knop langer ingedrukt houdt, dan schakelt hij standaard wel naar de stille modus. Je kan in de instellingen ook aanpassen wat de primaire functie van de Actieknop is. Dit kan bijvoorbeeld de zaklamp, een spraakopname of een sluiterknop voor de camera zijn. Het is echt een zeer welkome update.

Elke keer dat je de knop indrukt, krijg je ook duidelijk haptische feedback te voelen. Als je hem alsnog gebruikt als muteschakelaar, dan voelen de trillingen vergelijkbaar met hoe ze nu ook aanvoelen op de iPhone 14 Pro. Je zal dus niet gauw per ongeluk in je broekzak tussen de modi wisselen zonder dat je het in de gaten hebt.

(Image credit: Future)

De tweede grote designverandering is natuurlijk de USB-C-poort die nu eindelijk de Lightning-poort heeft vervangen op de iPhone 15 Pro (en alle andere iPhone 15-modellen). Deze poort is nu al een tijdje voor de meeste andere (slimme) apparaten de universele standaard en dankzij deze verandering is elke iPhone 15 nu compatibel met de oplaadkabels die vrijwel alle andere smartphones (en nog veel meer apparaten) gebruiken.

Het is lastig te zeggen wat voor invloed deze verandering van Lightning naar USB-C in de praktijk zal hebben op de iPhone 15 Pro zonder hem te testen, dus daar zullen we later pas meer over kunnen zeggen. In principe zou de telefoon elke USB-C-kabel moeten kunnen gebruiken om op te laden, dus als dat inderdaad zo is in de praktijk, dan zou dat erg fijn zijn. Apple focuste zich tijdens de onthulling ook op de USB 3-compatibiliteit. Dat zou moeten zorgen voor veel hogere dataoverdrachtssnelheden (tot 10Gbps), waarmee je heel snel ProRes-video's van je telefoon naar je Mac kan overzetten (via een USB 3-kabel) of je foto's gemakkelijk op het scherm van je Mac kan bekijken. Toch is dit ook weer iets wat we moeten testen om zeker te weten hoe het precies werkt.

iPhone 15 Pro hands-on review: display

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De iPhone 15 Pro gebruikt vrijwel hetzelfde prachtige 6,1-inch Super XDR OLED-scherm als zijn voorganger. Het gebruikt dezelfde ProMotion-technologie om het refresh rate te kunnen laten wisselen tussen de 1Hz en 120Hz, afhankelijk van de content op het scherm.

Het Dynamic Island is ook weer van de partij op de iPhone 15 Pro, maar dit keer is het geen exclusieve feature meer voor de Pro-modellen. Ook de iPhone 15 en iPhone 15 Plus beschikken nu over een Dynamic Island. Tijdens onze relatief korte tijd met de telefoon, merkten we niet echt een verschil in hoe het Dynamic Island werkt. Het is nog steeds een redelijk handige plek om allerlei verschillende informatie snel terug te kunnen vinden.

Zoals we eerder ook al aangaven zitten er om het display nu ook nog maar minimale schermranden. Bij het gebruiken van de camera of het bekijken van foto's is de rand bijna niet meer te zien. Dit is dus weer een kleine aanpassing die misschien toch een verrassend grote invloed kan hebben op de gebruikerservaring.

Het scherm ziet er net zo helder uit als bij de vorige generatie (er is opnieuw een piekhelderheid van 2.000 nits) en het is nog even kleurrijk. Elke foto die je bekijkt op dit grote display, ziet er erg levendig uit.

iPhone 15 Pro hands-on review: camera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Qua camera's wijkt de iPhone 15 Pro niet al te veel af van zijn voorganger. De telefoon heeft de volgende drie camera's: een 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 12MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Door de 5x optische zoom exclusief te houden voor de iPhone 15 Pro Max, heeft Apple voor het eerst een aanzienlijk gat geslagen tussen de Pro-versies. Dat betekent niet dat de iPhone 15 Pro plots slechte camera's heeft, want deze drievoudige set-up is al jaren een van onze favorieten. Aan de voorkant heeft de iPhone 15 Pro ten slotte dezelfde 12MP-selfiecamera als de iPhone 14 Pro.

We hebben niet veel tijd gehad om de camera uit te proberen, maar we verwachten prestaties die in lijn liggen met de iPhone 14 Pro. Er zijn wel een aantal interessante nieuwe trucjes. Zo worden foto's nu standaard in 24MP genomen en moet er extra detail in de foto's zitten. Daarnaast herkent de iPhone 15 Pro nu de beelddiepte van elke foto en kun je deze converteren naar portretmodus. Je kunt zelfs snel het focuspunt veranderen van het ene onderwerp naar het andere. Als dit werkt zoals Apple belooft, zien we niet in waarom je ooit nog zou fotografen met de portretmodus.

Ik vraag me wel af hoe het ontbreken van de krachtigere 5x optische zoom die ik zag (en probeerde) op de iPhone 15 Pro Max de aantrekkingskracht van de iPhone 15 Pro zal beïnvloeden. Het is gewoon jammer dat Apple die broodnodige technologie niet wat verder op de iPhone had kunnen verspreiden.

Het gebrek aan de 5x optische zoom maakt de iPhone 15 Pro voor ons minder aantrekkelijk. Hiervoor hing je keuze tussen Pro en Pro Max af van het formaat dat je liever gebruikt. Dit jaar kan de camera van de iPhone 15 Pro echter niet veel meer dan die van de iPhone 14 Pro, terwijl de iPhone 15 Pro Max wel een grote upgrade heeft gehad.

iPhone 15 Pro hands-on review: prestaties

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We hebben nog redelijk veel vragen over Apples nieuwe A17 Pro-processor. Het bedrijf wil duidelijk iets zeggen met de afwijking van de 'Bionic'-benaming, maar dat zal niet alles zijn. De verandering van de 4nm A16 Bionic-processor naar de 3nm A17 Pro-chip zou voor een veel efficiënter energieverbruik kunnen zorgen. Met zijn 19 miljard transistors en heel veel andere grafische features, waaronder raytracing, moet de A17 Pro een enorm krachtige mobiele CPU zijn.

Er is nog geen enkele andere smartphoneprocessor van de laatste jaren die Apples chips heeft overtroffen in onze tests en met de A17 Pro lijkt de voorsprong nog groter te worden. De snelheid zal indrukwekkend zijn, maar zijn grafische capaciteit zal misschien pas echt voor verandering zorgen binnen de smartphonemarkt. Apple heeft laten zien dat je op de iPhone 15 Pro kan gamen op consoleniveau. Nu we dit ook in het echt hebben kunnen zien, kunnen we zeggen dat we erg onder de indruk zijn.

Momenteel kunnen we nog niet veel zeggen over hoe het toestel in de praktijk presteert, want we hebben maar iets minder dan een uur de tijd gehad met de iPhone 15 Pro. We hebben dus nog wat meer tijd nodig voor onze gebruikelijke benchmarks en wat echte "hardcore gaming" tests.

Wat we wel kunnen zeggen, is dat de dingen die we hebben kunnen doen op de iPhone 15 Pro allemaal heel soepel verliepen. Deze telefoon zal ook duidelijk de prestaties van de iPhone 14 Pro overtreffen. Dit is daarnaast de eerste iPhone met ondersteuning voor Wi-Fi 6E. Dat is fijn om te weten als je op zoek bent naar een nieuwe router of als je bijvoorbeeld op het werk zou kunnen genieten van deze geüpgradede wifi.

iPhone 15 Pro hands-on review: batterij

Apple heeft de batterijcapaciteit van de iPhone 15 Pro, zoals verwacht, niet bekendgemaakt. Op de website staat dat hij 23 uur video's kan afspelen, wat overeenkomt met de iPhone 14 Pro. Hoewel er geruchten waren over een grotere batterij, lijkt dat niet meteen het geval te zijn.

Aan het opladen is niet heel veel veranderd. Zowel MagSafe als traditioneel draadloos opladen blijven mogelijk aan dezelfde snelheid. Helaas brengt de USB-C-aansluiting geen hogere oplaadsnelheid met zich mee. Met de juiste oplader (en kabel) zal je bijgevolg maximaal 27W-snelladen kunnen halen.

iPhone 15 Pro hands-on review: vroeg oordeel

De iPhone 15 Pro staat voor het eerst niet meer op gelijke hoogte met de iPhone 15 Pro Max. Die telefoon had altijd een groter display en meer batterij, maar daar bleef het bij. Het ontbreken van verbeterde zoom zal voor sommigen een afknapper zijn.

Het goede nieuws is dat deze telefoon wel Apples nieuwste en krachtigste chip ooit heeft, de A17 Pro. Ben je iemand die een supersnelle telefoon wil en geen gigantische baksteen je broekzak wil, dan kan de iPhone 15 Pro precies zijn wat je zoekt. Je krijgt natuurlijk nog steeds ultrastevig titanium met afgeronde hoeken, USB-C en de handige Actieknop.

Een laatste punt dat voor sommigen een groot voordeel is, zijn de prijzen en opslagvarianten. De iPhone 15 Pro is namelijk goedkoper dan de iPhone 14 Pro bij zijn lancering. Je kan de basisversie met 128GB nu kopen voor 1.229 euro in plaats van 1.329 euro. De iPhone 15 Pro Max heeft eveneens een lagere prijs, maar begint dit jaar bij 256GB opslag waardoor je minstens 1.479 euro kwijt bent. Als 5x optische zoom niet belangrijk voor je is en je genoeg hebt met 128GB opslag, kan je daarom 250 euro "besparen" door voor de gewone iPhone 15 Pro te kiezen.