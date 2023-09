Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

iPhone 15: preview

De iPhone 15 is zeker niet de meest innovatieve smartphone en kopieert vooral elementen die vorig jaar werden geïntroduceerd op de iPhone 14 Pro. Het feit dat je deze Pro-functies kan krijgen aan een lagere prijs zorgt ervoor dat dit misschien wel de meest interessante iPhone wordt voor de meeste gebruikers. Daar komt bij dat de adviesprijs zelfs is verlaagd tegenover de iPhone 14 van vorig jaar.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De iPhone 15 heeft nog steeds een 6,1-inch 60Hz OLED-scherm, maar nu met het Dynamic Island en helderheid van 2.000 nits die exclusief waren voor de iPhone 14 Pro van vorig jaar. Hij gebruikt daarnaast de A16 Bionic-chipset, eveneens overgenomen van de iPhone 14 Pro, terwijl de iPhone 15 Pro (Max) de krachtigere A17 Pro heeft. De Lightning-aansluiting is eindelijk met pensioen gestuurd en net zoals letterlijk elke andere smartphone vind je op elke iPhone 15 nu USB-C.

We zien wederom twee camera's, maar gelukkig heeft de hoofdcamera de 48MP-sensor van de iPhone 14 Pro overgenomen. Die camera heeft het afgelopen jaar bewezen dat hij tot de allerbeste smartphonecamera's behoort en we zijn blij dat hij nu te vinden is in een goedkopere iPhone. Hierdoor kan je onder andere 2x ingezoomde foto's maken zonder merkbaar kwaliteitsverlies.

Zoals verwacht, kan je de iPhone 15 krijgen met 128 GB, 256 GB of 512 GB opslag. Je kunt kiezen uit vijf kleuren, waaronder een frisse pastelroze versie.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Met iOS 17 uit de doos beschikt de iPhone 15 over alle voordelen waar we al maanden op zitten te wachten sinds ze getoond werden tijdens WWDC. Denk aan Interactieve Widgets en zelfs StandBy, waarmee je elke iPhone in landschapsmodus kan zetten en hij daarna een klok met kalender toont.

Gelukkig heeft Apple dit jaar ingezien dat de prijsstijging van vorig jaar niet hun beste idee was. Elk model van de iPhone 15 is namelijk tientallen euro's goedkoper dan het overeenkomstige model van de iPhone 14. De smartphones kan je ten slotte vanaf vrijdag 15 september bestellen en op vrijdag 22 september begint de verkoop.

iPhone 15 hands-on review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 969 euro

Pre-order vanaf 15 september

Verkoop begint op 22 september

De iPhone 14 zag een aanzienlijke prijsstijging ten opzichte van zijn voorganger, terwijl de upgrades tegenover de iPhone 13 minimaal waren. Het feit dat de iPhone 15 wel een grote upgrade is tegenover de iPhone 14 in combinatie met een lagere adviesprijs zorgt ervoor dat zijn prijs-kwaliteitverhouding geweldig is. Hieronder vind je een tabel met de prijzen van beide iPhones.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 iPhone 14 iPhone 15 128GB 1.019 euro 969 euro 256GB 1.149 euro 1.099 euro 512GB 1.409 euro 1.349 euro

Apple heeft de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max gelanceerd op 12 september. De telefoons kan je vanaf vrijdag 15 september bestellen en de officiële verkoop start op 22 september.

iPhone 15 hands-on review: Specs

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 specs Afmetingen 147,6mm x 71,6mm x 7,8mm Gewicht 171 gram Scherm 6,1-inch (2532 x 1170) OLED Refresh rate 60Hz Chipset Apple A16 Bionic RAM 6GB (TBD) Opslag 128GB / 256GB / 512GB Besturingssysteem iOS 17 Hoofdcamera 48MP Ultra-wide 12MP Selfiecamera 12MP Batterij 3,877mAh (TBD) Opladen 50% in 30 min, 15W draadloos (MagSafe) of 7,5W draadloos (Qi) Kleuren Zwart, blauw, groen, geel, roze

iPhone 15 hands-on review: design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Gelijkaardige afmetingen

USB-C in plaats van Lightning

Op het eerste gezicht lijkt iPhone 15 erg veel op iPhone 14. Wanneer je hem daadwerkelijk in je hand hebt, merk je dat Apple hoekige randen iets ronder heeft gemaakt. Het lijkt een verwaarloosbare aanpassing, maar neem het van ons aan: de iPhone 15 ligt beter in de hand.

Als je van pastelkleuren houdt, zal je de kleurenopties top vinden. Dit jaar zijn er vijf kleuren beschikbaar bij de lancering: zwart, pastelblauw, pastelgroen, pastelgeel en pastelroze.

Onderaan het aluminium frame zit een USB-C-aansluiting. Als je een recente iPad en MacBook hebt, kan je die nu allemaal met dezelfde kabel opladen. Je zal ook niet meer met een lege batterij blijven zitten als je op bezoek bent bij vrienden die alleen Android-apparaten hebben.

De iPhone 15 en 15 Plus hebben nog steeds de klassieke muteschakelaar. De nieuwe actieknop is exclusief voor de iPhone 15 Pro (Max) en we hopen nu al stiekem dat die volgend jaar op de iPhone 16 zal zitten.

Het Ceramic Shield is volgens Apple nog steeds het stevigste glas op een smartphone en zit zowel voor- als achteraan. Ook de IP68-certificering voor water- en stofbestendigheid blijft uitstekend. De antieke notch op het scherm is (godzijdank) vervangen door het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro, waardoor het geheel er nu moderner uitziet.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 hands-on review: Display

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

6,1-inch Super Retina XDR OLED

2532 x 1170 resolutie met 60Hz refresh rate

Dynamic Island

We vragen al een paar jaar hetzelfde, met name een refresh rate van 120Hz op elke iPhone. Jammer genoeg moet de iPhone 15 het opnieuw doen met 60Hz, terwijl 120Hz exclusief voor de Pro-versies blijft. Zelfs Android-smartphones van 300 euro hebben 120Hz-displays tegenwoordig en we hopen daarom alweer dat volgend jaar elke nieuwe iPhone een 120Hz-display krijgt.

Afgezien daarvan is de Super Retina XDR OLED helemaal top en nog helderder. De maximale helderheid van 2.000 nits is namelijk ook een element dat gekopieerd is van de iPhone 14 Pro. Het Dynamic Island verder springt meteen in het oog en geeft het geheel een modernere look. We zijn blij dat dit een feature is die je nu op elke iPhone kan terugvinden. Het Dynamic Island behoudt tot slot zijn volledig functionaliteit en er zijn geen exclusieve features voor de iPhone 15 Pro.

iPhone 15 hands-on review: software

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Draait iOS 17

iOS 17 voelt aan als een relatief kleine upgrade ten opzichte van iOS 16 introduceerde. Er zijn een paar nieuwigheden die de algemene gebruikerservaring op de iPhone 15 verbeteren.

Opvallende nieuwe functies zijn Contactposters, NameDrop, realtime locatiedelen, Live Voicemail, Interactieve Widgets en nog veel meer. Zelfs StandBy komt naar de iPhone 15, maar er is één klein verschil tegenover iPhones met een always-on display. Als je een iPhone zonder always-on display hebt, zoals de iPhone 15, moet je wel op het scherm tikken om het StandBy-scherm te zien. Heeft je iPhone dit display wel, zoals de iPhone 15 Pro, dan wordt het StandBy-scherm continu weergegeven.

De iPhone 15 voelt voor ons net zo vertrouwd aan als de iPhone 14, zelfs met iOS 17. Hij voelt wel "nieuwer" dankzij het nieuwe Dynamic Island. Daar kan veel informatie verschijnen, afhankelijk van wat je doet (routebeschrijving, muziek, de status van je Uber-rit).

iPhone 15 hands-on review: camera

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

48MP-hoofdcamera

12MP-groothoekcamera

12MP-selfiecamera

Qua ontwerp mag het camerasysteem er dan hetzelfde uitzien, maar schijnt bedriegt. De hoofdcamera is namelijk geüpgraded en heeft nu een 48MP-sensor in plaats van 12MP. De ultra-wide en selfiecamera behouden wel hun 12MP-resolutie.

Hiermee wordt voor het eerst pixel binning toegevoegd. Naast betere foto's in alle omgevingen (inclusief bij weinig licht) zou dit ook moeten zorgen voor betere portretfoto's en foto's met 2x zoom. Daarnaast krijgen we betere stabilisatie voor zowel foto als video. Nog belangrijker is dat de iPhone 15 nu foto's in 24MP kan maken, die je achteraf kan bijsnijden zonder dramatisch kwaliteitsverlies.

We hebben wat foto's met de iPhone 15 gezien en hebben er zelf ook een paar gemaakt, die er goed uitzagen. In onze korte tijd met de iPhone 15 hebben we nauwelijks genoeg beeldmateriaal kunnen maken om een goed oordeel te vellen. Dat wordt iets voor de volledige review.

Er zijn een aantal handige nieuwe softwaretrucs in de camera waarmee je nu in portretmodus kunt fotograferen met je hoofdcamera. In principe begin je met een standaardfoto, de telefoon herkent dan dat er mensen zijn, dat er diepte in de foto zit en slaat de informatie op. Als je later die foto wil bewerken, kun je achtergrondvervaging toevoegen en aangeven wat het onderwerp is.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 hands-on review: prestaties en batterij

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple A16 Bionic

Tot 512GB opslag

Dezelfde batterijduur als de iPhone 14

Met de iPhone 14 creëerde Apple een grotere kloof tussen de verschillende modellen door de A15 Bionic van de iPhone 13 Pro te gebruiken, terwijl de iPhone 14 Pro en Pro Max exclusief de A16 Bionic kregen. Apple zet deze strategie nu verder. De iPhone 15 krijgt daarom de A16 Bionic van de iPhone 14 Pro, terwijl de iPhone 15 Pro (Max) de nieuwe A17 Pro krijgt.

Hoewel alles er trager uitziet door het 60Hz-display zijn de pure prestaties wel identiek aan de iPhone 14 Pro. Dit is en blijft een van de krachtigste mobiele chips ooit en de algemene prestaties van de iPhone 15 zijn niets minder dan uitstekend. De opslag blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar en begint bij 128GB. Dit kan je upgraden naar 256GB en 512GB. Alleen de iPhone 15 Pro Max verdubbelt zijn basisopslag van 128GB naar 256GB.

Bij de batterij zitten nog wat vraagtekens. Er zou een grotere batterij in elke iPhone 15 zitten, maar de batterijduur op de website van Apple is hetzelfde als vorig jaar. Je zou denken dat een zuinigere chip en grotere batterij zorgen voor een langere batterijduur. Ook dit zullen we grondig bekijken tijdens het testen.

Apple vermeldt nog steeds dezelfde oplaadsnelheid. Je kan de batterij van 0 naar 50 procent opladen in 30 minuten met kabel, dezelfde 15W met MagSafe en 7,5W met een algemene Qi-oplader.

iPhone 15 hands-on review: vroeg oordeel

De iPhone 15 voelt als een enorme upgrade tegenover de iPhone 14. Hij krijgt enkele belangrijke features van de iPhone 14 Pro, waaronder het geweldige Dynamic Island, een nieuwe 48MP-camera en de A16 Bionic-chip. Het blijft jammer dat het display geen upgrade naar 120Hz heeft gehad, want eens je dit hogere refresh rate hebt gehad, wil je gewoon niet meer terug.

De toevoeging van de USB-C-poort zorgt er bij de iPhone 15 alleen voor dat je hem met meestgebruikte oplaadkabel kan opladen. Het oplader zelf gaat helaas niet sneller en ook dataoverdracht gebeurt aan dezelfde (lage) snelheid als met de Lightning-connector.

Met een 48MP-camera is de iPhone 15 aanzienlijk veelzijdiger dan oudere instapmodellen. Foto's worden in een hogere resolutie genomen, je kan nu 2x inzoomen zonder kwaliteitsverlies en portretfoto's zien er beter uit.

We zijn alvast benieuwd naar de prestaties van de iPhone 15 wanneer we hem zelf mogen uittesten. De upgrades in combinatie met een lagere adviesprijs zien er enorm veelbelovend uit. Dit kan zomaar eens de meest interessante iPhone worden voor de gemiddelde gebruiker.